Возвращение Шараповой на турниры «Большого шлема». Анонс 1-го дня US Open

В понедельник, 28 августа, стартует заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» – US Open. В первый день на корт выйдут представители нижних половин сетки у мужчин и женщин. Всего должно быть проведено 64 матча (по 32 в каждом разряде), в том числе на корты выйдут и представители топ-10 посева: Симона Халеп (2), Гарбинье Мугуруса (3), Александр Зверев (4), Марин Чилич (5), Каролина Возняцки (5), Йоханна Конта (7), Жо-Вильфрид Цонга (8), Винус Уильямс (9) и Джон Иснер (10).

Также в понедельник проведут поединки 8 россиян: Наталья Вихлянцева, Екатерина Макарова, Екатерина Александрова, Мария Шарапова (WC), Даниил Медведев, Дмитрий Турсунов (SR), Евгений Донской и Карен Хачанов (25).

После пропуска 6 турниров «Большого шлема» подряд пятикратная чемпионка этих соревнований россиянка Мария Шарапова наконец-то сыграет на одном из главных турниров в году. Последний раз на них она проиграла в четвертьфинале Australian Open-2016 Серене Уильямс, потом последовала годичная дисквалификация, а следом она пропустила «Ролан Гаррос» и Уимблдон-2017 из-за травмы. Теперь в дебюте US Open Шараповой предстоит встретиться с одной из главных претенденток на звание первой ракетки мира – Симоной Халеп. В личных встречах с румынкой у Марии полный порядок – 6-0 в её пользу, включая финал «Ролан Гаррос»-2014. Однако фаворитом на сей раз является как раз Симона. А вот в какой форме предстанет перед публикой россиянка – пока полная загадка. Этот матч откроет вечернюю программу на главной арене турнира — Arthur Ashe Stadium – сразу после официальной церемонии открытия соревнований, после 2:00 ночи по московскому времени.

Шарапова против Халеп: финал «Ролан Гаррос» в первом круге US Open Прошла жеребьёвка US Open. Самая яркая афиша первого круга — Мария Шарапова против Симоны Халеп. Поговорим об этом и других матчах.

US Open. День 1-й. 28 августа, понедельник. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск)

Мужчины. 1-й круг. Сетка

Женщины. 1-й круг. Сетка

Arthur Ashe Stadium



Варвара Лепченко (США) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 3)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 1-1 (Брисбен-2016 – Уимблдон-2015).

Рейтинг: 64-3.

Прогноз букмекеров: 7.67 – 1.06.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.



Теннис Сандгрен (США) — Марин Чилич (Хорватия, 5)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 105-7.

Прогноз букмекеров: 9.88 – 1.03.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в трёх сетах.



Виктория Кужмова (Словакия, Q) — Винус Уильямс (США, 9)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 135-9.

Прогноз букмекеров: 7.89 – 1.06.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.



Мария Шарапова (Россия, WC) — Симона Халеп (Румыния, 2)

Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 6-0 (Индиан-Уэллс, Пекин-2012, Мадрид, «Ролан Гаррос», Цинциннати-2014, WTA Finals-2015).

Рейтинг: 147-2.

Прогноз букмекеров: 2.74 – 1.42.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.

Дариан Кинг (Барбадос, Q) — Александр Зверев (Германия, 4)

Arthur Ashe Stadium. 5-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 168-6.

Прогноз букмекеров: 6.91 – 1.08.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в трёх сетах.



Louis Armstrong Stadium



Петра Квитова (Чехия, 13) — Елена Янкович (Сербия)

Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 4-3 (Линц-2011, Fed Cup-2012, Доха, Рим-2015 – Пекин-2013, Доха-2014, Уимблдон-2015).

Рейтинг: 13-68.

Прогноз букмекеров: 1.19 – 4.32.

Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в трёх сетах.



Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Джон Иснер (США, 10)

Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (не ранее 20:00).

Личные встречи: 0-1 («Ролан Гаррос»-2014).

Рейтинг: 64-14.

Прогноз букмекеров: 4.91 – 1.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Иснера в четырёх сетах.



Grandstand



Йоханна Конта (Великобритания, 7) — Александра Крунич (Сербия)

Grandstand. 2-й запуск (около 20:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 7-78.

Прогноз букмекеров: 1.11 – 5.83.

Прогноз «Чемпионата»: победа Конты в двух сетах.

US Open — 2017: новое сражение Федерера и Надаля Перед стартом заключительного турнира «Большого шлема» в сезоне — Открытого чемпионата США — выделяем его главные интриги.

Каролина Возняцки (Дания, 5) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния, Q)

Grandstand. 4-й запуск (около 23:30).

Личные встречи: 0-0/3-0 («Ролан Гаррос»-юн, Рохэмптон-юн, Orange Bowl-2005).

Рейтинг: 5-133.

Прогноз букмекеров: 1.08 – 7.04.

Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в двух сетах.



Court 4



Раду Албот (Молдавия, Q) — Эрнесто Эскобедо (США)

Court 4. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 138-77.

Прогноз букмекеров: 1.68 – 2.11.

Прогноз «Чемпионата»: победа Эскобедо в пяти сетах.



Анастасия Севастова (Латвия, 16) — Карина Виттёфт (Германия)

Court 4. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 17-65.

Прогноз букмекеров: 1.46 – 2.98.

Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.



Court 6



Наталья Вихлянцева (Россия) — Сачия Викери (США, Q)

Court 6. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-1 (Санрайз-2015).

Рейтинг: 59-155.

Прогноз букмекеров: 1.51 – 2.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вихлянцевой в трёх сетах.

Александра Саснович (Беларусь) — Джулия Боузрап (США)

Court 6. 4-й запуск (около 23:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 88-115.

Прогноз букмекеров: 1.15 – 4.92.

Прогноз «Чемпионата»: победа Саснович в трёх сетах.



Court 7



Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) — Давид Феррер (Испания, 21)

Court 7. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 0-7 (Барселона-2009, US Open-2013, Акапулько, Рим, Гамбург-2014, Куала-Лумпур-2015, Мадрид-2017).

Рейтинг: 102-25.

Прогноз букмекеров: 4.35 – 1.19.

Прогноз «Чемпионата»: победа Феррера в четырёх сетах.



Денис Шаповалов (Канада, Q) — Даниил Медведев (Россия)

Court 7. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 69-54.

Прогноз букмекеров: 1.73 – 2.04.

Прогноз «Чемпионата»: победа Медведева в пяти сетах.



Court 8



Алессандро Джаннесси (Италия, LD) — Эрнест Гулбис (Латвия, SR)

Court 8. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 91-255.

Прогноз букмекеров: 3.73 – 1.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гулбиса в четырёх сетах.

Три новых первых ракетки. Халеп не присоединилась к Надалю Новая неудача Халеп, тройная смена первых ракеток и восемь претенденток на лидерство после US Open – в выпуске «Табели о рангах».

Court 9



Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 20) — Денис Истомин (Узбекистан)

Court 9. 3-й запуск (около 21:00).

Личные встречи: 1-0 (Уимблдон-2015).

Рейтинг: 24-85.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.34.

Прогноз «Чемпионата»: победа Рамоса в четырёх сетах.

Court 13



Лу Яньсюнь (Китайский Тайбэй) — Карен Хачанов (Россия, 25)

Court 13. 2-й запуск (около 20:00).

Личные встречи: 1-0 (Окленд-2017).

Рейтинг: 61-29.

Прогноз букмекеров: 2.81 – 1.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в четырёх сетах.

Мона Бартель (Германия) — Екатерина Макарова (Россия)

Court 13. 3-й запуск (около 22:00).

Личные встречи: 0-1 (Майами-2012).

Рейтинг: 51-38.

Прогноз букмекеров: 4.70 – 1.17.

Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в трёх сетах.

Court 14



Дмитрий Турсунов (Россия, SR) — Кэмерон Норри (Великобритания, Q)

Court 14. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 645-225.

Прогноз букмекеров: 3.23 – 1.31.

Прогноз «Чемпионата»: победа Турсунова в четырёх сетах.



Ирина Бегу (Румыния) — Катерина Козлова (Украина, Q)

Court 14. 2-й запуск (около 20:00).

Личные встречи: 2-0 (Ташкент-2014, Сеул-2015).

Рейтинг: 57-115.

Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.47.

Прогноз «Чемпионата»: победа Козловой в трёх сетах.

Court 15



Анна Зая (Германия, Q) — Екатерина Александрова (Россия)

Court 15. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 236-79.

Прогноз букмекеров: 2.63 – 1.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Александровой в трёх сетах.



Андреас Хайдер-Маурер (Австрия, SR) — Евгений Донской (Россия)

Court 15. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 0-1 (Орбетелло-ч-2010).

Рейтинг: 510-100.

Прогноз букмекеров: 3.55 – 1.27.

Прогноз «Чемпионата»: победа Донского в четырёх сетах.



Court 17



Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 8) — Мариуш Копил (Румыния)

Court 17. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 12-87.

Прогноз букмекеров: 1.09 – 6.43.

Прогноз «Чемпионата»: победа Цонги в трёх сетах.