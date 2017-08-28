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Мария Шарапова
Текст: Даниил Сальников
Фото: Reuters

Возвращение Шараповой на турниры «Большого шлема». Анонс 1-го дня US Open

Предлагаем вашему вниманию расписание 24 самых интересных матчей стартового игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.
28 августа 2017, понедельник. 14:45 Теннис

В понедельник, 28 августа, стартует заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» – US Open. В первый день на корт выйдут представители нижних половин сетки у мужчин и женщин. Всего должно быть проведено 64 матча (по 32 в каждом разряде), в том числе на корты выйдут и представители топ-10 посева: Симона Халеп (2), Гарбинье Мугуруса (3), Александр Зверев (4), Марин Чилич (5), Каролина Возняцки (5), Йоханна Конта (7), Жо-Вильфрид Цонга (8), Винус Уильямс (9) и Джон Иснер (10).

Также в понедельник проведут поединки 8 россиян: Наталья Вихлянцева, Екатерина Макарова, Екатерина Александрова, Мария Шарапова (WC), Даниил Медведев, Дмитрий Турсунов (SR), Евгений Донской и Карен Хачанов (25).

US Open (ж) 2017. 1-й круг
29 августа 2017 года, вторник. 01:55 МСК
Мария
Шарапова
Симона
Халеп

После пропуска 6 турниров «Большого шлема» подряд пятикратная чемпионка этих соревнований россиянка Мария Шарапова наконец-то сыграет на одном из главных турниров в году. Последний раз на них она проиграла в четвертьфинале Australian Open-2016 Серене Уильямс, потом последовала годичная дисквалификация, а следом она пропустила «Ролан Гаррос» и Уимблдон-2017 из-за травмы. Теперь в дебюте US Open Шараповой предстоит встретиться с одной из главных претенденток на звание первой ракетки мира – Симоной Халеп. В личных встречах с румынкой у Марии полный порядок – 6-0 в её пользу, включая финал «Ролан Гаррос»-2014. Однако фаворитом на сей раз является как раз Симона. А вот в какой форме предстанет перед публикой россиянка – пока полная загадка. Этот матч откроет вечернюю программу на главной арене турнира — Arthur Ashe Stadium – сразу после официальной церемонии открытия соревнований, после 2:00 ночи по московскому времени.

Шарапова против Халеп: финал «Ролан Гаррос» в первом круге US Open
Прошла жеребьёвка US Open. Самая яркая афиша первого круга — Мария Шарапова против Симоны Халеп. Поговорим об этом и других матчах.

US Open. День 1-й. 28 августа, понедельник. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск)

Мужчины. 1-й круг. Сетка

Женщины. 1-й круг. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Варвара Лепченко (США) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 3)
Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 1-1 (Брисбен-2016 – Уимблдон-2015).
Рейтинг: 64-3.
Прогноз букмекеров: 7.67 – 1.06.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.

Теннис Сандгрен (США) — Марин Чилич (Хорватия, 5)
Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 19:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 105-7.
Прогноз букмекеров: 9.88 – 1.03.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в трёх сетах.

Виктория Кужмова (Словакия, Q) — Винус Уильямс (США, 9)
Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 135-9.
Прогноз букмекеров: 7.89 – 1.06.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.

Мария Шарапова (Россия, WC) — Симона Халеп (Румыния, 2)
Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (не ранее 2:00).
Личные встречи: 6-0 (Индиан-Уэллс, Пекин-2012, Мадрид, «Ролан Гаррос», Цинциннати-2014, WTA Finals-2015).
Рейтинг: 147-2.
Прогноз букмекеров: 2.74 – 1.42.
Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.

US Open (ж) 2017. 1-й круг
29 августа 2017 года, вторник. 01:55 МСК
Мария
Шарапова
Симона
Халеп

Дариан Кинг (Барбадос, Q) — Александр Зверев (Германия, 4)
Arthur Ashe Stadium. 5-й запуск (не ранее 2:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 168-6.
Прогноз букмекеров: 6.91 – 1.08.
Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в трёх сетах.

Louis Armstrong Stadium

Петра Квитова (Чехия, 13) — Елена Янкович (Сербия)
Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 4-3 (Линц-2011, Fed Cup-2012, Доха, Рим-2015 – Пекин-2013, Доха-2014, Уимблдон-2015).
Рейтинг: 13-68.
Прогноз букмекеров: 1.19 – 4.32.
Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в трёх сетах.

Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Джон Иснер (США, 10)
Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (не ранее 20:00).
Личные встречи: 0-1 («Ролан Гаррос»-2014).
Рейтинг: 64-14.
Прогноз букмекеров: 4.91 – 1.15.
Прогноз «Чемпионата»: победа Иснера в четырёх сетах.

Grandstand

Йоханна Конта (Великобритания, 7) — Александра Крунич (Сербия)
Grandstand. 2-й запуск (около 20:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 7-78.
Прогноз букмекеров: 1.11 – 5.83.
Прогноз «Чемпионата»: победа Конты в двух сетах.

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Перед стартом заключительного турнира «Большого шлема» в сезоне — Открытого чемпионата США — выделяем его главные интриги.

Каролина Возняцки (Дания, 5) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния, Q)
Grandstand. 4-й запуск (около 23:30).
Личные встречи: 0-0/3-0 («Ролан Гаррос»-юн, Рохэмптон-юн, Orange Bowl-2005).
Рейтинг: 5-133.
Прогноз букмекеров: 1.08 – 7.04.
Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в двух сетах.

Court 4

Раду Албот (Молдавия, Q) — Эрнесто Эскобедо (США)
Court 4. 2-й запуск (около 19:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 138-77.
Прогноз букмекеров: 1.68 – 2.11.
Прогноз «Чемпионата»: победа Эскобедо в пяти сетах.

Анастасия Севастова (Латвия, 16) — Карина Виттёфт (Германия)
Court 4. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 17-65.
Прогноз букмекеров: 1.46 – 2.98.
Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.

Court 6

Наталья Вихлянцева (Россия) — Сачия Викери (США, Q)
Court 6. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-1 (Санрайз-2015).
Рейтинг: 59-155.
Прогноз букмекеров: 1.51 – 2.45.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вихлянцевой в трёх сетах.

US Open (ж) 2017. 1-й круг
28 августа 2017 года, понедельник. 18:00 МСК
Наталья
Вихлянцева
Сачия
Викери

Александра Саснович (Беларусь) — Джулия Боузрап (США)
Court 6. 4-й запуск (около 23:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 88-115.
Прогноз букмекеров: 1.15 – 4.92.
Прогноз «Чемпионата»: победа Саснович в трёх сетах.

Court 7

Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) — Давид Феррер (Испания, 21)
Court 7. 2-й запуск (около 19:30).
Личные встречи: 0-7 (Барселона-2009, US Open-2013, Акапулько, Рим, Гамбург-2014, Куала-Лумпур-2015, Мадрид-2017).
Рейтинг: 102-25.
Прогноз букмекеров: 4.35 – 1.19.
Прогноз «Чемпионата»: победа Феррера в четырёх сетах.

Денис Шаповалов (Канада, Q) — Даниил Медведев (Россия)
Court 7. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 69-54.
Прогноз букмекеров: 1.73 – 2.04.
Прогноз «Чемпионата»: победа Медведева в пяти сетах.

Court 8

Алессандро Джаннесси (Италия, LD) — Эрнест Гулбис (Латвия, SR)
Court 8. 2-й запуск (около 19:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 91-255.
Прогноз букмекеров: 3.73 – 1.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гулбиса в четырёх сетах.

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Court 9

Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 20) — Денис Истомин (Узбекистан)
Court 9. 3-й запуск (около 21:00).
Личные встречи: 1-0 (Уимблдон-2015).
Рейтинг: 24-85.
Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.34.
Прогноз «Чемпионата»: победа Рамоса в четырёх сетах.

Court 13

Лу Яньсюнь (Китайский Тайбэй) — Карен Хачанов (Россия, 25)
Court 13. 2-й запуск (около 20:00).
Личные встречи: 1-0 (Окленд-2017).
Рейтинг: 61-29.
Прогноз букмекеров: 2.81 – 1.40.
Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в четырёх сетах.

US Open (м) 2017. 1-й круг
28 августа 2017 года, понедельник. 20:00 МСК
Лу
Яньсюнь
Карен
Хачанов

Мона Бартель (Германия) — Екатерина Макарова (Россия)
Court 13. 3-й запуск (около 22:00).
Личные встречи: 0-1 (Майами-2012).
Рейтинг: 51-38.
Прогноз букмекеров: 4.70 – 1.17.
Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в трёх сетах.

US Open (ж) 2017. 1-й круг
28 августа 2017 года, понедельник. 22:00 МСК
Мона
Бартель
Екатерина
Макарова

Court 14

Дмитрий Турсунов (Россия, SR) — Кэмерон Норри (Великобритания, Q)
Court 14. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 645-225.
Прогноз букмекеров: 3.23 – 1.31.
Прогноз «Чемпионата»: победа Турсунова в четырёх сетах.

Ирина Бегу (Румыния) — Катерина Козлова (Украина, Q)
Court 14. 2-й запуск (около 20:00).
Личные встречи: 2-0 (Ташкент-2014, Сеул-2015).
Рейтинг: 57-115.
Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.47.
Прогноз «Чемпионата»: победа Козловой в трёх сетах.

Court 15

Анна Зая (Германия, Q) — Екатерина Александрова (Россия)
Court 15. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 236-79.
Прогноз букмекеров: 2.63 – 1.45.
Прогноз «Чемпионата»: победа Александровой в трёх сетах.

Андреас Хайдер-Маурер (Австрия, SR) — Евгений Донской (Россия)
Court 15. 2-й запуск (около 19:30).
Личные встречи: 0-1 (Орбетелло-ч-2010).
Рейтинг: 510-100.
Прогноз букмекеров: 3.55 – 1.27.
Прогноз «Чемпионата»: победа Донского в четырёх сетах.

Court 17

Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 8) — Мариуш Копил (Румыния)
Court 17. 2-й запуск (около 19:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 12-87.
Прогноз букмекеров: 1.09 – 6.43.
Прогноз «Чемпионата»: победа Цонги в трёх сетах.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Даниил Медведев Дмитрий Турсунов Евгений Донской Екатерина Александрова Екатерина Макарова Карен Хачанов Мария Шарапова Наталья Вихлянцева US Open
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