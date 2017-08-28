1-й день US Open. Блокбастер: Шарапова против Халеп. LIVE

Онлайн-трансляция первого дня US Open, в рамках которого сыграют Шарапова, Халеп, Макарова, Хачанов, Медведев и многие другие.

US Open. Мужская сетка

US Open. Женская сетка

19:43. Квитова в двух сетах прошла Янкович, хотя оба сета прошли в упорной борьбе. У чешки были сложности после Уимблдона. Спад Янкович длится ещё дольше.

19:39. Свой турнир начинает Евгений Донской. Его первый соперник — Хайдер-Маурер, который не так давно вернулся после тяжёлой травмы.

19:35. Турсунов начал второй сет с брейка, но затем уступил четыре гейма кряду.

19:30. Легко выиграла у Лепченко Мугуруса.

19:25. Вихлянцева проиграла второй сет. В этой партии уже сразу с брейком повела американка, но соперница тут же отыгралась. И все же в концовке еще одну чужую подачу взяла Викери, а шансов отыграться у Натальи уже не осталось. Посмотрим, что будет в 3-м сете. Напомним, что на US Open, единственном из турниров «Большого шлема», решающие партии при счёт 6:6 тоже заканчиваются тай-брейком, как и все предыдущие.

19:20. Екатерина Александрова уверенно прошла во второй круг — 6:2, 6:3. Там у неё будет соперница посерьёзнее — Каролин Гарсия.

19:16. Турсунов всё-таки уступил первый сет британцу — 6:7 (7:9).

19:11. Соперница Вихлянцевой очень недовольна судейством.

19:07. Кристина Плишкова — первая теннисистка во втором круге. За 57 минут она выиграла матч у Эгути.

19:04. Турсунов и Норри продолжают биться за первую партию. US Open-2017 для Дмитрия последний турнир, на котором он может использовать защищённый рейтинг.

18:55. Тяжёлый был первый сет у Квитовой и Янкович. Чешка всё-таки выиграла партию — 7:5. Янкович снова начала работать с Рикардом Санчесом.

18:50. Вихлянцева и Александрова обе взяли первые партии.

18:47. Мугуруса за 20 минут под ноль взяла первый сет у Лепченко.

18:43. 16 матчей одновременно идёт сейчас в Нью-Йорке.

18:35. Погода в Нью-Йорке хорошая — 22 градуса. Дождя в понедельник не обещают.

18:30. Удачное начало для Вихлянцевой и Александровой. Обе повели с брейком.

18:22. На центральном корте программу открывает чемпионка Уимблдона — Гарбинье Мугуруса. В первом раунде она играет против Варвары Лепченко.

18:15. Дмитрий Турсунов начал свой турнир. Он играет против британца Норри. Дебютирует на «Большом шлеме» Екатерина Александрова. Их матчи не попали на корты с камерами.

18:10. Мы начинаем нашу первую текстовую трансляцию на турнире. Вихлянцева играет против Викери.

18:07. Следить за результатами всех матчей можно на нашем онлайн-табло. Чтобы увидеть все матчи, необходимо включить вкладку «все» в правом верхнем углу.

18:05. Самое время изучить расписание предстоящего игрового дня.

Возвращение Шараповой на турниры «Большого шлема». Анонс 1-го дня US Open Предлагаем вашему вниманию расписание 24 самых интересных матчей стартового игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.

18:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! 28 августа начинается заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне – US Open. В стартовый день на корты выйдут Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева, Карен Хачанов, Дмитрий Турсунов, а также пройдёт супер матч Марии Шараповой против Симона Халеп. Игровой день начнётся в 18:00 по московскому времени.

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