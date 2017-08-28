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Мария Шарапова против Симоны Халеп
Текст: Дмитрий Шахов
Фото: Reuters

1-й день US Open. Блокбастер: Шарапова против Халеп. LIVE

Онлайн-трансляция первого дня US Open, в рамках которого сыграют Шарапова, Халеп, Макарова, Хачанов, Медведев и многие другие.
28 августа 2017, понедельник. 18:00 Теннис

US Open. Мужская сетка

US Open. Женская сетка

19:43. Квитова в двух сетах прошла Янкович, хотя оба сета прошли в упорной борьбе. У чешки были сложности после Уимблдона. Спад Янкович длится ещё дольше.

19:39. Свой турнир начинает Евгений Донской. Его первый соперник — Хайдер-Маурер, который не так давно вернулся после тяжёлой травмы.

19:35. Турсунов начал второй сет с брейка, но затем уступил четыре гейма кряду.

19:30. Легко выиграла у Лепченко Мугуруса.

19:25. Вихлянцева проиграла второй сет. В этой партии уже сразу с брейком повела американка, но соперница тут же отыгралась. И все же в концовке еще одну чужую подачу взяла Викери, а шансов отыграться у Натальи уже не осталось. Посмотрим, что будет в 3-м сете. Напомним, что на US Open, единственном из турниров «Большого шлема», решающие партии при счёт 6:6 тоже заканчиваются тай-брейком, как и все предыдущие.

19:20. Екатерина Александрова уверенно прошла во второй круг — 6:2, 6:3. Там у неё будет соперница посерьёзнее — Каролин Гарсия.

19:16. Турсунов всё-таки уступил первый сет британцу — 6:7 (7:9).

19:11. Соперница Вихлянцевой очень недовольна судейством.

19:07. Кристина Плишкова — первая теннисистка во втором круге. За 57 минут она выиграла матч у Эгути.

19:04. Турсунов и Норри продолжают биться за первую партию. US Open-2017 для Дмитрия последний турнир, на котором он может использовать защищённый рейтинг.

18:55. Тяжёлый был первый сет у Квитовой и Янкович. Чешка всё-таки выиграла партию — 7:5. Янкович снова начала работать с Рикардом Санчесом.

18:50. Вихлянцева и Александрова обе взяли первые партии.

18:47. Мугуруса за 20 минут под ноль взяла первый сет у Лепченко.

18:43. 16 матчей одновременно идёт сейчас в Нью-Йорке.

18:35. Погода в Нью-Йорке хорошая — 22 градуса. Дождя в понедельник не обещают.

18:30. Удачное начало для Вихлянцевой и Александровой. Обе повели с брейком.

18:22. На центральном корте программу открывает чемпионка Уимблдона — Гарбинье Мугуруса. В первом раунде она играет против Варвары Лепченко.

18:15. Дмитрий Турсунов начал свой турнир. Он играет против британца Норри. Дебютирует на «Большом шлеме» Екатерина Александрова. Их матчи не попали на корты с камерами.

18:10. Мы начинаем нашу первую текстовую трансляцию на турнире. Вихлянцева играет против Викери.

US Open (ж) 2017. 1-й круг
28 августа 2017 года, понедельник. 18:10 МСК
Наталья
Вихлянцева
Сачия
Викери
6:4 4:6 0:4

18:07. Следить за результатами всех матчей можно на нашем онлайн-табло. Чтобы увидеть все матчи, необходимо включить вкладку «все» в правом верхнем углу.

18:05. Самое время изучить расписание предстоящего игрового дня.

Возвращение Шараповой на турниры «Большого шлема». Анонс 1-го дня US Open
Предлагаем вашему вниманию расписание 24 самых интересных матчей стартового игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.

18:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! 28 августа начинается заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне – US Open. В стартовый день на корты выйдут Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева, Карен Хачанов, Дмитрий Турсунов, а также пройдёт супер матч Марии Шараповой против Симона Халеп. Игровой день начнётся в 18:00 по московскому времени.

На нашем сайте состоятся следующие онлайн-трансляции:

US Open (м) 2017. 1-й круг
28 августа 2017 года, понедельник. 20:00 МСК
Лу
Яньсюнь
Карен
Хачанов
US Open (ж) 2017. 1-й круг
28 августа 2017 года, понедельник. 22:00 МСК
Мона
Бартель
Екатерина
Макарова
US Open (ж) 2017. 1-й круг
29 августа 2017 года, вторник. 01:55 МСК
Мария
Шарапова
Симона
Халеп
Источник: https://www.championat.com Сообщить об ошибке
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Теги
Даниил Медведев Дмитрий Турсунов Екатерина Макарова Карен Хачанов Мария Шарапова Симона Халеп
Новости. Теннис
28 августа 2017, понедельник
19:30 Александрова вышла во второй круг US Open, где сыграет с Гарсией
17:36 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Яньсюнь на US Open
16:10 46-летняя Датэ-Крумм завершит карьеру в сентябре
15:29 Текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева — Викери на US Open
14:44 Дель Потро, Раонич и Сок сыграют на турнире в Делрэй-Бич в феврале
13:48 Цириак: если Беккеру нужно 10 млн, я ему их дам. Он часть моей жизни
13:11 Карацев и Музаев выиграли золото Универсиады в парном разряде
12:36 Куэрри: я чувствую, что должен быть в топ-20
11:39 Кербер: я больше не ощущаю никакого давления
11:06 Надаль: встреча с Федерером в полуфинале? Я бы предпочёл соперника попроще
10:27 А. Зверев: по итогам турнира не так важно, под каким номером ты был посеян
10:21 Жук: я уже давно не была в России
09:29 Сафиуллин завоевал бронзу Универсиады в Китайском Тайбэе
09:21 Рублёв занял пятую строчку в чемпионской гонке U21
09:15 Кузнецов занял 77-ю позицию в чемпионской гонке ATP
09:15 Рублёв поднялся на 53-ю строчку в рейтинге ATP, Южный покинул топ-100
09:09 Павлюченкова поднялась на 12-ю строчку в чемпионской гонке WTA
09:07 Цибулкова стала 10-й ракеткой мира
00:58 Макарова и Веснина начнут US Open в парном разряде матчем с Брэйди и Риске
27 августа 2017, воскресенье
23:29 Кар. Плишкова: Шарапова — профессионал, но выиграет Халеп
23:03 Мугуруса: болельщики хотят возвращения Шараповой
21:15 Федерер: Надаль перестанет побеждать, только когда завершит карьеру
20:13 Надаль: было бы полезно для здоровья играть на одном покрытии одинаковыми мячами
18:10 Видеообзор финала турнира в Уинстон-Сейлеме Баутиста-Агут — Джумхур
17:01 Жук: пока не привыкла, что можно так просто увидеть Федерера
15:18 Халеп: стараюсь не давить на себя в связи с тем, что играю с Шараповой
12:57 Баутиста-Агут: в Уинстон-Сейлеме я показал отличный теннис и не проиграл ни сета
12:10 Карацев и Музаев вышли в финал Универсиады в парном разряде
11:20 Цибулкова: я отдала все силы, но Гаврилова оказалась сильнее
10:55 Гаврилова: победа в Нью-Хэйвене очень много значит для меня
09:57 Видеообзор финала турнира в Нью-Хэйвене Гаврилова — Цибулкова
06:02 Встреча Шараповой и Халеп на старте US Open начнётся 29 августа в 02:00 мск
02:53 Баутиста-Агут стал победителем турнира в Уинстон-Сейлеме
01:13 Гаврилова завоевала первый титул WTA, победив на турнире в Нью-Хэйвене
01:00 Шарапова: я родилась воином и должна бороться, чтобы быть на вершине
00:00 Шарапова: ощущение России в глубине моего сердца, где бы я ни была
26 августа 2017, суббота
22:24 Маррей отказался от участия в US Open
21:50 Дабровски и Сюй Ифань выиграли турнир в Нью-Хэйвене в парном разряде
20:28 Винчи вручили копию трофея финалистки US Open — 2015
20:06 Савиных выиграла турнир ITF в Артвине
16:38 Бывший физиотерапевт Джоковича вошёл в команду Раонича
15:33 Плишкова открыла торги на бирже в Нью-Йорке
12:58 Американский теннисист попался на употреблении допинга
12:20 Блинкова сыграет с Весниной, а Жук — с Путинцевой на старте US Open
10:56 Цибулкова: наконец-то вышла в финал в этом году!
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