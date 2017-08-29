Шанс для Светланы Кузнецовой. Анонс 2-го дня US Open

Во вторник, 29 августа, на US Open должны завершиться матчи стартового круга в одиночном разряде. На корты выйдут представители верхних половин сеток у мужчин и женщин. Всего должно быть проведено 64 поединка (по 32 в каждом разряде), в том числе перед зрителями предстанут и теннисисты из топ-10 посева: Каролина Плишкова (1), Рафаэль Надаль (1), Роджер Федерер (3), Элина Свитолина (4), Анжелика Кербер (6), Доминик Тим (6), Григор Димитров (7), Светлана Кузнецова (8), Давид Гоффен (9) и Агнешка Радваньска (10).



Также во вторник проведут поединки 10 россиян: помимо Кузнецовой это Андрей Кузнецов, Андрей Рублёв, Михаил Южный, Анастасия Павлюченкова (19), Евгения Родина, Дарья Касаткина и Софья Жук (Q). А Елена Веснина (17) и Анна Блинкова (Q) сыграют между собой.

МАТЧ ДНЯ. ВОНДРОУШОВА — КУЗНЕЦОВА

Уже не раз говорилось, что по итогам US Open сразу 8 теннисисток теоретически могут стать первой ракеткой мира. В первый день соревнований две из них – Симона Халеп и Йоханна Конта – сенсационно проиграли и повлиять на расклады уже никак не смогут. Таким образом, повысились шансы оставшейся в строю шестёрки, в которой значится и Светлана Кузнецова. Россиянке для достижения столь престижной цели надо не только завоевать титул, но надеяться при этом на то, что остальные соперницы как можно раньше сойдут с дистанции. Задача трудная, но совсем не фантастическая. Первый матч на нынешнем турнире Кузнецова проведёт с 18-летней левшой из Чехии Маркетой Вондроушовой. Юная теннисистка уже неплохо себя зарекомендовала в туре и даже завоевала в апреле первый титул WTA – в швейцарском Биле. Будущие соперницы ещё не пересекались на корте. Всезнающие букмекеры отдают предпочтение опыту россиянки. А кто в итоге станет победительницей, как всегда решится на корте.

«Ради этого момента я и продолжала». Шарапова обыграла Халеп. Как это было В стартовый день US Open Мария Шарапова вернулась на турнир «Большого шлема» и одержала победу над второй ракеткой мира Симоной Халеп.

US Open. День 2-й. 29 августа, вторник. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск)



Мужчины. 1-й круг. Сетка

Женщины. 1-й круг. Сетка



Arthur Ashe Stadium



Каролина Плишкова (Чехия, 1) — Магда Линетт (Польша)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 4-1 (Ондрезье-Бутеон, Нант-2012, Прага-2014, Тяньцзинь-2015 – Экердревиль-2012).

Рейтинг: 1-82.

Прогноз букмекеров: 1.04 – 8.86.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.



Наоми Осака (Япония) — Анжелика Кербер (Германия, 6)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (не ранее 20:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 45-6.

Прогноз букмекеров: 2.92 – 1.37.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в трёх сетах.



Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Душан Лайович (Сербия)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 1-0 («Ролан Гаррос»-2014).

Рейтинг: 1-84.

Прогноз букмекеров: 1.01 – 12.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.



Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Фрэнсис Тиафо (США)

Arthur Ashe Stadium. 5-й запуск (около 3:30).

Личные встречи: 1-0 (Майами-2017).

Рейтинг: 3-71.

Прогноз букмекеров: 1.02 – 10.85.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.



Louis Armstrong Stadium



Элина Свитолина (Украина, 4) — Катержина Синякова (Чехия)

Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 4-42.

Прогноз букмекеров: 1.15 – 4.98.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в трёх сетах.

Текстовая трансляция



Grandstand



Алекс де Минор (Австралия, WC) — Доминик Тим (Австрия, 6)

Grandstand. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 186-8.

Прогноз букмекеров: 10.75 – 1.02.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в трёх сетах.

Евгения Родина (Россия) — Эжени Бушар (Канада)

Grandstand. 2-й запуск (около 20:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 89-76.

Прогноз букмекеров: 2.93 – 1.37.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бушар в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Маркета Вондроушова (Чехия) — Светлана Кузнецова (Россия, 8)

Grandstand. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 67-8.

Прогноз букмекеров: 3.06 – 1.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Возвращение Шараповой на турниры «Большого шлема». Анонс 1-го дня US Open Предлагаем вашему вниманию расписание 24 самых интересных матчей стартового игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.

Вацлав Шафранек (Чехия, Q) — Григор Димитров (Болгария, 7)

Grandstand. 4-й запуск (около 23:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 210-9.

Прогноз букмекеров: 12.70 – 1.01.

Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в трёх сетах.



Court 5



Давид Гоффен (Бельгия, 9) — Жюльен Беннето (Франция)

Court 5. 4-й запуск (около 23:00).

Личные встречи: 0-0/0-1 (Монс-ч-2011).

Рейтинг: 13-107.

Прогноз букмекеров: 1.24 – 3.83.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в четырёх сетах.



Court 7



Адриан Маннарино (Франция, 30) — Ричардас Беранкис (Литва, SR)

Court 7. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 0-1/1-2 (Хельсинки-ч-2011 – Ноттингем-ч-2010, Санкт-Петербург-2016).

Рейтинг: 34-165.

Прогноз букмекеров: 1.12 – 5.64.

Прогноз «Чемпионата»: победа Маннарино в четырёх сетах.



Дарья Касаткина (Россия) — Ван Цян (Китай)

Court 7. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 1-1 (Доха-2016 – US Open-2016).

Рейтинг: 39-55.

Прогноз букмекеров: 1.47 – 2.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.



Court 8



Леся Цуренко (Украина, 28) — Янина Викмайер (Бельгия)

Court 8. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 1-1 (Торонто-2015 – Акапулько-2014).

Рейтинг: 30-130.

Прогноз букмекеров: 1.38 – 2.87.

Прогноз «Чемпионата»: победа Цуренко в трёх сетах.



Блаж Кавчич (Словения) — Михаил Южный (Россия)

Court 8. 3-й запуск (около 21:00).

Личные встречи: 0-3 (Australian Open-2011, Дубай-2013, Загреб-2015).

Рейтинг: 89-98.

Прогноз букмекеров: 2.17 – 1.64.

Прогноз «Чемпионата»: победа Южного в четырёх сетах.



Court 9



Андрей Кузнецов (Россия) — Фелисьяно Лопес (Испания, 31)

Court 9. 2-й запуск (около 20:00).

Личные встречи: 0-2 (Гштаад-2013, Шанхай-2015).

Рейтинг: 70-35.

Прогноз букмекеров: 2.27 – 1.59.

Прогноз «Чемпионата»: победа Лопеса в четырёх сетах.

Софья Жук (Россия, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан)

Court 9. 3-й запуск (около 22:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 147-50.

Прогноз букмекеров: 2.10 – 1.68.

Прогноз «Чемпионата»: победа Путинцевой в трёх сетах.

Шарапова против Халеп: финал «Ролан Гаррос» в первом круге US Open Прошла жеребьёвка US Open. Самая яркая афиша первого круга — Мария Шарапова против Симоны Халеп. Поговорим об этом и других матчах.

Court 10



Агнешка Радваньска (Польша, 10) — Петра Мартич (Хорватия)

Court 10. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 3-0 (Australian Open, Торонто-2011, Fed Cup-2012).

Рейтинг: 10-86.

Прогноз букмекеров: 1.23 – 3.87.

Прогноз «Чемпионата»: победа Радваньской в трёх сетах.



Court 11



Аляж Бедене (Великобритания) — Андрей Рублёв (Россия)

Court 11. 4-й запуск (около 23:00).

Личные встречи: 0-0/1-0 (Ирвинг-ч-2017).

Рейтинг: 48-54.

Прогноз букмекеров: 1.66 – 2.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Рублёва в пяти сетах.



Court 12



Кристина Макхэйл (США) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 19)

Court 12. 3-й запуск (около 22:00).

Личные встречи: 0-3/0-4 (US Open-юн-2006, Истбурн-2012, Вашингтон-2015, Монреаль-2016).

Рейтинг: 63-20.

Прогноз букмекеров: 3.42 – 1.29.

Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченкова в трёх сетах.



Анетт Контавейт (Эстония, 26) — Люси Шафаржова (Чехия)

Court 12. 4-й запуск (около 23:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 29-37.

Прогноз букмекеров: 2.04 – 1.73.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шафаржовой в трёх сетах.



Court 14



Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Александр Долгополов (Украина)

Court 14. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 49-64.

Прогноз букмекеров: 1.87 – 1.87.

Прогноз «Чемпионата»: победа Долгополова в пяти сетах.

Елена Веснина (Россия, 17) — Анна Блинкова (Россия, Q)

Court 14. 4-й запуск (около 23:30).

Личные встречи: 1-0 (Уимблдон-2017).

Рейтинг: 18-117.

Прогноз букмекеров: 1.39 – 2.86.

Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в трёх сетах.



Court 15



Кайя Канепи (Эстония, Q) — Франческа Скьявоне (Италия)

Court 15. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 3-4 (Хассельт-2006, Москва-2011, Брисбен-2012 – Хассельт-2005, Бад-Гаштайн-2007, Токио-2010, Истбурн-2011).

Рейтинг: 421-75.

Прогноз букмекеров: 1.54 – 2.37.

Прогноз «Чемпионата»: победа Канепи в трёх сетах.



Court 17



Елена Остапенко (Латвия, 12) — Лара Арруабаррена (Испания)

Court 17. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 12-60.

Прогноз букмекеров: 1.24 – 3.79.

Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в двух сетах.