Шанс для Светланы Кузнецовой. Анонс 2-го дня US Open

Во вторник, 29 августа, на US Open должны завершиться матчи стартового круга в одиночном разряде. На корты выйдут представители верхних половин сеток у мужчин и женщин. Всего должно быть проведено 64 поединка (по 32 в каждом разряде), в том числе перед зрителями предстанут и теннисисты из топ-10 посева: Каролина Плишкова (1), Рафаэль Надаль (1), Роджер Федерер (3), Элина Свитолина (4), Анжелика Кербер (6), Доминик Тим (6), Григор Димитров (7), Светлана Кузнецова (8), Давид Гоффен (9) и Агнешка Радваньска (10).
Также во вторник проведут поединки 10 россиян: помимо Кузнецовой это Андрей Кузнецов, Андрей Рублёв, Михаил Южный, Анастасия Павлюченкова (19), Евгения Родина, Дарья Касаткина и Софья Жук (Q). А Елена Веснина (17) и Анна Блинкова (Q) сыграют между собой.
МАТЧ ДНЯ. ВОНДРОУШОВА — КУЗНЕЦОВА
Уже не раз говорилось, что по итогам US Open сразу 8 теннисисток теоретически могут стать первой ракеткой мира. В первый день соревнований две из них – Симона Халеп и Йоханна Конта – сенсационно проиграли и повлиять на расклады уже никак не смогут. Таким образом, повысились шансы оставшейся в строю шестёрки, в которой значится и Светлана Кузнецова. Россиянке для достижения столь престижной цели надо не только завоевать титул, но надеяться при этом на то, что остальные соперницы как можно раньше сойдут с дистанции. Задача трудная, но совсем не фантастическая. Первый матч на нынешнем турнире Кузнецова проведёт с 18-летней левшой из Чехии Маркетой Вондроушовой. Юная теннисистка уже неплохо себя зарекомендовала в туре и даже завоевала в апреле первый титул WTA – в швейцарском Биле. Будущие соперницы ещё не пересекались на корте. Всезнающие букмекеры отдают предпочтение опыту россиянки. А кто в итоге станет победительницей, как всегда решится на корте.
US Open. День 2-й. 29 августа, вторник. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск)
Мужчины. 1-й круг. Сетка
Женщины. 1-й круг. Сетка
Arthur Ashe Stadium
Каролина Плишкова (Чехия, 1) — Магда Линетт (Польша)
Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 4-1 (Ондрезье-Бутеон, Нант-2012, Прага-2014, Тяньцзинь-2015 – Экердревиль-2012).
Рейтинг: 1-82.
Прогноз букмекеров: 1.04 – 8.86.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.
Наоми Осака (Япония) — Анжелика Кербер (Германия, 6)
Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (не ранее 20:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 45-6.
Прогноз букмекеров: 2.92 – 1.37.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в трёх сетах.
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Душан Лайович (Сербия)
Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 1-0 («Ролан Гаррос»-2014).
Рейтинг: 1-84.
Прогноз букмекеров: 1.01 – 12.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.
Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Фрэнсис Тиафо (США)
Arthur Ashe Stadium. 5-й запуск (около 3:30).
Личные встречи: 1-0 (Майами-2017).
Рейтинг: 3-71.
Прогноз букмекеров: 1.02 – 10.85.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.
Louis Armstrong Stadium
Элина Свитолина (Украина, 4) — Катержина Синякова (Чехия)
Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 4-42.
Прогноз букмекеров: 1.15 – 4.98.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Grandstand
Алекс де Минор (Австралия, WC) — Доминик Тим (Австрия, 6)
Grandstand. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 186-8.
Прогноз букмекеров: 10.75 – 1.02.
Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в трёх сетах.
Евгения Родина (Россия) — Эжени Бушар (Канада)
Grandstand. 2-й запуск (около 20:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 89-76.
Прогноз букмекеров: 2.93 – 1.37.
Прогноз «Чемпионата»: победа Бушар в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Маркета Вондроушова (Чехия) — Светлана Кузнецова (Россия, 8)
Grandstand. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 67-8.
Прогноз букмекеров: 3.06 – 1.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Вацлав Шафранек (Чехия, Q) — Григор Димитров (Болгария, 7)
Grandstand. 4-й запуск (около 23:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 210-9.
Прогноз букмекеров: 12.70 – 1.01.
Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в трёх сетах.
Court 5
Давид Гоффен (Бельгия, 9) — Жюльен Беннето (Франция)
Court 5. 4-й запуск (около 23:00).
Личные встречи: 0-0/0-1 (Монс-ч-2011).
Рейтинг: 13-107.
Прогноз букмекеров: 1.24 – 3.83.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в четырёх сетах.
Court 7
Адриан Маннарино (Франция, 30) — Ричардас Беранкис (Литва, SR)
Court 7. 2-й запуск (около 19:30).
Личные встречи: 0-1/1-2 (Хельсинки-ч-2011 – Ноттингем-ч-2010, Санкт-Петербург-2016).
Рейтинг: 34-165.
Прогноз букмекеров: 1.12 – 5.64.
Прогноз «Чемпионата»: победа Маннарино в четырёх сетах.
Дарья Касаткина (Россия) — Ван Цян (Китай)
Court 7. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 1-1 (Доха-2016 – US Open-2016).
Рейтинг: 39-55.
Прогноз букмекеров: 1.47 – 2.55.
Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.
Court 8
Леся Цуренко (Украина, 28) — Янина Викмайер (Бельгия)
Court 8. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 1-1 (Торонто-2015 – Акапулько-2014).
Рейтинг: 30-130.
Прогноз букмекеров: 1.38 – 2.87.
Прогноз «Чемпионата»: победа Цуренко в трёх сетах.
Блаж Кавчич (Словения) — Михаил Южный (Россия)
Court 8. 3-й запуск (около 21:00).
Личные встречи: 0-3 (Australian Open-2011, Дубай-2013, Загреб-2015).
Рейтинг: 89-98.
Прогноз букмекеров: 2.17 – 1.64.
Прогноз «Чемпионата»: победа Южного в четырёх сетах.
Court 9
Андрей Кузнецов (Россия) — Фелисьяно Лопес (Испания, 31)
Court 9. 2-й запуск (около 20:00).
Личные встречи: 0-2 (Гштаад-2013, Шанхай-2015).
Рейтинг: 70-35.
Прогноз букмекеров: 2.27 – 1.59.
Прогноз «Чемпионата»: победа Лопеса в четырёх сетах.
Софья Жук (Россия, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан)
Court 9. 3-й запуск (около 22:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 147-50.
Прогноз букмекеров: 2.10 – 1.68.
Прогноз «Чемпионата»: победа Путинцевой в трёх сетах.
Court 10
Агнешка Радваньска (Польша, 10) — Петра Мартич (Хорватия)
Court 10. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 3-0 (Australian Open, Торонто-2011, Fed Cup-2012).
Рейтинг: 10-86.
Прогноз букмекеров: 1.23 – 3.87.
Прогноз «Чемпионата»: победа Радваньской в трёх сетах.
Court 11
Аляж Бедене (Великобритания) — Андрей Рублёв (Россия)
Court 11. 4-й запуск (около 23:00).
Личные встречи: 0-0/1-0 (Ирвинг-ч-2017).
Рейтинг: 48-54.
Прогноз букмекеров: 1.66 – 2.15.
Прогноз «Чемпионата»: победа Рублёва в пяти сетах.
Court 12
Кристина Макхэйл (США) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 19)
Court 12. 3-й запуск (около 22:00).
Личные встречи: 0-3/0-4 (US Open-юн-2006, Истбурн-2012, Вашингтон-2015, Монреаль-2016).
Рейтинг: 63-20.
Прогноз букмекеров: 3.42 – 1.29.
Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченкова в трёх сетах.
Анетт Контавейт (Эстония, 26) — Люси Шафаржова (Чехия)
Court 12. 4-й запуск (около 23:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 29-37.
Прогноз букмекеров: 2.04 – 1.73.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шафаржовой в трёх сетах.
Court 14
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Александр Долгополов (Украина)
Court 14. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 49-64.
Прогноз букмекеров: 1.87 – 1.87.
Прогноз «Чемпионата»: победа Долгополова в пяти сетах.
Елена Веснина (Россия, 17) — Анна Блинкова (Россия, Q)
Court 14. 4-й запуск (около 23:30).
Личные встречи: 1-0 (Уимблдон-2017).
Рейтинг: 18-117.
Прогноз букмекеров: 1.39 – 2.86.
Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в трёх сетах.
Court 15
Кайя Канепи (Эстония, Q) — Франческа Скьявоне (Италия)
Court 15. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 3-4 (Хассельт-2006, Москва-2011, Брисбен-2012 – Хассельт-2005, Бад-Гаштайн-2007, Токио-2010, Истбурн-2011).
Рейтинг: 421-75.
Прогноз букмекеров: 1.54 – 2.37.
Прогноз «Чемпионата»: победа Канепи в трёх сетах.
Court 17
Елена Остапенко (Латвия, 12) — Лара Арруабаррена (Испания)
Court 17. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 12-60.
Прогноз букмекеров: 1.24 – 3.79.
Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в двух сетах.