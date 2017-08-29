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US Open-2017
Текст: Екатерина Бычкова
Фото: Reuters

«Стадион на US Open меняется с каждым годом всё больше»

Екатерина Бычкова в своей колонке – о гребешках и парковочном талоне, разобранном стадионе и надстроенных зрительских рядах на US Open.
29 августа 2017, вторник. 16:25 Теннис

«До сих пор, выдавая кому-то парковочный талон, я вспоминаю тебя!» — девушка в офисе выдачи аккредитаций, конечно же, меня вспомнила, кинувшись радостно обниматься…

Когда-то, в очень далёком и затёртом году, я устроила скандал на почве пропусков на парковку, которых никогда не было в наличии – за любое время до начала отборочных и тем более во время них. Я вылетела из офиса, громко хлопнув стеклянной дверью, и помчалась в кабинет кого-то из вышестоящих в этой иерархической лестнице людей на поиски хотя бы какой-то столь нужной мне картонки или во всяком случае права на её получение. Так и начались наши потом уже тёплые отношения с работниками из этого офиса. Только из всей их компании, которую я знала, сейчас осталась лишь одна она. Кратко рассказала мне, кто и куда испарился из её бывших уже коллег. Сказала, что я хорошо выгляжу, и мы с Аней Чакветадзе пошли дальше по следам былой (разного уровня и качества концентрации) местной славы.

С последнего моего посещения US Open прошло два года. Всего два года назад я ещё как все эти девочки и мальчики на кортах била ракеткой по мячу, бежала как сумасшедшая, старалась, потела, работала. Кто-то это поощрял, кто-то осуждал. Кто-то поддерживал, кто-то всегда оставался по другую сторону. Но несколько дней назад я смотрела на корты, на которых было столько пережито, проиграно, выиграно, выплакано, выстрадано, и не ощущала ничего. Моему удивлению не было предела. Всю свою жизнь я отдала этому спорту и настолько ничегошеньки не ощутила, вернувшись сюда вновь!

До сих пор, выдавая кому-то парковочный талон, я вспоминаю тебя!

Многое изменилось даже за короткие пару лет моего отсутствия. Построили новый стадион Grandstand. Безумно красивая и современная конструкция не может не радовать глаз простых обывателей и участников турнира. Настолько удобно и близко расположена она к разминочным кортам и Арене Артура Эша, а значит и к раздевалкам и комнате отдыха игроков. Всё в пешей доступности, максимально удобно для теннисистов. Стадион Луи Армстронга, на котором я когда-то обыграла защищающую титул прошлогоднюю чемпионку Светлану Кузнецову, разобран и подвергся реконструкции. На его месте возвышается железный каркас строительных лесов и шныряют рабочие. Место стройки завешено красивым плакатом, на котором изображена будущая великолепная арена. Ещё больше, ещё лучше, ещё современнее. На всех остальных кортах трибуны возвысили ещё на пять-шесть рядов. Стадион с каждым годом становится всё вместительнее и модерновее.

Мы с Аней побродили по всем возможным местам, куда по её аккредитациям нам было можно заходить. Я в этот раз была гостем гостя – игрока клуба Final 8. Сходили на дальние тренировочные корты, которые расположены вне стадиона, в самом парке Flushing Meadows Corona Park. Тряхнули ностальгию, обменявшись воспоминаниями. Как, когда и с кем мы на них тренировались, как разминались, бегая по аллее. Всё, всё это было у нас. Было и прошло.

В офисе выдачи мячей меня тоже вспомнили почти все. Удивительно, но почему-то именно на этом турнире меня знают очень многие работники. Я помню, как все они радовались вместе со мной, когда я в году уже 2011-м наконец-то вновь попала в основу, пройдя квал. Забавно, конечно.

Стадион Луи Армстронга, на котором я когда-то обыграла защищающую титул прошлогоднюю чемпионку Светлану Кузнецову, подвергся реконструкции.

Столовая и зона отдыха для игроков за два года моего отсутствия практически не изменились. Добавились лишь несколько столов для ещё большей вместимости. Но для Ани, которая отсутствовала гораздо дольше меня, всё было в новинку. Ей вообще всё очень понравилось. И новые трибуны, и корты, и новые офисы, и гребешки, которыми кормят в столовой. US Open всегда был её любимым турниром, и, надо отдать должное, он отвечал ей 100-процентной взаимностью.

Пока мы бродили по зоне отдыха игроков, мы, конечно же, переобщались с огромным числом наших бывших теперь уже коллег и устали отвечать на вопрос о том, работаем ли мы тут или просто туристы. К удивлению всех и каждого, мы оказались просто туристами. Столько времени мы потратили на то, чтобы быть частью этого процесса, и вот теперь оказались по другую сторону баррикад.

Зато уже по-другому со стороны посмотрели на все эти движения. На бесконечное напряжение игроков и их тренеров, суету сует по поводу сетки и её случайного жребия. Успели заценить несколько новых молодых дарований. Кто-то из них прошёл квал, кто-то пока ещё застрял на отборочном этапе, но в общем и целом смена идёт вполне неплохая. Жизненный цикл не остановить. Жаль, что донести это до молодёжи, к сожалению, не представляется возможным. Жаль, потому что однажды вся эта прелесть трудоёмкого момента закончится. Закончится навсегда. И те счастливые моменты спортивных, пусть даже и маленьких побед уже не пережить в будущем. Они навсегда останутся в прошлом. В нём и только в нём. А в будущем будут ждать новые, не спортивные уже горизонты, задачи, цели и возможности их осуществления. Теперь-то мы знаем это наверняка.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анна Чакветадзе Екатерина Бычкова Светлана Кузнецова US Open
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