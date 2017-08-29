2-й день US Open. Кузнецова сражается за первое место. LIVE

Онлайн-трансляция матчей 2-го дня US Open, в которых сыграют Федерер, Надаль, Кузнецова, Веснина, Свитолина, Плишкова и многие другие.

US Open. Мужская сетка

US Open. Женская сетка

19:33. Доминик Тим уже выиграл два сета. После него на корт выйдут Родина и Бушар.

19:25. Свитолина не сумела подать на матч во второй партии — 5:5.

19:20. Проиграла второй сет Остапенко. Также уступила первую партию Младенович.

19:15. Вроде бы закончился дождь. Никто корт не покидал. Но это наверняка не последние осадки. Вероятно, что дождь вернётся примерно через 45 минут.

19:10. Остапенко во втором сете уступала 1:5 перед тем как начался дождь.

19:05. Идёт небольшой дождь. На многих кортах матчи приостановлены.

19:00. Плишкова взяла первый сет. На центральном корте закрыли крышу.

18:52. Свитолина пока имеет очень комфортный перевес.

18:42. Чемпионка «Ролан Гаррос» Елена Остапенко взяла первый сет — 6:2.

18:34. Скьявоне и Свитолина уже выиграли первые партии со счётом 6:0!

18:30. Вот такой фронт надвигается на Нью-Йорк.

18:25. На центральном корте играет Каролина Плишкова. Её матчу ничего не грозит, потому что на этой арене есть крыша.

18:20. Колонка Екатерины Бычковой про US Open.

«Стадион на US Open меняется с каждым годом всё больше» Екатерина Бычкова в своей колонке – о гребешках и парковочном талоне, разобранном стадионе и надстроенных зрительских рядах на US Open.

18:15. У нас начинается текстовая трансляция матча Свитолина — Синякова.

18:10. Накануне Мария Шарапова одержала невероятную победа над второй ракеткой мира Симоной Халеп. Россиянку переполняли эмоции после успеха.

18:05. Не самый радужный прогноз погоды на день. После восьми часов вечера вероятны дожди, но по крайней мере на центральном корте есть крыша.

Шанс для Светланы Кузнецовой. Анонс 2-го дня US Open Предлагаем вашему вниманию расписание 24 самых интересных матчей второго игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.

18:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! 29 августа продолжится заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне – US Open. Во второй день соревнований матчи проведут Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Каролина Плишкова, Элина Свитолина, а также сразу 10 россиян: Светлана Кузнецова, Андрей Кузнецов, Андрей Рублёв, Михаил Южный, Анастасия Павлюченкова, Евгения Родина, Дарья Касаткина, Софья Жук, Елена Веснина и Анна Блинкова. Причём две последние теннисистки сыграют друг с другом. Игровой день начнётся в 18:00 по московскому времени.

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