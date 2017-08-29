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US Open-2017
Текст: Даниил Сальников
Фото: Reuters

2-й день US Open. Кузнецова сражается за первое место. LIVE

Онлайн-трансляция матчей 2-го дня US Open, в которых сыграют Федерер, Надаль, Кузнецова, Веснина, Свитолина, Плишкова и многие другие.
29 августа 2017, вторник. 18:00 Теннис

US Open. Мужская сетка
US Open. Женская сетка

19:33. Доминик Тим уже выиграл два сета. После него на корт выйдут Родина и Бушар.

19:25. Свитолина не сумела подать на матч во второй партии — 5:5.

19:20. Проиграла второй сет Остапенко. Также уступила первую партию Младенович.

19:15. Вроде бы закончился дождь. Никто корт не покидал. Но это наверняка не последние осадки. Вероятно, что дождь вернётся примерно через 45 минут.

19:10. Остапенко во втором сете уступала 1:5 перед тем как начался дождь.

19:05. Идёт небольшой дождь. На многих кортах матчи приостановлены.

19:00. Плишкова взяла первый сет. На центральном корте закрыли крышу.

18:52. Свитолина пока имеет очень комфортный перевес.

18:42. Чемпионка «Ролан Гаррос» Елена Остапенко взяла первый сет — 6:2.

18:34. Скьявоне и Свитолина уже выиграли первые партии со счётом 6:0!

18:30. Вот такой фронт надвигается на Нью-Йорк.

18:25. На центральном корте играет Каролина Плишкова. Её матчу ничего не грозит, потому что на этой арене есть крыша.

18:20. Колонка Екатерины Бычковой про US Open.

«Стадион на US Open меняется с каждым годом всё больше»
Екатерина Бычкова в своей колонке – о гребешках и парковочном талоне, разобранном стадионе и надстроенных зрительских рядах на US Open.

18:15. У нас начинается текстовая трансляция матча Свитолина — Синякова.

US Open (ж) 2017. 1-й круг
29 августа 2017 года, вторник. 18:10 МСК
Элина
Свитолина
Катержина
Синякова
6:0 5:6

18:10. Накануне Мария Шарапова одержала невероятную победа над второй ракеткой мира Симоной Халеп. Россиянку переполняли эмоции после успеха.

18:05. Не самый радужный прогноз погоды на день. После восьми часов вечера вероятны дожди, но по крайней мере на центральном корте есть крыша.

Шанс для Светланы Кузнецовой. Анонс 2-го дня US Open
Предлагаем вашему вниманию расписание 24 самых интересных матчей второго игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.

18:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! 29 августа продолжится заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне – US Open. Во второй день соревнований матчи проведут Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Каролина Плишкова, Элина Свитолина, а также сразу 10 россиян: Светлана Кузнецова, Андрей Кузнецов, Андрей Рублёв, Михаил Южный, Анастасия Павлюченкова, Евгения Родина, Дарья Касаткина, Софья Жук, Елена Веснина и Анна Блинкова. Причём две последние теннисистки сыграют друг с другом. Игровой день начнётся в 18:00 по московскому времени.

На нашем сайте состоятся следующие онлайн-трансляции:

US Open (ж) 2017. 1-й круг
29 августа 2017 года, вторник. 20:00 МСК
Евгения
Родина
Эжени
Бушар
US Open (ж) 2017. 1-й круг
29 августа 2017 года, вторник. 21:30 МСК
Маркета
Вондроушова
Светлана
Кузнецова
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Павлюченкова Андрей Рублёв Дарья Касаткина Елена Веснина Каролина Плишкова Михаил Южный Рафаэль Надаль Роджер Федерер Светлана Кузнецова Элина Свитолина US Open
Новости. Теннис
29 августа 2017, вторник
19:25 В тренерском штабе Халеп после поражения от Шараповой произошли изменения
18:39 Текстовая трансляция встречи Родина – Бушар в первом круге US Open
15:27 Настасе: не совсем нормально, что Шарапова, принимавшая допинг, может играть
15:22 Видеозапись последнего розыгрыша матча Шарапова — Халеп на US Open
15:00 Чилич: нижняя часть сетки US Open открыта, шансы есть у многих ребят
14:42 Бычкова: не скажу, что победа над Халеп — это громкая заявка Шараповой
14:00 Крунич: во всех аспектах жизни, кроме тенниса, следую инстинктам
13:52 Шарапова за год потеряла $ 100 млн и стала 17-й в списке богатейших россиянок
12:57 Квитова: матч с Янкович получился нервным, так как мы обе долго не играли
12:46 Мугуруса: думаю, я одна из претенденток на победу на US Open
12:36 Селиваненко: после матча с Халеп мы увидели ту Шарапову, которую так любим
11:58 Шарапова обыграла теннисистку топ-5 впервые с октября 2015 года
11:50 Шаповалов: я не чувствовал давления в матче с Медведевым
11:40 Янчук: Шарапова выдержала первый суровый экзамен в лице Халеп
10:56 Шарапова: у меня был чёткий план на матч с Халеп
10:12 Тарпищев: Шараповой психологически было легче, чем Халеп
10:00 Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп. Фоторепортаж
09:34 Халеп: Шарапова была лучше и заслуженно победила
09:26 Возняцки стала соперницей Макаровой по второму кругу US Open
09:19 А. Зверев вышел во второй круг US Open, победив за 3 часа Кинга
08:37 Куэрри: Симон определённо не тот, с которым хочешь встретиться в 1-м круге
08:29 Стивенс: у меня не было особых ожиданий от матча с Винчи, я просто хотела играть
08:16 Шарапова: как я могу спать после такого?
07:28 В. Уильямс: я вообще не планировала проигрывать сет, но такое случается
06:17 Цибулкова пробилась во второй раунд US Open
05:48 Шарапова выиграла у Халеп в первом круге US Open
04:57 Сок уступил Томпсону в первом круге US Open
04:26 Чорич обыграл Веселы и вышел во второй раунд US Open
04:04 Бабош пробилась во второй раунд US Open и может стать соперницей Шараповой
03:47 Рамос-Виньолас обыграл Истомина и стал участником второго раунда US Open
03:29 Шуай и Суарес-Наварро прошли во второй круг US Open
03:22 Возняцки вышла во второй раунд US Open, где сыграет с Макаровой
02:47 В. Уильямс преодолела рубеж первого круга US Open
02:21 Пуи, Мюллер и М. Зверев вышли во второй раунд US Open
01:44 Макарова отдала Бартель всего три гейма в первом круге US Open
01:38 Куэрри обыграл Симона и вышел во второй круг US Open
01:27 Видео: разминка Марии Шараповой перед стартом US Open
00:44 Хачанов проиграл Лу Яньсюню в первом круге Открытого чемпионата США
00:31 Прямая текстовая трансляция матча Халеп — Шарапова на US Open
00:13 Медведев проиграл Шаповалову в первом круге US Open
28 августа 2017, понедельник
23:43 Конта проиграла Крунич на старте Открытого чемпионата США
22:59 Чилич в четырёх партиях победил Сандгрена в первом круге US Open
22:53 Цонга и Иснер вышли во второй круг турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке
21:47 Карреньо-Буста, Андерсон и Джонсон выиграли матчи в первом круге US Open
21:24 Донской вышел во второй круг Открытого чемпионата США
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