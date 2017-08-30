Второй шаг Марии Шараповой. Анонс 3-го дня US Open

В среду, 30 августа, корты на US Open должны испытать двойную нагрузку, поскольку накануне из-за дождя успели завершиться лишь 14% матчей – 9 из 64 (2 у мужчин и 7 у женщин). Оставшиеся 55 поединков первого круга + 32 запланированных матча второго раунда (по 16 в каждом разряде) состоятся теперь сегодня. В числе прочих перед зрителями предстанут и теннисисты из топ-10 посева: Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Александр Зверев (4), Каролина Возняцки (5), Марин Чилич (5), Доминик Тим (6), Григор Димитров (7), Жо-Вильфрид Цонга (8), Светлана Кузнецова (8), Винус Уильямс (9), Давид Гоффен (9), Джон Иснер (10) и Агнешка Радваньска (10).
Также в среду проведут поединки 14 оставшихся в строю россиян: помимо Кузнецовой это Андрей Кузнецов, Андрей Рублёв, Михаил Южный, Евгений Донской, Анастасия Павлюченкова (19), Евгения Родина, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Екатерина Александрова, Мария Шарапова (WC) и Софья Жук (Q). А Елена Веснина (17) и Анна Блинкова (Q) сыграют между собой.
Мария Шарапова сделала первый шаг на нынешнем турнире, обыграв в трёх упорных сетах вторую ракетку мира Симону Халеп. Следом россиянке предстоит сыграть с Тимей Бабош из Венгрии. Соперницы ещё не встречались друг с другом, но на сей раз букмекеры уже называют россиянку фаворитом, настолько впечатлил всех уровень тенниса, показанный ей в понедельник, несмотря на обилие ошибок. Теперь важно понять, успеет ли Шарапова восстановиться за два дня после такого энергозатратного матча. И, кстати, если осадки продолжатся и в среду, то на этот матч это никак не повлияет, поскольку он пройдёт на центральной арене, оснащённой крышей.
US Open. День 3-й. 30 августа, среда. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск)
Мужчины. 1-й и 2-й круги. Сетка
Женщины. 1-й и 2-й круги. Сетка
Arthur Ashe Stadium
Евгения Родина (Россия) — Эжени Бушар (Канада)
Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 89-76.
Прогноз букмекеров: 2.93 – 1.37.
Прогноз «Чемпионата»: победа Бушар в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Тимя Бабош (Венгрия) — Мария Шарапова (Россия, WC)
Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (около 22:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 59-146.
Прогноз букмекеров: 5.50 – 1.13.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Осеан Доден (Франция) — Винус Уильямс (США, 9)
Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (не ранее 2:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 48-9.
Прогноз букмекеров: 7.00 – 1.08.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.
Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 8) — Денис Шаповалов (Канада, Q)
Arthur Ashe Stadium. 5-й запуск (около 3:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 12-69.
Прогноз букмекеров: 1.37 – 2.93.
Прогноз «Чемпионата»: победа Цонги в четырёх сетах.
Louis Armstrong Stadium
Элина Свитолина (Украина, 4) — Катержина Синякова (Чехия) – доигрывание при счёте 6:0, 6:6 (2:1).
Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 4-42.
Прогноз букмекеров (до матча): 1.15 – 4.98.
Прогноз «Чемпионата» (до матча): победа Свитолиной в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Чхун Хён (Южная Корея) — Джон Иснер (США, 10)
Louis Armstrong Stadium. 4-й запуск (около 22:00).
Личные встречи: 0-1 (Хьюстон-2016).
Рейтинг: 47-15.
Прогноз букмекеров: 2.96 – 1.37.
Прогноз «Чемпионата»: победа Иснера в четырёх сетах.
Grandstand
Алекс де Минор (Австралия, WC) — Доминик Тим (Австрия, 6) – доигрывание при счёте 4:6, 1:6, 0:1.
Grandstand. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 186-8.
Прогноз букмекеров (до матча): 10.75 – 1.02.
Прогноз «Чемпионата» (до матча): победа Тима в трёх сетах.
Вацлав Шафранек (Чехия, Q) — Григор Димитров (Болгария, 7)
Grandstand. 2-й запуск (около 19:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 210-9.
Прогноз букмекеров: 12.70 – 1.01.
Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в трёх сетах.
Маркета Вондроушова (Чехия) — Светлана Кузнецова (Россия, 8)
Grandstand. 3-й запуск (около 21:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 67-8.
Прогноз букмекеров: 3.06 – 1.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Борна Чорич (Хорватия) — Александр Зверев (Германия, 4)
Grandstand. 5-й запуск (не ранее 23:00).
Личные встречи: 1-0/2-0 (US Open-юн-2013, Цинциннати-2015).
Рейтинг: 61-6.
Прогноз букмекеров: 5.26 – 1.14.
Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в четырёх сетах.
Court 4
Екатерина Александрова (Россия) — Каролин Гарсия (Франция, 18)
Court 4. 5-й запуск (не ранее 23:00).
Личные встречи: 1-1 (Лимож-2016 – Лимож-2015).
Рейтинг: 79-19.
Прогноз букмекеров: 3.52 – 1.27.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гарсии в трёх сетах.
Court 5
Давид Гоффен (Бельгия, 9) — Жюльен Беннето (Франция)
Court 5. 2-й запуск (около 20:00).
Личные встречи: 0-0/0-1 (Монс-ч-2011).
Рейтинг: 13-107.
Прогноз букмекеров: 1.24 – 3.83.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в четырёх сетах.
Агнешка Радваньска (Польша, 10) — Петра Мартич (Хорватия)
Court 5. 3-й запуск (около 22:00).
Личные встречи: 3-0 (Australian Open, Торонто-2011, Fed Cup-2012).
Рейтинг: 10-86.
Прогноз букмекеров: 1.23 – 3.87.
Прогноз «Чемпионата»: победа Радваньской в трёх сетах.
Court 6
Адриан Маннарино (Франция, 30) — Ричардас Беранкис (Литва, SR)
Court 6. 2-й запуск (около 18:30).
Личные встречи: 0-1/1-2 (Хельсинки-ч-2011 – Ноттингем-ч-2010, Санкт-Петербург-2016).
Рейтинг: 34-165.
Прогноз букмекеров: 1.12 – 5.64.
Прогноз «Чемпионата»: победа Маннарино в четырёх сетах.
Court 8
Блаж Кавчич (Словения) — Михаил Южный (Россия)
Court 8. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-3 (Australian Open-2011, Дубай-2013, Загреб-2015).
Рейтинг: 89-98.
Прогноз букмекеров: 2.17 – 1.64.
Прогноз «Чемпионата»: победа Южного в четырёх сетах.
Аляж Бедене (Великобритания) — Андрей Рублёв (Россия)
Court 8. 2-й запуск (около 20:00).
Личные встречи: 0-0/1-0 (Ирвинг-ч-2017).
Рейтинг: 48-54.
Прогноз букмекеров: 1.66 – 2.15.
Прогноз «Чемпионата»: победа Рублёва в пяти сетах.
Дарья Касаткина (Россия) — Ван Цян (Китай)
Court 8. 3-й запуск (около 22:00).
Личные встречи: 1-1 (Доха-2016 – US Open-2016).
Рейтинг: 39-55.
Прогноз букмекеров: 1.47 – 2.55.
Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.
Раду Албот (Молдавия, Q) — Лу Яньсюнь (Китайский Тайбэй)
Court 8. 4-й запуск (около 23:30).
Личные встречи: 0-1 (Ченнай-2017).
Рейтинг: 138-63.
Прогноз букмекеров: 3.09 – 1.34.
Прогноз «Чемпионата»: победа Лу в четырёх сетах.
Court 9
Софья Жук (Россия, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан)
Court 9. 3-й запуск (около 21:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 147-50.
Прогноз букмекеров: 2.10 – 1.68.
Прогноз «Чемпионата»: победа Путинцевой в трёх сетах.
Анастасия Севастова (Латвия, 16) — Катерина Козлова (Украина, Q)
Court 9. 5-й запуск (не ранее 23:00).
Личные встречи: 0-1 (Стамбул-2016).
Рейтинг: 17-118.
Прогноз букмекеров: 1.28 – 3.45.
Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.
Court 11
Кристина Макхэйл (США) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 19)
Court 11. 4-й запуск (около 23:00).
Личные встречи: 0-3/0-4 (US Open-юн-2006, Истбурн-2012, Вашингтон-2015, Монреаль-2016).
Рейтинг: 63-20.
Прогноз букмекеров: 3.42 – 1.29.
Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченкова в трёх сетах.
Court 12
Кевин Андерсон (ЮАР, 28) — Эрнест Гулбис (Латвия, SR)
Court 12. 5-й запуск (не ранее 23:00).
Личные встречи: 0-1 (Уинстон-Сейлем-2012).
Рейтинг: 32-255.
Прогноз букмекеров: 1.16 – 4.82.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гулбиса в пяти сетах.
Court 13
Андрей Кузнецов (Россия) — Фелисьяно Лопес (Испания, 31)
Court 13. 3-й запуск (около 20:30).
Личные встречи: 0-2 (Гштаад-2013, Шанхай-2015).
Рейтинг: 70-35.
Прогноз букмекеров: 2.27 – 1.59.
Прогноз «Чемпионата»: победа Лопеса в четырёх сетах.
Эшли Барти (Австралия) — Александра Саснович (Беларусь)
Court 13. 6-й запуск (около 0:30).
Личные встречи: 0-0/1-1 (Шарлеруа-юн-2011 – Манила-юн-2011).
Рейтинг: 43-88.
Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.23.
Прогноз «Чемпионата»: победа Саснович в трёх сетах.
Court 14
Анетт Контавейт (Эстония, 26) — Люси Шафаржова (Чехия)
Court 14. 3-й запуск (около 22:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 29-37.
Прогноз букмекеров: 2.04 – 1.73.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шафаржовой в трёх сетах.
Евгений Донской (Россия) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q)
Court 14. 4-й запуск (около 23:30).
Личные встречи: 0-2/2-6 (Саранск-ч-2009, Пекин-кв-2016 – Санкт-Петербург-кв-2007, Пенза-ч-2009, Пекин-кв-2014, Астана-ч-2015, Мюнхен, Кубок Дэвиса-2016).
Рейтинг: 99-103.
Прогноз букмекеров: 2.95 – 1.37.
Прогноз «Чемпионата»: победа Донского в пяти сетах.
Court 15
Кайя Канепи (Эстония, Q) — Франческа Скьявоне (Италия) – доигрывание при счёте 0:6, 4:2.
Court 15. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 3-4 (Хассельт-2006, Москва-2011, Брисбен-2012 – Хассельт-2005, Бад-Гаштайн-2007, Токио-2010, Истбурн-2011).
Рейтинг: 421-75.
Прогноз букмекеров (до матча): 1.54 – 2.37.
Прогноз «Чемпионата» (до матча): победа Канепи в трёх сетах.
Елена Веснина (Россия, 17) — Анна Блинкова (Россия, Q)
Court 15. 4-й запуск (около 23:00).
Личные встречи: 1-0 (Уимблдон-2017).
Рейтинг: 18-117.
Прогноз букмекеров: 1.39 – 2.86.
Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в трёх сетах.
Court 16
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Александр Долгополов (Украина)
Court 16. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 49-64.
Прогноз букмекеров: 1.87 – 1.87.
Прогноз «Чемпионата»: победа Долгополова в пяти сетах.
Court 17
Флориан Майер (Германия) — Марин Чилич (Хорватия, 5)
Court 17. 4-й запуск (не ранее 22:00).
Личные встречи: 2-3 (Уимблдон-2010, Загреб-2011 – Кубок Дэвиса-2011, Монте-Карло-2015, Уимблдон-2017). Рейтинг: 74-7.
Прогноз букмекеров: 7.13 – 1.08.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.
Каролина Возняцки (Дания, 5) — Екатерина Макарова (Россия)
Court 17. 5-й запуск (не ранее 23:00).
Личные встречи: 8-0/8-1 («Ролан Гаррос»-2006, Рим-2008, Истбурн-2009, Индиан-Уэллс, Нью-Хэйвен, Сеул-2012, Истбурн-2013, Мадрид-2014 – Orange Bowl-2004).
Рейтинг: 5-40.
Прогноз букмекеров: 1.31 – 3.28.
Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в трёх сетах.
Корт не определён
Дуань Инъин (Китай) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 3)
Корт не определён. Не ранее 1:00.
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 92-3.
Прогноз букмекеров: 10.07 – 1.03.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.