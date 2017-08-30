Второй шаг Марии Шараповой. Анонс 3-го дня US Open

В среду, 30 августа, корты на US Open должны испытать двойную нагрузку, поскольку накануне из-за дождя успели завершиться лишь 14% матчей – 9 из 64 (2 у мужчин и 7 у женщин). Оставшиеся 55 поединков первого круга + 32 запланированных матча второго раунда (по 16 в каждом разряде) состоятся теперь сегодня. В числе прочих перед зрителями предстанут и теннисисты из топ-10 посева: Гарбинье Мугуруса (3), Элина Свитолина (4), Александр Зверев (4), Каролина Возняцки (5), Марин Чилич (5), Доминик Тим (6), Григор Димитров (7), Жо-Вильфрид Цонга (8), Светлана Кузнецова (8), Винус Уильямс (9), Давид Гоффен (9), Джон Иснер (10) и Агнешка Радваньска (10).

Также в среду проведут поединки 14 оставшихся в строю россиян: помимо Кузнецовой это Андрей Кузнецов, Андрей Рублёв, Михаил Южный, Евгений Донской, Анастасия Павлюченкова (19), Евгения Родина, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Екатерина Александрова, Мария Шарапова (WC) и Софья Жук (Q). А Елена Веснина (17) и Анна Блинкова (Q) сыграют между собой.

МАТЧ ДНЯ. БАБОШ — ШАРАПОВА

Мария Шарапова сделала первый шаг на нынешнем турнире, обыграв в трёх упорных сетах вторую ракетку мира Симону Халеп. Следом россиянке предстоит сыграть с Тимей Бабош из Венгрии. Соперницы ещё не встречались друг с другом, но на сей раз букмекеры уже называют россиянку фаворитом, настолько впечатлил всех уровень тенниса, показанный ей в понедельник, несмотря на обилие ошибок. Теперь важно понять, успеет ли Шарапова восстановиться за два дня после такого энергозатратного матча. И, кстати, если осадки продолжатся и в среду, то на этот матч это никак не повлияет, поскольку он пройдёт на центральной арене, оснащённой крышей.

2-й день US Open. Ливень смыл расписание вторника. Как это было Дождь в Нью-Йорке испортил расписание 2-го дня US Open. Лишь под крышей Арены Артура Эша разыгрывались матчи, остальные полностью отменены.

US Open. День 3-й. 30 августа, среда. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск)



Мужчины. 1-й и 2-й круги. Сетка



Женщины. 1-й и 2-й круги. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Евгения Родина (Россия) — Эжени Бушар (Канада)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 89-76.

Прогноз букмекеров: 2.93 – 1.37.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бушар в трёх сетах.

Текстовая трансляция



Тимя Бабош (Венгрия) — Мария Шарапова (Россия, WC)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (около 22:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 59-146.

Прогноз букмекеров: 5.50 – 1.13.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в трёх сетах.

Текстовая трансляция



Осеан Доден (Франция) — Винус Уильямс (США, 9)

Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 48-9.

Прогноз букмекеров: 7.00 – 1.08.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.



Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 8) — Денис Шаповалов (Канада, Q)

Arthur Ashe Stadium. 5-й запуск (около 3:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 12-69.

Прогноз букмекеров: 1.37 – 2.93.

Прогноз «Чемпионата»: победа Цонги в четырёх сетах.

Louis Armstrong Stadium

Элина Свитолина (Украина, 4) — Катержина Синякова (Чехия) – доигрывание при счёте 6:0, 6:6 (2:1).

Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 4-42.

Прогноз букмекеров (до матча): 1.15 – 4.98.

Прогноз «Чемпионата» (до матча): победа Свитолиной в трёх сетах.

Текстовая трансляция



Чхун Хён (Южная Корея) — Джон Иснер (США, 10)

Louis Armstrong Stadium. 4-й запуск (около 22:00).

Личные встречи: 0-1 (Хьюстон-2016).

Рейтинг: 47-15.

Прогноз букмекеров: 2.96 – 1.37.

Прогноз «Чемпионата»: победа Иснера в четырёх сетах.

Grandstand

Алекс де Минор (Австралия, WC) — Доминик Тим (Австрия, 6) – доигрывание при счёте 4:6, 1:6, 0:1.

Grandstand. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 186-8.

Прогноз букмекеров (до матча): 10.75 – 1.02.

Прогноз «Чемпионата» (до матча): победа Тима в трёх сетах.



Вацлав Шафранек (Чехия, Q) — Григор Димитров (Болгария, 7)

Grandstand. 2-й запуск (около 19:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 210-9.

Прогноз букмекеров: 12.70 – 1.01.

Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в трёх сетах.

«Стадион на US Open меняется с каждым годом всё больше» Екатерина Бычкова в своей колонке – о гребешках и парковочном талоне, разобранном стадионе и надстроенных зрительских рядах на US Open.

Маркета Вондроушова (Чехия) — Светлана Кузнецова (Россия, 8)

Grandstand. 3-й запуск (около 21:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 67-8.

Прогноз букмекеров: 3.06 – 1.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в трёх сетах.

Текстовая трансляция



Борна Чорич (Хорватия) — Александр Зверев (Германия, 4)

Grandstand. 5-й запуск (не ранее 23:00).

Личные встречи: 1-0/2-0 (US Open-юн-2013, Цинциннати-2015).

Рейтинг: 61-6.

Прогноз букмекеров: 5.26 – 1.14.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в четырёх сетах.

Court 4

Екатерина Александрова (Россия) — Каролин Гарсия (Франция, 18)

Court 4. 5-й запуск (не ранее 23:00).

Личные встречи: 1-1 (Лимож-2016 – Лимож-2015).

Рейтинг: 79-19.

Прогноз букмекеров: 3.52 – 1.27.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гарсии в трёх сетах.

Court 5

Давид Гоффен (Бельгия, 9) — Жюльен Беннето (Франция)

Court 5. 2-й запуск (около 20:00).

Личные встречи: 0-0/0-1 (Монс-ч-2011).

Рейтинг: 13-107.

Прогноз букмекеров: 1.24 – 3.83.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в четырёх сетах.



Агнешка Радваньска (Польша, 10) — Петра Мартич (Хорватия)

Court 5. 3-й запуск (около 22:00).

Личные встречи: 3-0 (Australian Open, Торонто-2011, Fed Cup-2012).

Рейтинг: 10-86.

Прогноз букмекеров: 1.23 – 3.87.

Прогноз «Чемпионата»: победа Радваньской в трёх сетах.

Court 6

Адриан Маннарино (Франция, 30) — Ричардас Беранкис (Литва, SR)

Court 6. 2-й запуск (около 18:30).

Личные встречи: 0-1/1-2 (Хельсинки-ч-2011 – Ноттингем-ч-2010, Санкт-Петербург-2016).

Рейтинг: 34-165.

Прогноз букмекеров: 1.12 – 5.64.

Прогноз «Чемпионата»: победа Маннарино в четырёх сетах.

Court 8

Блаж Кавчич (Словения) — Михаил Южный (Россия)

Court 8. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-3 (Australian Open-2011, Дубай-2013, Загреб-2015).

Рейтинг: 89-98.

Прогноз букмекеров: 2.17 – 1.64.

Прогноз «Чемпионата»: победа Южного в четырёх сетах.



Аляж Бедене (Великобритания) — Андрей Рублёв (Россия)

Court 8. 2-й запуск (около 20:00).

Личные встречи: 0-0/1-0 (Ирвинг-ч-2017).

Рейтинг: 48-54.

Прогноз букмекеров: 1.66 – 2.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Рублёва в пяти сетах.

Шанс для Светланы Кузнецовой. Анонс 2-го дня US Open Предлагаем вашему вниманию расписание 24 самых интересных матчей второго игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.

Дарья Касаткина (Россия) — Ван Цян (Китай)

Court 8. 3-й запуск (около 22:00).

Личные встречи: 1-1 (Доха-2016 – US Open-2016).

Рейтинг: 39-55.

Прогноз букмекеров: 1.47 – 2.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.



Раду Албот (Молдавия, Q) — Лу Яньсюнь (Китайский Тайбэй)

Court 8. 4-й запуск (около 23:30).

Личные встречи: 0-1 (Ченнай-2017).

Рейтинг: 138-63.

Прогноз букмекеров: 3.09 – 1.34.

Прогноз «Чемпионата»: победа Лу в четырёх сетах.

Court 9

Софья Жук (Россия, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан)

Court 9. 3-й запуск (около 21:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 147-50.

Прогноз букмекеров: 2.10 – 1.68.

Прогноз «Чемпионата»: победа Путинцевой в трёх сетах.

Анастасия Севастова (Латвия, 16) — Катерина Козлова (Украина, Q)

Court 9. 5-й запуск (не ранее 23:00).

Личные встречи: 0-1 (Стамбул-2016).

Рейтинг: 17-118.

Прогноз букмекеров: 1.28 – 3.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.

Court 11

Кристина Макхэйл (США) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 19)

Court 11. 4-й запуск (около 23:00).

Личные встречи: 0-3/0-4 (US Open-юн-2006, Истбурн-2012, Вашингтон-2015, Монреаль-2016).

Рейтинг: 63-20.

Прогноз букмекеров: 3.42 – 1.29.

Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченкова в трёх сетах.

Court 12

Кевин Андерсон (ЮАР, 28) — Эрнест Гулбис (Латвия, SR)

Court 12. 5-й запуск (не ранее 23:00).

Личные встречи: 0-1 (Уинстон-Сейлем-2012).

Рейтинг: 32-255.

Прогноз букмекеров: 1.16 – 4.82.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гулбиса в пяти сетах.

Court 13

Андрей Кузнецов (Россия) — Фелисьяно Лопес (Испания, 31)

Court 13. 3-й запуск (около 20:30).

Личные встречи: 0-2 (Гштаад-2013, Шанхай-2015).

Рейтинг: 70-35.

Прогноз букмекеров: 2.27 – 1.59.

Прогноз «Чемпионата»: победа Лопеса в четырёх сетах.



Эшли Барти (Австралия) — Александра Саснович (Беларусь)

Court 13. 6-й запуск (около 0:30).

Личные встречи: 0-0/1-1 (Шарлеруа-юн-2011 – Манила-юн-2011).

Рейтинг: 43-88.

Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.23.

Прогноз «Чемпионата»: победа Саснович в трёх сетах.

«Ради этого момента я и продолжала». Шарапова обыграла Халеп. Как это было В стартовый день US Open Мария Шарапова вернулась на турнир «Большого шлема» и одержала победу над второй ракеткой мира Симоной Халеп.

Court 14

Анетт Контавейт (Эстония, 26) — Люси Шафаржова (Чехия)

Court 14. 3-й запуск (около 22:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 29-37.

Прогноз букмекеров: 2.04 – 1.73.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шафаржовой в трёх сетах.

Евгений Донской (Россия) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q)

Court 14. 4-й запуск (около 23:30).

Личные встречи: 0-2/2-6 (Саранск-ч-2009, Пекин-кв-2016 – Санкт-Петербург-кв-2007, Пенза-ч-2009, Пекин-кв-2014, Астана-ч-2015, Мюнхен, Кубок Дэвиса-2016).

Рейтинг: 99-103.

Прогноз букмекеров: 2.95 – 1.37.

Прогноз «Чемпионата»: победа Донского в пяти сетах.

Court 15

Кайя Канепи (Эстония, Q) — Франческа Скьявоне (Италия) – доигрывание при счёте 0:6, 4:2.

Court 15. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 3-4 (Хассельт-2006, Москва-2011, Брисбен-2012 – Хассельт-2005, Бад-Гаштайн-2007, Токио-2010, Истбурн-2011).

Рейтинг: 421-75.

Прогноз букмекеров (до матча): 1.54 – 2.37.

Прогноз «Чемпионата» (до матча): победа Канепи в трёх сетах.



Елена Веснина (Россия, 17) — Анна Блинкова (Россия, Q)

Court 15. 4-й запуск (около 23:00).

Личные встречи: 1-0 (Уимблдон-2017).

Рейтинг: 18-117.

Прогноз букмекеров: 1.39 – 2.86.

Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в трёх сетах.

Court 16

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Александр Долгополов (Украина)

Court 16. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 49-64.

Прогноз букмекеров: 1.87 – 1.87.

Прогноз «Чемпионата»: победа Долгополова в пяти сетах.

Court 17

Флориан Майер (Германия) — Марин Чилич (Хорватия, 5)

Court 17. 4-й запуск (не ранее 22:00).

Личные встречи: 2-3 (Уимблдон-2010, Загреб-2011 – Кубок Дэвиса-2011, Монте-Карло-2015, Уимблдон-2017). Рейтинг: 74-7.

Прогноз букмекеров: 7.13 – 1.08.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.



Каролина Возняцки (Дания, 5) — Екатерина Макарова (Россия)

Court 17. 5-й запуск (не ранее 23:00).

Личные встречи: 8-0/8-1 («Ролан Гаррос»-2006, Рим-2008, Истбурн-2009, Индиан-Уэллс, Нью-Хэйвен, Сеул-2012, Истбурн-2013, Мадрид-2014 – Orange Bowl-2004).

Рейтинг: 5-40.

Прогноз букмекеров: 1.31 – 3.28.

Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в трёх сетах.

Корт не определён

Дуань Инъин (Китай) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 3)

Корт не определён. Не ранее 1:00.

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 92-3.

Прогноз букмекеров: 10.07 – 1.03.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.