3-й день US Open. Шарапова сыграет против Бабош. LIVE

Онлайн-трансляция третьего дня US Open, в рамках которого сыграют Шарапова, Кузнецова, Касаткина, Веснина, Рублёв, Макарова и многие другие.

US Open. Мужская сетка



US Open. Женская сетка

18:35. Классно начал свой матч Михаил Южный — 4:1 ведёт у Кавчича. В случае победы он сыграет с Федерером.

18:30. За матчем Родиной наблюдает её муж и маленькая дочка.

18:25. На центральном корте начинается матч Родиной и Бушар. Мы ведём текстовую трансляцию.

18:20. Синякова удачнее вошла в игру и взяла тай-брейк второго сета. А ведь первый сет она вчера проиграла Свитолиной под ноль. 75 минут чистого времени и 2 дня длилась вторая партия. Полностью она отличалась от первой, в которой Свитолина разгромила соперницу в одну калитку. В середине второй партии удалось нащупать свою игру Синяковой, затем догнать соперницу и перевести игру на тай-брейк. Во многом тут помогли постоянные дергания-остановки на дождь. А к тай-брейку сегодня лучше уже была готова Катержина. Ждём, что будет дальше. Статистика 2-го сета. Эйсы — 2-0, двойные — 2-5, соотношение винерсов и невынужденных ошибок — 14/19 и 17/19.

18:15. Первыми запусками будут исключительно матчи первого раунда, которые не удалось сыграть накануне из-за дождя, а вот ближе к ночи будут матчи второго раунда. Старт парных матчей отложен до четверга.

18:10. Началась доигровка матча Свитолиной. Мы ведём текстовую трансляцию.

18:05. Расписание игрового дня. 87 матчей запланировано на среду. Невероятный день!

Второй шаг Марии Шараповой. Анонс 3-го дня US Open Предлагаем вашему вниманию расписание 32 самых интересных матчей третьего игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.

18:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! 30 августа пройдёт один из самых насыщенных дней на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке. Из-за дождя во вторник было сыграно лишь несколько матчей, поэтому в среду организаторы постараются завершить матчи первого раунда и половины второго. Игровой день начнётся в 18:00 по московскому времени.



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