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Мария Шарапова
Текст: Дмитрий Шахов
Фото: Reuters

3-й день US Open. Шарапова сыграет против Бабош. LIVE

Онлайн-трансляция третьего дня US Open, в рамках которого сыграют Шарапова, Кузнецова, Касаткина, Веснина, Рублёв, Макарова и многие другие.
30 августа 2017, среда. 18:00 Теннис

US Open. Мужская сетка

US Open. Женская сетка

18:35. Классно начал свой матч Михаил Южный — 4:1 ведёт у Кавчича. В случае победы он сыграет с Федерером.

18:30. За матчем Родиной наблюдает её муж и маленькая дочка.

18:25. На центральном корте начинается матч Родиной и Бушар. Мы ведём текстовую трансляцию.

US Open (ж) 2017. 1-й круг
30 августа 2017 года, среда. 18:20 МСК
Евгения
Родина
Эжени
Бушар
2:1

18:20. Синякова удачнее вошла в игру и взяла тай-брейк второго сета. А ведь первый сет она вчера проиграла Свитолиной под ноль. 75 минут чистого времени и 2 дня длилась вторая партия. Полностью она отличалась от первой, в которой Свитолина разгромила соперницу в одну калитку. В середине второй партии удалось нащупать свою игру Синяковой, затем догнать соперницу и перевести игру на тай-брейк. Во многом тут помогли постоянные дергания-остановки на дождь. А к тай-брейку сегодня лучше уже была готова Катержина. Ждём, что будет дальше. Статистика 2-го сета. Эйсы — 2-0, двойные — 2-5, соотношение винерсов и невынужденных ошибок — 14/19 и 17/19.

18:15. Первыми запусками будут исключительно матчи первого раунда, которые не удалось сыграть накануне из-за дождя, а вот ближе к ночи будут матчи второго раунда. Старт парных матчей отложен до четверга.

18:10. Началась доигровка матча Свитолиной. Мы ведём текстовую трансляцию.

US Open (ж) 2017. 1-й круг
30 августа 2017 года, среда. 18:10 МСК
Элина
Свитолина
Катержина
Синякова
6:0 6:7 1:2

18:05. Расписание игрового дня. 87 матчей запланировано на среду. Невероятный день!

Второй шаг Марии Шараповой. Анонс 3-го дня US Open
Предлагаем вашему вниманию расписание 32 самых интересных матчей третьего игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.

18:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! 30 августа пройдёт один из самых насыщенных дней на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке. Из-за дождя во вторник было сыграно лишь несколько матчей, поэтому в среду организаторы постараются завершить матчи первого раунда и половины второго. Игровой день начнётся в 18:00 по московскому времени.

На нашем сайте состоятся следующие онлайн-трансляции:

US Open (ж) 2017. 1-й круг
30 августа 2017 года, среда. 21:00 МСК
Маркета
Вондроушова
Светлана
Кузнецова
US Open (ж) 2017. 2-й круг
30 августа 2017 года, среда. 22:00 МСК
Тимя
Бабош
Мария
Шарапова
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андрей Рублёв Дарья Касаткина Елена Веснина Мария Шарапова Светлана Кузнецова US Open
Новости. Теннис
30 августа 2017, среда
18:32 Тим начал выступление на US Open с уверенной победы
17:47 Организаторы US Open потратили около $ 700 тыс. на подарки игрокам
16:37 Рафтер: А. Зверев будет выигрывать турниры «Большого шлема»
15:35 Надаль: решение Маррея сняться с US Open было странным
14:20 Текстовая онлайн-трансляция матча Родина – Бушар в первом круге US Open
13:18 Тим сыграет на выставочном турнире в Абу-Даби в декабре
12:37 31 августа Чакветадзе проведёт открытый урок в своей теннисной школе
11:53 Коккинакис: иногда играешь так плохо, что ненавидишь спорт
11:31 Федерер: из-за не лучшей подготовки моя игра состояла из взлётов и падений
10:29 Тиафо: после матча Федерер сказал, что я буду великолепным игроком
09:39 Кербер: думаю, это был абсолютно не мой день
09:09 Остапенко: то, что мы завершали матч под крышей, стало преимуществом для меня
09:04 Кис: не думаю, что я когда-либо так хорошо играла с лёта, как в матче с Мертенс
08:03 Федерер: это было захватывающе, именно за этими эмоциями я и приехал в Нью-Йорк
07:29 Надаль: чувствую себя позитивно и уверен, что могу играть намного лучше
06:57 Федерер сломил сопротивление Тиафо в пяти сетах и вышел во второй круг US Open
04:19 Надаль: на арене было слишком шумно, я не слышал собственных ударов по мячу
03:58 Кис одержала победу над Мертенс в первом круге US Open
01:05 Остапенко вышла во 2-й круг US Open и сыграет с Кырстей
00:54 Осака: выиграть матч у чемпионки на корте Артура Эша — особенное чувство
00:26 Надаль вышел во 2-й круг US Open, обыграв Лайовича
00:14 Кар. Плишкова: Халеп сыграла совсем не плохо, просто Шарапова – замечательно
29 августа 2017, вторник
23:23 Габашвили не смог выйти во второй круг «челленджера» в Комо
22:45 Из-за ливня матчи с участием россиян на US Open перенесены на 30 августа
21:45 Кербер сложила полномочия действующей чемпионки US Open уже в 1-м круге
19:51 Кар. Плишкова вышла во 2-й круг US Open, обыграв Линетт
19:25 В тренерском штабе Халеп после поражения от Шараповой произошли изменения
18:39 Текстовая трансляция встречи Родина – Бушар в первом круге US Open
15:27 Настасе: не совсем нормально, что Шарапова, принимавшая допинг, может играть
15:22 Видеозапись последнего розыгрыша матча Шарапова — Халеп на US Open
15:00 Чилич: нижняя часть сетки US Open открыта, шансы есть у многих ребят
14:42 Бычкова: не скажу, что победа над Халеп — это громкая заявка Шараповой
14:00 Крунич: во всех аспектах жизни, кроме тенниса, следую инстинктам
13:52 Шарапова за год потеряла $ 100 млн и стала 17-й в списке богатейших россиянок
12:57 Квитова: матч с Янкович получился нервным, так как мы обе долго не играли
12:46 Мугуруса: думаю, я одна из претенденток на победу на US Open
12:36 Селиваненко: после матча с Халеп мы увидели ту Шарапову, которую так любим
11:58 Шарапова обыграла теннисистку топ-5 впервые с октября 2015 года
11:50 Шаповалов: я не чувствовал давления в матче с Медведевым
11:40 Янчук: Шарапова выдержала первый суровый экзамен в лице Халеп
10:56 Шарапова: у меня был чёткий план на матч с Халеп
10:12 Тарпищев: Шараповой психологически было легче, чем Халеп
10:00 Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп. Фоторепортаж
09:34 Халеп: Шарапова была лучше и заслуженно победила
09:26 Возняцки стала соперницей Макаровой по второму кругу US Open
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