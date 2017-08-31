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Андрей Рублёв
Текст: Даниил Сальников
Фото: РИА Новости

Проверка Рублёва на прочность. Анонс 4-го дня US Open

Предлагаем вашему вниманию расписание 14 самых интересных матчей четвёртого игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.
31 августа 2017, четверг. 14:15 Теннис

В последний день лета на US Open должен завершиться второй круг одиночного разряда. Будет проведено 32 матча в верхних половинах сеток (по 16 у мужчин и женщин). Кроме того, в четверг, 31 августа, стартуют состязания в трёх парных разрядах (мужском, женском и миксте). На корты в этот день среди прочих выйдут и теннисисты из топ-10 посева: Каролина Плишкова (1), Рафаэль Надаль (1), Роджер Федерер (3), Элина Свитолина (4), Доминик Тим (6), Григор Димитров (7), Светлана Кузнецова (8), Давид Гоффен (9) и Агнешка Радваньска (10).

Также в четверг, помимо Кузнецовой, проведут поединки ещё 5 россиян: Андрей Рублёв, Михаил Южный, Елена Веснина (17), Дарья Касаткина и Евгения Родина.

МАТЧ ДНЯ. РУБЛЁВ — ДИМИТРОВ

US Open (м) 2017. 2-й круг
31 августа 2017 года, четверг. 19:30 МСК
Андрей
Рублёв
Григор
Димитров

Андрей Рублёв успешно стартовал на турнире, уверенно обыграв в первом раунде Аляжа Бедене — 6:1, 6:4, 6:4, и впервые он сыграет во втором круге US Open. Однако соперник у него будет далеко не из простых — представитель топ-10 Григор Димитров, выигравший недавно свой первый титул серии «Мастерс» — в Цинциннати. Соперники ещё ни разу не играли друг с другом. Всезнающие букмекеры называют фаворитом болгарина, но всё, как обычно, решится на корте.

3-й день US Open. Шарапова вышла в третий круг. Как это было
Онлайн-трансляция третьего дня US Open, в рамках которого сыграют Шарапова, Кузнецова, Касаткина, Веснина, Рублёв, Макарова и многие другие.

US Open. День 4-й. Четверг, 31 августа. Начало матчей в — 11:00 (18:00 мск)

Мужчины. 2-й круг. Сетка

Женщины. 2-й круг. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Элина Свитолина (Украина, 4) — Евгения Родина (Россия)
Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 2-0 (Нью-Хэйвен — 2016, Тайвань-2017).
Рейтинг: 4-89.
Прогноз букмекеров: 1.06 — 8.11.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.

US Open (ж) 2017. 2-й круг
31 августа 2017 года, четверг. 18:00 МСК
Элина
Свитолина
Евгения
Родина

Каролина Плишкова (Чехия, 1) — Николь Гиббз (США, Q)
Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (не ранее 20:00).
Личные встречи: 2-1 (Сеул-2014, Сидней-2015 — Санта-Фе — 2011).
Рейтинг: 1-127.
Прогноз букмекеров: 1.05 — 8.59.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Михаил Южный (Россия)
Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 16-0 (Стокгольм-2000, Галле-2002, Мюнхен, Галле-2003, Галле-2004, Дубай-2005 и 2006, Australian Open, Дубай, «Ролан Гаррос» — 2007, Уимблдон-2011, Роттердам (отказ), Дубай, Галле, Уимблдон-2012, Галле-2013, Дубай-2015).
Рейтинг: 3-101.
Прогноз букмекеров: 1.02 — 10.63.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.

US Open (м) 2017. 2-й круг
31 августа 2017 года, четверг. 21:30 МСК
Роджер
Федерер
Михаил
Южный

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Таро Дэниэл (Япония)
Arthur Ashe Stadium. 5-й запуск (около 3:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 1-121.
Прогноз букмекеров: 1.01 — 12.71.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.

Louis Armstrong Stadium

Елена Остапенко (Латвия, 12) — Сорана Кырстя (Румыния)
Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 12-54.
Прогноз букмекеров: 1.54 — 2.38.
Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах.

Андрей Рублёв (Россия) — Григор Димитров (Болгария, 7)
Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (около 19:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 53-9.
Прогноз букмекеров: 5.73 — 1.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в четырёх сетах.

US Open (м) 2017. 2-й круг
31 августа 2017 года, четверг. 19:30 МСК
Андрей
Рублёв
Григор
Димитров

Тейлор Фритц (США, WC) — Доминик Тим (Австрия, 6)
Louis Armstrong Stadium. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 108-8.
Прогноз букмекеров: 4.24 — 1.20.
Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.

2-й день US Open. Ливень смыл расписание вторника. Как это было
Дождь в Нью-Йорке испортил расписание 2-го дня US Open. Лишь под крышей Арены Артура Эша разыгрывались матчи, остальные полностью отменены.

Grandstand

Куруми Нара (Япония) — Светлана Кузнецова (Россия, 8)
Grandstand. 4-й запуск (около 0:00).
Личные встречи: 0-3 (Вашингтон, Ухань, Пекин-2014).
Рейтинг: 116-8.
Прогноз букмекеров: 4.91 — 1.15.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в двух сетах.

US Open (ж) 2017. 2-й круг
31 августа 2017 года, четверг. 23:30 МСК
Куруми
Нара
Светлана
Кузнецова

Court 5

Янина Викмайер (Бельгия) — Кайя Канепи (Эстония, Q)
Court 5. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 3-3 (Fed Cup — 2010, Индиан-Уэллс, Брюссель-2011 — Сеул, Токио (Japan Open) — 2008, US Open — 2010).
Рейтинг: 129-418.
Прогноз букмекеров: 1.67 — 2.13.
Прогноз «Чемпионата»: победа Викмайер в трёх сетах.

Давид Гоффен (Бельгия, 9) — Гидо Пелья (Аргентина)
Court 5. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 1-0/1-1 (Индиан-Уэллс — 2016 — Милан-юн — 2008).
Рейтинг: 14-72.
Прогноз букмекеров: 1.32 — 3.22.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в четырёх сетах.

Court 10

Елена Веснина (Россия, 17) — Кирстен Флипкенс (Бельгия)
Court 10. 4-й запуск (около 23:30).
Личные встречи: 2-1/4-1 (Палермо-кв — 2005, Доха-кв — 2011, Цинциннати-2013, «Ролан Гаррос» — 2015 — Хассельт-2006).
Рейтинг: 18-73.
Прогноз букмекеров: 1.63 — 2.19.
Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в трёх сетах.

Court 13

Дарья Касаткина (Россия) — Кристина Макхэйл (США)
Court 13. 2-й запуск (не ранее 20:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 38-63.
Прогноз букмекеров: 1.50 — 2.47.
Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.

Court 17

Александр Долгополов (Украина) — Томаш Бердых (Чехия, 15)
Court 17. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 1-4 (Цинциннати-2015 — Канада-2010, 2011 и 2013, Майами-2014).
Рейтинг: 64-18.
Прогноз букмекеров: 4.07 — 1.21.
Прогноз «Чемпионата»: победа Бердыха в четырёх сетах.

Агнешка Радваньска (Польша, 10) — Юлия Путинцева (Казахстан)
Court 17. 4-й запуск (около 23:30).
Личные встречи: 2-0 (Дубай-2013, Australian Open — 2014).
Рейтинг: 11-50.
Прогноз букмекеров: 1.16 — 4.81.
Прогноз «Чемпионата»: победа Радваньской в трёх сетах.

«Стадион на US Open меняется с каждым годом всё больше»
Екатерина Бычкова в своей колонке – о гребешках и парковочном талоне, разобранном стадионе и надстроенных зрительских рядах на US Open.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андрей Рублёв Дарья Касаткина Евгения Родина Елена Веснина Михаил Южный Светлана Кузнецова
Новости. Теннис
31 августа 2017, четверг
14:32 Бычкова: видно, что Шарапова старается, но так тяжело ей будет в каждом матче
14:10 Квитова: никаких целей на US Open я перед собой не ставлю
13:26 Мугуруса: ощущаю облегчение от того, что наконец вышла в 3-й круг US Open
12:51 Селиваненко: Шарапова всегда играет до конца, это отличает её от других
12:37 М. Зверев: слава богу, Пэр подал две двойные в концовке пятого сета
12:23 Фрэтэнджело: на подаче Иво ты ничего не можешь сделать и должен лишь угадывать
12:01 Куэрри: у Селы на US Open целый фан-клуб, его очень громко поддерживали
11:49 Вандевеге: не думаю, что Шараповой предоставили WC из-за снятия других звёзд
11:46 Руседски: если Кирьос не хочет играть в теннис, пусть займётся чем-то другим
11:24 Тарпищев: стабильности в игре Шараповой ещё не хватает, пока лихорадит психику
10:51 Родина: в матче с Бушар я старалась всё время действовать агрессивно
10:35 А. Радваньска: мне пришлось выложиться на 100%, чтобы победить Мартич
10:18 Дель Потро: для первого круга я сыграл достаточно неплохо
09:55 Бушар: матч с Родиной — один из тех, которые хочется забыть
09:50 А. Зверев: я расстроен, так как сетка в нижней части была достаточно открытой
09:11 Тим: не думаю, что вхожу в первый ряд фаворитов US Open
09:08 Кузнецова: Шарапова заплатила за свою ошибку, пришло время играть
09:05 Янг: такие результаты Федерера можно было ожидать. Он лучший игрок всех времён
09:03 Шарапова: я всё ещё думаю, что мне нужно больше времени и больше матчей
08:44 Чорич: победа над А. Зверевым значит для меня очень много
07:16 Макарова обыграла Возняцки во втором круге US Open
06:57 Цонга потерпел поражение от Шаповалова во втором раунде US Open
06:22 Александрова уступила Гарсии во втором круге US Open
06:17 Мугуруса вышла в третий круг US Open
05:55 Чилич легко разобрался с Майером во втором раунде US Open
05:43 А. Зверев уступил Чоричу во втором раунде US Open, несмотря на 22 эйса
05:29 Севастова стала участницей третьего раунда US Open
05:23 Цибулкова проиграла Стивенс и не сумела выйти в третий раунд US Open
05:13 Донской уступил Кукушкину во втором круге US Open
04:13 Долгополов ответил на обвинение в участии в договорном матче: мне просто плевать
03:49 Вандевеге: лучше бы «уайлд-кард» получила американка, а не Шарапова
03:48 Японка Нара стала соперницей Кузнецовой по второму кругу US Open
03:39 Кирьос: я недостаточно хорош для Грожана
03:10 Шарапова встретится с американкой Кенин в третьем круге US Open
02:57 Жук не сумела преодолеть первый круг US Open, уступив Путинцевой
02:08 Павлюченкова проиграла Макхэйл в первом круге US Open
02:00 Касаткина победила Ван Цян и вышла во второй круг US Open
01:49 Шарапова: в матче с Бабош было тяжело и физически, и психологически
01:37 Шарапова пробилась в третий круг US Open, одержав победу над Бабош
01:31 Веснина взяла верх над Блинковой в российском дерби на US Open
00:15 Муратоглу: Шарапова прибавила в конце матча с Халеп, это просто невероятно
30 августа 2017, среда
23:57 Кузнецова отыграла три матчбола и победила Вондроушову на US Open
23:29 Кэхил: горжусь тем, как Халеп сыграла с Шараповой
23:01 Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Бабош в US Open
21:42 Южный стал соперником Федерера по второму кругу US Open
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