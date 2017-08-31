Проверка Рублёва на прочность. Анонс 4-го дня US Open

В последний день лета на US Open должен завершиться второй круг одиночного разряда. Будет проведено 32 матча в верхних половинах сеток (по 16 у мужчин и женщин). Кроме того, в четверг, 31 августа, стартуют состязания в трёх парных разрядах (мужском, женском и миксте). На корты в этот день среди прочих выйдут и теннисисты из топ-10 посева: Каролина Плишкова (1), Рафаэль Надаль (1), Роджер Федерер (3), Элина Свитолина (4), Доминик Тим (6), Григор Димитров (7), Светлана Кузнецова (8), Давид Гоффен (9) и Агнешка Радваньска (10).
Также в четверг, помимо Кузнецовой, проведут поединки ещё 5 россиян: Андрей Рублёв, Михаил Южный, Елена Веснина (17), Дарья Касаткина и Евгения Родина.
МАТЧ ДНЯ. РУБЛЁВ — ДИМИТРОВ
Андрей Рублёв успешно стартовал на турнире, уверенно обыграв в первом раунде Аляжа Бедене — 6:1, 6:4, 6:4, и впервые он сыграет во втором круге US Open. Однако соперник у него будет далеко не из простых — представитель топ-10 Григор Димитров, выигравший недавно свой первый титул серии «Мастерс» — в Цинциннати. Соперники ещё ни разу не играли друг с другом. Всезнающие букмекеры называют фаворитом болгарина, но всё, как обычно, решится на корте.
US Open. День 4-й. Четверг, 31 августа. Начало матчей в — 11:00 (18:00 мск)
Arthur Ashe Stadium
Элина Свитолина (Украина, 4) — Евгения Родина (Россия)
Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 2-0 (Нью-Хэйвен — 2016, Тайвань-2017).
Рейтинг: 4-89.
Прогноз букмекеров: 1.06 — 8.11.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.
Каролина Плишкова (Чехия, 1) — Николь Гиббз (США, Q)
Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (не ранее 20:00).
Личные встречи: 2-1 (Сеул-2014, Сидней-2015 — Санта-Фе — 2011).
Рейтинг: 1-127.
Прогноз букмекеров: 1.05 — 8.59.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.
Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Михаил Южный (Россия)
Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 16-0 (Стокгольм-2000, Галле-2002, Мюнхен, Галле-2003, Галле-2004, Дубай-2005 и 2006, Australian Open, Дубай, «Ролан Гаррос» — 2007, Уимблдон-2011, Роттердам (отказ), Дубай, Галле, Уимблдон-2012, Галле-2013, Дубай-2015).
Рейтинг: 3-101.
Прогноз букмекеров: 1.02 — 10.63.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Таро Дэниэл (Япония)
Arthur Ashe Stadium. 5-й запуск (около 3:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 1-121.
Прогноз букмекеров: 1.01 — 12.71.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.
Louis Armstrong Stadium
Елена Остапенко (Латвия, 12) — Сорана Кырстя (Румыния)
Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 12-54.
Прогноз букмекеров: 1.54 — 2.38.
Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах.
Андрей Рублёв (Россия) — Григор Димитров (Болгария, 7)
Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (около 19:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 53-9.
Прогноз букмекеров: 5.73 — 1.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в четырёх сетах.
Тейлор Фритц (США, WC) — Доминик Тим (Австрия, 6)
Louis Armstrong Stadium. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 108-8.
Прогноз букмекеров: 4.24 — 1.20.
Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.
Grandstand
Куруми Нара (Япония) — Светлана Кузнецова (Россия, 8)
Grandstand. 4-й запуск (около 0:00).
Личные встречи: 0-3 (Вашингтон, Ухань, Пекин-2014).
Рейтинг: 116-8.
Прогноз букмекеров: 4.91 — 1.15.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в двух сетах.
Court 5
Янина Викмайер (Бельгия) — Кайя Канепи (Эстония, Q)
Court 5. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 3-3 (Fed Cup — 2010, Индиан-Уэллс, Брюссель-2011 — Сеул, Токио (Japan Open) — 2008, US Open — 2010).
Рейтинг: 129-418.
Прогноз букмекеров: 1.67 — 2.13.
Прогноз «Чемпионата»: победа Викмайер в трёх сетах.
Давид Гоффен (Бельгия, 9) — Гидо Пелья (Аргентина)
Court 5. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 1-0/1-1 (Индиан-Уэллс — 2016 — Милан-юн — 2008).
Рейтинг: 14-72.
Прогноз букмекеров: 1.32 — 3.22.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в четырёх сетах.
Court 10
Елена Веснина (Россия, 17) — Кирстен Флипкенс (Бельгия)
Court 10. 4-й запуск (около 23:30).
Личные встречи: 2-1/4-1 (Палермо-кв — 2005, Доха-кв — 2011, Цинциннати-2013, «Ролан Гаррос» — 2015 — Хассельт-2006).
Рейтинг: 18-73.
Прогноз букмекеров: 1.63 — 2.19.
Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в трёх сетах.
Court 13
Дарья Касаткина (Россия) — Кристина Макхэйл (США)
Court 13. 2-й запуск (не ранее 20:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 38-63.
Прогноз букмекеров: 1.50 — 2.47.
Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.
Court 17
Александр Долгополов (Украина) — Томаш Бердых (Чехия, 15)
Court 17. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 1-4 (Цинциннати-2015 — Канада-2010, 2011 и 2013, Майами-2014).
Рейтинг: 64-18.
Прогноз букмекеров: 4.07 — 1.21.
Прогноз «Чемпионата»: победа Бердыха в четырёх сетах.
Агнешка Радваньска (Польша, 10) — Юлия Путинцева (Казахстан)
Court 17. 4-й запуск (около 23:30).
Личные встречи: 2-0 (Дубай-2013, Australian Open — 2014).
Рейтинг: 11-50.
Прогноз букмекеров: 1.16 — 4.81.
Прогноз «Чемпионата»: победа Радваньской в трёх сетах.