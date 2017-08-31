Проверка Рублёва на прочность. Анонс 4-го дня US Open

В последний день лета на US Open должен завершиться второй круг одиночного разряда. Будет проведено 32 матча в верхних половинах сеток (по 16 у мужчин и женщин). Кроме того, в четверг, 31 августа, стартуют состязания в трёх парных разрядах (мужском, женском и миксте). На корты в этот день среди прочих выйдут и теннисисты из топ-10 посева: Каролина Плишкова (1), Рафаэль Надаль (1), Роджер Федерер (3), Элина Свитолина (4), Доминик Тим (6), Григор Димитров (7), Светлана Кузнецова (8), Давид Гоффен (9) и Агнешка Радваньска (10).

Также в четверг, помимо Кузнецовой, проведут поединки ещё 5 россиян: Андрей Рублёв, Михаил Южный, Елена Веснина (17), Дарья Касаткина и Евгения Родина.

МАТЧ ДНЯ. РУБЛЁВ — ДИМИТРОВ

Андрей Рублёв успешно стартовал на турнире, уверенно обыграв в первом раунде Аляжа Бедене — 6:1, 6:4, 6:4, и впервые он сыграет во втором круге US Open. Однако соперник у него будет далеко не из простых — представитель топ-10 Григор Димитров, выигравший недавно свой первый титул серии «Мастерс» — в Цинциннати. Соперники ещё ни разу не играли друг с другом. Всезнающие букмекеры называют фаворитом болгарина, но всё, как обычно, решится на корте.

3-й день US Open. Шарапова вышла в третий круг. Как это было Онлайн-трансляция третьего дня US Open, в рамках которого сыграют Шарапова, Кузнецова, Касаткина, Веснина, Рублёв, Макарова и многие другие.

US Open. День 4-й. Четверг, 31 августа. Начало матчей в — 11:00 (18:00 мск)

Мужчины. 2-й круг. Сетка

Женщины. 2-й круг. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Элина Свитолина (Украина, 4) — Евгения Родина (Россия)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 2-0 (Нью-Хэйвен — 2016, Тайвань-2017).

Рейтинг: 4-89.

Прогноз букмекеров: 1.06 — 8.11.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.

Каролина Плишкова (Чехия, 1) — Николь Гиббз (США, Q)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (не ранее 20:00).

Личные встречи: 2-1 (Сеул-2014, Сидней-2015 — Санта-Фе — 2011).

Рейтинг: 1-127.

Прогноз букмекеров: 1.05 — 8.59.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.



Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Михаил Южный (Россия)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 16-0 (Стокгольм-2000, Галле-2002, Мюнхен, Галле-2003, Галле-2004, Дубай-2005 и 2006, Australian Open, Дубай, «Ролан Гаррос» — 2007, Уимблдон-2011, Роттердам (отказ), Дубай, Галле, Уимблдон-2012, Галле-2013, Дубай-2015).

Рейтинг: 3-101.

Прогноз букмекеров: 1.02 — 10.63.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Таро Дэниэл (Япония)

Arthur Ashe Stadium. 5-й запуск (около 3:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 1-121.

Прогноз букмекеров: 1.01 — 12.71.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.

Louis Armstrong Stadium

Елена Остапенко (Латвия, 12) — Сорана Кырстя (Румыния)

Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 12-54.

Прогноз букмекеров: 1.54 — 2.38.

Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах.



Андрей Рублёв (Россия) — Григор Димитров (Болгария, 7)

Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 53-9.

Прогноз букмекеров: 5.73 — 1.12.

Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в четырёх сетах.

Тейлор Фритц (США, WC) — Доминик Тим (Австрия, 6)

Louis Armstrong Stadium. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 108-8.

Прогноз букмекеров: 4.24 — 1.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.

2-й день US Open. Ливень смыл расписание вторника. Как это было Дождь в Нью-Йорке испортил расписание 2-го дня US Open. Лишь под крышей Арены Артура Эша разыгрывались матчи, остальные полностью отменены.

Grandstand

Куруми Нара (Япония) — Светлана Кузнецова (Россия, 8)

Grandstand. 4-й запуск (около 0:00).

Личные встречи: 0-3 (Вашингтон, Ухань, Пекин-2014).

Рейтинг: 116-8.

Прогноз букмекеров: 4.91 — 1.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в двух сетах.

Court 5

Янина Викмайер (Бельгия) — Кайя Канепи (Эстония, Q)

Court 5. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 3-3 (Fed Cup — 2010, Индиан-Уэллс, Брюссель-2011 — Сеул, Токио (Japan Open) — 2008, US Open — 2010).

Рейтинг: 129-418.

Прогноз букмекеров: 1.67 — 2.13.

Прогноз «Чемпионата»: победа Викмайер в трёх сетах.



Давид Гоффен (Бельгия, 9) — Гидо Пелья (Аргентина)

Court 5. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 1-0/1-1 (Индиан-Уэллс — 2016 — Милан-юн — 2008).

Рейтинг: 14-72.

Прогноз букмекеров: 1.32 — 3.22.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в четырёх сетах.

Court 10

Елена Веснина (Россия, 17) — Кирстен Флипкенс (Бельгия)

Court 10. 4-й запуск (около 23:30).

Личные встречи: 2-1/4-1 (Палермо-кв — 2005, Доха-кв — 2011, Цинциннати-2013, «Ролан Гаррос» — 2015 — Хассельт-2006).

Рейтинг: 18-73.

Прогноз букмекеров: 1.63 — 2.19.

Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в трёх сетах.

Court 13

Дарья Касаткина (Россия) — Кристина Макхэйл (США)

Court 13. 2-й запуск (не ранее 20:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 38-63.

Прогноз букмекеров: 1.50 — 2.47.

Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.

Court 17

Александр Долгополов (Украина) — Томаш Бердых (Чехия, 15)

Court 17. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 1-4 (Цинциннати-2015 — Канада-2010, 2011 и 2013, Майами-2014).

Рейтинг: 64-18.

Прогноз букмекеров: 4.07 — 1.21.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бердыха в четырёх сетах.



Агнешка Радваньска (Польша, 10) — Юлия Путинцева (Казахстан)

Court 17. 4-й запуск (около 23:30).

Личные встречи: 2-0 (Дубай-2013, Australian Open — 2014).

Рейтинг: 11-50.

Прогноз букмекеров: 1.16 — 4.81.

Прогноз «Чемпионата»: победа Радваньской в трёх сетах.