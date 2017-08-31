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Михаил Южный
Текст: Илья Рывлин
Фото: РИА Новости

4-й день US Open. Южный против Федерера: 17-я попытка Михаила. LIVE

Онлайн-трансляция четвёртого дня US Open, в рамках которого сыграют Федерер, Южный, Свитолина, Рублёв, Кузнецова и многие другие.
31 августа 2017, четверг. 18:05 Теннис

US Open. Мужская сетка

US Open. Женская сетка

19:30. Кайя Канепи оформила выход в третий круг. Очень много пропустила эстонка, но сейчас возвращается на свой былой уровень.

19:20. Долгополов проиграл первый сет Бердыху, но во втором просто разгромил чеха — 6:1.

19:15. Кайя Канепи проводит первый турнир «Большого шлема» после травмы. Во втором круге она ведёт у Викмайер сет и брейк.

19:10. Всего за 55 минут Брэйди оформила победу над Стрыцовой — 6:1, 6:1.

19:05. Свитолина взяла стартовую партию. 42 минуты шла первая партия. Эйсы — 1-1, двойных не было, соотношение винерсов и невынужденных ошибок — 13/14 и 7/14, реализация брейк-пойнтов — 1/2 и 0/0, выходы к сетке — 3/5 и 5/5. В целом уверенно держала свою подачу украинка. А вот на подаче соперницы навязывала борьбу. Один брейк сделала в начале партии, едва не сделала второй в концовке.

19:00 Взяла первый сет Елена, хотя 7 брейк-пойнтов было у соперницы по ходу сета.

18:55. Остапенко в восьмом гейме сделала пять двойных, но всё равно удержала свою подачу. Чемпионка «Ролан Гаррос» будет подавать на сет против Сораны Кырсти.

18:50. Свитолина ведёт с брейком. Также преимущество у Канепи и Остапенко.

18:45. Мнение Екатерины Бычковой об игре Шараповой.

Бычкова: видно, что Шарапова старается, но так тяжело ей будет в каждом матче

18:40. Каролина Возняцки была недовольна расписанием. Её поставили на пятый корт, а отбывшую дисквалификацию Шарапову на центральный.

18:35. Евгения Родина второй день кряду открывает программу на центральном корте. Накануне она играла против Бушар, а теперь против Свитолиной.

18:30. Пока ничего не получается у Стрыцовой — 0:5 против Брэйди.

18:20. Мы начинаем текстовую трансляцию матча Родиной и Свитолиной.

US Open (ж) 2017. 2-й круг
31 августа 2017 года, четверг. 18:15 МСК
Элина
Свитолина
Евгения
Родина
6:4 4:2

18:10. Всего семь одиночных матчей стартовали в это время.

18:05. Расписание предстоящего игрового дня. От 87 одиночных матчей накануне мы пришли к 32. Кроме того начнутся турниры в паре и миксте.

Проверка Рублёва на прочность. Анонс 4-го дня US Open
Предлагаем вашему вниманию расписание 14 самых интересных матчей четвёртого игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.

18:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! 31 августа пройдут матчи второго круга на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке. На корты выйдут Роджер Федерер, Элина Свитолина, Михаил Южный, Светлана Кузнецова и другие. Игровой день начнётся в 18:00 по московскому времени.

На нашем сайте состоятся следующие онлайн-трансляции:

US Open (м) 2017. 2-й круг
31 августа 2017 года, четверг. 19:30 МСК
Андрей
Рублёв
Григор
Димитров
US Open (м) 2017. 2-й круг
31 августа 2017 года, четверг. 21:30 МСК
Роджер
Федерер
Михаил
Южный
US Open (ж) 2017. 2-й круг
31 августа 2017 года, четверг. 23:30 МСК
Куруми
Нара
Светлана
Кузнецова
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андрей Рублёв Михаил Южный Роджер Федерер Светлана Кузнецова Элина Свитолина
Новости. Теннис
31 августа 2017, четверг
19:29 Стрыцова взяла только 2 гейма у Брэйди во 2-м круге US Open
19:13 Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Димитров на US Open
18:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Родина на US Open
16:26 А. Медведев: такие турниры, как Laver Cup, разрушат тур и мировой теннис
16:02 Камельзон: Звереву сделали имидж в Петербурге, а он поехал на турнир Федерера
15:52 А. Медведев: ЧМ по футболу создал трудности при организации St. Petersburg Open
15:42 Цонга получил «уайлд-кард» на турнир St. Petersburg Open 2017
15:40 Возняцки: игры Шараповой ставят на центральный корт, это вызывает вопросы
14:32 Бычкова: видно, что Шарапова старается, но так тяжело ей будет в каждом матче
14:10 Квитова: никаких целей на US Open я перед собой не ставлю
13:26 Мугуруса: ощущаю облегчение от того, что наконец вышла в 3-й круг US Open
12:51 Селиваненко: Шарапова всегда играет до конца, это отличает её от других
12:37 М. Зверев: слава богу, Пэр подал две двойные в концовке пятого сета
12:23 Фрэтэнджело: на подаче Иво ты ничего не можешь сделать и должен лишь угадывать
12:01 Куэрри: у Селы на US Open целый фан-клуб, его очень громко поддерживали
11:49 Вандевеге: не думаю, что Шараповой предоставили WC из-за снятия других звёзд
11:46 Руседски: если Кирьос не хочет играть в теннис, пусть займётся чем-то другим
11:24 Тарпищев: стабильности в игре Шараповой ещё не хватает, пока лихорадит психику
10:51 Родина: в матче с Бушар я старалась всё время действовать агрессивно
10:35 А. Радваньска: мне пришлось выложиться на 100%, чтобы победить Мартич
10:18 Дель Потро: для первого круга я сыграл достаточно неплохо
09:55 Бушар: матч с Родиной — один из тех, которые хочется забыть
09:50 А. Зверев: я расстроен, так как сетка в нижней части была достаточно открытой
09:11 Тим: не думаю, что вхожу в первый ряд фаворитов US Open
09:08 Кузнецова: Шарапова заплатила за свою ошибку, пришло время играть
09:05 Янг: такие результаты Федерера можно было ожидать. Он лучший игрок всех времён
09:03 Шарапова: я всё ещё думаю, что мне нужно больше времени и больше матчей
08:44 Чорич: победа над А. Зверевым значит для меня очень много
07:16 Макарова обыграла Возняцки во втором круге US Open
06:57 Цонга потерпел поражение от Шаповалова во втором раунде US Open
06:22 Александрова уступила Гарсии во втором круге US Open
06:17 Мугуруса вышла в третий круг US Open
05:55 Чилич легко разобрался с Майером во втором раунде US Open
05:43 А. Зверев уступил Чоричу во втором раунде US Open, несмотря на 22 эйса
05:29 Севастова стала участницей третьего раунда US Open
05:23 Цибулкова проиграла Стивенс и не сумела выйти в третий раунд US Open
05:13 Донской уступил Кукушкину во втором круге US Open
04:13 Долгополов ответил на обвинение в участии в договорном матче: мне просто плевать
03:49 Вандевеге: лучше бы «уайлд-кард» получила американка, а не Шарапова
03:48 Японка Нара стала соперницей Кузнецовой по второму кругу US Open
03:39 Кирьос: я недостаточно хорош для Грожана
03:10 Шарапова встретится с американкой Кенин в третьем круге US Open
02:57 Жук не сумела преодолеть первый круг US Open, уступив Путинцевой
02:08 Павлюченкова проиграла Макхэйл в первом круге US Open
02:00 Касаткина победила Ван Цян и вышла во второй круг US Open
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