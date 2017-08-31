4-й день US Open. Южный против Федерера: 17-я попытка Михаила. LIVE

Онлайн-трансляция четвёртого дня US Open, в рамках которого сыграют Федерер, Южный, Свитолина, Рублёв, Кузнецова и многие другие.

US Open. Мужская сетка

US Open. Женская сетка

19:30. Кайя Канепи оформила выход в третий круг. Очень много пропустила эстонка, но сейчас возвращается на свой былой уровень.

19:20. Долгополов проиграл первый сет Бердыху, но во втором просто разгромил чеха — 6:1.

19:15. Кайя Канепи проводит первый турнир «Большого шлема» после травмы. Во втором круге она ведёт у Викмайер сет и брейк.

19:10. Всего за 55 минут Брэйди оформила победу над Стрыцовой — 6:1, 6:1.

19:05. Свитолина взяла стартовую партию. 42 минуты шла первая партия. Эйсы — 1-1, двойных не было, соотношение винерсов и невынужденных ошибок — 13/14 и 7/14, реализация брейк-пойнтов — 1/2 и 0/0, выходы к сетке — 3/5 и 5/5. В целом уверенно держала свою подачу украинка. А вот на подаче соперницы навязывала борьбу. Один брейк сделала в начале партии, едва не сделала второй в концовке.

19:00 Взяла первый сет Елена, хотя 7 брейк-пойнтов было у соперницы по ходу сета.

18:55. Остапенко в восьмом гейме сделала пять двойных, но всё равно удержала свою подачу. Чемпионка «Ролан Гаррос» будет подавать на сет против Сораны Кырсти.

18:50. Свитолина ведёт с брейком. Также преимущество у Канепи и Остапенко.

18:45. Мнение Екатерины Бычковой об игре Шараповой.

Бычкова: видно, что Шарапова старается, но так тяжело ей будет в каждом матче

18:40. Каролина Возняцки была недовольна расписанием. Её поставили на пятый корт, а отбывшую дисквалификацию Шарапову на центральный.

18:35. Евгения Родина второй день кряду открывает программу на центральном корте. Накануне она играла против Бушар, а теперь против Свитолиной.

18:30. Пока ничего не получается у Стрыцовой — 0:5 против Брэйди.

18:20. Мы начинаем текстовую трансляцию матча Родиной и Свитолиной.

18:10. Всего семь одиночных матчей стартовали в это время.

18:05. Расписание предстоящего игрового дня. От 87 одиночных матчей накануне мы пришли к 32. Кроме того начнутся турниры в паре и миксте.

Проверка Рублёва на прочность. Анонс 4-го дня US Open Предлагаем вашему вниманию расписание 14 самых интересных матчей четвёртого игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.

18:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! 31 августа пройдут матчи второго круга на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке. На корты выйдут Роджер Федерер, Элина Свитолина, Михаил Южный, Светлана Кузнецова и другие. Игровой день начнётся в 18:00 по московскому времени.



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