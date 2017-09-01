Шарапова в битве двух обладательниц «уайлд-кард». Анонс 5-го дня US Open

В первый день осени на US Open начнутся поединки третьего круга. С этой стадии уже возможны встречи между собой двух сеяных теннисистов. Будет проведено 16 матчей в нижних половинах сеток (по 8 у мужчин и женщин). Продолжатся соревнования в трёх парных разрядах (мужском, женском и миксте), а также начнётся квалификация у юниоров. На корты в этот день среди прочих выйдут и оставшиеся в строю теннисисты из топ-10 посева: Гарбинье Мугуруса (3), Марин Чилич (5), Винус Уильямс (9) и Джон Иснер (10).



Также в пятницу проведут поединки две россиянки – Екатерина Макарова и Мария Шарапова (WC).

МАТЧ ДНЯ. КЕНИН — ШАРАПОВА

Главным матчем вечерний сессии на центральной арене имени Артура Эша организаторы US Open поставили битву двух обладательниц «уайлд-кард» — американки Софьи Кенин, родившейся в Москве, и россиянки Марии Шараповой, проживающей в США. Не раз уже раздавалась недовольные слова некоторых соперниц Шараповой о том, что отданная ей wild card несправедлива, и лучше бы её передали кому-то ещё из юных американок. Тем не менее, экс-первая ракетка мира и победительница пяти турниров «Большого шлема» добралась уже до третьего круга, трибуны на её матчах битком, так что критикам только остаётся делать устные заявления, а бизнес есть бизнес. Формально девушки находятся рядом в рейтинг-листе WTA (139-е и 146-е места), однако по опыту 18-летняя Софья заметно уступает 30-летней Марии. Соперницы ещё ни разу не играли друг с другом. Всезнающие букмекеры в предстоящем поединке отдают практически безоговорочное предпочтение россиянке, но всё, как обычно, решится на корте.

4-й день US Open. Федерер победил Южного в пяти сетах. Как это было Онлайн-трансляция четвёртого дня US Open, в рамках которого сыграют Федерер, Южный, Свитолина, Рублёв, Кузнецова и многие другие.

US Open. День 5-й. 1 сентября, пятница. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск)



Мужчины. 3-й круг. Сетка

Женщины. 3-й круг. Сетка

Парный разряд. Мужчины. 1-й и 2-й круг. Сетка

Женщины. 1-й и 2-й круг. Сетка

Микст. 1-й круг. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Петра Квитова (Чехия, 13) — Каролин Гарсия (Франция, 18)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 2-2 (Ухань-2014, Fed Cup-2015 – Цинциннати-2015, Fed Cup-2016).

Рейтинг: 14-19.

Прогноз букмекеров: 1.56 – 2.34.

Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в трёх сетах.

Текстовая трансляция



Денис Шаповалов (Канада, Q) — Кайл Эдмунд (Великобритания)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (не ранее 20:00).

Личные встречи: 1-1 (Лондон-2017 – Кубок Дэвиса-2017).

Рейтинг: 69-42.

Прогноз букмекеров: 1.53 – 2.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шаповалова в четырёх сетах.



Мария Саккари (Греция) — Винус Уильямс (США, 9)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (около 22:00).

Личные встречи: 0-1 (Уимблдон-2016).

Рейтинг: 95-9.

Прогноз букмекеров: 5.57 – 1.12.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.



Миша Зверев (Германия, 23) — Джон Иснер (США, 10)

Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 2-2 (Australian Open, Женева-2017 – Бангкок-2009, Париж-2016).

Рейтинг: 27-15.

Прогноз букмекеров: 3.48 – 1.28.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в пяти сетах.



Софья Кенин (США, WC) — Мария Шарапова (Россия, WC)

Arthur Ashe Stadium. 5-й запуск (около 4:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 139-146.

Прогноз букмекеров: 7.73 – 1.06.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в двух сетах.

Текстовая трансляция

Louis Armstrong Stadium

Николя Маю (Франция, Q) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12)

Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 115-19.

Прогноз букмекеров: 3.91 – 1.23.

Прогноз «Чемпионата»: победа Карреньо-Бусты в четырёх сетах.



Эшли Барти (Австралия) — Слоан Стивенс (США, SR)

Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (около 20:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 43-83.

Прогноз букмекеров: 2.08 – 1.69.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.



Магдалена Рыбарикова (Словакия, 31) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 3)

Louis Armstrong Stadium. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 1-3/2-3 (Париж-кв-2013, Бирмингем-2015 – Australian Open, Индиан-Уэллс-2013, Уимблдон-2017).

Рейтинг: 32-3.

Прогноз букмекеров: 6.20 – 1.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.

Проверка Рублёва на прочность. Анонс 4-го дня US Open Предлагаем вашему вниманию расписание 14 самых интересных матчей четвёртого игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.

Сэм Куэрри (США, 17) — Раду Албот (Молдавия, Q)

Louis Armstrong Stadium. 4-й запуск (не ранее 0:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 21-138.

Прогноз букмекеров: 1.07 – 7.34.

Прогноз «Чемпионата»: победа Куэрри в трёх сетах.

Grandstand

Диего Шварцман (Аргентина, 29) — Марин Чилич (Хорватия, 5)

Grandstand. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-1 (Стамбул-2017).

Рейтинг: 33-7.

Прогноз букмекеров: 3.73 – 1.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.



Кевин Андерсон (ЮАР, 28) — Борна Чорич (Хорватия)

Grandstand. 2-й запуск (около 20:00).

Личные встречи: 2-0 (Уинстон-Сейлем, Базель-2015).

Рейтинг: 32-61.

Прогноз букмекеров: 1.43 – 2.69.

Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в четырёх сетах.



Анастасия Севастова (Латвия, 16) — Донна Векич (Хорватия)

Grandstand. 4-й запуск (около 23:30).

Личные встречи: 1-0 (Тайвань-2016).

Рейтинг: 17-52.

Прогноз букмекеров: 1.72 – 2.04.

Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.

Court 5

Екатерина Макарова (Россия) — Карла Суарес-Наварро (Испания)

Court 5. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 2-6/3-6 (European Summer Cups-юн-2005, Торрент-2006, Доха-2013 – Уимблдон-2009, Пекин-2011, Сидней, Штутгарт-2014, Сидней-2015, Истбурн-2017).

Рейтинг: 40-35.

Прогноз букмекеров: 1.53 – 2.39.

Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Александра Крунич (Сербия) — Юлия Гёргес (Германия, 30)

Court 5. 3-й запуск (около 21:00).

Личные встречи: 0-0/0-1 (Ухань-кв-2016).

Рейтинг: 78-33.

Прогноз букмекеров: 3.06 – 1.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гёргес в трёх сетах.

Court 17

Томас Фаббьяно (Италия) — Паоло Лоренци (Италия)

Court 17. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0/0-2 (Местре-ч-2014, Корденонос-ч-2015).

Рейтинг: 82-40.

Прогноз букмекеров: 2.85 – 1.39.

Прогноз «Чемпионата»: победа Лоренци в четырёх сетах.



Люка Пуи (Франция, 16) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q)

Court 17. 2-й запуск (около 20:00).

Личные встречи: 1-0/1-1 (US Open-2016 – Рим-кв-2016).

Рейтинг: 20-103.

Прогноз букмекеров: 1.42 – 2.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Пуи в четырёх сетах.