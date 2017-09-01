Шарапова в битве двух обладательниц «уайлд-кард». Анонс 5-го дня US Open

В первый день осени на US Open начнутся поединки третьего круга. С этой стадии уже возможны встречи между собой двух сеяных теннисистов. Будет проведено 16 матчей в нижних половинах сеток (по 8 у мужчин и женщин). Продолжатся соревнования в трёх парных разрядах (мужском, женском и миксте), а также начнётся квалификация у юниоров. На корты в этот день среди прочих выйдут и оставшиеся в строю теннисисты из топ-10 посева: Гарбинье Мугуруса (3), Марин Чилич (5), Винус Уильямс (9) и Джон Иснер (10).
Также в пятницу проведут поединки две россиянки – Екатерина Макарова и Мария Шарапова (WC).
МАТЧ ДНЯ. КЕНИН — ШАРАПОВА
Главным матчем вечерний сессии на центральной арене имени Артура Эша организаторы US Open поставили битву двух обладательниц «уайлд-кард» — американки Софьи Кенин, родившейся в Москве, и россиянки Марии Шараповой, проживающей в США. Не раз уже раздавалась недовольные слова некоторых соперниц Шараповой о том, что отданная ей wild card несправедлива, и лучше бы её передали кому-то ещё из юных американок. Тем не менее, экс-первая ракетка мира и победительница пяти турниров «Большого шлема» добралась уже до третьего круга, трибуны на её матчах битком, так что критикам только остаётся делать устные заявления, а бизнес есть бизнес. Формально девушки находятся рядом в рейтинг-листе WTA (139-е и 146-е места), однако по опыту 18-летняя Софья заметно уступает 30-летней Марии. Соперницы ещё ни разу не играли друг с другом. Всезнающие букмекеры в предстоящем поединке отдают практически безоговорочное предпочтение россиянке, но всё, как обычно, решится на корте.
US Open. День 5-й. 1 сентября, пятница. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск)
Мужчины. 3-й круг. Сетка
Парный разряд. Мужчины. 1-й и 2-й круг. Сетка
Женщины. 1-й и 2-й круг. Сетка
Arthur Ashe Stadium
Петра Квитова (Чехия, 13) — Каролин Гарсия (Франция, 18)
Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 2-2 (Ухань-2014, Fed Cup-2015 – Цинциннати-2015, Fed Cup-2016).
Рейтинг: 14-19.
Прогноз букмекеров: 1.56 – 2.34.
Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Денис Шаповалов (Канада, Q) — Кайл Эдмунд (Великобритания)
Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (не ранее 20:00).
Личные встречи: 1-1 (Лондон-2017 – Кубок Дэвиса-2017).
Рейтинг: 69-42.
Прогноз букмекеров: 1.53 – 2.40.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шаповалова в четырёх сетах.
Мария Саккари (Греция) — Винус Уильямс (США, 9)
Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (около 22:00).
Личные встречи: 0-1 (Уимблдон-2016).
Рейтинг: 95-9.
Прогноз букмекеров: 5.57 – 1.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.
Миша Зверев (Германия, 23) — Джон Иснер (США, 10)
Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (не ранее 2:00).
Личные встречи: 2-2 (Australian Open, Женева-2017 – Бангкок-2009, Париж-2016).
Рейтинг: 27-15.
Прогноз букмекеров: 3.48 – 1.28.
Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в пяти сетах.
Софья Кенин (США, WC) — Мария Шарапова (Россия, WC)
Arthur Ashe Stadium. 5-й запуск (около 4:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 139-146.
Прогноз букмекеров: 7.73 – 1.06.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в двух сетах.
Текстовая трансляция
Louis Armstrong Stadium
Николя Маю (Франция, Q) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12)
Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 115-19.
Прогноз букмекеров: 3.91 – 1.23.
Прогноз «Чемпионата»: победа Карреньо-Бусты в четырёх сетах.
Эшли Барти (Австралия) — Слоан Стивенс (США, SR)
Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (около 20:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 43-83.
Прогноз букмекеров: 2.08 – 1.69.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.
Магдалена Рыбарикова (Словакия, 31) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 3)
Louis Armstrong Stadium. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 1-3/2-3 (Париж-кв-2013, Бирмингем-2015 – Australian Open, Индиан-Уэллс-2013, Уимблдон-2017).
Рейтинг: 32-3.
Прогноз букмекеров: 6.20 – 1.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.
Сэм Куэрри (США, 17) — Раду Албот (Молдавия, Q)
Louis Armstrong Stadium. 4-й запуск (не ранее 0:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 21-138.
Прогноз букмекеров: 1.07 – 7.34.
Прогноз «Чемпионата»: победа Куэрри в трёх сетах.
Grandstand
Диего Шварцман (Аргентина, 29) — Марин Чилич (Хорватия, 5)
Grandstand. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-1 (Стамбул-2017).
Рейтинг: 33-7.
Прогноз букмекеров: 3.73 – 1.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.
Кевин Андерсон (ЮАР, 28) — Борна Чорич (Хорватия)
Grandstand. 2-й запуск (около 20:00).
Личные встречи: 2-0 (Уинстон-Сейлем, Базель-2015).
Рейтинг: 32-61.
Прогноз букмекеров: 1.43 – 2.69.
Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в четырёх сетах.
Анастасия Севастова (Латвия, 16) — Донна Векич (Хорватия)
Grandstand. 4-й запуск (около 23:30).
Личные встречи: 1-0 (Тайвань-2016).
Рейтинг: 17-52.
Прогноз букмекеров: 1.72 – 2.04.
Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.
Court 5
Екатерина Макарова (Россия) — Карла Суарес-Наварро (Испания)
Court 5. 2-й запуск (около 19:30).
Личные встречи: 2-6/3-6 (European Summer Cups-юн-2005, Торрент-2006, Доха-2013 – Уимблдон-2009, Пекин-2011, Сидней, Штутгарт-2014, Сидней-2015, Истбурн-2017).
Рейтинг: 40-35.
Прогноз букмекеров: 1.53 – 2.39.
Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Александра Крунич (Сербия) — Юлия Гёргес (Германия, 30)
Court 5. 3-й запуск (около 21:00).
Личные встречи: 0-0/0-1 (Ухань-кв-2016).
Рейтинг: 78-33.
Прогноз букмекеров: 3.06 – 1.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гёргес в трёх сетах.
Court 17
Томас Фаббьяно (Италия) — Паоло Лоренци (Италия)
Court 17. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-0/0-2 (Местре-ч-2014, Корденонос-ч-2015).
Рейтинг: 82-40.
Прогноз букмекеров: 2.85 – 1.39.
Прогноз «Чемпионата»: победа Лоренци в четырёх сетах.
Люка Пуи (Франция, 16) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q)
Court 17. 2-й запуск (около 20:00).
Личные встречи: 1-0/1-1 (US Open-2016 – Рим-кв-2016).
Рейтинг: 20-103.
Прогноз букмекеров: 1.42 – 2.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Пуи в четырёх сетах.