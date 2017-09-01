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Мария Шарапова
Текст: Даниил Сальников
Фото: Reuters

Шарапова в битве двух обладательниц «уайлд-кард». Анонс 5-го дня US Open

Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей пятого игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.
1 сентября 2017, пятница. 15:40 Теннис

В первый день осени на US Open начнутся поединки третьего круга. С этой стадии уже возможны встречи между собой двух сеяных теннисистов. Будет проведено 16 матчей в нижних половинах сеток (по 8 у мужчин и женщин). Продолжатся соревнования в трёх парных разрядах (мужском, женском и миксте), а также начнётся квалификация у юниоров. На корты в этот день среди прочих выйдут и оставшиеся в строю теннисисты из топ-10 посева: Гарбинье Мугуруса (3), Марин Чилич (5), Винус Уильямс (9) и Джон Иснер (10).

Также в пятницу проведут поединки две россиянки – Екатерина Макарова и Мария Шарапова (WC).

МАТЧ ДНЯ. КЕНИН — ШАРАПОВА

US Open (ж) 2017. 3-й круг
02 сентября 2017 года, суббота. 04:00 МСК
Софья
Кенин
Мария
Шарапова

Главным матчем вечерний сессии на центральной арене имени Артура Эша организаторы US Open поставили битву двух обладательниц «уайлд-кард» — американки Софьи Кенин, родившейся в Москве, и россиянки Марии Шараповой, проживающей в США. Не раз уже раздавалась недовольные слова некоторых соперниц Шараповой о том, что отданная ей wild card несправедлива, и лучше бы её передали кому-то ещё из юных американок. Тем не менее, экс-первая ракетка мира и победительница пяти турниров «Большого шлема» добралась уже до третьего круга, трибуны на её матчах битком, так что критикам только остаётся делать устные заявления, а бизнес есть бизнес. Формально девушки находятся рядом в рейтинг-листе WTA (139-е и 146-е места), однако по опыту 18-летняя Софья заметно уступает 30-летней Марии. Соперницы ещё ни разу не играли друг с другом. Всезнающие букмекеры в предстоящем поединке отдают практически безоговорочное предпочтение россиянке, но всё, как обычно, решится на корте.

4-й день US Open. Федерер победил Южного в пяти сетах. Как это было
Онлайн-трансляция четвёртого дня US Open, в рамках которого сыграют Федерер, Южный, Свитолина, Рублёв, Кузнецова и многие другие.

US Open. День 5-й. 1 сентября, пятница. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск)

Мужчины. 3-й круг. Сетка

Женщины. 3-й круг. Сетка

Парный разряд. Мужчины. 1-й и 2-й круг. Сетка

Женщины. 1-й и 2-й круг. Сетка

Микст. 1-й круг. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Петра Квитова (Чехия, 13) — Каролин Гарсия (Франция, 18)
Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 2-2 (Ухань-2014, Fed Cup-2015 – Цинциннати-2015, Fed Cup-2016).
Рейтинг: 14-19.
Прогноз букмекеров: 1.56 – 2.34.
Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Денис Шаповалов (Канада, Q) — Кайл Эдмунд (Великобритания)
Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (не ранее 20:00).
Личные встречи: 1-1 (Лондон-2017 – Кубок Дэвиса-2017).
Рейтинг: 69-42.
Прогноз букмекеров: 1.53 – 2.40.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шаповалова в четырёх сетах.

Мария Саккари (Греция) — Винус Уильямс (США, 9)
Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (около 22:00).
Личные встречи: 0-1 (Уимблдон-2016).
Рейтинг: 95-9.
Прогноз букмекеров: 5.57 – 1.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.

Миша Зверев (Германия, 23) — Джон Иснер (США, 10)
Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (не ранее 2:00).
Личные встречи: 2-2 (Australian Open, Женева-2017 – Бангкок-2009, Париж-2016).
Рейтинг: 27-15.
Прогноз букмекеров: 3.48 – 1.28.
Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в пяти сетах.

Софья Кенин (США, WC) — Мария Шарапова (Россия, WC)
Arthur Ashe Stadium. 5-й запуск (около 4:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 139-146.
Прогноз букмекеров: 7.73 – 1.06.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в двух сетах.
Текстовая трансляция

Louis Armstrong Stadium

Николя Маю (Франция, Q) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12)
Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 115-19.
Прогноз букмекеров: 3.91 – 1.23.
Прогноз «Чемпионата»: победа Карреньо-Бусты в четырёх сетах.

Эшли Барти (Австралия) — Слоан Стивенс (США, SR)
Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (около 20:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 43-83.
Прогноз букмекеров: 2.08 – 1.69.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.

Магдалена Рыбарикова (Словакия, 31) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 3)
Louis Armstrong Stadium. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 1-3/2-3 (Париж-кв-2013, Бирмингем-2015 – Australian Open, Индиан-Уэллс-2013, Уимблдон-2017).
Рейтинг: 32-3.
Прогноз букмекеров: 6.20 – 1.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.

Проверка Рублёва на прочность. Анонс 4-го дня US Open
Предлагаем вашему вниманию расписание 14 самых интересных матчей четвёртого игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.

Сэм Куэрри (США, 17) — Раду Албот (Молдавия, Q)
Louis Armstrong Stadium. 4-й запуск (не ранее 0:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 21-138.
Прогноз букмекеров: 1.07 – 7.34.
Прогноз «Чемпионата»: победа Куэрри в трёх сетах.

Grandstand

Диего Шварцман (Аргентина, 29) — Марин Чилич (Хорватия, 5)
Grandstand. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-1 (Стамбул-2017).
Рейтинг: 33-7.
Прогноз букмекеров: 3.73 – 1.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.

Кевин Андерсон (ЮАР, 28) — Борна Чорич (Хорватия)
Grandstand. 2-й запуск (около 20:00).
Личные встречи: 2-0 (Уинстон-Сейлем, Базель-2015).
Рейтинг: 32-61.
Прогноз букмекеров: 1.43 – 2.69.
Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в четырёх сетах.

Анастасия Севастова (Латвия, 16) — Донна Векич (Хорватия)
Grandstand. 4-й запуск (около 23:30).
Личные встречи: 1-0 (Тайвань-2016).
Рейтинг: 17-52.
Прогноз букмекеров: 1.72 – 2.04.
Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.

Court 5

Екатерина Макарова (Россия) — Карла Суарес-Наварро (Испания)
Court 5. 2-й запуск (около 19:30).
Личные встречи: 2-6/3-6 (European Summer Cups-юн-2005, Торрент-2006, Доха-2013 – Уимблдон-2009, Пекин-2011, Сидней, Штутгарт-2014, Сидней-2015, Истбурн-2017).
Рейтинг: 40-35.
Прогноз букмекеров: 1.53 – 2.39.
Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Александра Крунич (Сербия) — Юлия Гёргес (Германия, 30)
Court 5. 3-й запуск (около 21:00).
Личные встречи: 0-0/0-1 (Ухань-кв-2016).
Рейтинг: 78-33.
Прогноз букмекеров: 3.06 – 1.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гёргес в трёх сетах.

Court 17

Томас Фаббьяно (Италия) — Паоло Лоренци (Италия)
Court 17. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-0/0-2 (Местре-ч-2014, Корденонос-ч-2015).
Рейтинг: 82-40.
Прогноз букмекеров: 2.85 – 1.39.
Прогноз «Чемпионата»: победа Лоренци в четырёх сетах.

Люка Пуи (Франция, 16) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q)
Court 17. 2-й запуск (около 20:00).
Личные встречи: 1-0/1-1 (US Open-2016 – Рим-кв-2016).
Рейтинг: 20-103.
Прогноз букмекеров: 1.42 – 2.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Пуи в четырёх сетах.

«Стадион на US Open меняется с каждым годом всё больше»
Екатерина Бычкова в своей колонке – о гребешках и парковочном талоне, разобранном стадионе и надстроенных зрительских рядах на US Open.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Винус Уильямс Екатерина Макарова Марин Чилич Мария Шарапова US Open
Новости. Теннис
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16:20 Роджерс: я не чувствовала, что мы провели самый долгий матч в истории US Open
15:07 Фритц: чувствую, что наконец вновь демонстрирую качественный теннис
14:35 Текстовая онлайн-трансляция матча Квитова — Гарсия на US Open
13:57 Федерер: пожалуй, это был наш лучший матч с Южным
13:42 Дель Потро: надеюсь, в третьем круге я сыграю на более высоком уровне
12:51 Гиббз: при счёте 3:3 во втором сете я стала немного слабее бить по мячу
12:38 Южный: в трёхсетовом матче я у Федерера выиграл
12:02 Осака: победить Аллертову мне помогла сила воли, играла я не очень хорошо
11:34 Вандевеге: я не заглядываю дальше следующего матча
11:06 Кис: Веснина уверена в себе сейчас, мне будет нелегко
10:33 Тим: в таких матчах, как с Фритцем, нужно просто делать всё для победы
10:23 Свитолина: не думаю о том, что могу стать 1-й ракеткой мира по итогам US Open
09:49 Брэйди: в матче со Стрыцовой я смогла показать свой лучший теннис
09:13 Кар. Плишкова: я не ожидала, что Гиббз будет так играть в начале матча
09:10 Остапенко: моей целью, пожалуй, является попадание на Итоговый чемпионат
09:05 Рублёв: я старался не показывать эмоций и боролся за каждое очко
09:05 Федерер: может, я устал больше обычного перед третьим кругом, но это нормально
08:49 Надаль: верю, что могу играть лучше, и намерен это делать
07:49 Надаль одержал волевую победу во втором круге US Open
04:57 Кузнецова не сумела выйти в третий круг US Open, проиграв Наре
04:20 Веснина выиграла у Флипкенс во втором круге US Open
03:37 А. Радваньска станет участницей третьего круга US Open
02:50 Кудрявцева в паре с Сайсай вышла во второй раунд US Open
02:38 Гоффен сыграет с Монфисом в третьем круге US Open
02:28 Елгин и Медведев вышли во второй круг парного турнира на US Open
02:16 Тим и Кольшрайбер станут участниками третьего круга US Open
01:29 Южный в пяти сетах уступил Федереру во втором круге US Open
01:01 Роджерс и Гаврилова побили рекорд продолжительности женского матча на US Open
00:38 Роджерс обыграла Гаврилову и стала соперницей Свитолиной в 3-м круге US Open
00:16 Баутиста-Агут и Маннарино вышли в 3-й круг US Open
31 августа 2017, четверг
23:49 Вихлянцева и Стоянович не смогли выйти во 2-й круг US Open в паре
23:14 Дель Потро и Миллман вышли в третий круг US Open
22:46 Рублёв вышел в третий круг US Open, обыграв Димитрова
22:08 Кар. Плишкова вышла в 3-й круг US Open, одолев Гиббз
21:52 Касаткина вышла в 3-й круг US Open и сыграет с Остапенко
21:22 Долгополов вышел в третий круг US Open, обыграв Бердыха
20:35 Бабош: несправедливо давать «уайлд-кард» Шараповой
19:50 Родина не смогла выйти в 3-й круг US Open, уступив Свитолиной
19:29 Стрыцова взяла только 2 гейма у Брэйди во 2-м круге US Open
19:13 Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Димитров на US Open
18:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Родина на US Open
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15:52 А. Медведев: ЧМ по футболу создал трудности при организации St. Petersburg Open
15:42 Цонга получил «уайлд-кард» на турнир St. Petersburg Open 2017
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