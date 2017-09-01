5-й день US Open. Третий матч Шараповой на турнире. LIVE

Онлайн-трансляция пятого дня US Open, в рамках которого сыграют Шарапова, Макарова, Квитова, Чилич, Мугуруса, В. Уильямс и многие другие.

US Open. Мужская сетка

US Open. Женская сетка

19:20. Итальянец Паоло Лоренци в первом сете уверенно обыграл соотечественника Фаббьяно — 6:2.

19:07. Хорват Марин Чилич выиграл первый сет у Шварцмана — 6:4.

19:00. Испанец Пабло Карреньо-Буста взял первый сет у Маю — 6:3.

18:50. Тем временем за 25 минут разгромила Петра Квитова соперницу в первой партии, навесила ей баранку. Гарсия пока не может найти свою игру и очень много ошибается. Эйсы — 3-3 и 0-1, соотношение винерсов и невынужденных ошибок — 6/5 и 4/14, реализация брейк-пойнтов — 3/3 и 0/0, выходы к сетке — 1/3 и 1/2. Посмотрим, что будет дальше. У нас продолжается текстовая трансляция.

18:30. Напомним, что сегодня матч дня сыграет Мария Шарапова на том же корте, что и Квитова, только последним запуском — около 4 часов ночи по Москве, а пока посмотрите, с какой мощью играет россиянка. Даже табло не выдержало в матче против Бабош (шутка). На самом деле это было в другом поединке.

18:15. Публики как обычно на стадионе «Флэшинг Мидоуз» очень много.

18:10. Сегодня день рождения у главного шоу-мена тура -Гаэля Монфиса. Ему уже 31. Так быстро летит время.

18:05. Всё готово к началу 5-го игрового дня. У нас сразу же начинается текстовая трансляция Квитова — Гарсия. Следите за её ходом.

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18:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! 1 сентября продолжится заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне – US Open. В пятый день соревнований матчи проведут Мария Шарапова, Екатерина Макарова, Винус Уильямс, Гарбинье Мугуруса, Петра Квитова, Марин Чилич и другие. Игровой день начнётся в 18:00 по московскому времени.

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