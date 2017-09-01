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US Open-2017
Текст: Даниил Сальников
Фото: Reuters

5-й день US Open. Третий матч Шараповой на турнире. LIVE

Онлайн-трансляция пятого дня US Open, в рамках которого сыграют Шарапова, Макарова, Квитова, Чилич, Мугуруса, В. Уильямс и многие другие.
1 сентября 2017, пятница. 18:00 Теннис

US Open. Мужская сетка
US Open. Женская сетка

19:20. Итальянец Паоло Лоренци в первом сете уверенно обыграл соотечественника Фаббьяно — 6:2.

19:07. Хорват Марин Чилич выиграл первый сет у Шварцмана — 6:4.

19:00. Испанец Пабло Карреньо-Буста взял первый сет у Маю — 6:3.

18:50. Тем временем за 25 минут разгромила Петра Квитова соперницу в первой партии, навесила ей баранку. Гарсия пока не может найти свою игру и очень много ошибается. Эйсы — 3-3 и 0-1, соотношение винерсов и невынужденных ошибок — 6/5 и 4/14, реализация брейк-пойнтов — 3/3 и 0/0, выходы к сетке — 1/3 и 1/2. Посмотрим, что будет дальше. У нас продолжается текстовая трансляция.

US Open (ж) 2017. 3-й круг
01 сентября 2017 года, пятница. 18:20 МСК
Петра
Квитова
Каролин
Гарсия
6:0 5:3

18:30. Напомним, что сегодня матч дня сыграет Мария Шарапова на том же корте, что и Квитова, только последним запуском — около 4 часов ночи по Москве, а пока посмотрите, с какой мощью играет россиянка. Даже табло не выдержало в матче против Бабош (шутка). На самом деле это было в другом поединке.

18:15. Публики как обычно на стадионе «Флэшинг Мидоуз» очень много.

18:10. Сегодня день рождения у главного шоу-мена тура -Гаэля Монфиса. Ему уже 31. Так быстро летит время.

18:05. Всё готово к началу 5-го игрового дня. У нас сразу же начинается текстовая трансляция Квитова — Гарсия. Следите за её ходом.

Шарапова в битве двух обладательниц «уайлд-кард». Анонс 5-го дня US Open
Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей пятого игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.

18:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! 1 сентября продолжится заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне – US Open. В пятый день соревнований матчи проведут Мария Шарапова, Екатерина Макарова, Винус Уильямс, Гарбинье Мугуруса, Петра Квитова, Марин Чилич и другие. Игровой день начнётся в 18:00 по московскому времени.

На нашем сайте состоятся следующие онлайн-трансляции:

US Open (ж) 2017. 3-й круг
01 сентября 2017 года, пятница. 19:30 МСК
Екатерина
Макарова
Карла
Суарес-Наварро
US Open (ж) 2017. 3-й круг
02 сентября 2017 года, суббота. 04:00 МСК
Софья
Кенин
Мария
Шарапова
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Винус Уильямс Гарбинье Мугуруса Гаэль Монфис Екатерина Макарова Марин Чилич Мария Шарапова Петра Квитова US Open
Новости. Теннис
1 сентября 2017, пятница
17:37 Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Суарес-Наварро на US Open
16:20 Роджерс: я не чувствовала, что мы провели самый долгий матч в истории US Open
15:07 Фритц: чувствую, что наконец вновь демонстрирую качественный теннис
14:35 Текстовая онлайн-трансляция матча Квитова — Гарсия на US Open
13:57 Федерер: пожалуй, это был наш лучший матч с Южным
13:42 Дель Потро: надеюсь, в третьем круге я сыграю на более высоком уровне
12:51 Гиббз: при счёте 3:3 во втором сете я стала немного слабее бить по мячу
12:38 Южный: в трёхсетовом матче я у Федерера выиграл
12:02 Осака: победить Аллертову мне помогла сила воли, играла я не очень хорошо
11:34 Вандевеге: я не заглядываю дальше следующего матча
11:06 Кис: Веснина уверена в себе сейчас, мне будет нелегко
10:33 Тим: в таких матчах, как с Фритцем, нужно просто делать всё для победы
10:23 Свитолина: не думаю о том, что могу стать 1-й ракеткой мира по итогам US Open
09:49 Брэйди: в матче со Стрыцовой я смогла показать свой лучший теннис
09:13 Кар. Плишкова: я не ожидала, что Гиббз будет так играть в начале матча
09:10 Остапенко: моей целью, пожалуй, является попадание на Итоговый чемпионат
09:05 Рублёв: я старался не показывать эмоций и боролся за каждое очко
09:05 Федерер: может, я устал больше обычного перед третьим кругом, но это нормально
08:49 Надаль: верю, что могу играть лучше, и намерен это делать
07:49 Надаль одержал волевую победу во втором круге US Open
04:57 Кузнецова не сумела выйти в третий круг US Open, проиграв Наре
04:20 Веснина выиграла у Флипкенс во втором круге US Open
03:37 А. Радваньска станет участницей третьего круга US Open
02:50 Кудрявцева в паре с Сайсай вышла во второй раунд US Open
02:38 Гоффен сыграет с Монфисом в третьем круге US Open
02:28 Елгин и Медведев вышли во второй круг парного турнира на US Open
02:16 Тим и Кольшрайбер станут участниками третьего круга US Open
01:29 Южный в пяти сетах уступил Федереру во втором круге US Open
01:01 Роджерс и Гаврилова побили рекорд продолжительности женского матча на US Open
00:38 Роджерс обыграла Гаврилову и стала соперницей Свитолиной в 3-м круге US Open
00:16 Баутиста-Агут и Маннарино вышли в 3-й круг US Open
31 августа 2017, четверг
23:49 Вихлянцева и Стоянович не смогли выйти во 2-й круг US Open в паре
23:14 Дель Потро и Миллман вышли в третий круг US Open
22:46 Рублёв вышел в третий круг US Open, обыграв Димитрова
22:08 Кар. Плишкова вышла в 3-й круг US Open, одолев Гиббз
21:52 Касаткина вышла в 3-й круг US Open и сыграет с Остапенко
21:22 Долгополов вышел в третий круг US Open, обыграв Бердыха
20:35 Бабош: несправедливо давать «уайлд-кард» Шараповой
19:50 Родина не смогла выйти в 3-й круг US Open, уступив Свитолиной
19:29 Стрыцова взяла только 2 гейма у Брэйди во 2-м круге US Open
19:13 Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Димитров на US Open
18:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Родина на US Open
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