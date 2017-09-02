Веснина повторила свой рекорд в Нью-Йорке. Анонс 6-го дня US Open

Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей шестого игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.

В субботу, 2 сентября, на US Open должны завершиться поединки третьего круга. Будет проведено 16 матчей в верхних половинах сеток (по 8 у мужчин и женщин). На корты в этот день среди прочих выйдут и оставшиеся в строю теннисисты из топ-10 посева: Каролина Плишкова (1), Рафаэль Надаль (1), Роджер Федерер (3), Элина Свитолина (4), Доминик Тим (6), Давид Гоффен (9) и Агнешка Радваньска (10).

Также в субботу проведут поединки три представителя России – Андрей Рублёв, Дарья Касаткина и Елена Веснина (17).



МАТЧ ДНЯ. ВЕСНИНА — КИС



Главным матчем вечерний сессии на центральной арене имени Артура Эша организаторы US Open поставили битву Елены Весниной и Мэдисон Кис. Россиянка на этом турнире уверенно обыграла Анну Блинкову и Кирстен Флипкенс, а американка тоже не отдала ни сета Элисе Мертенс и Татьяне Марии. Веснина уже повторила личный рекорд по выступлениям в Нью-Йорке – третий круг (2009, 2014, 2016, 2017), но наверняка не собирается останавливаться на достигнутом. Будущие соперницы уже играли ранее дважды друг с другом, и в обоих случаях победила Кис – на траве Истбурна-2014 и харде Монреаля-2016. Вот и в грядущей встрече всезнающие букмекеры называют фаворитом американку, но всё, как обычно, решится на корте.

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US Open. День 6-й. 2 сентября, суббота. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск)



Мужчины. 3-й круг. Сетка



Женщины. 3-й круг. Сетка



Парный разряд. Мужчины. 2-й круг. Сетка



Женщины. 2-й круг. Сетка



Микст. 1-й круг. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Каролина Плишкова (Чехия, 1) — Чжан Шуай (Китай, 27)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 3-0/4-0 (Нант-2012, Дубай-кв-2014, «Ролан Гаррос»-2015, Доха-2017).

Рейтинг: 1-26.

Прогноз букмекеров: 1.16 – 4.84.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.

Текстовая трансляция

Агнешка Радваньска (Польша, 10) — Коко Вандевеге (США, 20)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 5-1 (Пекин-2014, Нью-Хэйвен, Токио, Пекин-2015, Торонто-2017 – Бирмингем-2016).

Рейтинг: 11-22.

Прогноз букмекеров: 1.77 – 1.98.

Прогноз «Чемпионата»: победа Радваньской в трёх сетах.

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Леонардо Майер (Аргентина, LL)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (около 21:00).

Личные встречи: 3-0 (Индиан-Уэллс-2012, Акапулько, Индиан-Уэллс (отказ)-2013, «Ролан Гаррос»-2014).

Рейтинг: 1-59.

Прогноз букмекеров: 1.07 – 7.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Фелисьяно Лопес (Испания, 31)

Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 12-0/12-1 (Уимблдон, Мадрид-2003, Дубай-2004, Доха-2005, US Open, Мадрид-2007, Базель-2008, Мадрид, «Ролан Гаррос»-2011, Дубай-2012, Торонто-2014, Цинциннати-2015 – Чемпионат Европы-юн-1998). Рейтинг: 3-35.

Прогноз букмекеров: 1.16 – 4.74.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в четырёх сетах.

Елена Веснина (Россия, 17) — Мэдисон Кис (США, 15)

Arthur Ashe Stadium. 5-й запуск (около 4:00).

Личные встречи: 0-2 (Истбурн-2014, Монреаль-2016).

Рейтинг: 18-16.

Прогноз букмекеров: 3.60 – 1.26.

Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Louis Armstrong Stadium

Адриан Маннарино (Франция, 30) — Доминик Тим (Австрия, 6)

Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-5 (Майами, Париж-2015, Ницца-2016, Акапулько, Цинциннати-2017).

Рейтинг: 34-8.

Прогноз букмекеров: 3.34 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.

Елена Остапенко (Латвия, 12) — Дарья Касаткина (Россия)

Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (около 20:00).

Личные встречи: 2-1 (Трнава-2015, Истбурн-2016 – Чарльстон-2017).

Рейтинг: 12-38.

Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.08.

Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Давид Гоффен (Бельгия, 9) — Гаэль Монфис (Франция, 18)

Louis Armstrong Stadium. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 1-1/1-2 (Шанхай-2016 – Бордо-ч-2013, Торонто-2016).

Рейтинг: 14-22.

Прогноз букмекеров: 2.23 – 1.61.

Прогноз «Чемпионата»: победа Монфиса в пяти сетах.

4-й день US Open. Федерер победил Южного в пяти сетах. Как это было Онлайн-трансляция четвёртого дня US Open, в рамках которого сыграют Федерер, Южный, Свитолина, Рублёв, Кузнецова и многие другие.

Grandstand

Виктор Троицки (Сербия) — Александр Долгополов (Украина)

Grandstand. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 2-1/3-1 (Аахен-ч-кв-2006, Нью-Хэйвен-2010, «Ролан Гаррос»-2011 – Индиан-Уэллс-2017).

Рейтинг: 52-64.

Прогноз букмекеров: 2.94 – 1.37.

Прогноз «Чемпионата»: победа Долгополов в четырёх сетах.

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 24)

Grandstand. 2-й запуск (около 20:00).

Личные встречи: 1-1 (Australian Open-2014 – Олимпиада-2016).

Рейтинг: 13-28.

Прогноз букмекеров: 1.76 – 1.99.

Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в пяти сетах.

Элина Свитолина (Украина, 4) — Шелби Роджерс (США)

Grandstand. 3-й запуск (около 22:00).

Личные встречи: 2-0 (Осака-2014, Брисбен-2017).

Рейтинг: 4-62.

Прогноз букмекеров: 1.12 – 5.74.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.

Court 5

Люси Шафаржова (Чехия) — Куруми Нара (Япония)

Court 5. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 1-0 («Ролан Гаррос»-2015).

Рейтинг: 37-116.

Прогноз букмекеров: 1.26 – 3.60.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шафаржовой в трёх сетах.

Кайя Канепи (Эстония, Q) — Наоми Осака (Япония)

Court 5. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 418-45.

Прогноз букмекеров: 2.63 – 1.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Канепи в трёх сетах.

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Андрей Рублёв (Россия)

Court 5. 3-й запуск (около 21:00).

Личные встречи: 0-1 (Стамбул-2015).

Рейтинг: 56-53.

Прогноз букмекеров: 1.99 – 1.77.

Прогноз «Чемпионата»: победа Рублёва в пяти сетах.

Текстовая трансляция

Court 17

Филипп Кольшрайбер (Германия, 33) — Джон Миллман (Австралия, SR)

Court 17. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 1-0 (Мец-2015).

Рейтинг: 37-235.

Прогноз букмекеров: 1.33 – 3.16.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кольшрайбера в четырёх сетах.

Дженнифер Брэйди (США) — Моника Никулеску (Румыния)

Court 17. 2-й запуск (не ранее 19:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 91-57.

Прогноз букмекеров: 1.72 – 2.05.

Прогноз «Чемпионата»: победа Брэйди в трёх сетах.