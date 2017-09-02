6-й день US Open. Сражение Касаткиной с чемпионкой «Ролан Гаррос». LIVE

Онлайн-трансляция шестого дня US Open, в рамках которого сыграют Плишкова, Свитолина, Веснина, Касаткина, Федерер, Надаль, Рублёв и другие.

US Open. Мужская сетка

US Open. Женская сетка

18:05. Начинается 6-й игровой день. Открываются все корты, в том числе и центральный, где играют Каролина Плишкова и Чжан Шуай. Этот матч мы ведём в режиме текстовой трансляции.

Веснина повторила свой рекорд в Нью-Йорке. Анонс 6-го дня US Open Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей шестого игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.

18:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! 2 сентября продолжится заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне – US Open. В шестой день соревнований матчи проведут Каролина Плишкова (1), Рафаэль Надаль (1), Роджер Федерер (3), Элина Свитолина (4), Доминик Тим (6), Давид Гоффен (9), Агнешка Радваньска (10), представители России – Андрей Рублёв, Дарья Касаткина и Елена Веснина (17), и многие другие. Игровой день начнётся в 18:00 по московскому времени.



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