Беби-бум в теннисе. У Серены и Новака родились дочери

В жизни знаменитой теннисистки, 35-летней Серены Уильямс произошло долгожданное событие – у неё родился первенец. Об этом в твиттере сообщил тренер Уильямс Патрик Муратоглу. Получается, что свой последний пока турнир, Australian Open, американка провела и в итоге его и выиграла, будучи беременной. Лишь в апреле спортсменка официально заявила о том, что ожидает появления ребёнка и соответственно решила взять паузу в карьере.

Дочь Серены Уильямс родилась в одной из клиник Флориды и весит чуть больше трёх килограмм.



Отцом ребёнка стал 34-летний предприниматель армянского происхождения Алексис Оганян (его прабабушка и прадедушка в 1910 году бежали из охваченной геноцидом Армении в Нью-Йорк и там обосновались), основавший один из наиболее популярных в мире социальных новостных ресурсов Reddit (количество ежемесячных посещений страницы сайта превышает 8 миллиардов). Уильямс и Оганян встречались с 2015 года, но не афишировали свои отношения. В декабре 2016 года они обручились, а теннисистка опубликовала на Reddit стихотворение о помолвке с возлюбленным. Когда состоится свадьба, пока неизвестно.

После австралийского чемпионата спортсменка не принимала участия в соревнованиях, но успела сняться во множестве фотосессий в глянце, в том числе обнажённой на обложке журнала Vaniry Fair, будучи уже беременной.

Пожалуй, теперь Серену Уильямс можно окончательно назвать счастливой женщиной, которая не только выиграла 23 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, но и наконец к 35 годам узаконила отношения с любимым мужчиной и родила ребёнка.



При этом теннисистка никогда не была обделена мужским вниманием. С 2008 по 2010 год она встречалась с американским рэпером Коммоном, который был старше её на 10 лет. Пара думала о семье и детях, но не сложилось.



Два года назад у Уильямс были отношения с другим, более известным, исполнителем рэпа – Дрэйком. Даже была информация о том, что они планируют завести детей, но у канадца и Серены наступил разлад, о причинах которого общественности так и не стало известно.



Однако более неясно для СМИ, был ли у американки роман с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Слухи об их отношениях ходили в 2012 году, однако так и не подтвердились и были основаны на нескольких совместных снимках звёзд тенниса (одно из фото было в инстаграме Серены, но впоследствии удалено). Некоторые издания утверждали, что Димитров покинул Серену ради Марии Шараповой, из-за чего американка якобы стала ненавидеть свою принципиальную соперницу ещё больше. Одно из косвенных тому доказательств – интервью Уильямс журналу Rolling Stone, в котором она заявила, что у Григора «чёрное сердце».

Пожалуй, наиболее необычные любовные отношения Уильямс по слухам были с её нынешним тренером Патриком Муратоглу. Роман с ним продлился недолго, поскольку француз был женат. После этого Патрик развёлся со своей супругой, и в этом Серену обвинила Шарапова, которая на одной из пресс-конференций заявляла: «Если Серена хочет поговорить о чём-то личном, возможно, ей стоит подумать об отношениях с бойфрендом, который женат, воспитывает детей и добивается развода».

К слову, Муратоглу одним из первых поздравил Уильямс и Оганян, написав сообщение в твиттере. А спустя всего пару часов после известия о рождении ребёнка представители US Open также в твиттере выложили длинный ролик с поздравлениями от представителей мирового тенниса. С тёплыми словами к спортсменке обратились её соотечественницы Элисон Риске, Бетани Маттек-Сандс, Лорен Дэвис и Кристина Макхэйл, а также чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 Елена Остапенко и француженка Марион Бартоли.

При этом старшая сестра Серены Винус после игры с Марией Саккари отказалась отвечать на вопрос о радостном событии в семье: «Я с радостью отвечу на все ваши вопросы, но только если они будут о теннисе».



Одним из самых ярких заявлений насчёт рождения дочери Уильямс стал комментарий Гарбинье Мугурусы после матча с Магдаленой Рыбариковой: «У Серены родилась девочка? Надеюсь, что она не будет играть в теннис».

Что касается возвращения в теннис самой Серены, то она настроена довольно серьёзно. В августе американка сообщила о желании принять участие на Australian Open-2018. В интервью журналу Vogue она сказала: «Это будет тяжело, потому что с рождения малышки пройдёт всего около трёх месяцев. Но я не собираюсь отступать. Просто понимаю, что мне предстоит».



По мнению бывшей первой ракетки мира Ким Клейстерс, Серене будет непросто вернуться на вершину женского тенниса: «После первых родов ей нужно будет найти свой путь. Мне требовалась помощь. Мой муж мог сопровождать меня на турнирах. Если бы не семья, я бы играть не смогла. Так что многое зависит от того, как она видит себя в роли матери и спортсменки. Я уверена, что ей предстоят немало испытаний».

За оставшиеся до конца года 4 месяца Серене будет действительно сложно набрать оптимальную форму к Australian Open, поскольку ей предстоит не только усердно тренироваться, но и не забывать о родившейся девочке, которой в первые полгода жизни особенно потребуется материнская забота. Хотя, возможно, Серена решит эту проблему по-своему.



А удастся ли Уильямс сравняться с Маргарет Корт по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» и выиграть свой 24-й трофей? У Серены будут крайне непростые соперницы, которые за время её отсутствия в теннисе хорошо освоились и сейчас уверены в своих силах. В первую очередь, речь о Мугурусе, которая громит своих соперниц на всех турнирах в этом году, в которых принимает участие. Также не стоит забывать о Халеп, Плишковой, Свитолиной и, конечно же, Марии Шараповой, которая фактически вернулась в теннис именно на US Open.



Между тем у Новака Джоковича также родилась дочь, которую они с супругой Еленой назвал Тарой. Сербский теннисист стал отцом во второй раз (21 октября 2014 года у них с женой родился сын Стефан). И не стоит исключать, через пару десятков лет дочери Новака и Серены скрестят ракетки в зрелищном теннисном противостоянии.