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Мария Шарапова
Текст: Даниил Сальников
Фото: Reuters

Шарапова борется за выход в четвертьфинал. Анонс 7-го дня US Open

Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей седьмого игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.
3 сентября 2017, воскресенье. 15:15 Теннис

В воскресенье, 3 сентября, на US Open должен начаться четвёртый круг. Будет проведено 8 матчей в нижних половинах одиночных сеток (по 4 у мужчин и женщин). Продолжатся соревнования в парных разрядах, а также стартует юниорский турнир. На корты в этот день среди прочих выйдут и оставшиеся в строю теннисисты из топ-10 посева: Гарбинье Мугуруса (3) и Винус Уильямс (9). Сыграет свой матч и продолжающая возвращение в строй россиянка Мария Шарапова (WC).

МАТЧ ДНЯ. СЕВАСТОВА — ШАРАПОВА

Мария Шарапова продолжает своё возвращение в строй. Она уже пробилась в четвёртый круг US Open и практически гарантировала себе возвращение в топ-100, а в случае выхода в четвертьфинал поднимется в район 77-го места. Третий матч подряд соперницей россиянки будет теннисистка, с которой она до этого ни разу не играла. Вслед за Бабош и Кенин это будет Анастасия Севастова из Латвии. Всезнающие букмекеры уже получили представление о готовности Шараповой к турниру и называют её фаворитом предстоящего противостояния. А кто станет победителем, как обычно, решится на корте.

Беби-бум в теннисе. У Серены и Новака родились дочери
Серена Уильямс родила дочь, а следом в семье Новака Джоковича и его жены Елены появился второй ребёнок – тоже девочка, как у американки.

US Open. День 7-й. 3 сентября, воскресенье. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск)

Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Парный разряд. Мужчины. 2-й и 3-й круги. Сетка

Женщины. 2-й и 3-й круги. Сетка

Микст. 2-й круг. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Денис Шаповалов (Канада, Q) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 69-19.
Прогноз букмекеров: 1.66 – 2.14.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шаповалова в пяти сетах.
Текстовая трансляция

Анастасия Севастова (Латвия, 16) — Мария Шарапова (Россия, WC)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 20:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 17-146.
Прогноз букмекеров: 3.03 – 1.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Лёгкие победы? Ни за что! Ставим на очередной матч Шараповой
3 сентября Мария Шарапова перевернёт очередную страницу на US Open. В «Теннисном БетОне» прогнозируем игру россиянки и не только.

Карла Суарес-Наварро (Испания) — Винус Уильямс (США, 9)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 3-4 (Australian Open-2009, Рим-2014, Майами-2015 – Уимблдон-2009, Монреаль-2014, Ухань-2015, Уимблдон-2016).
Рейтинг: 35-9.
Прогноз букмекеров: 2.72 – 1.43.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.

Петра Квитова (Чехия, 13) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 3)

Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (не ранее 2:00).
Личные встречи: 2-1 (Штутгарт, Пекин-2016 – WTA Finals-2015).
Рейтинг: 14-3.
Прогноз букмекеров: 2.95 – 1.37.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в трёх сетах.

6-й день US Open. Касаткина разгромила чемпионку «Ролан Гаррос»
Онлайн-трансляция шестого дня US Open, в рамках которого играют Плишкова, Свитолина, Веснина, Касаткина, Федерер, Надаль, Рублёв и другие.

Сэм Куэрри (США, 17) — Миша Зверев (Германия, 23)

Arthur Ashe Stadium. 5-й запуск (около 3:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 21-27.
Прогноз букмекеров: 1.44 – 2.67.
Прогноз «Чемпионата»: победа Куэрри в пяти сетах.

Louis Armstrong Stadium

Юлия Гёргес (Германия, 30) — Слоан Стивенс (США, SR)

Louis Armstrong Stadium. 3-й запуск (около 20:15).
Личные встречи: 1-4 (Страсбург-2014 – Карлсбад-2011, Нью-Хэйвен-2013, Окленд-2016, Цинциннати-2017). Рейтинг: 33-83.
Прогноз букмекеров: 2.44 – 1.51.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.

Паоло Лоренци (Италия) — Кевин Андерсон (ЮАР, 28)

Louis Armstrong Stadium. 4-й запуск (около 21:45).
Личные встречи: 0-3 (Атланта-2012, Australian Open-2013, Женева-2017).
Рейтинг: 40-32.
Прогноз букмекеров: 5.65 – 1.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в трёх сетах.

Grandstand

Люка Пуи (Франция, 16) — Диего Шварцман (Аргентина, 29)

Grandstand. 2-й запуск (около 19:30).
Личные встречи: 0-0/0-1 (Бостад-кв-2013).
Рейтинг: 20-33.
Прогноз букмекеров: 1.76 – 1.99.
Прогноз «Чемпионата»: победа Пуи в пяти сетах.

«Стадион на US Open меняется с каждым годом всё больше»
Екатерина Бычкова в своей колонке – о гребешках и парковочном талоне, разобранном стадионе и надстроенных зрительских рядах на US Open.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Севастова Винус Уильямс Гарбинье Мугуруса Денис Шаповалов Мария Шарапова US Open
Новости. Теннис
3 сентября 2017, воскресенье
16:13 Кис: болельщики помогли мне вернуться в игру
15:57 Веснина: теперь буду называть Кис ночным воином
15:55 Впервые с 2008 года в 1/8 финала US Open вышли два теннисиста не старше 19 лет
14:24 Кольшрайбер: выход в четвертьфинал US Open – это моя большая цель
13:54 Брэйди: Плишкова заслужила быть первой ракеткой мира
12:56 Вандевеге: победа над Радваньской получилась трудовой, я могу собой гордиться
12:36 Остапенко: мы с 10 лет играем с Касаткиной на одних турнирах, но я её не знаю
11:50 Гоффен: мне нужно будет играть быстро, чтобы вынуждать Рублёва много бегать
10:59 Осака: в матче с Канепи я была немного эмоционально нестабильна
10:40 Дель Потро: думаю, я провёл свой лучший матч на этом US Open
10:02 Свитолина: удача улыбнулась мне в концовке, но в целом я играла хорошо
09:49 Кар. Плишкова: на US Open 2017 я играю волнами
09:16 Надаль: в начале матча у меня возникли сложности с реализацией брейк-пойнтов
09:10 Долгополов: может быть, это был один из лучший моих матчей
09:06 Тим: ключевым моментом стал обратный брейк при счёте 4:5 в первом сете
09:03 Касаткина вышла в третий круг US Open в парном разряде, Кудрявцева выбыла
08:49 Веснина проиграла американке Кис в третьем круге US Open
07:47 Федерер: Лопес — всегда трудный соперник, я ожидал, что он будет сражаться
06:31 Федерер взял верх над Лопесом в трёх сетах и вышел в четвёртый круг US Open
05:57 Рублёв: очень рад впервые выйти в четвёртый круг, это замечательные ощущения
03:54 Надаль вышел в 4-й круг US Open благодаря волевой победе над Майером
01:20 Остапенко сообщила, что утром перед игрой с Касаткиной чувствовала себя ужасно
01:12 Шарапова и Севастова сыграют на арене Артура Эша вторым запуском
01:05 У Джоковича родилась дочка
00:47 Рублёв обыграл Джумхура и вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США
00:34 А. Радваньска уступила Вандевеге в третьем круге US Open
00:15 Свитолина победила Роджерс в 3-м круге US Open и может сыграть с Весниной
00:04 Гоффен прошёл в 1/8 финала US Open на отказе Монфиса
2 сентября 2017, суббота
23:52 Павлюченкова и Младенович вышли на Хингис и Чань в 1/8 финала US Open
23:41 Брэйди стала соперницей Кар. Плишковой по 1/8 финала US Open
22:37 Дель Потро уверенно победил Баутиста-Агута в третьем раунде US Open
22:16 Южный и М. Зверев проиграли в стартовом раунде US Open в парном разряде
22:10 Касаткина обыграла Остапенко и впервые вышла в 1/8 финала ТБШ
21:50 Канепи одержала победу над Осакой в 3-м круге Открытого чемпионата США
21:10 Текстовая онлайн-трансляция матча Джумхур — Рублёв на US Open
20:57 Кар. Плишкова ушла с матчбола и победила Чжан Шуай в 3-м круге US Open
20:48 Текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Касаткина на US Open
20:43 Тим победил Маннарино в третьем круге Открытого чемпионата США
20:35 Фоньини отстранён от участия в парном разряде US Open за своё поведение
20:20 Кузнецов и Жазири проиграли во втором круге US Open
19:43 Долгополов разгромил Троицки в третьем круге Открытого чемпионата США
19:35 Шафаржова победила Нару в третьем раунде US Open
18:31 Федерер: смена караула в теннисе произойдёт, но не уверен, что в следующем году
18:03 Текстовая онлайн-трансляция матча Плишкова — Чжан на US Open
16:16 Тарпищев: судьба матча Шарапова — Севастова будет больше зависеть от Марии
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