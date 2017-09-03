Шарапова борется за выход в четвертьфинал. Анонс 7-го дня US Open

В воскресенье, 3 сентября, на US Open должен начаться четвёртый круг. Будет проведено 8 матчей в нижних половинах одиночных сеток (по 4 у мужчин и женщин). Продолжатся соревнования в парных разрядах, а также стартует юниорский турнир. На корты в этот день среди прочих выйдут и оставшиеся в строю теннисисты из топ-10 посева: Гарбинье Мугуруса (3) и Винус Уильямс (9). Сыграет свой матч и продолжающая возвращение в строй россиянка Мария Шарапова (WC).
МАТЧ ДНЯ. СЕВАСТОВА — ШАРАПОВА
Мария Шарапова продолжает своё возвращение в строй. Она уже пробилась в четвёртый круг US Open и практически гарантировала себе возвращение в топ-100, а в случае выхода в четвертьфинал поднимется в район 77-го места. Третий матч подряд соперницей россиянки будет теннисистка, с которой она до этого ни разу не играла. Вслед за Бабош и Кенин это будет Анастасия Севастова из Латвии. Всезнающие букмекеры уже получили представление о готовности Шараповой к турниру и называют её фаворитом предстоящего противостояния. А кто станет победителем, как обычно, решится на корте.
US Open. День 7-й. 3 сентября, воскресенье. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск)
Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка
Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка
Парный разряд. Мужчины. 2-й и 3-й круги. Сетка
Женщины. 2-й и 3-й круги. Сетка
Микст. 2-й круг. Сетка
Arthur Ashe Stadium
Денис Шаповалов (Канада, Q) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12)
Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 69-19.
Прогноз букмекеров: 1.66 – 2.14.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шаповалова в пяти сетах.
Текстовая трансляция
Анастасия Севастова (Латвия, 16) — Мария Шарапова (Россия, WC)
Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 20:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 17-146.
Прогноз букмекеров: 3.03 – 1.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Карла Суарес-Наварро (Испания) — Винус Уильямс (США, 9)
Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 3-4 (Australian Open-2009, Рим-2014, Майами-2015 – Уимблдон-2009, Монреаль-2014, Ухань-2015, Уимблдон-2016).
Рейтинг: 35-9.
Прогноз букмекеров: 2.72 – 1.43.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.
Петра Квитова (Чехия, 13) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 3)
Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (не ранее 2:00).
Личные встречи: 2-1 (Штутгарт, Пекин-2016 – WTA Finals-2015).
Рейтинг: 14-3.
Прогноз букмекеров: 2.95 – 1.37.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в трёх сетах.
Сэм Куэрри (США, 17) — Миша Зверев (Германия, 23)
Arthur Ashe Stadium. 5-й запуск (около 3:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 21-27.
Прогноз букмекеров: 1.44 – 2.67.
Прогноз «Чемпионата»: победа Куэрри в пяти сетах.
Louis Armstrong Stadium
Юлия Гёргес (Германия, 30) — Слоан Стивенс (США, SR)
Louis Armstrong Stadium. 3-й запуск (около 20:15).
Личные встречи: 1-4 (Страсбург-2014 – Карлсбад-2011, Нью-Хэйвен-2013, Окленд-2016, Цинциннати-2017). Рейтинг: 33-83.
Прогноз букмекеров: 2.44 – 1.51.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.
Паоло Лоренци (Италия) — Кевин Андерсон (ЮАР, 28)
Louis Armstrong Stadium. 4-й запуск (около 21:45).
Личные встречи: 0-3 (Атланта-2012, Australian Open-2013, Женева-2017).
Рейтинг: 40-32.
Прогноз букмекеров: 5.65 – 1.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в трёх сетах.
Grandstand
Люка Пуи (Франция, 16) — Диего Шварцман (Аргентина, 29)
Grandstand. 2-й запуск (около 19:30).
Личные встречи: 0-0/0-1 (Бостад-кв-2013).
Рейтинг: 20-33.
Прогноз букмекеров: 1.76 – 1.99.
Прогноз «Чемпионата»: победа Пуи в пяти сетах.