Шарапова борется за выход в четвертьфинал. Анонс 7-го дня US Open

Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей седьмого игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.

В воскресенье, 3 сентября, на US Open должен начаться четвёртый круг. Будет проведено 8 матчей в нижних половинах одиночных сеток (по 4 у мужчин и женщин). Продолжатся соревнования в парных разрядах, а также стартует юниорский турнир. На корты в этот день среди прочих выйдут и оставшиеся в строю теннисисты из топ-10 посева: Гарбинье Мугуруса (3) и Винус Уильямс (9). Сыграет свой матч и продолжающая возвращение в строй россиянка Мария Шарапова (WC).

МАТЧ ДНЯ. СЕВАСТОВА — ШАРАПОВА



Мария Шарапова продолжает своё возвращение в строй. Она уже пробилась в четвёртый круг US Open и практически гарантировала себе возвращение в топ-100, а в случае выхода в четвертьфинал поднимется в район 77-го места. Третий матч подряд соперницей россиянки будет теннисистка, с которой она до этого ни разу не играла. Вслед за Бабош и Кенин это будет Анастасия Севастова из Латвии. Всезнающие букмекеры уже получили представление о готовности Шараповой к турниру и называют её фаворитом предстоящего противостояния. А кто станет победителем, как обычно, решится на корте.

Беби-бум в теннисе. У Серены и Новака родились дочери Серена Уильямс родила дочь, а следом в семье Новака Джоковича и его жены Елены появился второй ребёнок – тоже девочка, как у американки.

US Open. День 7-й. 3 сентября, воскресенье. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск)



Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка



Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка



Парный разряд. Мужчины. 2-й и 3-й круги. Сетка



Женщины. 2-й и 3-й круги. Сетка



Микст. 2-й круг. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Денис Шаповалов (Канада, Q) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 69-19.

Прогноз букмекеров: 1.66 – 2.14.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шаповалова в пяти сетах.

Текстовая трансляция

Анастасия Севастова (Латвия, 16) — Мария Шарапова (Россия, WC)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 20:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 17-146.

Прогноз букмекеров: 3.03 – 1.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Лёгкие победы? Ни за что! Ставим на очередной матч Шараповой 3 сентября Мария Шарапова перевернёт очередную страницу на US Open. В «Теннисном БетОне» прогнозируем игру россиянки и не только.

Карла Суарес-Наварро (Испания) — Винус Уильямс (США, 9)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 3-4 (Australian Open-2009, Рим-2014, Майами-2015 – Уимблдон-2009, Монреаль-2014, Ухань-2015, Уимблдон-2016).

Рейтинг: 35-9.

Прогноз букмекеров: 2.72 – 1.43.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.

Петра Квитова (Чехия, 13) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 3)

Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 2-1 (Штутгарт, Пекин-2016 – WTA Finals-2015).

Рейтинг: 14-3.

Прогноз букмекеров: 2.95 – 1.37.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в трёх сетах.

6-й день US Open. Касаткина разгромила чемпионку «Ролан Гаррос» Онлайн-трансляция шестого дня US Open, в рамках которого играют Плишкова, Свитолина, Веснина, Касаткина, Федерер, Надаль, Рублёв и другие.

Сэм Куэрри (США, 17) — Миша Зверев (Германия, 23)

Arthur Ashe Stadium. 5-й запуск (около 3:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 21-27.

Прогноз букмекеров: 1.44 – 2.67.

Прогноз «Чемпионата»: победа Куэрри в пяти сетах.

Louis Armstrong Stadium

Юлия Гёргес (Германия, 30) — Слоан Стивенс (США, SR)

Louis Armstrong Stadium. 3-й запуск (около 20:15).

Личные встречи: 1-4 (Страсбург-2014 – Карлсбад-2011, Нью-Хэйвен-2013, Окленд-2016, Цинциннати-2017). Рейтинг: 33-83.

Прогноз букмекеров: 2.44 – 1.51.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.

Паоло Лоренци (Италия) — Кевин Андерсон (ЮАР, 28)

Louis Armstrong Stadium. 4-й запуск (около 21:45).

Личные встречи: 0-3 (Атланта-2012, Australian Open-2013, Женева-2017).

Рейтинг: 40-32.

Прогноз букмекеров: 5.65 – 1.12.

Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в трёх сетах.

Grandstand

Люка Пуи (Франция, 16) — Диего Шварцман (Аргентина, 29)

Grandstand. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 0-0/0-1 (Бостад-кв-2013).

Рейтинг: 20-33.

Прогноз букмекеров: 1.76 – 1.99.

Прогноз «Чемпионата»: победа Пуи в пяти сетах.