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Мария Шарапова
Текст: Даниил Сальников
Фото: Reuters

7-й день US Open. Четвёртый матч Шараповой на турнире. LIVE

Онлайн-трансляция седьмого дня US Open, в рамках которого играют Шарапова, Мугуруса, Квитова, В. Уильямс, Шаповалов, М. Зверев и другие.
3 сентября 2017, воскресенье. 18:00 Теннис

US Open. Мужская сетка

US Open. Женская сетка

18:50. Официальный сайт турнира напоминает, что Пабло Карреньо-Буста четвёртый матч подряд играет против «квалифаера». Только Шаповалову он уже проигрывает с брейком — 2:4.

18:40. Россиянка Елена Веснина закончила свой матч против Мэдисон Кис глубоко за полночь, а в гостинице оказалась только в рекордные для себя 3:30 ночи. Елена назвала свою соперницу, обыгравшую её, Ночным воином.

18:35. Оказывается, у вчерашнего матча Рафаэля Надаля и Леонардо Майера была и такая подоплёка. Как удачно подметил 4-летний ребёнок, на корте играла два героя из «Черепашек Ниндзя».

18:20. Россиянин Андрей Рублёв накануне улучшил свой личный рекорд на турнирах «Большого шлема» — впервые пробился во вторую неделю соревнований, и готов разделить радость по этому поводу со всеми.

18:15. История тенниса насчитывает уже более 100 лет. В частности, US Open разыгрывается аж с 1881 года. А играли в эту замечательную игру многие известные люди, например, вот такие.

18:10. И сразу же на центральном корте начинается матч Шаповалов — Карреньо-Буста. Мы ведём текстовую трансляцию этого поединка.

US Open (м) 2017. 4-й круг
03 сентября 2017 года, воскресенье. 18:20 МСК
Денис
Шаповалов
Пабло
Карреньо-Буста
4:2
Шарапова борется за выход в четвертьфинал. Анонс 7-го дня US Open
Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей седьмого игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.

18:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! 3 сентября продолжится заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне – US Open. В седьмой день соревнований матчи проведут Мария Шарапова, Гарбинье Мугуруса, Петра Квитова, Винус Уильямс, Денис Шаповалов, Миша Зверев и многие другие. Игровой день начнётся в 18:00 по московскому времени.

На нашем сайте состоятся следующие онлайн-трансляции:

US Open (ж) 2017. 4-й круг
03 сентября 2017 года, воскресенье. 20:00 МСК
Анастасия
Севастова
Мария
Шарапова
Беби-бум в теннисе. У Серены и Новака родились дочери
Серена Уильямс родила дочь, а следом в семье Новака Джоковича и его жены Елены появился второй ребёнок – тоже девочка, как у американки.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Севастова Винус Уильямс Гарбинье Мугуруса Денис Шаповалов Мария Шарапова Петра Квитова US Open
Новости. Теннис
3 сентября 2017, воскресенье
18:56 Текстовая онлайн-трансляция матча Севастова — Шарапова на US Open
16:51 Текстовая онлайн-трансляция матча Шаповалов — Карреньо-Буста на US Open
16:13 Кис: болельщики помогли мне вернуться в игру
15:57 Веснина: теперь буду называть Кис ночным воином
15:55 Впервые с 2008 года в 1/8 финала US Open вышли два теннисиста не старше 19 лет
14:24 Кольшрайбер: выход в четвертьфинал US Open – это моя большая цель
13:54 Брэйди: Плишкова заслужила быть первой ракеткой мира
12:56 Вандевеге: победа над Радваньской получилась трудовой, я могу собой гордиться
12:36 Остапенко: мы с 10 лет играем с Касаткиной на одних турнирах, но я её не знаю
11:50 Гоффен: мне нужно будет играть быстро, чтобы вынуждать Рублёва много бегать
10:59 Осака: в матче с Канепи я была немного эмоционально нестабильна
10:40 Дель Потро: думаю, я провёл свой лучший матч на этом US Open
10:02 Свитолина: удача улыбнулась мне в концовке, но в целом я играла хорошо
09:49 Кар. Плишкова: на US Open 2017 я играю волнами
09:16 Надаль: в начале матча у меня возникли сложности с реализацией брейк-пойнтов
09:10 Долгополов: может быть, это был один из лучших моих матчей
09:06 Тим: ключевым моментом стал обратный брейк при счёте 4:5 в первом сете
09:03 Касаткина вышла в третий круг US Open в парном разряде, Кудрявцева выбыла
08:49 Веснина проиграла американке Кис в третьем круге US Open
07:47 Федерер: Лопес — всегда трудный соперник, я ожидал, что он будет сражаться
06:31 Федерер взял верх над Лопесом в трёх сетах и вышел в четвёртый круг US Open
05:57 Рублёв: очень рад впервые выйти в четвёртый круг, это замечательные ощущения
03:54 Надаль вышел в 4-й круг US Open благодаря волевой победе над Майером
01:20 Остапенко сообщила, что утром перед игрой с Касаткиной чувствовала себя ужасно
01:12 Шарапова и Севастова сыграют на арене Артура Эша вторым запуском
01:05 У Джоковича родилась дочка
00:47 Рублёв обыграл Джумхура и вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США
00:34 А. Радваньска уступила Вандевеге в третьем круге US Open
00:15 Свитолина победила Роджерс в 3-м круге US Open и может сыграть с Весниной
00:04 Гоффен прошёл в 1/8 финала US Open на отказе Монфиса
2 сентября 2017, суббота
23:52 Павлюченкова и Младенович вышли на Хингис и Чань в 1/8 финала US Open
23:41 Брэйди стала соперницей Кар. Плишковой по 1/8 финала US Open
22:37 Дель Потро уверенно победил Баутиста-Агута в третьем раунде US Open
22:16 Южный и М. Зверев проиграли в стартовом раунде US Open в парном разряде
22:10 Касаткина обыграла Остапенко и впервые вышла в 1/8 финала ТБШ
21:50 Канепи одержала победу над Осакой в 3-м круге Открытого чемпионата США
21:10 Текстовая онлайн-трансляция матча Джумхур — Рублёв на US Open
20:57 Кар. Плишкова ушла с матчбола и победила Чжан Шуай в 3-м круге US Open
20:48 Текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Касаткина на US Open
20:43 Тим победил Маннарино в третьем круге Открытого чемпионата США
20:35 Фоньини отстранён от участия в парном разряде US Open за своё поведение
20:20 Кузнецов и Жазири проиграли во втором круге US Open
19:43 Долгополов разгромил Троицки в третьем круге Открытого чемпионата США
19:35 Шафаржова победила Нару в третьем раунде US Open
18:31 Федерер: смена караула в теннисе произойдёт, но не уверен, что в следующем году
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