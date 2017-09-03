7-й день US Open. Четвёртый матч Шараповой на турнире. LIVE

US Open. Мужская сетка
US Open. Женская сетка
18:50. Официальный сайт турнира напоминает, что Пабло Карреньо-Буста четвёртый матч подряд играет против «квалифаера». Только Шаповалову он уже проигрывает с брейком — 2:4.
18:40. Россиянка Елена Веснина закончила свой матч против Мэдисон Кис глубоко за полночь, а в гостинице оказалась только в рекордные для себя 3:30 ночи. Елена назвала свою соперницу, обыгравшую её, Ночным воином.
18:35. Оказывается, у вчерашнего матча Рафаэля Надаля и Леонардо Майера была и такая подоплёка. Как удачно подметил 4-летний ребёнок, на корте играла два героя из «Черепашек Ниндзя».
18:20. Россиянин Андрей Рублёв накануне улучшил свой личный рекорд на турнирах «Большого шлема» — впервые пробился во вторую неделю соревнований, и готов разделить радость по этому поводу со всеми.
18:15. История тенниса насчитывает уже более 100 лет. В частности, US Open разыгрывается аж с 1881 года. А играли в эту замечательную игру многие известные люди, например, вот такие.
18:10. И сразу же на центральном корте начинается матч Шаповалов — Карреньо-Буста. Мы ведём текстовую трансляцию этого поединка.
18:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! 3 сентября продолжится заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне – US Open. В седьмой день соревнований матчи проведут Мария Шарапова, Гарбинье Мугуруса, Петра Квитова, Винус Уильямс, Денис Шаповалов, Миша Зверев и многие другие. Игровой день начнётся в 18:00 по московскому времени.
На нашем сайте состоятся следующие онлайн-трансляции: