7-й день US Open. Четвёртый матч Шараповой на турнире. LIVE

Онлайн-трансляция седьмого дня US Open, в рамках которого играют Шарапова, Мугуруса, Квитова, В. Уильямс, Шаповалов, М. Зверев и другие.

US Open. Мужская сетка



US Open. Женская сетка

18:50. Официальный сайт турнира напоминает, что Пабло Карреньо-Буста четвёртый матч подряд играет против «квалифаера». Только Шаповалову он уже проигрывает с брейком — 2:4.

18:40. Россиянка Елена Веснина закончила свой матч против Мэдисон Кис глубоко за полночь, а в гостинице оказалась только в рекордные для себя 3:30 ночи. Елена назвала свою соперницу, обыгравшую её, Ночным воином.

18:35. Оказывается, у вчерашнего матча Рафаэля Надаля и Леонардо Майера была и такая подоплёка. Как удачно подметил 4-летний ребёнок, на корте играла два героя из «Черепашек Ниндзя».

18:20. Россиянин Андрей Рублёв накануне улучшил свой личный рекорд на турнирах «Большого шлема» — впервые пробился во вторую неделю соревнований, и готов разделить радость по этому поводу со всеми.

18:15. История тенниса насчитывает уже более 100 лет. В частности, US Open разыгрывается аж с 1881 года. А играли в эту замечательную игру многие известные люди, например, вот такие.

18:10. И сразу же на центральном корте начинается матч Шаповалов — Карреньо-Буста. Мы ведём текстовую трансляцию этого поединка.

Шарапова борется за выход в четвертьфинал. Анонс 7-го дня US Open Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей седьмого игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.

18:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! 3 сентября продолжится заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне – US Open. В седьмой день соревнований матчи проведут Мария Шарапова, Гарбинье Мугуруса, Петра Квитова, Винус Уильямс, Денис Шаповалов, Миша Зверев и многие другие. Игровой день начнётся в 18:00 по московскому времени.



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