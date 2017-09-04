Чемпионы юниорского «Ролан Гаррос» бьются за всех. Анонс 8-го дня US Open

Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей восьмого игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.

В понедельник, 4 сентября, на US Open должен завершиться четвёртый круг. Будет проведено 8 матчей в верхних половинах одиночных сеток (по 4 у мужчин и женщин). На корты в этот день среди прочих выйдут и оставшиеся в строю теннисисты из топ-10 посева Каролина Плишкова (1), Рафаэль Надаль (1), Роджер Федерер (3), Элина Свитолина (4), Доминик Тим (6) и Давид Гоффен (9).



Сыграет свои матчи и оставшиеся в строю россияне – Андрей Рублёв и Дарья Касаткина. Эти юные теннисисты – ровесники (1997 г.р.), и в один год стали чемпионами юниорского «Ролан Гаррос» (2014), а сейчас бьют личные рекорды уже на взрослых турнирах «Большого шлема». И Андрей, и Дарья впервые пробились во вторую неделю «мэйджора», и наверняка останавливаться на этом не собираются.

МАТЧ ДНЯ. ГОФФЕН — РУБЛЁВ

По ходу нынешнего турнира Андрей Рублёв сенсационно обыграл в трёх сетах Григора Димитрова (7), теперь 19-летний россиянин померится силами с ещё одним представителем топ-10 посева – Давидом Гоффеном (9). Соперники ещё не пересекались на корте, и всезнающие букмекеры отдают предпочтение бельгийцу. А кто станет победителем, как обычно, решится на корте.

7-й день US Open. Шарапова проиграла в 4-м круге. Как это было Онлайн-трансляция седьмого дня US Open, в рамках которого играют Шарапова, Мугуруса, Квитова, В. Уильямс, Шаповалов, М. Зверев и другие.

US Open. День 8-й. 4 сентября, понедельник. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск)



Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка



Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка



Парный разряд. Мужчины. 3-й круг. Сетка



Женщины. 3-й круг. Сетка



Микст. 1/4 финала. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Каролина Плишкова (Чехия, 1) — Дженнифер Брэйди (США)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 1-91.

Прогноз букмекеров: 1.16 – 4.88.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.

Текстовая трансляция



Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Александр Долгополов (Украина)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 6-2 (Мадрид-2010, Майами-2011, Индиан-Уэллс-2012, Шанхай-2013, Рио-де-Жанейро-2014, 2016 (отказ), Брисбен-2017 – Индиан-Уэллс-2014, Лондон-2015).

Рейтинг: 1-64.

Прогноз букмекеров: 1.12 – 5.77.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.

Коко Вандевеге (США, 20) — Люси Шафаржова (Чехия)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 1-3 (Уимблдон-2015 – Цинциннати-2015, Мадрид-2016, Индиан-Уэллс-2017).

Рейтинг: 22-37.

Прогноз букмекеров: 1.73 – 2.03.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шафаржовой в трёх сетах.



Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 33)

Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 11-0 (Галле-2005, 2008, Доха, Уимблдон-2009, Галле, Цинциннати (отказ)-2010, Монте-Карло-2011, Цинциннати, Париж-2013, Галле, US Open, Базель-2015).

Рейтинг: 3-37.

Прогноз букмекеров: 1.12 – 5.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в четырёх сетах.

Беби-бум в теннисе. У Серены и Новака родились дочери Серена Уильямс родила дочь, а следом в семье Новака Джоковича и его жены Елены появился второй ребёнок – тоже девочка, как у американки.

Элина Свитолина (Украина, 4) — Мэдисон Кис (США, 15)

Arthur Ashe Stadium. 5-й запуск (около 4:00).

Личные встречи: 0-1 (Нью-Хэйвен-2015).

Рейтинг: 4-16.

Прогноз букмекеров: 1.77 – 1.98.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в трёх сетах.

Louis Armstrong Stadium

Давид Гоффен (Бельгия, 9) — Андрей Рублёв (Россия)

Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (не ранее 19:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 14-53.

Прогноз букмекеров: 1.47 – 2.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Рублёва в пяти сетах.

Текстовая трансляция

Дарья Касаткина (Россия) — Кайя Канепи (Эстония, Q)

Louis Armstrong Stadium. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 1-0 (Сен-Мало-2015).

Рейтинг: 38-418.

Прогноз букмекеров: 1.49 – 2.51.

Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Grandstand

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 24) — Доминик Тим (Австрия, 6)

Grandstand. 4-й запуск (около 22:30).

Личные встречи: 2-0 (Мадрид, US Open-2016).

Рейтинг: 28-8.

Прогноз букмекеров: 1.75 – 2.01.

Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в пяти сетах.