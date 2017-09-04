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US Open-2017
Текст: Даниил Сальников
Фото: Reuters

Чемпионы юниорского «Ролан Гаррос» бьются за всех. Анонс 8-го дня US Open

Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей восьмого игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.
4 сентября 2017, понедельник. 14:10 Теннис

В понедельник, 4 сентября, на US Open должен завершиться четвёртый круг. Будет проведено 8 матчей в верхних половинах одиночных сеток (по 4 у мужчин и женщин). На корты в этот день среди прочих выйдут и оставшиеся в строю теннисисты из топ-10 посева Каролина Плишкова (1), Рафаэль Надаль (1), Роджер Федерер (3), Элина Свитолина (4), Доминик Тим (6) и Давид Гоффен (9).

Сыграет свои матчи и оставшиеся в строю россияне – Андрей Рублёв и Дарья Касаткина. Эти юные теннисисты – ровесники (1997 г.р.), и в один год стали чемпионами юниорского «Ролан Гаррос» (2014), а сейчас бьют личные рекорды уже на взрослых турнирах «Большого шлема». И Андрей, и Дарья впервые пробились во вторую неделю «мэйджора», и наверняка останавливаться на этом не собираются.

МАТЧ ДНЯ. ГОФФЕН — РУБЛЁВ

US Open (м) 2017. 4-й круг
04 сентября 2017 года, понедельник. 19:30 МСК
Давид
Гоффен
Андрей
Рублёв

По ходу нынешнего турнира Андрей Рублёв сенсационно обыграл в трёх сетах Григора Димитрова (7), теперь 19-летний россиянин померится силами с ещё одним представителем топ-10 посева – Давидом Гоффеном (9). Соперники ещё не пересекались на корте, и всезнающие букмекеры отдают предпочтение бельгийцу. А кто станет победителем, как обычно, решится на корте.

7-й день US Open. Шарапова проиграла в 4-м круге. Как это было
Онлайн-трансляция седьмого дня US Open, в рамках которого играют Шарапова, Мугуруса, Квитова, В. Уильямс, Шаповалов, М. Зверев и другие.

US Open. День 8-й. 4 сентября, понедельник. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск)

Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Парный разряд. Мужчины. 3-й круг. Сетка

Женщины. 3-й круг. Сетка

Микст. 1/4 финала. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Каролина Плишкова (Чехия, 1) — Дженнифер Брэйди (США)
Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 1-91.
Прогноз букмекеров: 1.16 – 4.88.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.
Текстовая трансляция

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Александр Долгополов (Украина)
Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 19:30).
Личные встречи: 6-2 (Мадрид-2010, Майами-2011, Индиан-Уэллс-2012, Шанхай-2013, Рио-де-Жанейро-2014, 2016 (отказ), Брисбен-2017 – Индиан-Уэллс-2014, Лондон-2015).
Рейтинг: 1-64.
Прогноз букмекеров: 1.12 – 5.77.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.

Коко Вандевеге (США, 20) — Люси Шафаржова (Чехия)
Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 1-3 (Уимблдон-2015 – Цинциннати-2015, Мадрид-2016, Индиан-Уэллс-2017).
Рейтинг: 22-37.
Прогноз букмекеров: 1.73 – 2.03.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шафаржовой в трёх сетах.

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 33)
Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (не ранее 2:00).
Личные встречи: 11-0 (Галле-2005, 2008, Доха, Уимблдон-2009, Галле, Цинциннати (отказ)-2010, Монте-Карло-2011, Цинциннати, Париж-2013, Галле, US Open, Базель-2015).
Рейтинг: 3-37.
Прогноз букмекеров: 1.12 – 5.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в четырёх сетах.

Беби-бум в теннисе. У Серены и Новака родились дочери
Серена Уильямс родила дочь, а следом в семье Новака Джоковича и его жены Елены появился второй ребёнок – тоже девочка, как у американки.

Элина Свитолина (Украина, 4) — Мэдисон Кис (США, 15)
Arthur Ashe Stadium. 5-й запуск (около 4:00).
Личные встречи: 0-1 (Нью-Хэйвен-2015).
Рейтинг: 4-16.
Прогноз букмекеров: 1.77 – 1.98.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в трёх сетах.

Louis Armstrong Stadium

Давид Гоффен (Бельгия, 9) — Андрей Рублёв (Россия)
Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (не ранее 19:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 14-53.
Прогноз букмекеров: 1.47 – 2.55.
Прогноз «Чемпионата»: победа Рублёва в пяти сетах.
Текстовая трансляция

Дарья Касаткина (Россия) — Кайя Канепи (Эстония, Q)
Louis Armstrong Stadium. 3-й запуск (около 21:30).
Личные встречи: 1-0 (Сен-Мало-2015).
Рейтинг: 38-418.
Прогноз букмекеров: 1.49 – 2.51.
Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Grandstand

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 24) — Доминик Тим (Австрия, 6)
Grandstand. 4-й запуск (около 22:30).
Личные встречи: 2-0 (Мадрид, US Open-2016).
Рейтинг: 28-8.
Прогноз букмекеров: 1.75 – 2.01.
Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в пяти сетах.

«Стадион на US Open меняется с каждым годом всё больше»
Екатерина Бычкова в своей колонке – о гребешках и парковочном талоне, разобранном стадионе и надстроенных зрительских рядах на US Open.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Долгополов Андрей Рублёв Давид Гоффен Дарья Касаткина Доминик Тим Каролина Плишкова Люси Шафаржова Рафаэль Надаль Роджер Федерер Хуан-Мартин дель Потро Элина Свитолина US Open
Новости. Теннис
4 сентября 2017, понедельник
15:19 Текстовая онлайн-трансляция матча Плишкова — Брэйди на US Open
14:13 Бычкова: сейчас не очень правильно ждать великих побед от Шараповой
13:04 Андерсон: рад, что повторил свой лучший результат на US Open
12:33 Мугуруса не потеряла шансы стать первой ракеткой мира по итогам US Open
12:26 Шварцман: в третьем сете я почувствовал боль в ноге и стал думать только об этом
11:42 Дмитриева: Шарапова психологически ещё сильно мучается
11:34 Стивенс: перед началом US Open я на многое не рассчитывала
11:20 В. Уильямс: может быть, в третьем сете Суарес-Наварро стала немного нервничать
10:36 Мугуруса: я чувствовала, что сегодня Квитова сильнее
10:04 Квитова: Мугуруса была одним из главных фаворитов. Извиняюсь, что обыграла её
09:26 Шаповалов: US Open 2017 года — это ещё одно событие, которое изменит мою жизнь
09:23 Севастова: у меня не было особенного настроя на Шарапову. Я очень уважаю её
09:21 Карреньо-Буста: на тай-брейках я сыграл идеально, очень агрессивно
09:19 Шарапова: по ходу матча я стала играть не так агрессивно, как в начале
09:14 Рыбакина, Рахимова и Лансере вышли во второй круг юниорского US Open
09:14 Скатов вышел во второй круг юниорского Открытого чемпионата США
06:57 Куэрри разгромил Мишу Зверева в трёх сетах и пробился в четвертьфинал US Open
05:15 Квитова победила Мугурусу в двух сетах и вышла в четвертьфинал US Open
04:14 Шарапова: мне кажется, сегодня я слишком много думала и не играла на инстинктах
02:57 Винус Уильямс вышла в четвертьфинал US Open, победив Суарес-Наварро
02:48 Шарапова: оглядываясь на прошедшую неделю, я могу быть довольна
02:25 Макарова и Веснина вышли в третий круг US Open в парном разряде
02:15 Гаврилова и Касаткина уступили Хаочин и Шуай в парном разряде на US Open
02:05 Севастова: Шарапова играла невероятно, но я продолжала сражаться
01:09 Шварцман обыграл Пуи и впервые вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема»
00:39 Конюх объявила о грядущей операции на плече и прекращении работы с Краяном
00:22 Хачанов и Рублёв победили Паеса и Раджу во втором раунде US Open
00:05 Шарапова в трёх партиях уступила Севастовой и покинула US Open — 2017
00:01 Стивенс обыграла Гёргес в четвёртом круге US Open
3 сентября 2017, воскресенье
23:56 Шафаржова и Стрыцова вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде
23:43 Хингис и Чжань обыграли Павлюченкову и Младенович в 3-м раунде US Open
23:24 Риттнер: Кербер проводит плохой сезон, но нужно дать ей вздохнуть свободно
22:44 Шарапова: в России первым делом нужно посетить Петербург. В Сибири делать нечего
22:16 Континен и Пирс нанесли поражение Елгину и Медведеву во втором круге US Open
21:28 Карреньо-Буста на трёх тай-брейках победил Шаповалова в 1/8 финала US Open
20:51 Муратоглу: не думаю, что «уайлд-кард» для Шараповой задают правильный посыл
20:00 Фоньини назвал журналиста идиотом и пообещал разбить телефон об его голову
18:56 Текстовая онлайн-трансляция матча Севастова — Шарапова на US Open
16:51 Текстовая онлайн-трансляция матча Шаповалов — Карреньо-Буста на US Open
16:13 Кис: болельщики помогли мне вернуться в игру
15:57 Веснина: теперь буду называть Кис ночным воином
15:55 Впервые с 2008 года в 1/8 финала US Open вышли два теннисиста не старше 19 лет
14:24 Кольшрайбер: выход в четвертьфинал US Open – это моя большая цель
13:54 Брэйди: Плишкова заслужила быть первой ракеткой мира
12:56 Вандевеге: победа над Радваньской получилась трудовой, я могу собой гордиться
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