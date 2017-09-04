8-й день US Open. Касаткина и Рублёв сражаются за четвертьфинал. LIVE

Онлайн-трансляция 8-го дня US Open, в рамках которого играют Надаль, Федерер, дель Потро, Плишкова, Свитолина, Касаткина, Рублёв и другие.

US Open. Мужская сетка

US Open. Женская сетка

18:30. Россиянка Мария Шарапова, проигравшая ночью в 4-м круге Анастасии Севастовой, прощается с Нью-Йорком.

18:10. И сразу же у нас начинается текстовая трансляция матча Каролина Плишкова — Дженнифер Брэйди. Чешка ведёт упорную гонку за первое место в рейтинге WTA. Пока промежуточным лидером является Гарбинье Мугуруса, но она уже проиграла накануне. Кроме Плишковой испанку преследует ещё и Элина Свитолина.

18:05. «Ролан Гаррос» внимательно следит за своим героем — чемпионом среди юниоров-2014 Андреем Рублёвым — и считает, что россиянин выходит из тени.

Чемпионы юниорского «Ролан Гаррос» бьются за всех. Анонс 8-го дня US Open Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей восьмого игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.

18:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! 4 сентября продолжится заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне – US Open. В 8-й день соревнований матчи проведут Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Хуан-Мартин дель Потро, Каролина Плишкова, Элина Свитолина, Дарья Касаткина, Андрей Рублёв и многие другие. Игровой день начнётся в 18:00 по московскому времени.



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