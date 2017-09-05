Америка против остального мира. Анонс 9-го дня US Open

Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей 9-го игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.

Во вторник, 5 сентября, на US Open начнутся четвертьфиналы. Будет проведено 4 матча в нижних половинах одиночных сеток – по два у мужчин и женщин. Поединков осталось так мало, что они все теперь умещаются на одном центральном корте, который, как известно, оснащён выдвижной крышей. Так что если над Нью-Йорком снова пойдёт дождь, главным матчам это никак не помешает.

На этом US Open отлично выступают американские теннисисты. Так в каждом из женских четвертьфиналов сыграет по одной представительнице США, в частности, во вторник встретятся Слоан Стивенс с Анастасией Севастовой из Латвии, а Винус Уильямс — с чешкой Петрой Квитовой. У мужчин до этой стадии добрался Сэм Куэрри – его соперником будет Кевин Андерсон из ЮАР. Ну а откроет игровой день встреча Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Диего Шварцман (Аргентина).

8-й день US Open. Рублёв обыграл Гоффена и вышел 1/4 финала. Как это было Онлайн-трансляция 8-го дня US Open, в рамках которого играют Надаль, Федерер, дель Потро, Плишкова, Свитолина, Касаткина, Рублёв и другие.

US Open. День 9-й. 5 сентября, вторник. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск, центральный корт – 19:00 мск)



Мужчины. 1/4 финала. Сетка



Женщины. 1/4 финала. Сетка



Парный разряд. Мужчины. 1/4 финала. Сетка



Женщины. 1/4 финала. Сетка



Микст. 1/4 финала. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) — Диего Шварцман (Аргентина, 29)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).

Личные встречи: 0-0.



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 3-й круг (2017) – 2-й круг (2017);

«Ролан Гаррос»: 1/4 финала (2017) – 3-й круг (2017);

Уимблдон: 1-й круг (2014-2016) – 1-й круг (2015-2017);

US Open: 3-й круг (2014, 2016) – 2-й круг (2015).



Путь на US Open — 2017:

1-й круг: Кинг, Q (6:3, 6:2, 7:6) – Берлок (6:2, 6:1, 6:3);

2-й круг: Норри, Q (6:2, 6:4, 6:3) – Типсаревич (6:2, 6:4, 7:5);

3-й круг: Маю, Q (6:3, 6:4, 6:3) – Чилич, 5 (4:6, 7:5, 7:5, 6:4);

4-й круг: Шаповалов, Q (7:6, 7:6, 7:6) – Пуи, 16 (7:6, 7:5, 2:6, 6:2).



Рейтинг: 19-33.

Прогноз букмекеров: 1.40 – 2.82.

Прогноз «Чемпионата»: победа Карреньо-Бусты в четырёх сетах.

Слоан Стивенс (США, SR) — Анастасия Севастова (Латвия, 16)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 21:00).

Личные встречи: 0-0.



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/2 финала (2013) – 4-й круг (2011);

«Ролан Гаррос»: 4-й круг (2012-2015) – 3-й круг (2017);

Уимблдон: 1/4 финала (2013) – 2-й круг (2017);

US Open: 4-й круг (2013) – 1/4 финала (2016).



Путь на US Open — 2017:

1-й круг: Винчи (7:5, 6:1) – Виттёфт (7:5, 6:1);

2-й круг: Цибулкова, 11 (6:2, 5:7, 6:3) – Козлова, Q (6:4, 6:4);

3-й круг: Барти (6:2, 6:4) – Векич (6:2, 6:3);

4-й круг: Гёргес, 30 (6:3, 3:6, 6:1) – Шарапова, WC (5:7, 6:4, 6:2).



Рейтинг: 83-17.

Прогноз букмекеров: 1.58 – 2.29.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Беби-бум в теннисе. У Серены и Новака родились дочери Серена Уильямс родила дочь, а следом в семье Новака Джоковича и его жены Елены появился второй ребёнок – тоже девочка, как у американки.

Винус Уильямс (США, 9) — Петра Квитова (Чехия, 13)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 1-4 (Майами-2012 – Мемфис-2008, Токио-2013, Доха, Уимблдон, Пекин (отказ) – 2014).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: финал (2003, 2017) – 1/2 финала (2012);

«Ролан Гаррос»: финал (2002) – 1/2 финала (2012);

Уимблдон: титул (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) – титул (2011, 2014);

US Open: титул (2000, 2001) – 1/4 финала (2015).



Путь на US Open — 2017:

1-й круг: Кужмова, Q (6:3, 3:6, 6:2) – Янкович (7:5, 7:5);

2-й круг: Доден (7:5, 6:4) – Корне (6:1, 6:2);

3-й круг: Саккари (6:3, 6:4) – Гарсия, 18 (6:0, 6:4);

4-й круг: Суарес-Наварро (6:3, 3:6, 6:1) – Мугуруса, 3 (7:6, 6:3).



Рейтинг: 9-14.

Прогноз букмекеров: 2.10 – 1.68.

Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в трёх сетах.

Сэм Куэрри (США, 17) — Кевин Андерсон (ЮАР, 28)

Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (около 3:30).

Личные встречи: 8-6/9-6 (Сакраменто-ч-2007, Лас-Вегас-2008, Лондон-2009, Лос-Анджелес-2010, Рим-2011, Мемфис, Вашингтон-2012, Уинстон-Сейлем-2014, Уимблдон-2017 – Торонто-2010, Майами, Хьюстон-2012, Акапулько-2014, Майами-2015, Монреаль-2017).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 3-й круг (2007, 2008, 2013, 2014, 2017) – 4-й круг (2013-2015);

«Ролан Гаррос»: 3-й круг (2013) – 4-й круг (2013, 2014, 2017);

Уимблдон: 1/2 финала (2017) – 4-й круг (2014, 2015, 2017);

US Open: 4-й круг (2008, 2010) – 1/4 финала (2015).



Путь на US Open — 2017:

1-й круг: Симон (6:4, 6:3, 6:4) – Арагон, Q (6:3, 6:3, 6:1);

2-й круг: Села (6:4, 6:1, 6:4) – Гулбис, SR (6:3, 7:5, 6:4);

3-й круг: Албот, Q (4:6, 6:2, 6:4, 6:4) – Чорич (6:4, 6:3, 6:2);

4-й круг: М.Зверев, 23 (6:2, 6:2, 6:1) – Лоренци (6:4, 6:3, 6:7, 6:4).



Рейтинг: 21-32.

Прогноз букмекеров: 1.68 – 1.11.

Прогноз «Чемпионата»: победа Куэрри в пяти сетах.