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US Open-2017
Текст: Даниил Сальников
Фото: Reuters

Америка против остального мира. Анонс 9-го дня US Open

Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей 9-го игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.
5 сентября 2017, вторник. 14:00 Теннис

Во вторник, 5 сентября, на US Open начнутся четвертьфиналы. Будет проведено 4 матча в нижних половинах одиночных сеток – по два у мужчин и женщин. Поединков осталось так мало, что они все теперь умещаются на одном центральном корте, который, как известно, оснащён выдвижной крышей. Так что если над Нью-Йорком снова пойдёт дождь, главным матчам это никак не помешает.

На этом US Open отлично выступают американские теннисисты. Так в каждом из женских четвертьфиналов сыграет по одной представительнице США, в частности, во вторник встретятся Слоан Стивенс с Анастасией Севастовой из Латвии, а Винус Уильямс — с чешкой Петрой Квитовой. У мужчин до этой стадии добрался Сэм Куэрри – его соперником будет Кевин Андерсон из ЮАР. Ну а откроет игровой день встреча Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Диего Шварцман (Аргентина).

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Онлайн-трансляция 8-го дня US Open, в рамках которого играют Надаль, Федерер, дель Потро, Плишкова, Свитолина, Касаткина, Рублёв и другие.

US Open. День 9-й. 5 сентября, вторник. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск, центральный корт – 19:00 мск)

Мужчины. 1/4 финала. Сетка

Женщины. 1/4 финала. Сетка

Парный разряд. Мужчины. 1/4 финала. Сетка

Женщины. 1/4 финала. Сетка

Микст. 1/4 финала. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) — Диего Шварцман (Аргентина, 29)
Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).
Личные встречи: 0-0.

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: 3-й круг (2017) – 2-й круг (2017);
«Ролан Гаррос»: 1/4 финала (2017) – 3-й круг (2017);
Уимблдон: 1-й круг (2014-2016) – 1-й круг (2015-2017);
US Open: 3-й круг (2014, 2016) – 2-й круг (2015).

Путь на US Open — 2017:
1-й круг: Кинг, Q (6:3, 6:2, 7:6) – Берлок (6:2, 6:1, 6:3);
2-й круг: Норри, Q (6:2, 6:4, 6:3) – Типсаревич (6:2, 6:4, 7:5);
3-й круг: Маю, Q (6:3, 6:4, 6:3) – Чилич, 5 (4:6, 7:5, 7:5, 6:4);
4-й круг: Шаповалов, Q (7:6, 7:6, 7:6) – Пуи, 16 (7:6, 7:5, 2:6, 6:2).

Рейтинг: 19-33.
Прогноз букмекеров: 1.40 – 2.82.
Прогноз «Чемпионата»: победа Карреньо-Бусты в четырёх сетах.

Слоан Стивенс (США, SR) — Анастасия Севастова (Латвия, 16)
Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 21:00).
Личные встречи: 0-0.

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: 1/2 финала (2013) – 4-й круг (2011);
«Ролан Гаррос»: 4-й круг (2012-2015) – 3-й круг (2017);
Уимблдон: 1/4 финала (2013) – 2-й круг (2017);
US Open: 4-й круг (2013) – 1/4 финала (2016).

Путь на US Open — 2017:
1-й круг: Винчи (7:5, 6:1) – Виттёфт (7:5, 6:1);
2-й круг: Цибулкова, 11 (6:2, 5:7, 6:3) – Козлова, Q (6:4, 6:4);
3-й круг: Барти (6:2, 6:4) – Векич (6:2, 6:3);
4-й круг: Гёргес, 30 (6:3, 3:6, 6:1) – Шарапова, WC (5:7, 6:4, 6:2).

Рейтинг: 83-17.
Прогноз букмекеров: 1.58 – 2.29.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.
Текстовая трансляция

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Винус Уильямс (США, 9) — Петра Квитова (Чехия, 13)
Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 2:00).
Личные встречи: 1-4 (Майами-2012 – Мемфис-2008, Токио-2013, Доха, Уимблдон, Пекин (отказ) – 2014).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: финал (2003, 2017) – 1/2 финала (2012);
«Ролан Гаррос»: финал (2002) – 1/2 финала (2012);
Уимблдон: титул (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) – титул (2011, 2014);
US Open: титул (2000, 2001) – 1/4 финала (2015).

Путь на US Open — 2017:
1-й круг: Кужмова, Q (6:3, 3:6, 6:2) – Янкович (7:5, 7:5);
2-й круг: Доден (7:5, 6:4) – Корне (6:1, 6:2);
3-й круг: Саккари (6:3, 6:4) – Гарсия, 18 (6:0, 6:4);
4-й круг: Суарес-Наварро (6:3, 3:6, 6:1) – Мугуруса, 3 (7:6, 6:3).

Рейтинг: 9-14.
Прогноз букмекеров: 2.10 – 1.68.
Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в трёх сетах.

Сэм Куэрри (США, 17) — Кевин Андерсон (ЮАР, 28)
Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (около 3:30).
Личные встречи: 8-6/9-6 (Сакраменто-ч-2007, Лас-Вегас-2008, Лондон-2009, Лос-Анджелес-2010, Рим-2011, Мемфис, Вашингтон-2012, Уинстон-Сейлем-2014, Уимблдон-2017 – Торонто-2010, Майами, Хьюстон-2012, Акапулько-2014, Майами-2015, Монреаль-2017).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: 3-й круг (2007, 2008, 2013, 2014, 2017) – 4-й круг (2013-2015);
«Ролан Гаррос»: 3-й круг (2013) – 4-й круг (2013, 2014, 2017);
Уимблдон: 1/2 финала (2017) – 4-й круг (2014, 2015, 2017);
US Open: 4-й круг (2008, 2010) – 1/4 финала (2015).

Путь на US Open — 2017:
1-й круг: Симон (6:4, 6:3, 6:4) – Арагон, Q (6:3, 6:3, 6:1);
2-й круг: Села (6:4, 6:1, 6:4) – Гулбис, SR (6:3, 7:5, 6:4);
3-й круг: Албот, Q (4:6, 6:2, 6:4, 6:4) – Чорич (6:4, 6:3, 6:2);
4-й круг: М.Зверев, 23 (6:2, 6:2, 6:1) – Лоренци (6:4, 6:3, 6:7, 6:4).

Рейтинг: 21-32.
Прогноз букмекеров: 1.68 – 1.11.
Прогноз «Чемпионата»: победа Куэрри в пяти сетах.

«Стадион на US Open меняется с каждым годом всё больше»
Екатерина Бычкова в своей колонке – о гребешках и парковочном талоне, разобранном стадионе и надстроенных зрительских рядах на US Open.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Севастова Винус Уильямс Пабло Карреньо-Буста Петра Квитова Слоан Стивенс Сэм Куэрри US Open
Новости. Теннис
5 сентября 2017, вторник
16:05 Текстовая онлайн-трансляция матча Стивенс — Севастова на US Open
15:02 Брэйди: в матче со мной Плишкова играла как первая ракетка мира
14:05 Звонарёва вышла во второй круг турнира в Даляне
14:04 Кафельников: слышал, что Надаль — кумир Рублёва, но тут симпатии нужно отложить
13:43 Вандевеге: не думаю, что матч с первой ракеткой мира отличается от других
12:44 Кис: зрители помогли мне вытащить матч со Свитолиной
11:54 Тим: если бы всё было так плохо, дель Потро бы снялся
11:42 Карреньо-Буста, Рублёв, Хачанов сыграют в «ВТБ Кубке Кремля — 2017»
11:16 Тарпищев: Рублёв будет атаковать Надаля за счёт скорости, но испанец — фаворит
11:12 Канепи: я не была уверена в том, что буду продолжать играть в теннис
10:28 Дель Потро: я был близок к тому, чтобы сняться во втором сете
10:06 Плишкова: матч с Брэйди — один из лучших для меня в этом году
09:27 Федерер: в 2009-м дель Потро и Давыденко могли стать первыми ракетками мира
09:16 Надаль: конечно, в матче со мной Рублёву будет что терять
09:14 Рублёв: в матче с Надалем смогу понять, как сильно я далёк от топ-игроков
09:13 Захаров и Скатов вышли во второй круг юниорского US Open в парном разряде
09:11 Чараева победила в 1-м круге юниорского US Open, несмотря на 18 двойных ошибок
06:46 Кис победила Свитолину и вышла в четвертьфинал US Open
04:22 Федерер последним вышел в 1/4 финала US Open
03:43 Дель Потро пробился в четвертьфинал US Open
02:36 Хачанов и Рублёв не смогли пробиться в парный четвертьфинал US Open
01:00 Рублёв: я уже в четвертьфинале, и мне нечего терять
00:41 Гоффен: Рублёв — агрессивный игрок с отличным потенциалом
00:16 Лансере и Рахимова вышли во 2-й круг юниорского US Open в парном разряде
4 сентября 2017, понедельник
23:49 Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал US Open, уступив Канепи
23:39 Вандевеге обыграла Шафаржову и сразится с Плишковой в четвертьфинале US Open
23:28 Макарова и Веснина не смогли выйти в четвертьфинал US Open в паре
22:51 Надаль: Федерер? Поговорим о нём, если выиграю у Рублёва
22:27 Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Канепи на US Open
21:56 Рублёв обыграл Гоффена и сразится с Надалем за выход в полуфинал US Open
21:29 Надаль вышел в четвертьфинал US Open, обыграв Долгополова
20:46 Захаров не сумел выйти во второй круг юниорского US Open
19:45 Харитонова вышла во 2-й круг US Open среди юниоров
19:26 Кар. Плишкова вышла в четвертьфинал US Open за 46 минут
19:12 Тарпищев: Шараповой не хватает соревновательной практики
17:46 Текстовая онлайн-трансляция матча Гоффен — Рублёв на US Open
16:32 Куэрри: думаю, лучше сыграть я просто не мог
15:19 Текстовая онлайн-трансляция матча Плишкова — Брэйди на US Open
14:13 Бычкова: сейчас не очень правильно ждать великих побед от Шараповой
13:04 Андерсон: рад, что повторил свой лучший результат на US Open
12:33 Мугуруса не потеряла шансы стать первой ракеткой мира по итогам US Open
12:26 Шварцман: в третьем сете я почувствовал боль в ноге и стал думать только об этом
11:42 Дмитриева: Шарапова психологически ещё сильно мучается
11:34 Стивенс: перед началом US Open я на многое не рассчитывала
11:20 В. Уильямс: может быть, в третьем сете Суарес-Наварро стала немного нервничать
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