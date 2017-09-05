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US Open-2017
Текст: Даниил Сальников
Фото: Reuters

9-й день US Open. Первые четвертьфиналы. LIVE

Всё яростнее сражения на US Open. Дело дошло до четвертьфиналов, во вторник играют В. Уильямс, Квитова, Стивенс, Севастова, Куэрри и другие.
5 сентября 2017, вторник. 18:00 Теннис

US Open. Мужская сетка
US Open. Женская сетка

20:30. У нас вышел обзор прессы по поводу поражения Марии Шараповой на US Open.

«Это была великая гонка». Что говорят о поражении Шараповой
В Америке вспоминают про мельдоний, а в Англии про конфликт с Возняцки. Как отреагировали в мире на непопадание Марии в 1/4 финала US Open.

20:25. На US Open встретились две великие чемпионки — Мартина Навратилова и Ким Клейстерс.

20:15. Есть расписание центрального корта на среду — оставшихся четырёх четвертьфиналов из верхних половин сеток. Андрей Рублёв начнёт второй запуск против Рафаэля Надаля примерно в 20:30 по московскому времени.

20:10. Вчера аргентинцу Хуану-Мартину дель Потро удался фантастический камбек со счёта 0:2 по сетам в матче против Доминика Тима (1:6, 2:6, 6:1, 7:6, 6:4). Возможно ключевым эпизодом поединка стал вот этот на скамейке, когда Хуанито поприветствовал бывшего коллегу по цеху Мэрди Фиша, что разрядило накопившееся напряжение.

20:00. За 38 минут испанец справился в первом сете с аргентинцем — 6:4. Следим дальше.

19:40. Официальный твиттер US Open напоминает, что до встречи Рафаэля Надаля и Роджера Федерера остался один круг. Только согласятся ли с этим их следующие соперники — Хуан-Мартин дель Потро и Андрей Рублёв?

19:20. Уже разминаются на центральном корте Шварцман и Карреньо-Буста. За ходом матча можно следить в нашем табло.

US Open (м) 2017. 1/4 финала
05 сентября 2017 года, вторник. 19:20 МСК
Пабло
Карреньо-Буста
Диего
Шварцман
6:4 3:3

19:00. Ну и готовимся к первому сегодняшнему четвертьфиналу. Для испанца Пабло Карреньо-Бусты это лучшее достижение на US Open и повторение результата на «Ролан Гаррос»-2017. А Диего Шварцман и вовсе раньше дальше 3-го круга на ТБШ не доходил.

18:35. Россиянин Андрей Рублёв понимает, насколько важен его успех на нынешнем US Open и делится своей радостью со всеми.

18:25. Ну а все наблюдатели отмечают невероятный успех американского тенниса на US Open. Мало того, что Сэм Куэрри добрался до четвертьфинала, улучшив свой рекорд на домашнем ТБШ, так ещё и четыре американки пробились в 4 разных четвертьфинала в женской одиночке, и при определённом стечении обстоятельств полуфиналы и вовсе могут стать чисто американскими. Последний раз 4 американки в четвертьфинале US Open были 15 лет назад.

18:15. Единственным россиянином, добравшимся до 1/4 финала во всех пяти взрослых разрядах, стал 19-летний Андрей Рублёв (в мужской одиночке). Когда-то Андрей был маленьким и считал своим кумиром Рафаэля Надаля. А сейчас он уже выбил из сетки US Open двух игроков топ-10 посева (Димитрова и Гоффена) и готовится сразиться с первой ракеткой мира… — как раз самим Надалем. Бывший лидер мирового рейтинга, Евгений Кафельников, высоко оценил успех соотечественника, но предостерёг его, что впереди ещё большая работа.

Кафельников: слышал, что Надаль — кумир Рублёва, но тут симпатии нужно отложить

18:05. Начался очередной, 9-й день на турнире. Постепенно открываются все корты. Все, кроме центрального. С сегодняшнего дня программа на нём начинается на час позже. А пока стартуют четвертьфинальные матчи в трёх разных парных разрядах (мужском, женском и миксте), но россиян в них до этой стадии не осталось.

Америка против остального мира. Анонс 9-го дня US Open
Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей 9-го игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.

18:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! 5 сентября продолжится заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне – US Open. В 9-й день соревнований матчи проведут Винус Уильямс, Петра Квитова, Слоан Стивенс Анастасия Севастова, Сэм Куэрри, Пабло Карреньо-Буста и другие. Игровой день начнётся в 18:00 по московскому времени, а на центральном корте – в 19:00.

На нашем сайте состоятся следующие онлайн-трансляции:

US Open (ж) 2017. 1/4 финала
05 сентября 2017 года, вторник. 21:00 МСК
Слоан
Стивенс
Анастасия
Севастова
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Севастова Винус Уильямс Мария Шарапова Пабло Карреньо-Буста Петра Квитова Слоан Стивенс Сэм Куэрри US Open
Новости. Теннис
5 сентября 2017, вторник
20:22 Харитонова вышла в 3-й круг юниорского US Open, одолев 1-ю ракетку турнира
17:49 Хачанов, Рублёв, Медведев и Кравчук сыграют против Венгрии в Кубке Дэвиса
16:05 Текстовая онлайн-трансляция матча Стивенс — Севастова на US Open
15:02 Брэйди: в матче со мной Плишкова играла как первая ракетка мира
14:05 Звонарёва вышла во второй круг турнира в Даляне
14:04 Кафельников: слышал, что Надаль — кумир Рублёва, но тут симпатии нужно отложить
13:43 Вандевеге: не думаю, что матч с первой ракеткой мира отличается от других
12:44 Кис: зрители помогли мне вытащить матч со Свитолиной
11:54 Тим: если бы всё было так плохо, дель Потро бы снялся
11:42 Карреньо-Буста, Рублёв, Хачанов сыграют в «ВТБ Кубке Кремля — 2017»
11:16 Тарпищев: Рублёв будет атаковать Надаля за счёт скорости, но испанец — фаворит
11:12 Канепи: я не была уверена в том, что буду продолжать играть в теннис
10:28 Дель Потро: я был близок к тому, чтобы сняться во втором сете
10:06 Плишкова: матч с Брэйди — один из лучших для меня в этом году
09:27 Федерер: в 2009-м дель Потро и Давыденко могли стать первыми ракетками мира
09:16 Надаль: конечно, в матче со мной Рублёву будет что терять
09:14 Рублёв: в матче с Надалем смогу понять, как сильно я далёк от топ-игроков
09:13 Захаров и Скатов вышли во второй круг юниорского US Open в парном разряде
09:11 Чараева победила в 1-м круге юниорского US Open, несмотря на 18 двойных ошибок
06:46 Кис победила Свитолину и вышла в четвертьфинал US Open
04:22 Федерер последним вышел в 1/4 финала US Open
03:43 Дель Потро пробился в четвертьфинал US Open
02:36 Хачанов и Рублёв не смогли пробиться в парный четвертьфинал US Open
01:00 Рублёв: я уже в четвертьфинале, и мне нечего терять
00:41 Гоффен: Рублёв — агрессивный игрок с отличным потенциалом
00:16 Лансере и Рахимова вышли во 2-й круг юниорского US Open в парном разряде
4 сентября 2017, понедельник
23:49 Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал US Open, уступив Канепи
23:39 Вандевеге обыграла Шафаржову и сразится с Плишковой в четвертьфинале US Open
23:28 Макарова и Веснина не смогли выйти в четвертьфинал US Open в паре
22:51 Надаль: Федерер? Поговорим о нём, если выиграю у Рублёва
22:27 Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Канепи на US Open
21:56 Рублёв обыграл Гоффена и сразится с Надалем за выход в полуфинал US Open
21:29 Надаль вышел в четвертьфинал US Open, обыграв Долгополова
20:46 Захаров не сумел выйти во второй круг юниорского US Open
19:45 Харитонова вышла во 2-й круг US Open среди юниоров
19:26 Кар. Плишкова вышла в четвертьфинал US Open за 46 минут
19:12 Тарпищев: Шараповой не хватает соревновательной практики
17:46 Текстовая онлайн-трансляция матча Гоффен — Рублёв на US Open
16:32 Куэрри: думаю, лучше сыграть я просто не мог
15:19 Текстовая онлайн-трансляция матча Плишкова — Брэйди на US Open
14:13 Бычкова: сейчас не очень правильно ждать великих побед от Шараповой
13:04 Андерсон: рад, что повторил свой лучший результат на US Open
12:33 Мугуруса не потеряла шансы стать первой ракеткой мира по итогам US Open
12:26 Шварцман: в третьем сете я почувствовал боль в ноге и стал думать только об этом
11:42 Дмитриева: Шарапова психологически ещё сильно мучается
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