9-й день US Open. Первые четвертьфиналы. LIVE

Всё яростнее сражения на US Open. Дело дошло до четвертьфиналов, во вторник играют В. Уильямс, Квитова, Стивенс, Севастова, Куэрри и другие.

US Open. Мужская сетка

US Open. Женская сетка

20:30. У нас вышел обзор прессы по поводу поражения Марии Шараповой на US Open.

«Это была великая гонка». Что говорят о поражении Шараповой В Америке вспоминают про мельдоний, а в Англии про конфликт с Возняцки. Как отреагировали в мире на непопадание Марии в 1/4 финала US Open.

20:25. На US Open встретились две великие чемпионки — Мартина Навратилова и Ким Клейстерс.

20:15. Есть расписание центрального корта на среду — оставшихся четырёх четвертьфиналов из верхних половин сеток. Андрей Рублёв начнёт второй запуск против Рафаэля Надаля примерно в 20:30 по московскому времени.

20:10. Вчера аргентинцу Хуану-Мартину дель Потро удался фантастический камбек со счёта 0:2 по сетам в матче против Доминика Тима (1:6, 2:6, 6:1, 7:6, 6:4). Возможно ключевым эпизодом поединка стал вот этот на скамейке, когда Хуанито поприветствовал бывшего коллегу по цеху Мэрди Фиша, что разрядило накопившееся напряжение.

20:00. За 38 минут испанец справился в первом сете с аргентинцем — 6:4. Следим дальше.

19:40. Официальный твиттер US Open напоминает, что до встречи Рафаэля Надаля и Роджера Федерера остался один круг. Только согласятся ли с этим их следующие соперники — Хуан-Мартин дель Потро и Андрей Рублёв?

19:20. Уже разминаются на центральном корте Шварцман и Карреньо-Буста. За ходом матча можно следить в нашем табло.

19:00. Ну и готовимся к первому сегодняшнему четвертьфиналу. Для испанца Пабло Карреньо-Бусты это лучшее достижение на US Open и повторение результата на «Ролан Гаррос»-2017. А Диего Шварцман и вовсе раньше дальше 3-го круга на ТБШ не доходил.

18:35. Россиянин Андрей Рублёв понимает, насколько важен его успех на нынешнем US Open и делится своей радостью со всеми.

18:25. Ну а все наблюдатели отмечают невероятный успех американского тенниса на US Open. Мало того, что Сэм Куэрри добрался до четвертьфинала, улучшив свой рекорд на домашнем ТБШ, так ещё и четыре американки пробились в 4 разных четвертьфинала в женской одиночке, и при определённом стечении обстоятельств полуфиналы и вовсе могут стать чисто американскими. Последний раз 4 американки в четвертьфинале US Open были 15 лет назад.

18:15. Единственным россиянином, добравшимся до 1/4 финала во всех пяти взрослых разрядах, стал 19-летний Андрей Рублёв (в мужской одиночке). Когда-то Андрей был маленьким и считал своим кумиром Рафаэля Надаля. А сейчас он уже выбил из сетки US Open двух игроков топ-10 посева (Димитрова и Гоффена) и готовится сразиться с первой ракеткой мира… — как раз самим Надалем. Бывший лидер мирового рейтинга, Евгений Кафельников, высоко оценил успех соотечественника, но предостерёг его, что впереди ещё большая работа.

Кафельников: слышал, что Надаль — кумир Рублёва, но тут симпатии нужно отложить

18:05. Начался очередной, 9-й день на турнире. Постепенно открываются все корты. Все, кроме центрального. С сегодняшнего дня программа на нём начинается на час позже. А пока стартуют четвертьфинальные матчи в трёх разных парных разрядах (мужском, женском и миксте), но россиян в них до этой стадии не осталось.

Америка против остального мира. Анонс 9-го дня US Open Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей 9-го игрового дня US Open с историей встреч и прогнозами.

18:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! 5 сентября продолжится заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне – US Open. В 9-й день соревнований матчи проведут Винус Уильямс, Петра Квитова, Слоан Стивенс Анастасия Севастова, Сэм Куэрри, Пабло Карреньо-Буста и другие. Игровой день начнётся в 18:00 по московскому времени, а на центральном корте – в 19:00.



На нашем сайте состоятся следующие онлайн-трансляции: