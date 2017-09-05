9-й день US Open. Первые четвертьфиналы. LIVE

US Open. Мужская сетка
US Open. Женская сетка
20:30. У нас вышел обзор прессы по поводу поражения Марии Шараповой на US Open.
20:25. На US Open встретились две великие чемпионки — Мартина Навратилова и Ким Клейстерс.
20:15. Есть расписание центрального корта на среду — оставшихся четырёх четвертьфиналов из верхних половин сеток. Андрей Рублёв начнёт второй запуск против Рафаэля Надаля примерно в 20:30 по московскому времени.
20:10. Вчера аргентинцу Хуану-Мартину дель Потро удался фантастический камбек со счёта 0:2 по сетам в матче против Доминика Тима (1:6, 2:6, 6:1, 7:6, 6:4). Возможно ключевым эпизодом поединка стал вот этот на скамейке, когда Хуанито поприветствовал бывшего коллегу по цеху Мэрди Фиша, что разрядило накопившееся напряжение.
20:00. За 38 минут испанец справился в первом сете с аргентинцем — 6:4. Следим дальше.
19:40. Официальный твиттер US Open напоминает, что до встречи Рафаэля Надаля и Роджера Федерера остался один круг. Только согласятся ли с этим их следующие соперники — Хуан-Мартин дель Потро и Андрей Рублёв?
19:20. Уже разминаются на центральном корте Шварцман и Карреньо-Буста. За ходом матча можно следить в нашем табло.
19:00. Ну и готовимся к первому сегодняшнему четвертьфиналу. Для испанца Пабло Карреньо-Бусты это лучшее достижение на US Open и повторение результата на «Ролан Гаррос»-2017. А Диего Шварцман и вовсе раньше дальше 3-го круга на ТБШ не доходил.
18:35. Россиянин Андрей Рублёв понимает, насколько важен его успех на нынешнем US Open и делится своей радостью со всеми.
18:25. Ну а все наблюдатели отмечают невероятный успех американского тенниса на US Open. Мало того, что Сэм Куэрри добрался до четвертьфинала, улучшив свой рекорд на домашнем ТБШ, так ещё и четыре американки пробились в 4 разных четвертьфинала в женской одиночке, и при определённом стечении обстоятельств полуфиналы и вовсе могут стать чисто американскими. Последний раз 4 американки в четвертьфинале US Open были 15 лет назад.
18:15. Единственным россиянином, добравшимся до 1/4 финала во всех пяти взрослых разрядах, стал 19-летний Андрей Рублёв (в мужской одиночке). Когда-то Андрей был маленьким и считал своим кумиром Рафаэля Надаля. А сейчас он уже выбил из сетки US Open двух игроков топ-10 посева (Димитрова и Гоффена) и готовится сразиться с первой ракеткой мира… — как раз самим Надалем. Бывший лидер мирового рейтинга, Евгений Кафельников, высоко оценил успех соотечественника, но предостерёг его, что впереди ещё большая работа.
18:05. Начался очередной, 9-й день на турнире. Постепенно открываются все корты. Все, кроме центрального. С сегодняшнего дня программа на нём начинается на час позже. А пока стартуют четвертьфинальные матчи в трёх разных парных разрядах (мужском, женском и миксте), но россиян в них до этой стадии не осталось.
18:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! 5 сентября продолжится заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне – US Open. В 9-й день соревнований матчи проведут Винус Уильямс, Петра Квитова, Слоан Стивенс Анастасия Севастова, Сэм Куэрри, Пабло Карреньо-Буста и другие. Игровой день начнётся в 18:00 по московскому времени, а на центральном корте – в 19:00.
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