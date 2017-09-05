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Мария Шарапова
Текст: Андрей Панков
Фото: Reuters

«Это была великая гонка». Что говорят о поражении Шараповой

В Америке вспоминают про мельдоний, а в Англии про конфликт с Возняцки. Как отреагировали в мире на непопадание Марии в 1/4 финала US Open.
5 сентября 2017, вторник. 20:15 Теннис
US Open (ж) 2017. 4-й круг
03 сентября 2017 года, воскресенье. 21:45 МСК
Анастасия
Севастова
Мария
Шарапова
5:7 6:4 6:2

Мария Шарапова после полуторагодичного отсутствия на «шлемах», вступила в борьбу на US Open ярко и самоотверженно. В первом же матче она в красивой борьбе одолела Симону Халеп, шедшую к тому времени на 1-м месте промежуточного рейтинга WTA, и существенно повлияла расклады в данной гонке. Затем россиянка провела ещё два очень энергозатратных матча против Тимя Бабош и Софьи Кенин, после чего не справилась в 4-м круге с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой. К тому времени Мария уже перешла у букмекеров из разряда «тёмных лошадок» в категорию главных фаворитов на титул.

The New York Times: Мария Шарапова выбывает

Известная американская ежедневная газета вспоминает историю Марии Шараповой с допингом и отмечает, что её возвращение было одним из самых громких событий. При этом причина поражения российской теннисистки, по мнению The New York Times, заключается в том, что у неё просто не было необходимого времени для подготовки к столь трудному игровому графику.

BBC: «Это была великая гонка», — Шарапова повержена на US Open

«Первое участие Марии Шараповой в турнире «Большого шлема» за последние 19 месяцев закончилась поражением от Анастасии Севастовой в четвёртом раунде US Open», — сообщает известное британское издание. Как и американские коллеги, BBC также вспоминает скандал с допингом, где Шарапова была задействована главным образом, и приводит слова самой российской теннисистки: «Это была великая гонка за последнюю неделю».

The Telegraph: Мария Шарапова проигрывает в четвёртом круге US Open Анастасии Севастовой

Британская газета сразу же отмечает, что Мария Шарапова и Анастасия Севастова – единственные теннисистки, способные дойти по турнирной сетке до американки Винус Уильмс. Кто выиграет противостояние, тот и будет главным образом претендовать на титул.

Авторы статьи не смогли обойти стороной и небольшой конфликт между российской теннисисткой и Каролиной Возняцки. Датчанка после проигрыша во втором круге посетовала на то, что организаторы странным образом составили турнирную сетку, и выразила недовольство из-за их политики в отношении к Марии Шараповой, которая была дисквалифицирована за употребление допинга. Россиянка же ответила с иронией: «Самое главное, что я выбыла в четвёртом круге, а не во втором».

А вот что говорили о поражении Шараповой российские специалисты.

Анна Дмитриева: «Сегодня Анастасия Севастова избрала достаточно верную тактику. Да, Маша смогла победить в первом сете, но дальше пошло большое количество ошибок, и ей не удалось наладить игру. У Шараповой на протяжении всего турнира были определённые проблемы. Психологически она ещё сильно мучается, ей тяжело.

Могу сказать, что Шарапова выступила на этом турнире хорошо. Она прошла три круга, обыграла вторую ракетку мира. Просто она не приобрела ещё той уверенности, при которой она бы чувствовала себя комфортно на корте»

После US Open Шарапова поднимется в район 100-го место в рейтинг-листе WTA. Это позволит ей впредь попадать в основную сетку турниров «Большого шлема», минуя квалификацию и не прося у организаторов «уайлд-кард».

Екатерина Бычкова: «Анастасия Севастова – это очень даже неплохая теннисистка, чем я, наверное, многих удивлю. Мы на позапрошлой неделе видели, как она тренировалась в Нью-Йорке. Анастасия была готова хорошо выступать. А Маше Шараповой неудобна такого типа игра. Плюс первые два матча были очень трудные для неё. Каждый раз проводить такие сложные игры просто невозможно. Шараповой уже не 20 лет, у неё была травма. Это достаточно объективные причины, почему трудно играть каждый матч на полную мощность. И несмотря на это, Мария хорошо выступила на этом турнире.

Будем ждать от Шараповой дальнейших положительных результатов. Ей для начала нужно выиграть какой-нибудь турнир, чтобы вспомнить, как вообще это делается. Шаг за шагом Маша будет набирать тот рейтинг, к которому она привыкла, к которому она сейчас стремится. А на данный момент ждать каких-то великих побед… Это не очень правильно. Она столько не играла, а тем более не играла на таком высоком уровне»

Шамиль Тарпищев: «Ключ к успеху Шараповой, как правило, заключается в ее подаче. До счета 4:1 в первом сете она подавала очень здорово, попадала больше 70% мячей. Потом этот показатель упал до 54%, и в её игре начались проблемы. Это связано с тем, что Маше не хватает соревновательной практики, поскольку она отсутствовала на турнирах почти полтора года. Физическую форму набрать ещё можно, а что делать с нервной системой? Её ведь тоже нужно тренировать, без этого она теряет свои лучшие качества.

В целом Шарапова выступила на US Open даже лучше, чем предполагалось. Дойти до четвертого круга на турнире «Большого шлема» после такой паузы дорогого стоит. До конца года Маша наберет еще рейтинговых очков и наверняка пробьется в топ-50. Это позволит ей в следующем сезоне принимать участие в крупнейших соревнованиях без необходимости проходить квалификацию».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Екатерина Бычкова Каролина Возняцки Мария Шарапова Шамиль Тарпищев US Open
Новости. Теннис
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