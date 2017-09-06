Рублёв против своего кумира. Анонс 10-го дня US Open

В среду на US Open пройдут четвертьфиналы – один краше другого: Рублёв – Надаль и Федерер – дель Потро. Пиршество тенниса продолжается.

В среду, 6 сентября, на US Open должны завершиться четвертьфиналы. Будет проведено 4 матча в верхних половинах одиночных сеток – по два у мужчин и женщин. Поединков осталось так мало, что они все теперь умещаются на одном центральном корте, который, как известно, оснащён выдвижной крышей. Кстати на этот день приостановлен юниорский турнир – как раз из-за плохого прогноза погоды. У женщин продолжится сражение американок против остального мира: Коко Вандевеге сыграет с пока что первой ракеткой мира Каролиной Плишковой (Чехия), а Мэдисон Кис померится силами с эстонкой Кайей Канепи. У мужчин намечаются не менее интересные битвы: Рафаэль Надаль — Андрей Рублёв и Роджер Федерер — Хуан-Мартин дель Потро.

Кафельников: слышал, что Надаль — кумир Рублёва, но тут симпатии нужно отложить

US Open. День 10-й. 6 сентября, среда. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск, центральный корт – 19:00 мск)



Мужчины. 1/4 финала. Сетка



Женщины. 1/4 финала. Сетка



Парный разряд. Мужчины. Сетка



Женщины. 1/4 финала. Сетка



Микст. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Каролина Плишкова (Чехия, 1) — Коко Вандевеге (США, 20)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).

Личные встречи: 1-2/2-2 (Майами-кв-2013, Штутгарт-2017 – Уимблдон-2015, Дубай-2016).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/4 финала (2017) – 1/2 финала (2017);

«Ролан Гаррос»: 1/2 финала (2017) – 2-й круг (2014, 2016);

Уимблдон: 2-й круг (2013-2017) – 1/4 финала (2015, 2017);

US Open: финал (2016) – 2-й круг (2011, 2013-2015).



Путь на US Open — 2017:

1-й круг: Линетт (6:2, 6:1) – Риске (2:6, 6:3, 6:4);

2-й круг: Гиббз, Q (2:6, 6:3, 6:4) – Жабер (7:6, 6:2);

3-й круг: Чжан Шуай, 27 (3:6, 7:5, 6:4) – А.Радваньска, 10 (7:5, 4:6, 6:4);

4-й круг: Брэйди (6:1, 6:0) – Шафаржова (6:4, 7:6).



Рейтинг: 1-22.

Прогноз букмекеров: 1.52 – 2.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Андрей Рублёв (Россия)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 20:30).

Личные встречи: 0-0.



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: титул (2009) – 2-й круг (2017);

«Ролан Гаррос»: титул (2005-2008, 2010-2014, 2017) – 1-й круг (2017);

Уимблдон: титул (2008, 2010) – 2-й круг (2017);

US Open: титул (2010, 2013) – 1-й круг (2015).

Путь на US Open — 2017:

1-й круг: Лайович (7:6, 6:2, 6:2) – Бедене (6:1, 6:4, 6:4);

2-й круг: Дэниэл (4:6, 6:3, 6:2, 6:2) – Димитров, 7 (7:5, 7:6, 6:3);

3-й круг: Л.Майер, LL (6:7, 6:3, 6:1, 6:4) – Джумхур (6:4, 6:4, 5:7, 6:4);

4-й круг: Долгополов (6:2, 6:4, 6:1) – Гоффен, 9 (7:5, 7:6, 6:3).



Рейтинг: 1-53.

Прогноз букмекеров: 1.06 – 8.22.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

9-й день US Open. Первые четвертьфиналы. Как это было Всё яростнее сражения на US Open. Дело дошло до четвертьфиналов, во вторник играют В. Уильямс, Квитова, Стивенс, Севастова, Куэрри и другие.

Мэдисон Кис (США, 15) — Кайя Канепи (Эстония, Q)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 0-1 (Мадрид-2015).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/2 финала (2015) – 3-й круг (2009);

«Ролан Гаррос»: 1-й круг (2016) – 1/4 финала (2008, 2012);

Уимблдон: 1/4 финала (2015) – 1/4 финала (2010, 2013);

US Open: 4-й круг (2015, 2016) – 1/4 финала (2010).



Путь на US Open — 2017:

1-й круг: Мертенс (6:3, 7:6) – Скьявоне (0:6, 6:4, 6:2);

2-й круг: Мария (6:3, 6:4) – Викмайер (6:4, 6:2);

3-й круг: Веснина, 17 (2:6, 6:4, 6:1) – Осака (6:3, 2:6, 7:5);

4-й круг: Свитолина, 4 (7:6, 1:6, 6:4) – Касаткина (6:4, 6:4).

Рейтинг: 16-418.

Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в двух сетах.

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 24)

Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (около 3:30).

Личные встречи: 16-5 (Уимблдон, Базель-2007, Мадрид-2008, Australian Open, Мадрид, «Ролан Гаррос»-2009, Цинциннати-2011, Australian Open, Роттердам, Дубай, Индиан-Уэллс, «Ролан Гаррос», Лондон-2012, Париж, ATP World Tour Finals-2013, Майами-2017 – US Open, ATP World Tour Finals-2009, Базель, ATP World Tour Finals-2012, Базель-2013).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: титул (2004, 2006, 2007, 2010, 2017) – 1/4 финала (2009, 2012);

«Ролан Гаррос»: титул (2009) – 1/2 финала (2009);

Уимблдон: титул (2003-2007, 2009, 2012, 2017) – 1/2 финала (2013);

US Open: титул (2004-2008) – титул (2009).



Путь на US Open — 2017:

1-й круг: Тиафо (4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4) – Лааксонен (6:4, 7:6, 7:6);

2-й круг: Южный (6:1, 6:7, 4:6, 6:4, 6:2) – Менендес-Масейрас, Q (6:2, 6:3, 7:6);

3-й круг: Ф.Лопес, 31 (6:3, 6:3, 7:5) – Баутиста-Агут, 11 (6:3, 6:3, 6:4);

4-й круг: Кольшрайбер, 33 (6:4, 6:2, 7:5) – Тим, 6 (1:6, 2:6, 6:1, 7:6, 6:4).



Рейтинг: 3-28.

Прогноз букмекеров: 1.18 – 4.60.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в четырёх сетах.

Текстовая трансляция