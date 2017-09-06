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US Open-2017
Текст: Даниил Сальников
Фото: Reuters

Рублёв против своего кумира. Анонс 10-го дня US Open

В среду на US Open пройдут четвертьфиналы – один краше другого: Рублёв – Надаль и Федерер – дель Потро. Пиршество тенниса продолжается.
6 сентября 2017, среда. 17:20 Теннис

В среду, 6 сентября, на US Open должны завершиться четвертьфиналы. Будет проведено 4 матча в верхних половинах одиночных сеток – по два у мужчин и женщин. Поединков осталось так мало, что они все теперь умещаются на одном центральном корте, который, как известно, оснащён выдвижной крышей. Кстати на этот день приостановлен юниорский турнир – как раз из-за плохого прогноза погоды. У женщин продолжится сражение американок против остального мира: Коко Вандевеге сыграет с пока что первой ракеткой мира Каролиной Плишковой (Чехия), а Мэдисон Кис померится силами с эстонкой Кайей Канепи. У мужчин намечаются не менее интересные битвы: Рафаэль Надаль — Андрей Рублёв и Роджер Федерер — Хуан-Мартин дель Потро.

Кафельников: слышал, что Надаль — кумир Рублёва, но тут симпатии нужно отложить

US Open. День 10-й. 6 сентября, среда. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск, центральный корт – 19:00 мск)

Мужчины. 1/4 финала. Сетка

Женщины. 1/4 финала. Сетка

Парный разряд. Мужчины. Сетка

Женщины. 1/4 финала. Сетка

Микст. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Каролина Плишкова (Чехия, 1) — Коко Вандевеге (США, 20)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).
Личные встречи: 1-2/2-2 (Майами-кв-2013, Штутгарт-2017 – Уимблдон-2015, Дубай-2016).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: 1/4 финала (2017) – 1/2 финала (2017);
«Ролан Гаррос»: 1/2 финала (2017) – 2-й круг (2014, 2016);
Уимблдон: 2-й круг (2013-2017) – 1/4 финала (2015, 2017);
US Open: финал (2016) – 2-й круг (2011, 2013-2015).

Путь на US Open — 2017:
1-й круг: Линетт (6:2, 6:1) – Риске (2:6, 6:3, 6:4);
2-й круг: Гиббз, Q (2:6, 6:3, 6:4) – Жабер (7:6, 6:2);
3-й круг: Чжан Шуай, 27 (3:6, 7:5, 6:4) – А.Радваньска, 10 (7:5, 4:6, 6:4);
4-й круг: Брэйди (6:1, 6:0) – Шафаржова (6:4, 7:6).

Рейтинг: 1-22.
Прогноз букмекеров: 1.52 – 2.45.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Андрей Рублёв (Россия)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 20:30).
Личные встречи: 0-0.

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: титул (2009) – 2-й круг (2017);
«Ролан Гаррос»: титул (2005-2008, 2010-2014, 2017) – 1-й круг (2017);
Уимблдон: титул (2008, 2010) – 2-й круг (2017);
US Open: титул (2010, 2013) – 1-й круг (2015).

Путь на US Open — 2017:
1-й круг: Лайович (7:6, 6:2, 6:2) – Бедене (6:1, 6:4, 6:4);
2-й круг: Дэниэл (4:6, 6:3, 6:2, 6:2) – Димитров, 7 (7:5, 7:6, 6:3);
3-й круг: Л.Майер, LL (6:7, 6:3, 6:1, 6:4) – Джумхур (6:4, 6:4, 5:7, 6:4);
4-й круг: Долгополов (6:2, 6:4, 6:1) – Гоффен, 9 (7:5, 7:6, 6:3).

Рейтинг: 1-53.
Прогноз букмекеров: 1.06 – 8.22.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.
Текстовая трансляция

9-й день US Open. Первые четвертьфиналы. Как это было
Всё яростнее сражения на US Open. Дело дошло до четвертьфиналов, во вторник играют В. Уильямс, Квитова, Стивенс, Севастова, Куэрри и другие.

Мэдисон Кис (США, 15) — Кайя Канепи (Эстония, Q)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 2:00).
Личные встречи: 0-1 (Мадрид-2015).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: 1/2 финала (2015) – 3-й круг (2009);
«Ролан Гаррос»: 1-й круг (2016) – 1/4 финала (2008, 2012);
Уимблдон: 1/4 финала (2015) – 1/4 финала (2010, 2013);
US Open: 4-й круг (2015, 2016) – 1/4 финала (2010).

Путь на US Open — 2017:
1-й круг: Мертенс (6:3, 7:6) – Скьявоне (0:6, 6:4, 6:2);
2-й круг: Мария (6:3, 6:4) – Викмайер (6:4, 6:2);
3-й круг: Веснина, 17 (2:6, 6:4, 6:1) – Осака (6:3, 2:6, 7:5);
4-й круг: Свитолина, 4 (7:6, 1:6, 6:4) – Касаткина (6:4, 6:4).

Рейтинг: 16-418.
Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в двух сетах.

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 24)

Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (около 3:30).
Личные встречи: 16-5 (Уимблдон, Базель-2007, Мадрид-2008, Australian Open, Мадрид, «Ролан Гаррос»-2009, Цинциннати-2011, Australian Open, Роттердам, Дубай, Индиан-Уэллс, «Ролан Гаррос», Лондон-2012, Париж, ATP World Tour Finals-2013, Майами-2017 – US Open, ATP World Tour Finals-2009, Базель, ATP World Tour Finals-2012, Базель-2013).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: титул (2004, 2006, 2007, 2010, 2017) – 1/4 финала (2009, 2012);
«Ролан Гаррос»: титул (2009) – 1/2 финала (2009);
Уимблдон: титул (2003-2007, 2009, 2012, 2017) – 1/2 финала (2013);
US Open: титул (2004-2008) – титул (2009).

Путь на US Open — 2017:
1-й круг: Тиафо (4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4) – Лааксонен (6:4, 7:6, 7:6);
2-й круг: Южный (6:1, 6:7, 4:6, 6:4, 6:2) – Менендес-Масейрас, Q (6:2, 6:3, 7:6);
3-й круг: Ф.Лопес, 31 (6:3, 6:3, 7:5) – Баутиста-Агут, 11 (6:3, 6:3, 6:4);
4-й круг: Кольшрайбер, 33 (6:4, 6:2, 7:5) – Тим, 6 (1:6, 2:6, 6:1, 7:6, 6:4).

Рейтинг: 3-28.
Прогноз букмекеров: 1.18 – 4.60.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в четырёх сетах.
Текстовая трансляция

«Это была великая гонка». Что говорят о поражении Шараповой
В Америке вспоминают про мельдоний, а в Англии про конфликт с Возняцки. Как отреагировали в мире на непопадание Марии в 1/4 финала US Open.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андрей Рублёв US Open
Новости. Теннис
6 сентября 2017, среда
17:47 USTA перечислила $ 500 тыс. на устранение последствий урагана «Харви»
16:31 Куэрри: сетка была открытой, но нельзя сказать, что 63 парня упустили свой шанс
15:05 Текстовая онлайн-трансляция матча Плишкова — Вандевеге на US Open
14:33 Андерсон: пробиться в полуфинал US Open – это нечто невероятное
13:44 Маррей, вероятно, пропустит всю концовку сезона
12:35 Шварцман: играть из-за жары было нелегко, но в целом Карреньо-Буста был сильнее
11:33 Севастова: Стивенс лучше справилась с нервами в концовке и заслужила победу
11:30 Дьяченко вышла во второй круг турнира в Даляне
11:00 Кузнецова, Конта, Остапенко, Вандевеге сыграют в «ВТБ Кубке Кремля — 2017»
10:53 Стивенс: назвала бы сумасшедшим того, кто сказал бы, что я дойду до полуфинала
10:01 Квитова: надеюсь, Винус выиграет US Open — 2017
09:25 В. Уильямс: матч с Квитовой получился особенным, лёгких моментов не было вообще
09:22 Карреньо-Буста: я понимаю, что мне досталась хорошая сетка на US Open
09:18 Пары Харитонова/Рыбакина и Чараева/Фрайман проиграли на юниорском US Open
09:17 Захаров и Скатов не смогли выйти в 1/4 финала юниорского US Open в паре
08:57 Андерсон составил компанию Карреньо-Бусте в полуфинале US Open
05:04 В. Уильямс стала соперницей Слоан Стивенс по полуфиналу US Open
00:58 Лансере и Рахимова вышли в четвертьфинал юниорского US Open в паре
00:29 Стивенс вышла в полуфинал US Open, обыграв Севастову
5 сентября 2017, вторник
23:23 Венгрия назвала состав на матч плей-офф Кубка Дэвиса с Россией
22:11 Рыбакина вышла в 3-й круг Открытого чемпионата США среди юниоров
21:35 Карреньо-Буста стал первым полуфиналистом US Open, обыграв Шварцмана
21:00 Скатов вышел в 3-й круг юниорского US Open, выиграв у Родионова
20:40 Рублёв и Надаль сыграют на US Open 6 сентября на корте Артура Эша
20:22 Харитонова вышла в 3-й круг юниорского US Open, одолев 1-ю ракетку турнира
17:49 Хачанов, Рублёв, Медведев и Кравчук сыграют против Венгрии в Кубке Дэвиса
16:05 Текстовая онлайн-трансляция матча Стивенс — Севастова на US Open
15:02 Брэйди: в матче со мной Плишкова играла как первая ракетка мира
14:05 Звонарёва вышла во второй круг турнира в Даляне
14:04 Кафельников: слышал, что Надаль — кумир Рублёва, но тут симпатии нужно отложить
13:43 Вандевеге: не думаю, что матч с первой ракеткой мира отличается от других
12:44 Кис: зрители помогли мне вытащить матч со Свитолиной
11:54 Тим: если бы всё было так плохо, дель Потро бы снялся
11:42 Карреньо-Буста, Рублёв, Хачанов сыграют в «ВТБ Кубке Кремля — 2017»
11:16 Тарпищев: Рублёв будет атаковать Надаля за счёт скорости, но испанец — фаворит
11:12 Канепи: я не была уверена в том, что буду продолжать играть в теннис
10:28 Дель Потро: я был близок к тому, чтобы сняться во втором сете
10:06 Плишкова: матч с Брэйди — один из лучших для меня в этом году
09:27 Федерер: в 2009-м дель Потро и Давыденко могли стать первыми ракетками мира
09:16 Надаль: конечно, в матче со мной Рублёву будет что терять
09:14 Рублёв: в матче с Надалем смогу понять, как сильно я далёк от топ-игроков
09:13 Захаров и Скатов вышли во второй круг юниорского US Open в парном разряде
09:11 Чараева победила в 1-м круге юниорского US Open, несмотря на 18 двойных ошибок
06:46 Кис победила Свитолину и вышла в четвертьфинал US Open
04:22 Федерер последним вышел в 1/4 финала US Open
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