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Текст: Даниил Сальников
Фото: Reuters

10-й день US Open. Надаль проверяет Рублёва на прочность. LIVE

Какой матч ярче? Надаль – Рублёв или Федерер – дель Потро? А может быть Плишкова – Вандевеге или Кис – Канепи? Следим, переживаем, болеем.
6 сентября 2017, среда. 19:00 Теннис

US Open. Мужская сетка

US Open. Женская сетка

20:15. 54 минуты длилась эта партия. Многовато ошибалась чешка, а ударов навылет у неё даже меньше, чем у соперницы. Очень помогает американке публика, как и накануне Стивенс и Уильямс. Не смогла Каролина реализовать сетбол в затяжном 10-м гейме. Ну а на тай-брейке всё решила ошибка в первом же розыгрыше. Не в своей тарелке чувствует себя пока первая ракетка мира. Напомним, что в случае поражения сегодня Плишкова отдаст лидерство Мугурусе. Эйсы — 1-2, двойные — 1-3, реализация брейк-пойнтов — 1/3 и 1/2, выходы к сетке — 4/4 и 5/6, соотношение винерсов и невынужденных ошибок — 9/14 и 11/19. Смотрим, что будет дальше.

US Open (ж) 2017. 1/4 финала
06 сентября 2017 года, среда. 19:20 МСК
Каролина
Плишкова
Коко
Вандевеге
6:7 1:3

20:00. Американец Боб Брайан в окружении самых дорогие ему людей.

19:25. Россиянка Мария Шарапова в восторге от того, что Ник Боллетьери изучает сигнальный экземпляр её автобиографии.

19:20. Тем временем теннисистки вышли на центральный корт. Крыша на нём закрыта, хотя дождя и нет. За матчем Каролина Плишкова — Коко Вандевеге можно следить в нашей текстовой трансляции.

19:15. Вот так выглядит на данный момент сетка мужского одиночного разряда — перед 10-м игровым днём.

19:10. Забавная ситуация случилась вчера со Слоан Стивенс на пресс-конференции после выхода в полуфинал. Неожиданно вокруг американки начало летать назойливое насекомое, и пытаясь от него спастись, теннисистка свалилась со стула.

19:05. Всё готово к началу игрового дня. Кстати, Grandstand так и не начал пока сегодня работу и только сейчас готовится к открытию. Но на центральном корте есть крыша. Дождь на нём для теннисистов нипочём.

Рублёв против своего кумира. Анонс 10-го дня US Open
В среду на US Open пройдут четвертьфиналы – один краше другого: Рублёв – Надаль и Федерер – дель Потро. Пиршество тенниса продолжается.

19:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! 6 сентября продолжится заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне – US Open. В 10-й день соревнований матчи проведут Каролина Плишкова, Мэдисон Кис, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Андрей Рублёв, Хуан-Мартин дель Потро и другие. Игровой день на Grandstand должен был начаться в 18:00 по московскому времени, а на центральном корте – в 19:00.

На нашем сайте состоятся следующие онлайн-трансляции:

US Open (м) 2017. 1/4 финала
06 сентября 2017 года, среда. 20:30 МСК
Рафаэль
Надаль
Андрей
Рублёв
US Open (м) 2017. 1/4 финала
07 сентября 2017 года, четверг. 03:30 МСК
Роджер
Федерер
Хуан-Мартин
дель Потро
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андрей Рублёв Каролина Плишкова Мэдисон Кис Рафаэль Надаль Роджер Федерер Хуан-Мартин дель Потро US Open
Новости. Теннис
6 сентября 2017, среда
19:55 Текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала US Open Надаль — Рублёв
19:21 Тренер Рублёва: Андрею надо сыграть агрессивно в матче с Надалем
17:47 USTA перечислила $ 500 тыс. на устранение последствий урагана «Харви»
16:31 Куэрри: сетка была открытой, но нельзя сказать, что 63 парня упустили свой шанс
15:05 Текстовая онлайн-трансляция матча Плишкова — Вандевеге на US Open
14:33 Андерсон: пробиться в полуфинал US Open – это нечто невероятное
13:44 Маррей, вероятно, пропустит всю концовку сезона
12:35 Шварцман: играть из-за жары было нелегко, но в целом Карреньо-Буста был сильнее
11:33 Севастова: Стивенс лучше справилась с нервами в концовке и заслужила победу
11:30 Дьяченко вышла во второй круг турнира в Даляне
11:00 Кузнецова, Конта, Остапенко, Вандевеге сыграют в «ВТБ Кубке Кремля — 2017»
10:53 Стивенс: назвала бы сумасшедшим того, кто сказал бы, что я дойду до полуфинала
10:01 Квитова: надеюсь, Винус выиграет US Open — 2017
09:25 В. Уильямс: матч с Квитовой получился особенным, лёгких моментов не было вообще
09:22 Карреньо-Буста: я понимаю, что мне досталась хорошая сетка на US Open
09:18 Пары Харитонова/Рыбакина и Чараева/Фрайман проиграли на юниорском US Open
09:17 Захаров и Скатов не смогли выйти в 1/4 финала юниорского US Open в паре
08:57 Андерсон составил компанию Карреньо-Бусте в полуфинале US Open
05:04 В. Уильямс стала соперницей Слоан Стивенс по полуфиналу US Open
00:58 Лансере и Рахимова вышли в четвертьфинал юниорского US Open в паре
00:29 Стивенс вышла в полуфинал US Open, обыграв Севастову
5 сентября 2017, вторник
23:23 Венгрия назвала состав на матч плей-офф Кубка Дэвиса с Россией
22:11 Рыбакина вышла в 3-й круг Открытого чемпионата США среди юниоров
21:35 Карреньо-Буста стал первым полуфиналистом US Open, обыграв Шварцмана
21:00 Скатов вышел в 3-й круг юниорского US Open, выиграв у Родионова
20:40 Рублёв и Надаль сыграют на US Open 6 сентября на корте Артура Эша
20:22 Харитонова вышла в 3-й круг юниорского US Open, одолев 1-ю ракетку турнира
17:49 Хачанов, Рублёв, Медведев и Кравчук сыграют против Венгрии в Кубке Дэвиса
16:05 Текстовая онлайн-трансляция матча Стивенс — Севастова на US Open
15:02 Брэйди: в матче со мной Плишкова играла как первая ракетка мира
14:05 Звонарёва вышла во второй круг турнира в Даляне
14:04 Кафельников: слышал, что Надаль — кумир Рублёва, но тут симпатии нужно отложить
13:43 Вандевеге: не думаю, что матч с первой ракеткой мира отличается от других
12:44 Кис: зрители помогли мне вытащить матч со Свитолиной
11:54 Тим: если бы всё было так плохо, дель Потро бы снялся
11:42 Карреньо-Буста, Рублёв, Хачанов сыграют в «ВТБ Кубке Кремля — 2017»
11:16 Тарпищев: Рублёв будет атаковать Надаля за счёт скорости, но испанец — фаворит
11:12 Канепи: я не была уверена в том, что буду продолжать играть в теннис
10:28 Дель Потро: я был близок к тому, чтобы сняться во втором сете
10:06 Плишкова: матч с Брэйди — один из лучших для меня в этом году
09:27 Федерер: в 2009-м дель Потро и Давыденко могли стать первыми ракетками мира
09:16 Надаль: конечно, в матче со мной Рублёву будет что терять
09:14 Рублёв: в матче с Надалем смогу понять, как сильно я далёк от топ-игроков
09:13 Захаров и Скатов вышли во второй круг юниорского US Open в парном разряде
09:11 Чараева победила в 1-м круге юниорского US Open, несмотря на 18 двойных ошибок
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