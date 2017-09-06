10-й день US Open. Надаль проверяет Рублёва на прочность. LIVE

Какой матч ярче? Надаль – Рублёв или Федерер – дель Потро? А может быть Плишкова – Вандевеге или Кис – Канепи? Следим, переживаем, болеем.

US Open. Мужская сетка



US Open. Женская сетка

20:15. 54 минуты длилась эта партия. Многовато ошибалась чешка, а ударов навылет у неё даже меньше, чем у соперницы. Очень помогает американке публика, как и накануне Стивенс и Уильямс. Не смогла Каролина реализовать сетбол в затяжном 10-м гейме. Ну а на тай-брейке всё решила ошибка в первом же розыгрыше. Не в своей тарелке чувствует себя пока первая ракетка мира. Напомним, что в случае поражения сегодня Плишкова отдаст лидерство Мугурусе. Эйсы — 1-2, двойные — 1-3, реализация брейк-пойнтов — 1/3 и 1/2, выходы к сетке — 4/4 и 5/6, соотношение винерсов и невынужденных ошибок — 9/14 и 11/19. Смотрим, что будет дальше.

20:00. Американец Боб Брайан в окружении самых дорогие ему людей.

19:25. Россиянка Мария Шарапова в восторге от того, что Ник Боллетьери изучает сигнальный экземпляр её автобиографии.

19:20. Тем временем теннисистки вышли на центральный корт. Крыша на нём закрыта, хотя дождя и нет. За матчем Каролина Плишкова — Коко Вандевеге можно следить в нашей текстовой трансляции.

19:15. Вот так выглядит на данный момент сетка мужского одиночного разряда — перед 10-м игровым днём.

19:10. Забавная ситуация случилась вчера со Слоан Стивенс на пресс-конференции после выхода в полуфинал. Неожиданно вокруг американки начало летать назойливое насекомое, и пытаясь от него спастись, теннисистка свалилась со стула.

19:05. Всё готово к началу игрового дня. Кстати, Grandstand так и не начал пока сегодня работу и только сейчас готовится к открытию. Но на центральном корте есть крыша. Дождь на нём для теннисистов нипочём.

Рублёв против своего кумира. Анонс 10-го дня US Open В среду на US Open пройдут четвертьфиналы – один краше другого: Рублёв – Надаль и Федерер – дель Потро. Пиршество тенниса продолжается.

19:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! 6 сентября продолжится заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне – US Open. В 10-й день соревнований матчи проведут Каролина Плишкова, Мэдисон Кис, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Андрей Рублёв, Хуан-Мартин дель Потро и другие. Игровой день на Grandstand должен был начаться в 18:00 по московскому времени, а на центральном корте – в 19:00.

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