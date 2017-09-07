Коко – не Шанель. Кто решил судьбу первой ракетки мира

Знакомимся с американской теннисисткой Коко Вандевеге, которая повлияла на все расклады в женском теннисе.

Знаменитая Коко Шанель творила историю моды, а американка Коко Вандевеге творит историю тенниса. Именно ей этой ночью в четверть финале US Open сенсационно проиграла первая ракетка мира Каролина Плишкова и потеряла своё звание. С понедельника самой сильной теннисисткой на планете станет Гарбинье Мугуруса и этим она обязана девушке с модным именем Коко. Кто же это теннисистка, которая не испугалась первого номера рейтинга, а наоборот показала свою лучшую игру? Знакомимся с Коко Вандевеге.

Российские болельщики не очень любят молодую и весёлую американку. За пределами корта Вандевеге любит порассуждать о фигуре Марии Шарапоавой и её «уайлд-кард». Ничего особенного в этом нет, ведь это последний писк моды в мире американского тенниса. Ну а девушка с именем Коко должна следить за тенденциями.

Во всём остальном Вандевеге является отличным примером яркой спортсменки – она эмоционально играет, дружит с публикой и просто жить не может без тенниса.

Коко очень любит своих фанатов и никогда не отказывает в совместном фото, автографе или селфи. Все болельщики, которые встречают нашу героиню, обязательно потом рассказывают, какая она приветлива и простая в общении.

Коко следит за всеми последними тенденциями и любит вести себя открыто, как на корте, так и за его пределами. Фотографироваться с болбоями или танцевать на корте – наша героиня может всё.

Коко родилась в самой настоящей спортивной семье. Мама девушки Тона плавала за сборную США на двух летних Олимпиадах. Дедушка Эрни играл за «Нью-Йорк Никс», дядя был генеральным менеджером «Денвер Наггетс», а тётя – игроком в поло.

Теннисом Вандевеге начала заниматься по современным меркам очень поздно – в возрасте 11 лет, и ровно через 11 лет выиграла свой первый турнир WTA.

Тренеры, работавшие с Коко, говорят, что она невероятно упорна на тренировках, но часто любит подурачиться.

Коко очень любит животных, в особенности собак. Спортсменка призналась, что после проигранных матчей любит играть с собакой, чтобы отвлечься.

Коко Вандевеге сразу после своей победы сказала, что хочет увидеть четырёх американок в полуфиналах US Open. Видимо теннисный бог в этот день во всём потакал нашей героине, и в двух матчах четверга, действительно, выйдут только представительницы США.

Теперь соперницы будут по-особенному настраиваться на игры с Коко, ведь победа над Плишковой говорит сама за себя.

Будем ждать новых ярких матчей от яркой американки с самым модным именем.