Американский разборки в полуфиналах. Анонс 11-го дня US Open

Битва за первое место позади. Новой королевой стала Гарбинье Мугуруса. На кону остался титул US Open, который разыграют четыре американки.

В четверг, 7 сентября, на US Open начнётся пора полуфиналов. У мужчин в этот день будет выходной, а женщины проведут оба матча. До полуфиналов женского US Open добрались только американки. Последний раз такое было в 1981 году. За выход в финал поспорят Винус Уильямс (9) — Слоан Стивенс (SR) и Коко Вандевеге (20) — Мэдисон Кис (15).

Кругом ранее Коко Вандевеге выбила из турнира Каролину Плишкову, тем самым вмешавшись в борьбу за первое место в рейтинг-листе WTA. Чешка, таким образом, лишится звания первой ракетки мира, её в понедельник сменит Гарбинье Мугуруса, сама проигравшая в 4-м круге Петре Квитовой. А вот у Винус Уильямс будет возможность в случае завоевания очередного титула на турнире «Большого шлема» взлететь аж на вторую ступеньку женской табели о рангах. Вот такая сейчас плотность в женском туре, когда нет пока в строю явного лидера.

US Open. День 11-й. 7 сентября, четверг. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск, центральный корт – 20:00 мск)



Мужчины. Сетка



Женщины. 1/2 финала. Сетка



Парный разряд. Мужчины. 1/2 финала. Сетка



Женщины. 1/4 финала. Сетка



Микст. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Винус Уильямс (США, 9) — Слоан Стивенс (США, SR)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 0-1 (Майами-2013 (отказ), «Ролан Гаррос»-2015).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: финал (2003, 2017) – 1/2 финала (2013);

«Ролан Гаррос»: финал (2002) – 4-й круг (2012-2015);

Уимблдон: титул (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) – 1/4 финала (2013);

US Open: титул (2000, 2001) – 4-й круг (2013).

Путь на US Open — 2017:

1-й круг: Кужмова, Q (6:3, 3:6, 6:2) – Винчи (7:5, 6:1);

2-й круг: Доден (7:5, 6:4) – Цибулкова, 11 (6:2, 5:7, 6:3);

3-й круг: Саккари (6:3, 6:4) – Барти (6:2, 6:4);

4-й круг: Суарес-Наварро (6:3, 3:6, 6:1) – Гёргес, 30 (6:3, 3:6, 6:1);

1/4 финала: Квитова, 13 (6:3, 3:6, 7:6) – Севастова, 16 (6:3, 3:6, 7:6).



Рейтинг: 9-83.

Прогноз букмекеров: 1.61 – 2.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.

10-й день US Open. Надаль проверил Рублёва на прочность. Как это было Какой матч ярче? Надаль – Рублёв или Федерер – дель Потро? А может быть Плишкова – Вандевеге или Кис – Канепи? LIVE-трансляция игрового дня.

Коко Вандевеге (США, 20) — Мэдисон Кис (США, 15)

Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (около 3:30).

Личные встречи: 0-2 (Стэнфорд, Цинциннати-2017).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/2 финала (2017) – 1/2 финала (2015);

«Ролан Гаррос»: 2-й круг (2014, 2016) – 1-й круг (2016);

Уимблдон: 1/4 финала (2015, 2017) – 1/4 финала (2015);

US Open: 2-й круг (2011, 2013-2015) – 4-й круг (2015, 2016).



Путь на US Open — 2017:

1-й круг: Риске (2:6, 6:3, 6:4) – Мертенс (6:3, 7:6);

2-й круг: Жабер (7:6, 6:2) – Мария (6:3, 6:4);

3-й круг: А.Радваньска, 10 (7:5, 4:6, 6:4) – Веснина, 17 (2:6, 6:4, 6:1);

4-й круг: Шафаржова (6:4, 7:6) – Свитолина, 4 (7:6, 1:6, 6:4);

1/4 финала: Кар.Плишкова, 1 (7:6, 6:3) – Канепи, Q (6:3, 6:3).

Рейтинг: 22-16.

Прогноз букмекеров: 2.20 – 1.65.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в трёх сетах.