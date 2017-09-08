175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
US Open-2017
Текст: Даниил Сальников
Фото: Reuters

Реванш за Олимпиаду. Анонс 12-го дня US Open

Надаль на пути к 16-му титулу ТБШ жаждет отыграться у дель Потро за «пощёчину» в Рио, а Андерсон и Карреньо-Буста бьются за первый финал.
8 сентября 2017, пятница. 18:15 Теннис

US Open вышел на финишную прямую. В пятницу, 8 сентября, будет разыгран первый финал – в мужском парном разряде. В женской одиночке будет день отдыха, зато представители сильного пола проведут оба полуфинала. Сначала на корт выйдут Кевин Андерсон (28) — Пабло Карреньо-Буста (12), а затем Рафаэль Надаль (1) — Хуан-Мартин дель Потро (24). Продолжится борьба и в юниорских соревнованиях. До четвертьфиналов в одиночках добрались двое россиян – Тимофей Скатов и Елена Рыбакина (3).

МАТЧ ДНЯ. НАДАЛЬ — ДЕЛЬ ПОТРО

US Open (м) 2017. 1/2 финала
09 сентября 2017 года, суббота. 01:10 МСК
Рафаэль
Надаль
Хуан-Мартин
дель Потро

Заключительный матч в программе игрового дня пятницы на центральном корте обещает стать настоящим блокбастером. Рафаэль Надаль, уже защитивший первую строчку рейтинга от посягательств Роджера Федерера, мчит на всех порах к своему 16-му титулу на турнирах «Большого шлема». Только согласится ли с этим Хуан-Мартин дель Потро, который, собственно, и убрал с пути испанца грозного Федерера? Надаль с аргентинцем играл уже 13 раз и пока имеет преимущество и по очным встречам – 8-5, и по матчам на турнирах «Большого шлема» — 2-1. Но последняя их встреча на корте наверняка оставила в сердце Рафы большую занозу. Это была мегабитва в рамках полуфинала Олимпиады в Рио-де-Жанейро, и её за 3 с лишним часа выиграл Хуан-Мартин, который в итоге завоевал олимпийское серебро, а Рафаэлю не досталось даже бронзы. На нынешнем US Open сетка у Надаля была проще – ему до полуфинала ни разу не достался сеяный игрок, а вот дель Потро приложил массу усилий, чтобы убрать с дороги Баутиста-Агута (11), а особенно Тима (6) и Федерера (3). Всезнающие букмекеры отдают предпочтение в предстоящем полуфинале испанцу, но всё, как обычно, решится на корте.

10-й день US Open. Надаль проверил Рублёва на прочность. Как это было
Какой матч ярче? Надаль – Рублёв или Федерер – дель Потро? А может быть Плишкова – Вандевеге или Кис – Канепи? LIVE-трансляция игрового дня.

US Open. День 12-й. 8 сентября, пятница. Начало матчей в 12:00 (19:00 мск)

Мужчины. 1/2 финала. Сетка

Женщины. Сетка

Парный разряд. Мужчины. Финал. Сетка

Женщины. 1/2 финала. Сетка

Микст. 1/2 финала. Сетка

Юниорский турнир. Юноши. 1/4 финала. Сетка

Девушки. 1/4 финала. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Жан-Жюльен Роже / Хоря Тецэу (Нидерланды / Румыния, 12) — Фелисьяно Лопес / Марк Лопес (Испания, 11)
Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).
Прогноз букмекеров: 1.72 – 2.05.
Прогноз «Чемпионата»: победа Лопесов в трёх сетах.

Кевин Андерсон (ЮАР, 28) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12)
Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (не ранее 23:00).
Личные встречи: 2-0 (Касабланка-2013, Монреаль-2017).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: 4-й круг (2013-2015) – 3-й круг (2017);
«Ролан Гаррос»: 4-й круг (2013, 2014, 2017) – 1/4 финала (2017);
Уимблдон: 4-й круг (2014, 2015, 2017) – 1-й круг (2014-2016);
US Open: 1/4 финала (2015) – 3-й круг (2014, 2016).

Путь на US Open — 2017:
1-й круг: Арагон, Q (6:3, 6:3, 6:1) – Кинг, Q (6:3, 6:2, 7:6);
2-й круг: Гулбис, SR (6:3, 7:5, 6:4) – Норри, Q (6:2, 6:4, 6:3);
3-й круг: Чорич (6:4, 6:3, 6:2) – Маю, Q (6:3, 6:4, 6:3);
4-й круг: Лоренци (6:4, 6:3, 6:7, 6:4) – Шаповалов, Q (7:6, 7:6, 7:6);
1/4 финала: Куэрри, 17 (7:6, 6:7, 6:3, 6:7) – Шварцман, 29 (6:4, 6:4, 6:2).

Рейтинг: 32-19.
Прогноз букмекеров: 1.37 – 2.96.
Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в четырёх сетах.
Текстовая трансляция

«Это была великая гонка». Что говорят о поражении Шараповой
В Америке вспоминают про мельдоний, а в Англии про конфликт с Возняцки. Как отреагировали в мире на непопадание Марии в 1/4 финала US Open.

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 24)
Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 0:30).
Личные встречи: 8-5 (Майами, «Ролан Гаррос», Лондон-2007, Индиан-Уэллс-2009, Индиан-Уэллс, Мадрид (отказ), Уимблдон, Кубок Дэвиса-2011, Индиан-Уэллс-2013 – Майами, Монреаль, US Open-2009, Шанхай-2013, Олимпиада-2016).

Олимпиада (м) 2016. 1/2 финала
13 августа 2016 года, суббота. 20:00 МСК
Хуан-Мартин
дель Потро
Рафаэль
Надаль
5:7 6:4 7:6

Court 6

Елена Рыбакина (Россия, 3) — Мария-Лурдес Карле (Аргентина)
Court 6. 1-й запуск (19:00).

Court 17

Тимофей Скатов (Россия) — Дэнни Томас (США)
Court 17. 4-й запуск (около 23:30).

Дель Потро и Маррей в финале, Винус Уильямс творит историю
Радость дель Потро, историческое достижение Винус Уильямс, сенсация Моники Пуиг и другие события теннисного турнира на Олимпиаде.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
US Open
Новости. Теннис
8 сентября 2017, пятница
18:04 Хромачёва и Марцинкевич выиграли турнир ITF в Венгрии в парном разряде
16:13 Шарапова: телосложение Серены гораздо внушительнее, чем кажется по телевизору
14:37 Дель Потро и Квитова стали обладателями награды US Open Sportsmanship Award
13:38 Димитров встретился с президентом Болгарии Радевым
12:55 Муратоглу: мы не будем торопить возвращение Серены к Australian Open
12:47 Шарапова представила обложку автобиографии на русском языке
11:49 Кис: мы со Стивенс обе хотим победить, но в любом случае останемся подругами
10:37 Вандевеге: я боролась как могла, но Кис до конца матча была на высоте
10:20 Звонарёва сыграет с Дьяченко в полуфинале турнира в Даляне
09:25 Дьяченко вышла в полуфинал турнира в Даляне
09:24 Стивенс: думаю, в концовке третьего сета я сыграла невероятно здорово
09:19 В. Уильямс: я совершила слишком много ошибок в концовке матча со Стивенс
09:14 Исаева и Вукович снялись с юниорского US Open в парном разряде
09:13 Харитонова проиграла в третьем круге юниорского US Open
08:10 Кис: не думаю, что когда-нибудь чувствовала себя лучше, чем сейчас
06:13 Кис нанесла поражение Вандевеге, отдав лишь три гейма, и вышла в финал US Open
05:15 Винус Уильямс: я буду продолжать играть в теннис
04:35 Стивенс победила Винус Уильямс и стала первой финалисткой US Open
00:45 Скатов пробился в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата США
00:35 Испанцы Марк и Фелисьяно Лопесы вышли в финал US Open в паре
7 сентября 2017, четверг
23:06 Лансере проиграла в третьем круге Открытого чемпионата США среди юниорок
22:32 Рыбакина вышла в четвертьфинал юниорского US Open
21:38 Роже и Тецэу стали первыми финалистами US Open в мужском парном разряде
20:06 Вандевеге: мне больше нравится Федерер, чем Надаль
20:05 Коннорс: Надаль своей страстью заставляет переживать за него
19:04 Турнир в Санкт-Петербурге предоставил «уайлд-кард» Южному и Донскому
17:48 Хьюитт: все игроки сборной Австралии называют полуфинал КД своим приоритетом
16:35 Мугуруса: рада, что могу разделить этот момент с Надалем
15:31 Т. Надаль: в 2010 году подача Рафы была совершенно другой
14:30 Дель Потро: если покажу свой лучший теннис, то могу быть очень опасен для Рафы
13:28 Кудрявцев не смог выйти в четвертьфинал челленджера в Китае
12:12 Федерер: уходя с корта, я подумал: «Наконец я смогу отдохнуть»
11:28 Канепи: Кис сегодня просто играла лучше
11:11 Дьяченко одолела Ковинич во втором круге турнира в Даляне
10:33 Кис: до начала US Open я не думала, что смогу выйти в полуфинал
10:16 Впервые с 2003 года на вершине рейтингов ATP и WTA будут соотечественники
09:53 Звонарёва в свой день рождения вышла в четвертьфинал турнира в Даляне
09:33 Вандевеге: я старалась не давать Плишковой набирать лёгкие очки на подаче
09:29 Надаль: в 19 лет сложно сделать то, что удалось Рублёву
09:26 Рублёв: если бы я лучше подавал, то счёт, может, был бы 3:6, 4:6, 4:6
09:23 Плишкова: мне всё равно, что я уже не буду первой ракеткой мира
08:44 Дель Потро: думаю, с Федерером я сыграл свой лучший матч на US Open
08:37 Федерер: к сожалению, мне попался парень, который был лучше меня
07:10 Дель Потро обыграл Федерера и вышел в полуфинал US Open
03:34 Кис нанесла поражение Канепи и сыграет с Вандевеге в полуфинале US Open
Все новости RSS
Партнерский контент