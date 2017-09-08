Реванш за Олимпиаду. Анонс 12-го дня US Open

US Open вышел на финишную прямую. В пятницу, 8 сентября, будет разыгран первый финал – в мужском парном разряде. В женской одиночке будет день отдыха, зато представители сильного пола проведут оба полуфинала. Сначала на корт выйдут Кевин Андерсон (28) — Пабло Карреньо-Буста (12), а затем Рафаэль Надаль (1) — Хуан-Мартин дель Потро (24). Продолжится борьба и в юниорских соревнованиях. До четвертьфиналов в одиночках добрались двое россиян – Тимофей Скатов и Елена Рыбакина (3).
МАТЧ ДНЯ. НАДАЛЬ — ДЕЛЬ ПОТРО
Заключительный матч в программе игрового дня пятницы на центральном корте обещает стать настоящим блокбастером. Рафаэль Надаль, уже защитивший первую строчку рейтинга от посягательств Роджера Федерера, мчит на всех порах к своему 16-му титулу на турнирах «Большого шлема». Только согласится ли с этим Хуан-Мартин дель Потро, который, собственно, и убрал с пути испанца грозного Федерера? Надаль с аргентинцем играл уже 13 раз и пока имеет преимущество и по очным встречам – 8-5, и по матчам на турнирах «Большого шлема» — 2-1. Но последняя их встреча на корте наверняка оставила в сердце Рафы большую занозу. Это была мегабитва в рамках полуфинала Олимпиады в Рио-де-Жанейро, и её за 3 с лишним часа выиграл Хуан-Мартин, который в итоге завоевал олимпийское серебро, а Рафаэлю не досталось даже бронзы. На нынешнем US Open сетка у Надаля была проще – ему до полуфинала ни разу не достался сеяный игрок, а вот дель Потро приложил массу усилий, чтобы убрать с дороги Баутиста-Агута (11), а особенно Тима (6) и Федерера (3). Всезнающие букмекеры отдают предпочтение в предстоящем полуфинале испанцу, но всё, как обычно, решится на корте.
US Open. День 12-й. 8 сентября, пятница. Начало матчей в 12:00 (19:00 мск)
Мужчины. 1/2 финала. Сетка
Женщины. Сетка
Парный разряд. Мужчины. Финал. Сетка
Женщины. 1/2 финала. Сетка
Микст. 1/2 финала. Сетка
Юниорский турнир. Юноши. 1/4 финала. Сетка
Девушки. 1/4 финала. Сетка
Arthur Ashe Stadium
Жан-Жюльен Роже / Хоря Тецэу (Нидерланды / Румыния, 12) — Фелисьяно Лопес / Марк Лопес (Испания, 11)
Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).
Прогноз букмекеров: 1.72 – 2.05.
Прогноз «Чемпионата»: победа Лопесов в трёх сетах.
Кевин Андерсон (ЮАР, 28) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12)
Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (не ранее 23:00).
Личные встречи: 2-0 (Касабланка-2013, Монреаль-2017).
Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: 4-й круг (2013-2015) – 3-й круг (2017);
«Ролан Гаррос»: 4-й круг (2013, 2014, 2017) – 1/4 финала (2017);
Уимблдон: 4-й круг (2014, 2015, 2017) – 1-й круг (2014-2016);
US Open: 1/4 финала (2015) – 3-й круг (2014, 2016).
Путь на US Open — 2017:
1-й круг: Арагон, Q (6:3, 6:3, 6:1) – Кинг, Q (6:3, 6:2, 7:6);
2-й круг: Гулбис, SR (6:3, 7:5, 6:4) – Норри, Q (6:2, 6:4, 6:3);
3-й круг: Чорич (6:4, 6:3, 6:2) – Маю, Q (6:3, 6:4, 6:3);
4-й круг: Лоренци (6:4, 6:3, 6:7, 6:4) – Шаповалов, Q (7:6, 7:6, 7:6);
1/4 финала: Куэрри, 17 (7:6, 6:7, 6:3, 6:7) – Шварцман, 29 (6:4, 6:4, 6:2).
Рейтинг: 32-19.
Прогноз букмекеров: 1.37 – 2.96.
Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в четырёх сетах.
Текстовая трансляция
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 24)
Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 0:30).
Личные встречи: 8-5 (Майами, «Ролан Гаррос», Лондон-2007, Индиан-Уэллс-2009, Индиан-Уэллс, Мадрид (отказ), Уимблдон, Кубок Дэвиса-2011, Индиан-Уэллс-2013 – Майами, Монреаль, US Open-2009, Шанхай-2013, Олимпиада-2016).
Court 6
Елена Рыбакина (Россия, 3) — Мария-Лурдес Карле (Аргентина)
Court 6. 1-й запуск (19:00).
Court 17
Тимофей Скатов (Россия) — Дэнни Томас (США)
Court 17. 4-й запуск (около 23:30).