Реванш за Олимпиаду. Анонс 12-го дня US Open

Надаль на пути к 16-му титулу ТБШ жаждет отыграться у дель Потро за «пощёчину» в Рио, а Андерсон и Карреньо-Буста бьются за первый финал.

US Open вышел на финишную прямую. В пятницу, 8 сентября, будет разыгран первый финал – в мужском парном разряде. В женской одиночке будет день отдыха, зато представители сильного пола проведут оба полуфинала. Сначала на корт выйдут Кевин Андерсон (28) — Пабло Карреньо-Буста (12), а затем Рафаэль Надаль (1) — Хуан-Мартин дель Потро (24). Продолжится борьба и в юниорских соревнованиях. До четвертьфиналов в одиночках добрались двое россиян – Тимофей Скатов и Елена Рыбакина (3).



МАТЧ ДНЯ. НАДАЛЬ — ДЕЛЬ ПОТРО

Заключительный матч в программе игрового дня пятницы на центральном корте обещает стать настоящим блокбастером. Рафаэль Надаль, уже защитивший первую строчку рейтинга от посягательств Роджера Федерера, мчит на всех порах к своему 16-му титулу на турнирах «Большого шлема». Только согласится ли с этим Хуан-Мартин дель Потро, который, собственно, и убрал с пути испанца грозного Федерера? Надаль с аргентинцем играл уже 13 раз и пока имеет преимущество и по очным встречам – 8-5, и по матчам на турнирах «Большого шлема» — 2-1. Но последняя их встреча на корте наверняка оставила в сердце Рафы большую занозу. Это была мегабитва в рамках полуфинала Олимпиады в Рио-де-Жанейро, и её за 3 с лишним часа выиграл Хуан-Мартин, который в итоге завоевал олимпийское серебро, а Рафаэлю не досталось даже бронзы. На нынешнем US Open сетка у Надаля была проще – ему до полуфинала ни разу не достался сеяный игрок, а вот дель Потро приложил массу усилий, чтобы убрать с дороги Баутиста-Агута (11), а особенно Тима (6) и Федерера (3). Всезнающие букмекеры отдают предпочтение в предстоящем полуфинале испанцу, но всё, как обычно, решится на корте.

10-й день US Open. Надаль проверил Рублёва на прочность. Как это было Какой матч ярче? Надаль – Рублёв или Федерер – дель Потро? А может быть Плишкова – Вандевеге или Кис – Канепи? LIVE-трансляция игрового дня.

US Open. День 12-й. 8 сентября, пятница. Начало матчей в 12:00 (19:00 мск)



Мужчины. 1/2 финала. Сетка



Женщины. Сетка



Парный разряд. Мужчины. Финал. Сетка



Женщины. 1/2 финала. Сетка



Микст. 1/2 финала. Сетка



Юниорский турнир. Юноши. 1/4 финала. Сетка



Девушки. 1/4 финала. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Жан-Жюльен Роже / Хоря Тецэу (Нидерланды / Румыния, 12) — Фелисьяно Лопес / Марк Лопес (Испания, 11)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).

Прогноз букмекеров: 1.72 – 2.05.

Прогноз «Чемпионата»: победа Лопесов в трёх сетах.



Кевин Андерсон (ЮАР, 28) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (не ранее 23:00).

Личные встречи: 2-0 (Касабланка-2013, Монреаль-2017).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 4-й круг (2013-2015) – 3-й круг (2017);

«Ролан Гаррос»: 4-й круг (2013, 2014, 2017) – 1/4 финала (2017);

Уимблдон: 4-й круг (2014, 2015, 2017) – 1-й круг (2014-2016);

US Open: 1/4 финала (2015) – 3-й круг (2014, 2016).



Путь на US Open — 2017:

1-й круг: Арагон, Q (6:3, 6:3, 6:1) – Кинг, Q (6:3, 6:2, 7:6);

2-й круг: Гулбис, SR (6:3, 7:5, 6:4) – Норри, Q (6:2, 6:4, 6:3);

3-й круг: Чорич (6:4, 6:3, 6:2) – Маю, Q (6:3, 6:4, 6:3);

4-й круг: Лоренци (6:4, 6:3, 6:7, 6:4) – Шаповалов, Q (7:6, 7:6, 7:6);

1/4 финала: Куэрри, 17 (7:6, 6:7, 6:3, 6:7) – Шварцман, 29 (6:4, 6:4, 6:2).



Рейтинг: 32-19.

Прогноз букмекеров: 1.37 – 2.96.

Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

«Это была великая гонка». Что говорят о поражении Шараповой В Америке вспоминают про мельдоний, а в Англии про конфликт с Возняцки. Как отреагировали в мире на непопадание Марии в 1/4 финала US Open.

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 24)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 0:30).

Личные встречи: 8-5 (Майами, «Ролан Гаррос», Лондон-2007, Индиан-Уэллс-2009, Индиан-Уэллс, Мадрид (отказ), Уимблдон, Кубок Дэвиса-2011, Индиан-Уэллс-2013 – Майами, Монреаль, US Open-2009, Шанхай-2013, Олимпиада-2016).

Court 6

Елена Рыбакина (Россия, 3) — Мария-Лурдес Карле (Аргентина)

Court 6. 1-й запуск (19:00).

Court 17

Тимофей Скатов (Россия) — Дэнни Томас (США)

Court 17. 4-й запуск (около 23:30).