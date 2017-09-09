Американки «закрыли» свой чемпионат

После того, как 4 американки вышли в полуфинал Открытого первенства США, он тут же стал «закрытым», и сегодня мы узнаем имя чемпионки.

US Open – 2017 запомнится не только сенсационным выходом в финал Кевина Андерсона, но и фантастическим развитием событий в женской сетке. Впервые с 1981 года в полуфинал вышли сразу четыре американки. Это поразительно! Но, если мы присмотримся внимательнее ко всем героиням последних дней, то выступление каждой из них в отдельности не такая уж и сенсация. В той или иной мере все они входили в широкий круг претенденток на победу, что уж говорить об их появлении в четвёрке сильнейших.

И всё-таки событие неординарное. Да, флагманом женского тенниса на протяжении последних двух десятилетий является Серена Уильямс. Тоже американка, если вы вдруг забыли. Но с 2002 года ни одна другая девушка из США не побеждала на турнирах «Большого шлема», за исключением сестёр Уильямс. 15 лет назад австралийский чемпионат покорился Дженнифер Каприати. А последние 12 лет никто из соотечественниц сестёр даже до финала не добирался – в 2005-м Линдсей Дэвенпорт дважды боролась за титулы, но удача от неё отвернулась, а потом и вовсе как отрезало.

Случайно ли сложились чисто американские полуфиналы в Нью-Йорке или это событие можно увязать с отсутствием Серены? Полагаю, связь, действительно, есть. Младшая из сестёр своим авторитетом давила абсолютно на всех. Многие ведь проигрывали ей ещё до выхода на корт. Но американкам было особенно тяжело. Как только появлялась мало-мальски перспективная девушка, тут же все кидались сравнивать её с Сереной. С таким давлением справиться чрезвычайно сложно. Женский теннис – это и так 50 процентов психологии, если не больше, а тут тебе ещё нужно справляться с чужими надеждами и чаяниями. Почему же, спросите вы, ничего подобного не было на «Ролан Гаррос» или Уимблдоне? Грунт – это изначально нелюбимое покрытие для всех американок. А в Лондоне Винус вообще-то играла в этом году в финале. Что касается остальных, то Стивенс только набирала форму после травмы, Кис находилась не в лучшем состоянии, так как пропустила первые месяцы сезона из-за травмы кисти, и быстро уступила Джорджи, а Вандевеге добралась до стадии четвертьфинала.

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Сейчас же так совпало, что все лидеры американского тенниса в идеальной форме подошли к US Open. И это было заметно ещё на подступах к «мейджору». Кис выиграла в Стэнфорде, между прочим, обыграв в финале Вандевеге. Стивенс окончательно преодолела последствия всех своих повреждений и уже в Торонто и Цинциннати удивляла своими победами над Шафаржовой, Квитовой, Кербер. Два полуфинала на «премьерных» турнирах подряд – достойнейший результат. И было понятно, что Стивенс в Нью-Йорке ни для кого не будет подарком. Любопытно, что Слоан в начале августа была на 934-м месте рейтинг-листа WTA, и за месяц совершила рывок на 900 позиций вверх.

Винус Уильямс – это отдельная история. В свои 37 лет она оформила два финала – в Австралии и на Уимблдоне, а также добралась до полуфинала на US Open. Коллекцию трофеев пополнить не удалось. Но с таким уровнем тенниса Винус будет опасна и в следующем сезоне.



Безусловно, отсутствие Серены помогло Кис, Стивенс и Вандевеге ещё больше поверить в себя. Быть может, сами они это не анализировали. Но когда ты не видишь в сетке младшую Уильямс, то понимаешь, что всё зависит от твоего уровня игры, а не от настроя или физического состояния Серены. Безусловно, чисто американские полуфиналы не были бы возможны без толики удачи. Вот, к примеру, не выбей Квитова Мугурусу, то с испанкой всем бы пришлось несладко. Будь она в другой части сетки, могла бы сейчас играть в финале и с ещё большей радостью принимать первый номер рейтинга.

Банально, но звёзды так сошлись, что на этот раз на US Open случилось пиршество местной школы тенниса. Но, пожалуй, не случайно то, что это произошло именно в Нью-Йорке. На этом турнире «Большого шлема» самая необычная, самая раскрепощённая обстановка. Особенно это касается вечерней сессии. За своих здесь болеют по-настоящему, люди приходят именно ради этого, а не только из-за большой любви к игре. И Мэдисон Кис после утомительного матча с Еленой Весниной, который закончился ближе к утру, благодарила болельщиков, говорила, что они её вытащили из тяжёлого состояния. В Австралии или на Уимблдоне никто бы так Мэди не помог.

До нынешнего финала лучшими результатами Кис и Стивенс на «Больших шлемах» были полуфиналы Australian Open. Мэдисон там побывала в 2015-м, Стивенс – в 2013-м. Теперь они синхронно в финале домашнего «мейджора». Явным фаворитом считается более молодая Кис, от неё уже давно все ждут больших побед и удивляются, почему к 22 годам Мэдисон их не добилась. На Стивенс и перед турниром возлагались меньшие надежды, да и вообще о ней за период вынужденного простоя многие успели позабыть. Но возвращение получилось по истине триумфальным. Так почему бы Слоан не удивить снова. Единственную личную встречу у Кис она выиграла. Тогда мы наверняка снова сможем увидеть, как она падает со стула на пресс-конференции, правда, уже по другому поводу!

Скоро ли мы снова увидим чисто американские полуфиналы на турнирах «Большого шлема»? На US Open такого события пришлось ждать 36 лет. Но вскоре должна вернуться Серена. Посмотрим, как на остальных повлияет появление примы. Однако их прогресс отрицать глупо, и уже совсем скоро сборной США играть в финале Fed Cup, белорусской команде завидовать не стоит, даже если за неё выступит сама Виктория Азаренко.