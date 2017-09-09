Спор за дебютный «шлем». Анонс 13-го дня US Open

Вслед за мужским парным разрядом в субботу, 9 сентября, на US Open будет проведено ещё два финала – в миксте и женской одиночке. Главный титул дня оспорят американки Мэдисон Кис (15) и Слоан Стивенс (SR). Продолжится борьба и в юниорских соревнованиях. До полуфинала в одиночном разряде добрался россиян Тимофей Скатов.

МАТЧ ДНЯ. КИС — СТИВЕНС

Мы уже подробно рассказывали в нашем материале о повторении американскими теннисистками рекорда 36-летней давности – все четыре полуфиналистки представляют только США. В итоге в финал пробились две дебютантки решающей стадии турниров «Большого шлема» — Мэдисон Кис и Слоан Стивенс. И тем самым перекрыто ещё одно давнее достижение: в 1984 году финал US Open разыграли Мартина Навратилова и Крис Эверт, и с тех пор, если до решающего матча добирались две американки, то хотя бы одна из них обязательно была сестрой Уильямс.

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Мэдисон и Слоан до этого играли лишь раз. Во втором круге Майами-2015 уверенно победила Стивенс – 6:4, 6:2. Она начала нынешний август в ранге 934-й ракетки мира, но благодаря полуфиналам на крупных турнирах в Торонто и Цинциннати, а также финалу в Нью-Йорке поднимется уже как минимум на 22-ю позицию в рейтинге. Потрясающий рывок! Тем не менее, на нынешнем турнире у Слоан был гораздо более тяжёлый путь к решающему матчу, чем у её будущей соперницы – она отдала четыре сета, в том числе в каждом из трёх последних поединков. У Кис после напряжённых трёхсетовых побед над Весниной и Свитолиной в 3-м и 4-м круге будто бы открылось второе дыхание. На два следующих круга она затратила по часу с небольшим. В грядущем финале всезнающие букмекеры называют фаворитом Мэдисон. А кто станет чемпионкой – решится, как всегда, на корте.

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US Open. День 13-й. 9 сентября, суббота. Начало матчей в 12:00 (19:00 мск)

Мужчины. Сетка

Женщины. Финал. Сетка

Парный разряд. Женщины. Сетка

Микст. Финал. Сетка

Юниорский турнир. Юноши. 1/2 финала. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Джейми Маррей / Мартина Хингис (Великобритания / Швейцария, 1) — Чань Хаочин / Майкл Винус (Китайский Тайбэй / Новая Зеландия, 3)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).

Прогноз букмекеров: 1.23 – 3.86.

Прогноз «Чемпионата»: победа Маррея/Хингис в двух сетах.

Мэдисон Кис (США, 15) — Слоан Стивенс (США, SR)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (не ранее 23:00).

Личные встречи: 0-1 (Майами-2015).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/2 финала (2015) – 1/2 финала (2013);

«Ролан Гаррос»: 4-й круг (2016) – 4-й круг (2012-2015);

Уимблдон: 1/4 финала (2015) – 1/4 финала (2013);

US Open: 4-й круг (2015, 2016) – 4-й круг (2013).

Путь на US Open — 2017:

1-й круг: Мертенс (6:3, 7:6) – Винчи (7:5, 6:1);

2-й круг: Мария (6:3, 6:4) – Цибулкова, 11 (6:2, 5:7, 6:3);

3-й круг: Веснина, 17 (2:6, 6:4, 6:1) – Барти (6:2, 6:4);

4-й круг: Свитолина, 4 (7:6, 1:6, 6:4) – Гёргес, 30 (6:3, 3:6, 6:1);

1/4 финала: Канепи, Q (6:3, 6:3) – Севастова, 16 (6:3, 3:6, 7:6).

1/2 финала: Вандевеге, 20 (6:1, 6:2) – В.Уильямс, 9 (6:1, 0:6, 7:5).

Рейтинг: 16-83.

Прогноз букмекеров: 1.40 – 2.85.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Court 17

Аксель Хеллер (Аргентина, 1) — Тимофей Скатов (Россия)

Court 17. 1-й запуск (19:00).