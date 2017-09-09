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Текст: Даниил Сальников
Фото: Reuters

Спор за дебютный «шлем». Анонс 13-го дня US Open

Впервые за 33 года всеамериканский финал будет разыгран без сестёр Уильямс.
9 сентября 2017, суббота. 19:15 Теннис

Вслед за мужским парным разрядом в субботу, 9 сентября, на US Open будет проведено ещё два финала – в миксте и женской одиночке. Главный титул дня оспорят американки Мэдисон Кис (15) и Слоан Стивенс (SR). Продолжится борьба и в юниорских соревнованиях. До полуфинала в одиночном разряде добрался россиян Тимофей Скатов.

МАТЧ ДНЯ. КИС — СТИВЕНС

US Open (ж) 2017. Финал
09 сентября 2017 года, суббота. 23:00 МСК
Мэдисон
Кис
Слоан
Стивенс

Мы уже подробно рассказывали в нашем материале о повторении американскими теннисистками рекорда 36-летней давности – все четыре полуфиналистки представляют только США. В итоге в финал пробились две дебютантки решающей стадии турниров «Большого шлема» — Мэдисон Кис и Слоан Стивенс. И тем самым перекрыто ещё одно давнее достижение: в 1984 году финал US Open разыграли Мартина Навратилова и Крис Эверт, и с тех пор, если до решающего матча добирались две американки, то хотя бы одна из них обязательно была сестрой Уильямс.

Американки «закрыли» свой чемпионат
После того, как 4 американки вышли в полуфинал Открытого первенства США, он тут же стал «закрытым», и сегодня мы узнаем имя чемпионки.

Мэдисон и Слоан до этого играли лишь раз. Во втором круге Майами-2015 уверенно победила Стивенс – 6:4, 6:2. Она начала нынешний август в ранге 934-й ракетки мира, но благодаря полуфиналам на крупных турнирах в Торонто и Цинциннати, а также финалу в Нью-Йорке поднимется уже как минимум на 22-ю позицию в рейтинге. Потрясающий рывок! Тем не менее, на нынешнем турнире у Слоан был гораздо более тяжёлый путь к решающему матчу, чем у её будущей соперницы – она отдала четыре сета, в том числе в каждом из трёх последних поединков. У Кис после напряжённых трёхсетовых побед над Весниной и Свитолиной в 3-м и 4-м круге будто бы открылось второе дыхание. На два следующих круга она затратила по часу с небольшим. В грядущем финале всезнающие букмекеры называют фаворитом Мэдисон. А кто станет чемпионкой – решится, как всегда, на корте.

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US Open. День 13-й. 9 сентября, суббота. Начало матчей в 12:00 (19:00 мск)

Мужчины. Сетка

Женщины. Финал. Сетка

Парный разряд. Женщины. Сетка

Микст. Финал. Сетка

Юниорский турнир. Юноши. 1/2 финала. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Джейми Маррей / Мартина Хингис (Великобритания / Швейцария, 1) — Чань Хаочин / Майкл Винус (Китайский Тайбэй / Новая Зеландия, 3)
Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).
Прогноз букмекеров: 1.23 – 3.86.
Прогноз «Чемпионата»: победа Маррея/Хингис в двух сетах.

Мэдисон Кис (США, 15) — Слоан Стивенс (США, SR)
Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (не ранее 23:00).
Личные встречи: 0-1 (Майами-2015).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: 1/2 финала (2015) – 1/2 финала (2013);
«Ролан Гаррос»: 4-й круг (2016) – 4-й круг (2012-2015);
Уимблдон: 1/4 финала (2015) – 1/4 финала (2013);
US Open: 4-й круг (2015, 2016) – 4-й круг (2013).

Путь на US Open — 2017:
1-й круг: Мертенс (6:3, 7:6) – Винчи (7:5, 6:1);
2-й круг: Мария (6:3, 6:4) – Цибулкова, 11 (6:2, 5:7, 6:3);
3-й круг: Веснина, 17 (2:6, 6:4, 6:1) – Барти (6:2, 6:4);
4-й круг: Свитолина, 4 (7:6, 1:6, 6:4) – Гёргес, 30 (6:3, 3:6, 6:1);
1/4 финала: Канепи, Q (6:3, 6:3) – Севастова, 16 (6:3, 3:6, 7:6).
1/2 финала: Вандевеге, 20 (6:1, 6:2) – В.Уильямс, 9 (6:1, 0:6, 7:5).

Рейтинг: 16-83.
Прогноз букмекеров: 1.40 – 2.85.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кис в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Court 17

Аксель Хеллер (Аргентина, 1) — Тимофей Скатов (Россия)
Court 17. 1-й запуск (19:00).

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Мэдисон Кис Слоан Стивенс US Open
Новости. Теннис
9 сентября 2017, суббота
20:27 Хингис и Дж. Маррей — чемпионы US Open — 2017 в миксте
20:02 Текстовая онлайн-трансляция финала US Open Кис — Стивенс
18:24 А. Зверев квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Лондоне
18:12 Шафаржова и Маттек-Сэндс получили право сыграть на Итоговом чемпионате WTA
16:20 Джокович: спасибо вам за все сообщения и любовь для Тары
15:45 Шарапова: папа, я обещала до твоей смерти выйти к сетке с подачи. Всё впереди
14:38 Кудрявцева стартует в квалификации турнира в Квебеке матчем с Глушко
13:35 Родина сыграет с Мертенс в первом круге турнира в Токио
12:41 Ф. Лопес: в финале мы не использовали свои шансы на приёме
11:50 Звонарёва вышла в финал турнира в Даляне, победив Дьяченко
11:28 Тецэу: мы с Роже хотели вновь испытать ощущения как после победы на Уимблдоне
10:50 Роже: мы с Тецэу здорово играли во всех матчах US Open, в том числе в финале
10:46 Надаль: я понимал, что сегодня должен был провести свой лучший матч на турнире
09:19 Андерсон: если позволить Рафе захватить контроль, то придётся очень тяжело
09:13 Дель Потро: если честно, я зол, что упустил шанс выйти в финал
09:08 Лансере и Рахимова вышли в полуфинал юниорского US Open в парном разряде
09:06 Карреньо-Буста: ключевым моментом стала моя двойная ошибка в конце второго сета
08:48 Андерсон: в полуфинале US Open пришлось поработать, но теперь я на седьмом небе
07:49 Дель Потро: Надаль играл очень умно начиная со второго сета и до конца матча
07:09 Надаль: после первого сета я понял, что в игре с дель Потро надо что-то изменить
05:31 Надаль сразится с Андерсоном в финале US Open
02:33 Андерсон стал первым финалистом US Open – 2017
01:39 Тимофей Скатов отдал всего 4 гейма Дэнни Томасу в 1/4 финала юниорского US Open
01:29 Надаль: теннис — огромная часть жизни Серены, и она может снова стать первой
01:09 Хингис и Дж. Маррей стали финалистами US Open, отыграв 12 брейк-пойнтов из 13
00:37 Чжань и Винус — в финале Открытого чемпионата США в миксте
8 сентября 2017, пятница
23:59 Градецка и Синякова выбили Шафаржову и Стрыцову и вышли в финал US Open
22:13 Текстовая онлайн-трансляция полуфинала US Open Андерсон — Карреньо-Буста
21:37 Рыбакина неожиданно проиграла Карле в четвертьфинале юниорского US Open
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10:37 Вандевеге: я боролась как могла, но Кис до конца матча была на высоте
10:20 Звонарёва сыграет с Дьяченко в полуфинале турнира в Даляне
09:25 Дьяченко вышла в полуфинал турнира в Даляне
09:24 Стивенс: думаю, в концовке третьего сета я сыграла невероятно здорово
09:19 В. Уильямс: я совершила слишком много ошибок в концовке матча со Стивенс
09:14 Исаева и Вукович снялись с юниорского US Open в парном разряде
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