Новая королева Америки. Слоан Стивенс выиграла US Open

Игра в чехарду

Нынешний US Open в женском разряде получился в своём роде уникальным. Сразу 8 теннисисток перед его началом претендовали на звание первой ракетки мира. Конечно, для большинства из них необходимо было, чтобы и конкурентки выступили неудачно, но, в первую очередь им и самим нужно было выигрывать как можно больше матчей. Однако с этим получились проблемы.

В первый же день Симона Халеп, имевшая лучшую стартовую позицию в этой гонке, проиграла Марии Шараповой. Проиграла в понедельник и Йоханна Конта. Во втором круге сошли с дистанции Каролина Возняцки и Светлана Кузнецова. Добравшись до 4-го круга, Гарбинье Мугуруса обогнала Халеп, выключила из борьбы Винус Уильямс (американке с этого момента не хватило бы очков до первого места даже в случае титула), но тут же сама испанка была выбита из сетки Петрой Квитовой. На этой же стадии проиграла и Элина Свитолина. Таким образом, борьбу продолжала лишь действующая первая ракетка мира Каролина Плишкова, которая пыталась защитить очки за прошлогодний финал. Однако в четвертьфинале чешка проиграла Коко Вандевеге, и судьба первой ракетки мира была досрочно решена. Мугуруса!

Просто Мария

Непросто даётся Марии Шараповой возвращение в строй после дисквалификации. На «Ролан Гаррос» ей не хотели давать «уайлд-кард», к тому же во время грунтовой серии россиянка повредила левую ногу на турнире в Риме и была вынуждена пропустить несколько недель. На Уимблдоне россиянка не стала проситься в основную сетку, а собиралась начать турнир с квалификации, однако не успела восстановиться к тому времени после травмы.

Сезон американского харда Мария начала со Стэнфорда, но после победы над Дженнифер Брэйди отказалась выходить на матч второго круга из-за травмы левой руки. Следом россиянка пропустила Торонто и Цинциннати, куда ей предоставили wild card, но на US Open всё-таки выступила. Хотя споры о её «специальном приглашении» не прекращались вплоть до её схода с дистанции. Это был первый турнир «Большого шлема» для экс-первой ракетки мира после Australian Open-2016. Со жребием Шараповой откровенно не повезло. Она сразу же попала на лидера промежуточного рейтинга Симону Халеп, с которой справилась почти за 3 часа. Следом последовало ещё одно энергозатратное противостояние с Тимя Бабош.

Лишь в третьем круге в матче с Софьей Кенин россиянка не потеряла сета, а вот в четвёртом раунде Мария уже ничего не смогла поделать с цепкой игрой Анастасии Севастовой, которая успешно боролась с её атакующим теннисом, не раз его разрушая сменой ритма и результативными укороченными ударами. Да, Шарапова не попала в четвертьфинал, но благодаря результату на US Open поднялась теперь в район топ-100 и теперь вопросов по её «уайлд-кард» на «Больших шлемах» уже возникать не будет просто потому, что они ей будут не нужны.

«Это была великая гонка». Что говорят о поражении Шараповой В Америке вспоминают про мельдоний, а в Англии про конфликт с Возняцки. Как отреагировали в мире на непопадание Марии в 1/4 финала US Open.

Американские рекорды

Когда все выяснения отношений на тему первой ракетки мира завершились, к полуфиналу образовалась ещё одна довольно непривычная ситуация – в четвёрку сильнейших пробились только американки – Коко Вандевеге, Мэдисон Кис, Винус Уильямс и Слоан Стивенс. Последний раз на US Open такое было в 1981 году. Ну а когда Винус под напором Слоан была вынуждена признать поражение в третьем сете – 5:7, стало ясно, что титул достанется кому-то из новичков, ведь свежеиспечённые финалистки ни разу до этого не доходили дальше полуфиналов – ни Мэдисон Кис, ни Слоан Стивенс. Кроме того, в 1984 году финал US Open разыграли Мартина Навратилова и Крис Эверт, и с тех пор, если до решающего матча добирались две американки, то хотя бы одна из них обязательно была сестрой Уильямс. Теперь же Кис и Стивенс эту 33-летнюю закономерность нарушили.

Американки «закрыли» свой чемпионат После того, как 4 американки вышли в полуфинал Открытого первенства США, он тут же стал «закрытым», и сегодня мы узнаем имя чемпионки.

Разгром в финале за час

Финал, как это часто бывает, откровенно не получился. Мэдисон Кис, которую букмекеры называли фаворитом, не справилась с давлением. Она начала с двух эйсов, но тут же пошли невынужденные ошибки. В итоге пятый гейм на своей подаче она не удержала, а после седьмого и вовсе дальше выигрывала исключительно Стивенс. В итоге Мэдисон допустила 30 собственных ошибок при том, что матч продлился всего 15 геймов. Нельзя сказать, что Слоан ничего не показала, просто на фоне «зажавшейся» соперницы ей оставалось только пытаться самой не скатиться на ошибки, продолжать контролировать ход матча и собирать очки.

В итоге через 1 час 1 минуту 24-летняя Слоан Стивенс одержала пока саму главную для себя победу. Это всего лишь пятый титул в её карьере. Таким образом, все четыре турнира «Большого шлема» в этом году выиграли разные теннисистки.

«Я очень рада. Мне удалось соединить всё воедино, но всё, чего я добилась, это благодаря моей команде. Когда мы сели на стулья перед церемонией, мы немного поговорили с Мэдисон, и я сказала, что хотела бы сняться, чтобы мы выиграли обе. Я так хотела, чтобы она победила тоже. Она одна из моих самых близких подруг в туре. Я желаю тебе, Мэдисон, только самого наилучшего», — заявила Слоан на церемонии награждения.

Все титулы Слоан Стивенс (5):



2017 — US Open; 2016 — Чарльстон, Акапулько, Окленд; 2015 — Вашингтон. 2017 — US Open; 2016 — Чарльстон, Акапулько, Окленд; 2015 — Вашингтон.

Одна из самых низкорейтинговых чемпионок в истории

С начала введения компьютерного рейтинга в WTA Слоан Стивенс стала четвёртой среди самых низкорейтинговых теннисисток, победивших на турнире «Большого шлема». Ким Клейстерс на US Open-2009 и Ивонн Гулагонг на Australian Open-1977 выиграли вообще без рейтинга, а Крис О'Нилл победила в Австралии-1978, будучи 111-й.

Стивенс длительное время не выступала после поражения в первом круге на Олимпиаде-2016 в Рио от Эжени Бушар. В феврале нынешнего года ей провели операцию на левой ноге, а впервые она вышла на корт на Уимблдоне, уже по защищённому рейтингу, поскольку очков к тому времени у неё практически не осталось. Слоан проиграла в первом же круге Элисон Риске, но для получения игровой практики выступила ещё в двух разрядах – в миксте проиграла, а вот в паре прошла во второй раунд.

Серию турниров на американском харде Стивенс начала с Вашингтона, но там ей не повезло с сеткой – сразу же досталась в соперницы первый номер посева Симона Халеп. Борьба была упорной, лишь на тай-брейке американка уступила в первом сете, а на второй её не хватило. Premier в Торонто Слоан начала в ранге 934-й ракетки мира, но дальше последовал стремительный взлёт – выход в полуфинал, потом сразу же ещё один полуфинал в Цинциннати. Попутно американка обыграла таких непростых соперниц как Анжелика Кербер, Петра Квитова (дважды), Люси Шафаржова (дважды), Екатерина Макарова, Юлия Путинцева и Юлия Гёргес. Из-за обилия игровой практики пришлось даже сняться с Нью-Хэйвена, чтобы подойди к US Open во всеоружии.



Теперь Слоан вернулась уже в топ-20 и защищённый рейтинг ей больше не понадобится. Она не только будет попадать в основу любого турнира по рейтингу, но и практически везде будет оказываться сеяной. А значит на «Больших шлемах» ей во втором круге не будут попадаться такие грозные соперницы, как сейчас в Нью-Йорке Доминика Цибулкова (11). Это позволит новой теннисной королеве Америки более равномерно раскладывать свои силы по турниру, чтобы поскорее добраться до заветной цели – первая десятка. А там уже можно замахнуться и на звание первой ракетки мира, за которое на нынешнем турнире боролись совсем другие теннисистки.

Положение Слоан Стивенс в рейтинг-листе WTA за последний месяц:



7.08. (до Торонто) – 934-е место.

14.08. (после Торонто) – 151-е.

21.08. (после Цинциннати) – 84-е.

11.09. (после US Open) – 17-е.