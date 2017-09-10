Финал ровесников с разными судьбами. Анонс 14-го дня US Open

В воскресенье, 10 сентября, завершится 137-й по счёту US Open. Будут разыграны оставшиеся финалы, в том числе в мужском одиночном разряде. Главный титул дня оспорят испанец Рафаэль Надаль (1) и Кевин Андерсон из ЮАР (28).

МАТЧ ДНЯ. НАДАЛЬ — АНДЕРСОН



Не раз уже наблюдатели отмечали, что сетка на нынешнем US Open поразительным образом складывается удачно для первой ракетки мира Рафаэля Надаля. До полуфинала ему не встретился ни один сеяный соперник, да и вообще никто из его семи оппонентов за турнир «Большого шлема» не входил в топ-25. Но это не вина испанца. Он играет с теми, кто достаётся ему по сетке. В финале Рафе будет противостоять его ровесник – Кевин Андерсон, который до нынешнего розыгрыша максимально высоко на «мэйджорах» доходил до 1/4 финала (US Open-2015). У Надаля в активе «карьерный шлем», а всего 15 побед и 7 поражений в больших финалах.

Теннисисты знакомы друг с другом с юных лет, о чём свидетельствует их совместная детская фотография. В профессионалах они пересекались на корте 4 раза – и во всех случаях первенствовал Надаль. Более того – за все эти матчи испанец отдал сопернику всего один сет. В ближайшем поединке всезнающие букмекеры отдают предпочтение Рафаэлю. А кто станет победителем – решится, как всегда, на корте.



US Open. День 14-й. 10 сентября, воскресенье. Начало матчей в 12:00 (19:00 мск, центральный корт – 20:00 мск)



Мужчины. Финал. Сетка



Парный разряд. Женщины. Финал. Сетка



Юниорский турнир. Юноши. Финал. Сетка



Девушки. Финал. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Люция Градецка / Катержина Синякова (Чехия, 7) — Чань Юнжань / Мартина Хингис (Китайский Тайбэй / Швейцария, 2)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).

Прогноз букмекеров: 2.97 – 1.36.

Прогноз «Чемпионата»: победа Юнжань/Хингис в двух сетах.

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Кевин Андерсон (ЮАР, 28)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (не ранее 23:00).

Личные встречи: 4-0 (Торонто-2010, Australian Open, Париж-2015, Барселона-2017).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: титул (2009) – 4-й круг (2013-2015);

«Ролан Гаррос»: титул (2005-2008, 2010-2014, 2017) – 4-й круг (2013, 2014, 2017);

Уимблдон: титул (2008, 2010) – 4-й круг (2014, 2015, 2017);

US Open: титул (2010, 2013) – 1/4 финала (2015).

Путь на US Open — 2017:

1-й круг: Лайович (7:6, 6:2, 6:2) – Арагон, Q (6:3, 6:3, 6:1);

2-й круг: Дэниэл (4:6, 6:3, 6:2, 6:2) – Гулбис, SR (6:3, 7:5, 6:4);

3-й круг: Л.Майер, LL (6:7, 6:3, 6:1, 6:4) – Чорич (6:4, 6:3, 6:2);

4-й круг: Долгополов (6:2, 6:4, 6:1) – Лоренци (6:4, 6:3, 6:7, 6:4);

1/4 финала: Рублёв (6:1, 6:2, 6:2) – Куэрри, 17 (7:6, 6:7, 6:3, 6:7);

1/2 финала: дель Потро, 24 (4:6, 6:0, 6:3, 6:2) – Карреньо-Буста, 12 (4:6, 7:5, 6:3, 6:4).

Рейтинг: 1-32.

Прогноз букмекеров: 1.12 – 5.65.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

Grandstand

Кори Гауфф (США, WC) — Аманда Анисимова (США, 4)

Grandstand. 1-й запуск (19:00).

Аксель Хеллер (Аргентина, 1) — Ибин У (Китай, 2)

Grandstand. 2-й запуск (не ранее 21:00).