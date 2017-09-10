175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Рафаэль Надаль и Кевин Андерсон
Текст: Даниил Сальников
Фото: Reuters

Финал ровесников с разными судьбами. Анонс 14-го дня US Open

Рафаэль Надаль в своём 23-м финале турнира «Большого шлема» поборется за 16-й титул с дебютантом этой стадии Кевином Андерсоном.
10 сентября 2017, воскресенье. 18:20 Теннис

В воскресенье, 10 сентября, завершится 137-й по счёту US Open. Будут разыграны оставшиеся финалы, в том числе в мужском одиночном разряде. Главный титул дня оспорят испанец Рафаэль Надаль (1) и Кевин Андерсон из ЮАР (28).

МАТЧ ДНЯ. НАДАЛЬ — АНДЕРСОН

Не раз уже наблюдатели отмечали, что сетка на нынешнем US Open поразительным образом складывается удачно для первой ракетки мира Рафаэля Надаля. До полуфинала ему не встретился ни один сеяный соперник, да и вообще никто из его семи оппонентов за турнир «Большого шлема» не входил в топ-25. Но это не вина испанца. Он играет с теми, кто достаётся ему по сетке. В финале Рафе будет противостоять его ровесник – Кевин Андерсон, который до нынешнего розыгрыша максимально высоко на «мэйджорах» доходил до 1/4 финала (US Open-2015). У Надаля в активе «карьерный шлем», а всего 15 побед и 7 поражений в больших финалах.

Теннисисты знакомы друг с другом с юных лет, о чём свидетельствует их совместная детская фотография. В профессионалах они пересекались на корте 4 раза – и во всех случаях первенствовал Надаль. Более того – за все эти матчи испанец отдал сопернику всего один сет. В ближайшем поединке всезнающие букмекеры отдают предпочтение Рафаэлю. А кто станет победителем – решится, как всегда, на корте.

US Open. День 14-й. 10 сентября, воскресенье. Начало матчей в 12:00 (19:00 мск, центральный корт – 20:00 мск)

Мужчины. Финал. Сетка

Парный разряд. Женщины. Финал. Сетка

Юниорский турнир. Юноши. Финал. Сетка

Девушки. Финал. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Люция Градецка / Катержина Синякова (Чехия, 7) — Чань Юнжань / Мартина Хингис (Китайский Тайбэй / Швейцария, 2)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).
Прогноз букмекеров: 2.97 – 1.36.
Прогноз «Чемпионата»: победа Юнжань/Хингис в двух сетах.

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Кевин Андерсон (ЮАР, 28)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (не ранее 23:00).
Личные встречи: 4-0 (Торонто-2010, Australian Open, Париж-2015, Барселона-2017).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: титул (2009) – 4-й круг (2013-2015);
«Ролан Гаррос»: титул (2005-2008, 2010-2014, 2017) – 4-й круг (2013, 2014, 2017);
Уимблдон: титул (2008, 2010) – 4-й круг (2014, 2015, 2017);
US Open: титул (2010, 2013) – 1/4 финала (2015).

Путь на US Open — 2017:
1-й круг: Лайович (7:6, 6:2, 6:2) – Арагон, Q (6:3, 6:3, 6:1);
2-й круг: Дэниэл (4:6, 6:3, 6:2, 6:2) – Гулбис, SR (6:3, 7:5, 6:4);
3-й круг: Л.Майер, LL (6:7, 6:3, 6:1, 6:4) – Чорич (6:4, 6:3, 6:2);
4-й круг: Долгополов (6:2, 6:4, 6:1) – Лоренци (6:4, 6:3, 6:7, 6:4);
1/4 финала: Рублёв (6:1, 6:2, 6:2) – Куэрри, 17 (7:6, 6:7, 6:3, 6:7);
1/2 финала: дель Потро, 24 (4:6, 6:0, 6:3, 6:2) – Карреньо-Буста, 12 (4:6, 7:5, 6:3, 6:4).

Рейтинг: 1-32.
Прогноз букмекеров: 1.12 – 5.65.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.
Текстовая трансляция

Grandstand

Кори Гауфф (США, WC) — Аманда Анисимова (США, 4)

Grandstand. 1-й запуск (19:00).

Аксель Хеллер (Аргентина, 1) — Ибин У (Китай, 2)

Grandstand. 2-й запуск (не ранее 21:00).

Новая королева Америки. Слоан Стивенс выиграла US Open
Новая чемпионка Стивенс, возвращение Шараповой, чехарда в борьбе за лидерство и новая 1-я ракетка Мугуруса – таким запомним женский US Open.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Кевин Андерсон Рафаэль Надаль US Open
Новости. Теннис
10 сентября 2017, воскресенье
17:53 Шарапова сходила на спектакль по «Мастеру и Маргарите» в Нью-Йорке
13:46 Стивенс повторила достижение Клейстерс восьмилетней давности
12:59 Кис: сейчас я расстроена, но через пару дней буду счастлива
12:46 В финале юниорского US Open сыграет 13-летняя американка
12:01 Вера Звонарёва примет участие в Московском марафоне
10:40 Звонарёва проиграла Козловой в финале турнира в Даляне
09:52 Стивенс: мою историю можно прокомментировать только словом «безумие»
09:47 Стивенс – первая американская победительница ТБШ за 15 лет, не считая Уильямс
01:06 Веснина поздравила Стивенс и Кис с отличным выступлением на US Open — 2017
00:51 Стивенс: пошутила, что теперь мне нужно заканчивать карьеру
00:43 Кис: если я должна была уступить сегодня, то рада, что проиграла именно Слоан
00:37 Стивенс за 5 недель поднимется в рейтинг-листе более чем на 900 позиций
00:23 Стивенс стала чемпионкой US Open, разгромив Кис в финале
9 сентября 2017, суббота
23:47 Димитров: потрясён известиями о разрушениях на Британских Виргинских Островах
22:51 Дель Потро — болельщикам: спасибо за вашу любовь, я этого не забуду
21:46 Мугуруса — первая участница Итогового чемпионата WTA в Сингапуре
20:46 Скатов проиграл Хеллеру в полуфинале юношеского Открытого чемпионата США
20:39 Кудрявцева победила Глушко в первом круге квалификации турнира в Квебеке
20:27 Хингис и Дж. Маррей — чемпионы US Open — 2017 в миксте
20:02 Текстовая онлайн-трансляция финала US Open Кис — Стивенс
18:24 А. Зверев квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Лондоне
18:12 Шафаржова и Маттек-Сэндс получили право сыграть на Итоговом чемпионате WTA
16:20 Джокович: спасибо вам за все сообщения и любовь для Тары
15:45 Шарапова: папа, я обещала до твоей смерти выйти к сетке с подачи. Всё впереди
14:38 Кудрявцева стартует в квалификации турнира в Квебеке матчем с Глушко
13:35 Родина сыграет с Мертенс в первом круге турнира в Токио
12:41 Ф. Лопес: в финале мы не использовали свои шансы на приёме
11:50 Звонарёва вышла в финал турнира в Даляне, победив Дьяченко
11:28 Тецэу: мы с Роже хотели вновь испытать ощущения как после победы на Уимблдоне
10:50 Роже: мы с Тецэу здорово играли во всех матчах US Open, в том числе в финале
10:46 Надаль: я понимал, что сегодня должен был провести свой лучший матч на турнире
09:19 Андерсон: если позволить Рафе захватить контроль, то придётся очень тяжело
09:13 Дель Потро: если честно, я зол, что упустил шанс выйти в финал
09:08 Лансере и Рахимова вышли в полуфинал юниорского US Open в парном разряде
09:06 Карреньо-Буста: ключевым моментом стала моя двойная ошибка в конце второго сета
08:48 Андерсон: в полуфинале US Open пришлось поработать, но теперь я на седьмом небе
07:49 Дель Потро: Надаль играл очень умно начиная со второго сета и до конца матча
07:09 Надаль: после первого сета я понял, что в игре с дель Потро надо что-то изменить
05:31 Надаль сразится с Андерсоном в финале US Open
02:33 Андерсон стал первым финалистом US Open – 2017
01:39 Тимофей Скатов отдал всего 4 гейма Дэнни Томасу в 1/4 финала юниорского US Open
01:29 Надаль: теннис — огромная часть жизни Серены, и она может снова стать первой
01:09 Хингис и Дж. Маррей стали финалистами US Open, отыграв 12 брейк-пойнтов из 13
00:37 Чжань и Винус — в финале Открытого чемпионата США в миксте
8 сентября 2017, пятница
23:59 Градецка и Синякова выбили Шафаржову и Стрыцову и вышли в финал US Open
Все новости RSS
Партнерский контент