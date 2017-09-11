16-й «мейджор» Надаля, или как Рафа и Роджер разобрали все «Шлемы» в году

Финальный нокаут Надаля

После того пиршества, которое устроили для всего мира Надаль и Федерер в финале Australian Open, конечно, всем хотелось вновь получить такие же эмоции от решающей встречи на турнире «Большого шлема». Но Рафа и Роджер с той поры так и не пересеклись на «мейджорах». Последнюю возможность лицезреть двух величайших теннисистов современности одновременно на корте украл своей игрой Хуан-Мартин дель Потро. А, возможно, просто испанец и швейцарец заранее распределили трофеи!

В итоге нам в третий раз подряд досталось пресное блюдо в концовке двухнедельного марафона. Ранее статистами в финалах выглядели Вавринка и Чилич. Теперь настала пора Кевина Андерсона. Он очень старался, но прыжок через голову южноафриканец завершил победой в полуфинале. В воскресенье подача у него не летела. 10 эйсов за три сета — это не то, на что рассчитывал Андерсон. Поначалу с превеликим трудом он всё же сохранял свою подачу, но после первого брейка Надаля в середине первой партии всё пошло по сценарию испанца. Рафа так и не допустил ни одного брейк-поинта в своих геймах, зато регулярно брал подачу соперника. Нельзя не сказать, что корты на US Open не столь быстры, как, например, в Цинциннати, и Надаль себя ощущал комфортно. Мощнейшая подача Андерсона была вполне достижима.

Повторюсь, Андерсон старался, нельзя сказать, что он перегорел. С Надалем он играл ещё в детстве, они ведь одногодки. Просто мы увидели разницу между 1-м номером рейтинга и 32-м. Кстати, за всю историю в мужском финале никогда не играл человек так низко стоявший в мировом табели о рангах. Сейчас-то Кевин сделал существенный скачок на 15-ю строчку, но речь о раскладах перед стартом US Open.

Надаль выиграл свой 16-й турнир «Большого шлема» и вновь приблизился к Федереру, на счету которого 19 больших побед. Кто бы мог подумать после нескольких лет доминирования Новака Джоковича и расцвета Энди Маррея, что парочка всегдашних дуэлянтов разберёт все главные трофеи сезона. И как же чертовски приятно было наблюдать за победами Рафы и Роджера.



А теперь Надалю пора сделать небольшую передышку. Сейчас он всех благодарит за поддержку!

Повальные отказы

Главный тренд US Open — 2017 — гигантское число отказников. На кортах Flushing Meadows мы на этот раз не увидели сразу трёх игроков из неофициальной большой пятёрки. Из-за травм заранее снялись Новак Джокович и Стэн Вавринка, а в последний момент отказался ещё и Энди Маррей. Британец приехал в Нью-Йорк, готовился стартовать, но уже после жеребьёвки принял решение сняться, чем немало огорчил Рафаэля Надаля. Его сильно удивил поступок британца, и даже разозлил.



К слову, из-за исчезновения Маррея из сетки вторая её половина оказалась совсем уж без топ-персон. Все главные претенденты на победу очутились вверху. Считалось, что юный Саша Зверев сможет извлечь для себя выгоду от пребывания внизу, но он уже во втором круге уступил Борне Чоричу.



Помимо перечисленной тройки не сыграли на US Open ещё и Милош Раонич с Кеи Нисикори. Сразу пять человек, которые только-только все вместе были в десятке, не выступили в Нью-Йорке. Нельзя сказать, что это снизило интерес к турниру. Вот если бы не было Надаля и Федерера… Теннисисты тоже люди, они устают, получают травмы. Ситуация довольно понятная. Но, как мне кажется, в случае с Джоковичем и Марреем дело даже не в недугах. Просто они не чувствовали в себе сил, чтобы победить здесь и сейчас. Эти двое постараются вернуться более сильными в следующем сезоне Получится ли? Не знают и они сами.

Хуан-Мартин по прозвищу Тор!

Убеждён, что просто нет болельщиков тенниса, которые бы не относились с уважением к Хуану-Мартину дель Потро. Многие другие на месте аргентинца давно бы плюнули на теннис, завершили карьеру и принялись искать новое занятие. Но гигант из Тандиля продолжает бороться. Как только ему удаётся набрать форму, то он становится опасен абсолютно для всех. Уникальный теннисист. Лично у меня до сих пор перед глазами его виктории над Федерером в финале US Open, над Джоковичем в стартовом раунде Олимпиады, над Марреем в Кубке Дэвиса в Шотландии, над Чиличем в финале Кубка Дэвиса с 0:2. Теперь к этому великолепию аргентинец добавил ещё два штришка.



Матчи Дель Потро с Федерером и особенно с Тимом стали украшением US Open. Это те встречи, которые хочется пересматривать, даже если ты в курсе результата. Превозмогая себя, борясь с простудой, Хуан-Мартин нашёл в себе силы отыграться с 0:2 по сетам во встрече с Домиником Тимом. Австриец ещё долго будет переваривать свою неудачу. Но что он мог поделать, когда его соперник включил режима бога, бога Тора, и начал вколачивать мячи при помощи своего знаменитого форхенда.

Хватило Дель Потро ещё и для победы над Федерером. Откровенно говоря, Роджер не был готов на все сто. Форма его не звенела так, как это было на Уимблдоне. Швейцарец по ходу сезона пропускал турниры на грунте, пытаясь сохранить силы на все те соревнования, где он имеет более ощутимые шансы на победу. И всё-таки сейчас видно, что гению нужна ещё одна пауза и дозаправка.



В третьем сете матча с Дель Потро Роджер имел все шансы, чтобы склонить чашу весов на свою сторону, однако совершил несвойственные ошибки, не реализовав четыре сетбола. Аргентинец от таких подарков не отказался.



Болельщики Тандила начали уже задумываться о второй победе своего кумира на US Open. Но в полуфинале у Дель Потро хватило сил только на первый сет. Далее он уже не мог сопротивляться, напор и скорость Надаля сделали своё дело. Будь аргентинец здоров и свеж, то всё могло быть иначе. Но и так он своим теннисом украсил US Open.

Россияне на US Open: прорыв Рублёва и 5 сетов Южного с Федерером

Привыкли мы за последние годы, что уже ко второй неделе в мужской сетке россиян не остаётся. Но на этот раз у нас появилась возможность болеть за соотечественника практически до самого конца. Андрей Рублёв добрался до четвертьфинала. Давно ждали прорыва от талантливейшего россиянина, и вот наконец-то!



Андей, действительно, показал очень высокий уровень тенниса. Просто так победить Димитрова, недавно выигравшего в Цинциннати, и Гоффена, стоящего в десятке, нельзя. Выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема» игрока, которому ещё нет 20, это настоящая сенсация по нынешним временам. Недаром Рублёв удостоился тёплых слов от самого Рафы Надаля, который его собственно и обыграл.



Что ж, ждём покорения новых вершин от россиянина! А пока поздравляем с 37-й позицией в рейтинге ATP.

К сожалению, Карен Хачанов, Андрей Кузнецов и Даниил Медведев выступили гораздо хуже, не сумев пройти и первый круг. Особенно неприятно поражение Хачанова от ветерана Лу Яньсюня. Круг на отказе австрийского могиканина Хайдера-Маурера прошёл Евгений Донской, после чего уступил в трёх сетах Михаилу Кукушкину.



Отдельное спасибо хочется сказать Михаилу Южному, который провёл свой лучший матч в карьере против Роджера Федерера. О счёте личных встреч между этими теннисистами вспоминать не будем. Важно, что Южный создал интригу, заставил ему сопереживать, даже вёл по сетам. Уступил, расстроился, но корить себя за этот достойный матч Михаил себя точно не может.

Феномен Шаповалова

До старта летней американской серии Дениса Шаповалова в основном знали как теннисиста, который случайно запулил мячом в рефери во время матча Кубка Дэвиса, за что и получил дисквалификацию. Но на домашнем «Мастерсе» в Монреале 18-летнй Шаповалов произвёл фурор, обыграв Дель Потро и Надаля.



Цинциннати канадец, родившийся в Тель-Авиве и, как вы понимаете, имеющий российские корни, пропустил, чтобы лучше подготовиться к квалификации US Open. Это было сделано не зря. Шаповалов прошёл квал, а затем ещё три круга основной сетки, оставив вне игры Медведева, Цонга и Эдмунда. Споткнулся Денис только о Карреньо-Бусту. Три тай-брейка было сыграно, и во всех чуть удачливее был испанец. Но для 18 лет Шаповалов достиг космического результата, влюбив в себя тысячи поклонников тенниса. Через год в Нью-Йорке за этого парня будут болеть ещё яростнее. Думаю, переживать за него будут и в России.



Пока же Шаповалов обживается на подступах к топ-50, в новом рейтинге он 51-й!