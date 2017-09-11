Русский стиль. Кто она – новая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса

О том, что рейтинг-лист WTA возглавит Гарбинье Мугуруса, стало известно в середине US Open, когда бывший первый номер Каролина Плишкова проиграла в четвертьфинале американского мэйджора Коко Вандевеге и таким образом не защитила прошлогодние очки (тогда она дошла до финала). К тому времени сама испанка уже также вылетела из турнира, но, естественно, обрадовалась приятной вести о новом для себя статусе первой ракетки мира.

При этом Мугуруса возглавила женский рейтинг вслед за Рафаэлем Надалем, который вернул себе статус первого 3 недели назад. Впервые с августа 2003 года рейтинги ATP и WTA возглавили соотечественники (тогда это были Серена Уильямс и Андре Агасси).

В «твиттере» Мугуруса написала: «Я невероятно горжусь тем, что могу разделить этот столь важный для нашего спорта момент с Рафаэлем Надалем. Он лучший пример для подражания. Мы первые».

Гарбинье и её «русский стиль»

Если Надаль начал заниматься теннисом благодаря дяде Тони, то Мугуруса, родившаяся в Венесуэле, в возрасте 3 лет стала посещать тренировки своих старших братьев Азиера и Игоря в теннисном клубе в Каракасе. Девочка увлеклась спортом с большой энергией, и отец Хосе-Антонио (рождённый в Испании) перевёз семью в Барселону, где, безусловно, было больше перспектив для дальнейшего развития. Там шестилетняя Гарбинье начала тренироваться в одной из ведущих теннисных академий Испании Bruguera Top Team.

Своими кумирами Гарбинье называла Мартину Хингис и Серену Уильямс, и, пожалуй, не удивительно, что испанка также придерживается яркой, атакующей игры. При этом, как Мугуруса рассказывала в одном из интервью, в начале своего пути она играла в типичный испанский теннис оборонительного стиля, а силовая манера пришла к ней со временем: «С возрастом моё тело перестало подходить для этого. Я выросла высокой с длинными руками, и моя игра стала более мощной. Я сказала себе, что больше не могу играть в испанском стиле, что мне нужно идти в атаку, бить по мячу сильнее. Это своего рода русский стиль. В Испании так и говорят: «Гарбинье и её русский стиль». Мне это подходит».

Мугуруса-Бланко: моя подача – сильное оружие 18-летняя испанка Гарбин Мугуруса-Бланко в этом сезоне впервые начала выступать во взрослом туре и сходу заявила о себе во весь голос. О том, какая она, – в интервью официальному сайту WTA.

Именно агрессивный и острый «русский стиль» и стал залогом успеха испанской теннисистки на «Ролан Гаррос»-2016 и Уимблдоне-2017. Её главные козыри – мощная подача, резкий, плоский форхенд и отменная физподготовка. Все эти компоненты позволяют Мугурусе доминировать на корте, но порой делают её заложницей собственного стиля: агрессивная игра предполагает много риска и частых ошибок. Можно вспомнить, как нестабильно теннисистка выступала после выигрыша прошлогоднего французского «шлема». Ту прежнюю Мугурусу образца «Ролан Гаррос»-2016, сминавшую всех своих соперниц, мы вновь увидели этим летом на Уимблдоне и затем на американской хардовой части сезона.



На US Open Гарбинье в 4-м круге остановила Петра Квитова – игрок столь же мощный и способный подмять соперника под себя. Как признала испанка, соперница заметно превзошла её: «Я чувствовала, что сегодня она сильнее. Петра отлично подавала в важные моменты. Очень сложно что-то делать, когда она выполняет много эйсов или просто мощно подаёт. Она выполнила немало ударов навылет, здорово играла с форхенда и очень хорошо двигалась. В целом она провела прекрасный матч».



Также стоит учесть, что Квитова пропустила полсезона из-за травмы левой руки (напомним, что 20 декабря в дом спортсменки проник злоумышленник и нанёс Петре ножевые ранения) и было явно заряжена на борьбу. Поэтому вылет с турнира в 4-м круге вряд ли можно считать серьёзным провалом Мугурусы.

Сэм Сьюмик и его крутой нрав

С сентября 2015 года тренером Мугурусы является француз Сэм Сьюмик. Под его руководством Вера Звонарёва вошла в семёрку лучших теннисисток мира и выиграла бронзу Олимпиады-2008 в Пекине, а Виктория Азаренко выиграла два Australian Open (в 2012 и 2013 годах). Этот наставник известен своим суровым нравом и умением подчинить спортсмена своей воле. До работы со Сьюмиком Азаренко вспыльчиво вела себя на корте – она зачастую ломала ракетки и постоянно ругалась.

Как Бушар у Азаренко тренера увела Сьюмик и Бушар начали совместное сотрудничество. История тренерского успеха от Звонорёвой до Азаренко.

Но Сэм сделал её более уравновешенной и заставил её поверить в себя. В интервью изданию l’Équipe француз говорил о белорусской спортсменке следующее: «Ты должен быть жестким, выносить все на своих плечах. Потому что у неё есть одно желание, оно попадает в твою голову. Она хочет проверить тебя, она хочет уничтожить тебя, она хочет доминировать над тобой. Это проблема для меня. Это качество. Но я терплю её, потому что я не хочу дать ей ни сантиметра свободного пространства. Это часть работы тренера и игрока. Я говорил каждому игроку, которого тренировал: «Мне всё равно, что ты ещё ребёнок. Я буду говорить с тобой так, как я говорю со всеми остальными. У меня нет времени говорить с тобой мягко, потому что ты женщина. Это потеря энергии. Итак, это будет ругань. Либо ты принимаешь это, либо нет».

При этом Сьюмик крайне чувствителен к своим игрокам и помогает им пережить самые тяжёлые мгновения в карьере. Вот что он сказал о поражении Азаренко в финале US Open-2012 от Серены Уильямс: «Мои глаза говорили ей в этот момент: «Я здесь. Я возьму всё на себя. Не волнуйся, мы выдержим это вместе». Это неописуемый контакт между нами, он невысказанный. Ты чувствуешь это в воздухе, это мгновение длится недолго. Это, как команда по регби. Я хочу, чтобы она знала, что я буду бороться для неё. Это то, что случилось после ужасного поражения от Серены».

Серьёзные методы работы Сэма в полной мере ощутила на себе и Мугуруса. В марте на турнире в Майами в матче против Кристины Макхэйл испанка уступила первую партию 0:6 и вскоре выслушала гневную тираду своего наставника. «Так, больше не говори мне завалить ***** [лицо]», — заявил Сьюмик и продолжил объяснять тактику на игру.

Собственно, Сьюмик и сделал из Мугурусы победительницу двух турниров «Большого шлема». Правда, по семейным обстоятельствам он отсутствовал на Уимблдоне, и Гарбинье там помогала капитан сборной Испании в Кубке Федерации Кончита Мартинес, выигравшая турнир в Лондоне 23 года назад у Мартины Навратиловой. Француз отменно подготовил Гарбинье к травяному сезону, а его подопечная повторила успех своего другого наставника, Мартинес.

Мугуруса и её светлая сторона

Взлёт Гарбинье на теннисный олимп, пожалуй, для многих болельщиков, — событие не столько радостное, сколько долгожданное. В отличие от Каролины Плишковой, испанку нельзя упрекнуть в том, что она возглавила женский рейтинг, не имея в своём активе побед на турнирах «Большого шлема». Игра у неё яркая, интересная, а сама спортсменка – очень открытая, постоянно шутит и смеётся. Она производит очень приятное впечатление.

Мугуруса не стесняется в общении с журналистами и часто даёт интервью. Она с удовольствием рассказывает о своих увлечениях (например, любит печь пироги и тортики) и откровенно – о своём непростом пути в теннисе.

Хоть у Гарбинье случаются спады и порой она не показывает свой лучший теннис, очевидно, что впереди у неё немало триумфальных побед. Интересно, как долго она сможет удержать столь непросто добытое звание?