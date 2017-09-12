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Текст: Даниил Сальников
Фото: РИА Новости

Дверь в Мировую группу находится в Будапеште

Команда России борется в плей-офф Кубка Дэвиса с венграми. Пройдут поединки и других сборных. А женщины сыграют в Токио и Квебеке.
12 сентября 2017, вторник. 00:10 Теннис

После завершения Открытого чемпионата США на второй неделе сентября у женщин пройдут два турнира категории International – в Квебеке и Токио. Мужчины соберутся под знамёна своих сборных в рамках Кубка Дэвиса. Полуфинале Мировой группы будут разыграны в Европе – в Брюсселе (Бельгия – Австралия) и Лилле (Франция – Сербия). Также пройдут 8 матчей плей-офф за право участия в Мировой группе – 2018. В том числе сборная России сыграет в Будапеште сильнейшим на данный момент составом (Хачанов, Рублёв, Медведев и Кравчук) против команды Венгрии.

Турнир WTA/International. Квебек (Канада). Coupe Banque Nationale présentée par IGA

Призовой фонд: $ 226 750.
Покрытие: синтетика, открытые корты.
Дата проведения: 11-17 сентября.
Разница во времени с Москвой: -7 часов.
Участники: Люси Шафаржова (41), Тимя Бабош (42), Осеан Доден (55), Татьяна Мария (62), Варвара Лепченко (70), Дженнифер Брэйди (80), Виктория Голубич (100), Элисон Ван Эйтванк (104), Алла Кудрявцева (Q).
Полный список участников.
Отказались от участия: Эжени Бушар (73), Хитер Уотсон (75), Камила Джорджи (83), Ана Богдан (105), Джулия Боузрап (113), Кайла Дей (129), Патрисия-Мария Циг (134).
Действующий победитель: Осеан Доден.

Женский турнир в Квебеке разыгрывается с 1993 года. Среди победительниц были три россиянки – Елена Бовина (2002), Мария Шарапова (2003) и Надежда Петрова (2008). В этом году под двумя первыми номерами посеяны Люси Шафаржова и действующая чемпионка Осеан Доден. В основу через квалификацию пробилась россиянка Алла Кудрявцева.

Турнир WTA/International. Токио (Япония). Japan Women's Open Tennis

Призовой фонд: $ 226 750.
Покрытие: хард, помещение.
Дата проведения: 11-17 сентября.
Разница во времени с Москвой: +6 часов.
Участники: Кристина Младенович (WC), Чжан Шуай (29), Кристина Плишкова (WC), Саманта Стосур (43), Элисон Риске (46), Элисон Риске (47), Наоми Осака (48), Юлия Путинцева (49), Ван Цян (56), Кристина Макхэйл (61), Евгения Родина (82), Кимико Датэ-Крумм (WC).
Полный список участников.
Отказались от участия: Мэдисон Кис (WC), Магдалена Рыбарикова (33), Лорен Дэвис (34), Катержина Синякова (39), Донна Векич (51), Наталья Вихлянцева (65), Маркета Вондроушова (68), Чжэн Сайсай (76).
Действующий победитель: Кристина Макхэйл.

В Токио, готовящемся к Олимпиаде-2020, третий раз подряд проводится по два женских теннисных турнира в сезоне. Наряду с крупным Pan Pacific Open это ещё и соревнование категории International – Japan Women's Open Tennis. В столице Японии уже проводился небольшой турнир Japan Open – с 1973 по 2008 год, после чего у него была отозвана лицензия WTA в пользу только что созданного турнира в Осаке. В течение следующих двух лет токийский чемпионат проходил под эгидой ITF, после чего был отменён из-за экономии электроэнергии в городе, вызванной произошедшим за полгода до того крупным землетрясением.

Турнир в Осаке разыгрывался с 2009 по 2014 год и получил похожее название – Japan Women's Open Tennis. После этого он переехал из Осаки в Токио, причём проводится он на тех же кортах Ariake Tennis Forest Park в пригороде Токио – Кото, где разыгрывается и крупный Pan Pacific Open, и будут проведены теннисные матчи Игр-2020. В этом году под двумя первыми номерами в сетке посеяны Кристина Младенович и Чжан Шуай. Но главной звездой станет Кимико Датэ-Крумм, которая в 46 лет наконец-то решила повесить ракетку на гвоздь.

Кубок Дэвиса. Мировая группа. 1/2 финала
Дата проведения: 15-17 сентября.

Бельгия – Австралия
Брюссель, Palais 12. Грунт, помещение.
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Давид Гоффен (14-я ракетка мира в одиночном разряде / 568-я в парном), Стив Дарси (66/877), Рубен Бемельманс (96/251), Йорис де Лор (198/300) – Ник Кирьос (17/74), Джордан Томпсон (73/93), Танаси Коккинакис (222/191), Джон Пирс (-/2).

Франция – Сербия
Лилль, Stade Pierre Mauroy. Грунт, открытые корты.
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Жо-Вилфрид Цонга (12/190), Люка Пуи (20/343), Пьер-Юг Эрбер (65/8), Николя Маю (115/5) – Душан Лайович (85/212), Ласло Джере (98/1287), Филип Краинович (126/816), Ненад Зимонич (-/41).
Отказались от участия: Ришар Гаске (30), Адриан Маннарино (31), Гаэль Монфис (36), Бенуа Пэр (41), Жиль Симон (43) – Новак Джокович (6), Виктор Троицки (47), Янко Типсаревич (68).
Действующий победитель: Аргентина.

Мировая группа. Плей-офф

Казахстан – Аргентина
Астана, National Tennis Centre. Хард, помещение.
Разница во времени с Москвой: +3 часа.
Участники: Михаил Кукушкин (103/418), Дмитрий Попко (194/547), Александр Недовесов (220/324), Денис Евсеев (523/648) – Диего Шварцман (33/142), Гидо Пелья (72/281), Массимо Гонсалес (193/127), Андрес Мольтени (709/46).
Отказались от участия: Александр Бублик (101) – Хуан-Мартин дель Потро (24), Леонардо Майер (53), Орасио Себальос (64), Федерико Дельбонис (65).

Колумбия – Хорватия
Богота, Plaza de Toros La Santamaria. Грунт, открытые корты.
Разница во времени с Москвой: -8 часов.
Участники: Сантьяго Хиральдо (129/730), Алехандро Гонсалес (436/1289), Хуан-Себастьян Кабаль (-/22), Роберт Фара (-/26) – Марин Чилич (7/115), Виктор Галович (244/633), Франко Шкугор (304/43), Никола Мектич (694/32).
Отказались от участия: Иво Карлович (49), Борна Чорич (56).

Швейцария – Беларусь
Биль, Swiss Tennis Arena. Хард, помещение.
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Хенри Лааксонен (94/-), Марко Кьюдинелли (209/167), Адриан Бодмер (592/421), Антуан Белье (672/641) – Егор Герасимов (124/744), Илья Ивашка (205/501), Максим Мирный (-/60), Андрей Василевский (1482/61).
Отказались от участия: Роджер Федерер (2), Стэн Вавринка (8) – Владимир Игнатик (160).

Нидерланды – Чехия
Гаага, Sportcampus Zuiderpark. Грунт, помещение.
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Робин Хасе (36/104), Таллон Грикспор (343/451), Тьемо де Баккер (374/1214), Жан-Жюльен Роже (-/28) – Иржи Веселы (55/144), Адам Павлашек (131/-), Лукаш Росол (181/296), Роман Ебавы (-/55).
Отказались от участия: Томаш Бердых (19).

Португалия – Германия
Оэйраш, Centro de Tenis do Jamor. Грунт, открытые корты.
Разница во времени с Москвой: -2 часа.
Участники: Жоау Соуза (50/174), Педро Соуза (127/692), Гастау Элиаш (153/359), Жоау Домингеш (184/721) – Ян-Леннард Штруфф (49/182), Седрик-Марсель Штебе (107/-), Янник Ханфманн (134/563), Тим Пуэц (464/200).
Отказались от участия: Александр Зверев (4), Миша Зверев (27), Филипп Кольшрайбер (34), Флориан Майер (69).

Япония – Бразилия
Осака, Utsubo Tennis Center. Хард, открытые корты.
Разница во времени с Москвой: +6 часа.
Участники: Юити Сугита (44/610), Го Соеда (130/655), Ясутака Утияма (187/459), Бен Маклахлан (-/136) – Тьяго Монтейро (113/658), Гильерме Клезар (223/413), Масело Мело (-/4), Бруно Соарес (-/7).
Отказались от участия: Кей Нисикори (14), Йосихито Нисиока (123), Таро Дэниэл (129) – Рожерио Дутра-Силва (74), Томас Беллуччи (76).

Венгрия – Россия
Будапешт, Kopaszi Dam. Грунт, открытые корты.
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Мартон Фучович (117/514), Аттила Балаж (167/229), Жомбор Пирош (908/1540), Габор Боршош (900/202) – Карен Хачанов (32/192), Андрей Рублёв (37/572), Даниил Медведев (61/405), Константин Кравчук (169/250).

Канада – Индия
Эдмонтон, Northlands Coliseum. Хард, помещение.
Разница во времени с Москвой: -9 часов.
Участники: Денис Шаповалов (51/789), Вашек Поспишил (82/113), Брайден Шнур (192/556), Даниэль Нестор (-/42) – Рамкумар Раманатан (154/274), Юки Бхамбри (157/681), Сакет Майнени (490/-), Рохан Бопанна (-/17).
Отказались от участия: Милош Раонич (11), Петер Полански (128).

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В 106-м розыгрыше Кубка Дэвиса на этой неделе определятся финалисты. Если в Брюсселе сборные Бельгии и Австралии собрали сильнейшие составы, то в Лилле это далеко не так. Хозяева, французы, имея очень длинную скамейку, могут свободно варьировать состав. А вот сборной Серии придётся играть без трёх таких проверенных бойцов как Новак Джокович, Виктор Троицки и Янко Типсаревич. Напомним, что именно эта команда в феврале выбила из сетки россиян в Нише, и теперь им предстоит отвоёвывать обратно место в Мировой группе в Будапеште у сборной Венгрии.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Теннис Андрей Рублёв Даниил Медведев Карен Хачанов Константин Кравчук Кубок Дэвиса
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