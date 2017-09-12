«То, что одни снялись, а другие проиграли — не проблема Рафы»

Анна Чакветадзе в своей колонке делится мыслями о сюрпризах US Open-2017, Шараповой, Надале и Рублёве, а также о секрете успеха Хингис.

Сюрпризы US Open: американки, Андерсон, эмоции вокруг дель Потро

Этот US Open удивил наличием неожиданных игроков в финале. В первую очередь это Слоан Стивенс, Мэдисон Кис и Кевин Андерсон. Запомнилась игра Надаля и неожиданный выход в последние стадии низкорейтинговых игроков.

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Я не ожидала от Андерсона выхода в финал. С другой стороны, у него открылась сетка: Энди Маррей снялся уже будучи в Нью-Йорке, а Надаль с Федерером попали в другую половину. До последнего было непонятно, кто воспользуется этой великолепной возможностью.

Не скажу, что в финале Андерсону чего-то не хватило. Он и так прыгнул выше головы. Старался играть активно, но Рафаэль Надаль был слишком хорош – испанец оказался ему не по зубам и превосходил соперника во всех компонентах. Сложно сказать, что будет дальше. У некоторых случаются провалы. Вспомните пример Мугурусы, которая какое-то время после победы на «Большом шлеме» не могла выиграть ни одного матча. Андерсон может как воспользоваться этим результатом и дальше зарабатывать очки и улучшать свой теннис или наоборот слишком обрадоваться, и дальше будут одни поражения.

Также отмечу дель Потро. Он настоящий боец, его заводит публика. Вообще, когда играет дель Потро, совсем другие ощущения от теннисного матча из-за болельщиков, которые ведут себя ярко и громко. Может, другим болельщикам стоит тоже активнее включаться в поддержку своих любимцев? Это даёт дополнительные эмоции как игрокам, так и зрителям. Это неотъемлемая часть спорта.

Особенно атмосфера чувствовалась в матче с Тимом, который я как раз комментировала. Было просто удивительно смотреть, как он «болел» первые два сета, а потом вдруг начал играть на супервысоком уровне. И продолжил так же действовать против Федерера. Жалко было терять Роджера, но так сложилась сетка. Увы, в физическом плане дель Потро на Надаля не хватило.

Заслужил ли Надаль победу?

Да, Надалю попались соперники, не входившие в топ-25, но его победу нельзя назвать незаслуженной. Дело даже не в рейтинге. В женской сетке ведь тоже играли теннисистки с не самым высоким рейтингом. Но все играли на высоком уровне: Кис набирала обороты, Стивенс начала обыгрывать сильных соперников после долгого перерыва. А такое случается редко. Девушки заслуженно вышли в финал, так же, как и Надаль. Не его проблема, что одни соперники снялись, а другие проиграли. Он играл просто с теми, кто проходил дальше.



Первая строчка в рейтинге для участников турнира – не главная цель. Сейчас основные задачи связаны с победами на самом турнире «Большого шлема». Да, Надаль – первый, но он был бы не рад быть первым в рейтинге, но проиграть в первом круге ТБШ.

«Старая гвардия» не молодеет

Четыре «Больших шлема» в этом году поделили между собой Федерер и Надаль – «старая гвардия». Сейчас просто такой период: Маррей получил травму, сломался на Уимблдоне Вавринка, у Джоковича нет мотивации. Но Надаль и Федерер не молодеют – будут травмы, повреждения, это в любом случае сказывается на игре и на рейтинге.

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Среди молодых есть яркие экземпляры – Зверев, Шаповалов. Но до побед на турнирах «Большого шлема» им далеко. Андрей Рублёв — из молодого поколения единственный, кто дошёл до четвертьфинала. При всём при этом, я не думаю, что молодых мотивирует молодёжный чемпионат мира. Скорее победы, зарабатывание очков и призовых соответственно. Рублёв прибавил, он – талантливый теннисист, способный на многое. Ему ещё есть к чему стремиться и есть над чем работать, но он уже показал феноменальный результат в столь юном возрасте. Надеюсь, что он не будет на этом останавливаться и продолжит работу над собой.

Откуда у Хингис столько мотивации?

Мартина Хингис завоевала два титула в паре и миксте. Я её с этим успехом искренне поздравляю. В чём же секрет её успеха? Одна из главных составляющих, помимо таланта и колоссального опыта – желание постоянно во всём этом вариться! У неё получается играть в паре, она любит это, тренируется и работает не из-за нехватки денег, а в удовольствие. В одиночке, как Винус, она не играет – не хватает физических сил, зато с половиной корта Мартина будет справляться и до 50 лет.

Когда закончится чехарда с первой ракеткой мира?

На звание первой ракетки мира претендовали восемь человек, в итоге ей стала Мугуруса, которая проиграла в четвёртом круге. Но смена лидеров – это же интересно! Чем необычнее складываются события, тем увлекательнее для болельщиков. По большому счёту, первой должна быть Серена Уильямс. Это неоспоримо, последние годы она была доминирующей силой в Туре, даже несмотря на временное лидерство Анжелик Кербер. Однако как интересно наблюдать за новыми лицами – за развитием их тенниса, карьеры! Да, чехарда, бывает и такое. Мы переживали разные периоды в мужском и женском теннисе. С другой стороны, те, кто любит классическое развитие событий, будут ждать возвращения Серены в следующем году. Если она в хорошей форме, то всех соперников комфортно обыгрывает. Сейчас же появилась возможность для молодых и перспективных, за ними интересно наблюдать. Пока они не играют на уровне Уильямс, но думаю, будут постепенно к нему подтягиваться.

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Потенциал Шараповой гораздо выше

Маша Шарапова провела неплохой турнир, но её потенциал гораздо выше. Думаю, она ещё покажет, на что способна. Хотелось бы, чтобы подальше прошла Дарья Касаткина, но у неё был сложный матч против эстонской теннисистки. На самом деле все понимали, что Кайя Канепи – непростой игрок, у неё колоссальный опыт. И всё-таки была надежда на успех Дарьи, поскольку эстонка долгое время не играла из-за болезни и не имела соревновательного опыта. Увы, не сложилось.

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Хотелось, чтобы подальше прошла Катя Макарова. Всё-таки она выбила Каролину Возняцки, но потом уступила сама. Немного не сложилось у Елены Весниной, которая проиграла финалистке турнира Мэдисон Кис.

Порадовал Рублёв, но расстроил Хачанов – у него совершенно ничего не получалось, зато на других «Больших шлемах» он выглядел лучше. В общем, для всех турнир сложился по-разному, но в целом мы можем констатировать – это был один из самых неординарных мэйджоров за долгое время, со своей удивительной интригой, разочарованиями и сказочными историями.