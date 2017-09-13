«Вы знаете, как привлечь моё внимание!» Бурная жизнь Марии Шараповой

Театр, общение с фанатами в «Твиттере» и презентация автобиографии. Чем живёт Шарапова после US Open.

Россиянка Мария Шарапова успевает всё. Только что она играла на US Open, где добралась до 4-го круга и в результате поднялась в район первой сотни мирового рейтинга. С тех пор теннисистка ежедневно подбрасывает информационные поводы для обсуждения. Итак…

«Это была великая гонка». Что говорят о поражении Шараповой В Америке вспоминают про мельдоний, а в Англии про конфликт с Возняцки. Как отреагировали в мире на непопадание Марии в 1/4 финала US Open.

Сходила в театр

Мария Шарапова очень любит театры. В довольно плотном графике она нашла время и сходила на постановку «Мастера и Маргариты» в один из театров Нью-Йорка— West End, который находится на Манхэттене. Помимо просмотра спектакля Мария пообщалась с артистами, о чём и поведала всему миру через свой «твиттер».

Защитила Надаля от нападок болельщика

Один из болельщиков написал о неприятных, по его мнению, звуках, которые издаёт испанец во время игры. При этом он заметил, что даже крики Шараповой порой раздражают его меньше. Автор сообщения отметил в своём посте и Шарапову, и Надаля. Мария была потрясена таким неуважением к своему коллеге и тут же ответила: «Этот парень только что выиграл свой 16-й мэйджор! Думайте, о чём пишете!» В ответ фанат принёс извинения за неудачно сформулированный твит.

Шарапова защитила Надаля от нападок болельщика в «Твиттере»

Ответила на вопросы фанатов в Twitter

«Кто-нибудь готов к незапланированному общению в формате вопрос-ответ?» — неожиданно написала Шарапова в «Твиттере», как тут же люди из разных стран засыпали её вопросами. Она выбрала самые интересные – на них и ответила. Кстати, довольно остроумно.

— Что думаете о пицце с ананасами?

— Представьте, что просите итальянца положить ананасы на пиццу!

— Последний фильм, который вы смотрели? У вас вообще есть время на это?

— «Что такое здоровье»… Документальный фильм, который, мне кажется, уже все посмотрели.

— Мария, это прозвучит очень самоуверенно, но есть хоть один шанс, что вы будете моей девушкой?

— О-о-очень самоуверенно! Но я оценила вашу попытку.

— Какой ваш любимый бургер?

— Мне нравятся вегетарианские бургеры в NYC's Superiority.

— Что лучшее в туре?

— Смотреть Netflix!

— Лучшая книга, которую вы недавно прочитали?

— «Человек в поисках смысла».

— Любите тако?

— Это уже третий вопрос про еду за 5 минут… вы знаете, как привлечь моё внимание! Тако – крутая штука.

— Ваш любимый сериал от Netflix?

— «Озарк». Мой любимый сериал со времён «Остаться в живых».

— Ваш любимый язык?

— Португальский – это любовь навсегда!

— Вы продолжите писать?

— Думаю, сделаю небольшой перерыв… Это очень долгий процесс!

— Какой предмет вы любили в школе? Математику?

— Математика… не мой любимый предмет. Вы хорошо меня знаете. Рисование.

Презентовала автобиографию

12 сентября в Нью-Йорке Мария Шарапова презентовала автобиографию «Неудержимая. Моя жизнь». Как свидетельствуют очевидцы, очереди за автографами были такие, что растянулись аж на целый квартал.

А вот с такой обложкой книга выйдет в России.

«Судите меня не по моему успеху, а по тому, сколько раз я падал и снова поднимался», — вот такой эпиграф выбрала Шарапова к автобиографии. Если вдруг кто не в курсе, эти слова принадлежат Нельсону Манделе. Выбрала она их явно не случайно, ведь в книге спортсменка рассказывает о своей жизни начиная чуть ли с самых первых воспоминаний и заканчивая настоящим. Шестилетнюю Машу папа Юрий увёз во Флориду по совету Мартины Навратиловой: «Ваша дочь может играть. Ваша задача – увезти её за границу. Туда, где она сможет развиваться».

Шарапова вспоминает, как быстро она начала подниматься, выиграла Уимблдон в 17 и попала в совершенно иную сферу. Звёздную. «Короче говоря, — пишет она, — победы вас портят».

Вот несколько цитат из книги (перевод с английского), которую скоро можно будет найти и на полках российских книжных.

«Я знаю, вы хотите, чтобы мы любили эту игру – так вам веселее смотреть на всё происходящее. Но мы не любим её. И не ненавидим. Это просто, но так было всегда».

«Если у вас нет мамы, которой вы могли бы поплакать в плечо, вы и не плачете. Вы просто зависаете на какое-то время, зная, что со временем всё изменится – боль пройдёт».

«Если вы мне нравитесь, то мне будет непросто убрать вас с моего пути. Не верю, что я единственный игрок, кто так поступает, но точно одна из тех, кто это допускает».

«Это новая жизнь, похожая на весну. Но намного приятнее, когда игрок, у которого было всё, теряет это, а потом чудесным образом возвращает обратно».

Для тех, кто не особо любит читать, есть аудиокнига. В исполнении самой Марии!