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Ана Иванович
Текст: Даниил Сальников
Фото: twitter.com/AnaIvanovic

Серена показала дочь, а Иванович – идеальную форму и обложку журнала

Серена, Азаренко и Джокович хвастаются в соцсетях отпрысками, а Возняцки, Свитолина, Гантухова и Иванович – отличным времяпрепровождением.
14 сентября 2017, четверг. 16:15 Теннис
«Вы знаете, как привлечь моё внимание!» Бурная жизнь Марии Шараповой
Театр, общение с фанатами в «Твиттере» и презентация автобиографии. Чем живёт Шарапова после US Open.

Теннисисты порой соревнуются не только на корте, но и за его пределами. Самое эпичное противостояние в женском теннисе между Марией Шараповой и Сереной Уильямс получило продолжение.

Мы уже рассказывали о бурной жизни россиянки вне корта. Но не успела Мария громко и помпезно презентовать автобиографию, как Серена представила миру свою дочь, которая стала соавтором её победы на пока последнем для неё «Большом шлеме» — Australian Open-2017. Вместе с счастливым отцом ребёнка Алексом Оганяном они решили назвать дочь Алексис Олимпия-младшая. Первая часть имени от папы, а вторая безусловно от мамы, многократной олимпийской чемпионки.

Детская тема тут же начала гулять по сети. Другая экс-первая ракетка мира, Виктория Азаренко опубликовала совместное фото с сыном Лео, которому уже почти 9 месяцев.

Одновременно у Новака Джоковича, восстанавливающегося сейчас после травмы, появилась более концептуальная фотография, но всё на ту же тему. Это объединённые ладони всей его семьи – самого Новака, жены Елены, сына Стефана, которому в октябре исполнится три года, и новорождённой дочери Тары.

А вот аргентинец Марано Сабалета счастлив, что встретился вместе с сыном на Ибице со знаменитым Маратом Сафиным. Он так и написал «С великим Маратом».

Совсем другие мысли тревожат более молодое поколение теннисистов. Целый диалог получился в твиттере между Кристиной Младенович и Александром Бубликом. Француженка показала всем фото в эффектном комбинезоне, на что Александр среагировал так: «Ты выйдешь за меня замуж»? Теннисистка удивилась, зачем он это делает. Тот ответил, что хочет добиться ревности Дарьи Касаткиной. Заинтригованная читательница попутно встряла в разговор, удивившись, что вроде бы его любовью является как раз Даша. На что Бублик уточнил, что любит обеих теннисисток.

Пока один представитель поколения NEXT флиртует в соцсетях с девушками, другой добивается успехов на корте. Грек Стефанос Циципас, который является внуком знаменитого советского футболиста Сергея Сальникова и сыном теннисистки сборной СССР Юлии Сальниковой, благодарит всех за поддержку. В 19 лет он выиграл первый челленджер, в итальянской Генуе, и поднялся на рекордное для себя 120-е место в рейтинг-листе ATP.

Если у кого-то карьера только начинается, то у экс-первой ракетки мира Аны Иванович она недавно закончилась. Сербка, являющаяся женой немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера, который сейчас выступает в MLS в клубе «Чикаго Файр», пока наслаждается йогой на пляже и хвастается глянцевой обложкой журнала со своим изображением.

А ещё одна теннисистка, недавно повесившая ракетку на гвоздь, Даниэла Гантухова, участвует в новом сезоне «Танцев со звёздами».

Ещё дальше в теме отдыха и релаксации пошла датчанка Каролина Возняцки, которая придумала новый вид селфи – sealfie (seal – по-английски тюлень).

Тем временем, россиянка Анастасия Павлюченкова пользуется редкой возможностью в течение сезона побывать в Москве. Она совершила прогулку вместе с братом Александром по Чистым Прудам.

А вот впервые ставшая по итогам US Open третьей ракеткой мира Элина Свитолина похвасталась в соцсетях, как весело отметила свой день рождения.

В отличие от Свитолиной, француз Поль-Анри Матьё счастлив совсем по другой причине. Париж избран столицей Летних олимпийских игр 2024 года. Наверняка к этому выбору приложил руку капитан сборной России Шамиль Тарпищев, который вместо матча Кубка Дэвиса против Венгрии в Будапеште отправился как член МОК на сессию в Лиму.

Уже упомянутый Новак Джокович тоже гордится соотечественниками, пусть даже из других видов спорта. Возможно поддержка звёздного теннисиста помогла сборной Сербии в четвертьфинале Евробаскета победить итальянцев. В полуфинале его команда встретится в пятницу с россиянами.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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