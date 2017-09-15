1-й день Кубка Дэвиса. Рублёв и Хачанов сражаются против Венгрии. LIVE

Сборная России сражается с командой Венгрии в Будапеште за место в Мировой группе Кубка Дэвиса. Болеем за Андрея Рублёва и Карена Хачанова.

Кубка Дэвиса-2017. Сетка

18:00. Сборной Казахстана сегодня принёс первое очко Михаил Кукушкин в матче против Аргентины, обыгравГидо Пелью в четырёх сетах.

17:50. В третьем же гейме у Рублёва начались проблемы на своей подаче — смог он отыграть 3 брейк-пойнта, а 4-й не смог. После счёта 3:2 венгру и вовсе удался рывок в 12 выигранных мячей подряд. Андрей сильно переживал и потерял свою игру. Первый сет потерян. Нужно начинать играть с начала. Следим дальше.

17:30. Удачно сборная Беларуси начала гостевой матч плей-офф против команды Швейцарии. Первое очко команде принёс Ярослав Шило.

17:10. Мы начинаем текстовую трансляцию матча Фучович — Рублёв.

Дверь в Мировую группу находится в Будапеште Команда России борется в плей-офф Кубка Дэвиса с венграми. Пройдут поединки и других сборных. А женщины сыграют в Токио и Квебеке.

17:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! 15 сентября – первый день в трёхдневном противостоянии Кубка Дэвиса. В разных уголках мира разыгрывают полуфинальные матчи Мировой группы, а также 8 поединков плей-офф за право играть в Мировой группе-2018. Игровой день начался ранним утром в японской Осаке. Обо всё расскажем поподробнее. А пока в 17:00 на открытом грунтовом корте в Будапеште начинается матч Фучович – Рублёв. Следим.



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