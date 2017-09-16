2-й день Кубка Дэвиса. Российская пара сражается против Венгрии. LIVE

Сборная России сражается с командой Венгрии в Будапеште за место в Мировой группе Кубка Дэвиса. После 1-го дня – 1-1. Болеем за нашу пару.

Кубка Дэвиса-2017. Сетка

15:35. Тем временем, в Санкт-Петербурге прошла жеребьёвка сетки турнира St. Petersburg Open-2017, в котором принимают участие многие участники матчей Кубка Дэвиса.

14:50. Парный матч скоро начнётся. За его ходом можно следить в нашем онлайн-табло.

14:20. Это эмоции первой ракетки России Карена Хачанова, который накануне ночью смог победить в своей одиночке и выровнять счёт в матче против Венгрии — 1-1. Парная комбинация стартует в 15:00. От россиян на неё заявлены Константин Кравчук и Даниил Медведев. Но возможны замены.

14:15. Только что начался парный поединок в рамках матча Швейцария — Белоруссия. За гостей выступает легендарный теннисист Максим Мирный.

14:10. Усиливающая замена в матче Нидерланды — Чехия в команде хозяев. Напомним, что это редкий поединок, где счёт уже 2-0 и любая победа гостей может стать последней для определения итогового триумфатора.

14:00. Почти 3 часа потребовалось участникам парного матча Казахстан — Аргентина, чтобы перевести игру в четвёртый сет. Пока хозяева лидируют — 5:7, 6:4, 7:5, началась 4-я партия. Ну а южноамериканцы как всегда ведут себя шумно.

13:45. В Астане есть крыша. Там парный матч уже идёт в рамках противостояния Казахстан — Аргентина. В нём участвуют три дебютанта турнира, а также Александр Недовесов.

13:40. В самом раннем матче дня Япония — Бразилия, который проходит в Осаке, из-за непогоды тенниса сегодня не будет.

13:35. Вот как выглядит положение дел в 10 главных матчах недели. Отметим, что преимущество 2-0 есть лишь в двух матчах. В остальных счёт пока ничейный.

Мировая группа. Полуфиналы.

Франция — Сербия — 1-1 (Цонга — Лайович).

Бельгия — Австралия — 1-1 (Гоффен — Кирьос).

Плей-офф.

Япония — Бразилия — 2-0 (Сугита, Соеда).

Казахстан — Аргентина — 1-1 (Кукушкин — Шварцман).

Португалия — Германия — 1-1 (П.Соуза — Штебе).

Швейцария — Беларусь — 1-1 (Кьюдинелли — Шило).

Нидерланды — Чехия — 0-2 (Веселы, Росол).

Венгрия — Россия — 1-1 (Фучович — Хачанов).

Колумбия — Хорватия — 1-1 (Хиральдо — Чилич).

Канада — Индия — 1-1 (Шаповалов – Раманатан).

13:30. Приветствуем всех поклонников тенниса! 16 сентября – второй день в трёхдневном противостоянии Кубка Дэвиса. В разных уголках мира разыгрывают полуфинальные матчи Мировой группы, 8 поединков плей-офф за право играть в Мировой группе-2018 и состязаются сборные в более младших лигах. Игровой день начался ранним утром в японской Осаке. Обо всё расскажем поподробнее. А пока подчеркнём, что в Будапеште в матче Венгрия – Россия после первого дня счёт ничейный – 1-1. Победы своим командам принесли их первые ракетки Мартон Фучович и Карен Хачанов. Сегодня сражаются пары. Отметим, что, начиная с субботы, в командах можно делать замены из всей четвёрки участников. За Россию кроме Хачанова могут сыграть также Константин Кравчук, Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Следим.