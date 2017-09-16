«Иногда играю там, где идёт война». В Питере прошла жеребьёвка SPb Open

В субботу, 16 сентября на «Сибур — Арене» прошла жеребьёвка теннисного турнира St. Petersburg Open 2017. Сами же соревнования категории АТР-250 пройдут с 18 по 24 сентября. Жеребьёвку уже по традиции проводил главный судья турнира Валерий Лутков в электронном формате. А почётными гостями на мероприятия стали участники турнира – Михаил Южный, который уже в 16-й раз сыграет на St. Petersburg Open, Евгений Донской, отметившийся в этом сезоне победой над Роджером Федерером, и обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Сербии Виктор Троицки.



«Уайлд-кард» было решено вручить россиянам Евгению Донскому и питерскому 20-летнему теннисисту Евгению Тюрневу, а также французу Жо-Вильфриду Цонге, не успевшему вовремя заявиться для участия в соревнованиях. Согласно жеребьёвке, которую проводили организаторы соревнований, спонсоры, сами теннисисты и журналисты, среди которых были и представители «Чемпионата», лидер посева испанец Роберто Баутиста-Агут во втором круге сыграет либо с бразильцем Рожериу Дутрой да Силвой, либо с чехом Иржи Веселы. Первым соперником француза Жо-Вильфрида Цонги станет победитель матча между россиянином Евгением Донским и португальцем Жоау Соузой. К слову, номер Донского вытянули самым последним, и Евгений даже начал сокрушаться: «Никому я здесь не нужен!»

«Не время ещё мне обыгрывать Федерера»

В первом круге Евгений Кузнецов сыграет с Виктором Троицки, Евгений Тюрнев постарается оказать сопротивление немцу Филиппу Кольшрайберу, Даниил Медведев встретится с итальянцем Томасом Фаббьяно, а Михаил Южный сыграет с победителем квалификации.



— Я вижу свои плюсы и минусы, играя с теннисистом из квалификации, — рассуждал спустя десять минут на пресс-конференции Южный. – Теннисист из квалификации уже разыграется к нашему матчу. Мы все с нетерпением ждём турнир в Петербурге. Хотелось бы, чтобы как можно больше народу было на матчах. Мы, игроки, постараемся сделать всё, чтобы подарить зрителям праздник. Сетка получилась довольно интересной. С кем бы хотел встретиться в финале? Мне всё равно.

Михаилу журналисты припомнили проигранный в пяти сетах матч Роджеру Федереру на US Open.

— Не время ещё мне обыгрывать Федерера, — с отшутился Южный. – На самом деле не хватило сил тогда, будем надеяться, что представится ещё один шанс. Не один раз думал бросить теннис, уйти с матча и не приходить. – Ответил он уже на вопрос юного корреспондента. – Но всё равно заставляешь себя, в конечном счёте испытываешь кайф, что переборол эту ситуацию.

«Иногда играю там, где идёт война»

Ещё один россиянин, Евгений Донской, согласился с мнением соотечественника, что иногда появляется желание бросить теннис.

— Бывают моменты, когда хочется закончить с теннисом, — признался 27-летний теннисист. – Я часто играю на турнирах ниже уровнем, иногда где-то рядом идёт война, и ты думаешь: поскорей бы отсюда уехать и всё бросить.

Что касается жеребьёвки турнира в Петербурге, то сетка ровная. Я играл с Соузой на Кубке Дэвиса в Москве, вместе тренировались в Испании, так что знаем друг друга. Буду делать всё, что можно на корте. С кем бы хотел встретиться в финале? Классно было бы сыграть с русским теннисистом, для публики это было бы здорово. Сейчас я себя физически чувствую лучше, чем на US Open. Перед турниром в США играл на челленджерах в Китае, там заболел, принимал лекарства. Сейчас же набрал форму.



Конечно же я смотрю матчи Кубка Дэвиса, я вообще слежу за выступлением российских игроков на всех турнирах. Сложный матч Рублёв провёл вчера, проявил характер, боролся. Жалко, что проиграл, но объяснение тут есть. После US Open трудно перейти на грунт и акклиматизироваться.

Фото: Александр Бондарев

«Буду играть с Кузнецовым, на харде обыгрывал Евгения»

Сербский теннисист Виктор Троицки поделился ожиданиями от своего первого соперника на St. Petersburg Open.

— Я буду играть с Кузнецовым. Знаю, что он очень талантливый теннисист. Андрей чисто играет по мячу. Я проиграл ему в прошлом году, но это было на грунте, на харде я добивался успеха. Жребий, в общем, интересный.



У меня был перерыв после US Open, я в это время работал над некоторыми вещами, совершенствовал свою игру. У нас сложный турнирный график, и то свободное время, которое выделяется, используем не только для отдыха, но и для восстановления и упорных тренировок.



Что касается полуфинала Кубка Дэвиса в Лилле, то Франция — очень серьёзный соперник. У меня были травмы, поэтому мы решили, что нецелесообразно прыгать с покрытия на покрытие. Моя команда и я решили не участвовать в Кубке Дэвиса, не рисковать. У сборной Сербии был не очень удачный сезон: Джокович травмирован, тоже самое случилось с Типсаревичем. Поэтому дали шанс молодым.

«Держали «уайлд-кард» для россиян с Кубка Дэвиса»

Турнир в Санкт-Петербурге в этом году получился не таким громким по именам, как раньше. Стэн Вавринка и Гаэль Монфис не смогли приехать из-за травм, а часть теннисистов отказались от участия из-за проведение коммерческого турнира «Кубок Лэйвера», он состоится в Праге 22-24 сентября.

— К сожалению, травмы помешали некоторым теннисистам приехать в Санкт-Петербург, — заявил генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев. — Но это открывает для других игроков возможность стать чемпионами. У нас был тяжёлый выбор, кому дать последнюю «уайлд-кард». Мы хотим дать молодым питерским спортсменам показать свой талант и мастерство, поэтому сделали выбор в пользу Тюрнева. До вчерашнего дня держали «уайлд-кард» для россиян, которые выступают в Кубке Дэвиса, но там они играют на другом покрытии, там идут упорные пятисетовые матчи. Какой им смысл приезжать сюда просто так?



Также Александр Медведев поделился мнением о проведении Итогового турнира в Петербурге.

— Мы встретимся с представителями WTA в Сингапуре на Итоговом турнире. Пока не определён формат. Мы своё мнение высказали, что формат на 16 игроков — нецелесообразен. Если делать на 12, надо что-то интересное придумывать. Теннис – консервативный вид спорта, но инновации нужны везде. А просто расширить сетку до 16 игроков и превратить Итоговый турнир в обычный турнир на 16 человек… Здесь не только наше мнение, но и желание WTA, как они хотят видеть. Решение по месту проведения Итогового турнира должно быть принято до конца февраля.