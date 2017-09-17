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Карен Хачанов
Текст: Даниил Сальников
Фото: РИА Новости

3-й день Кубка Дэвиса. Россияне пытаются отыграться со счёта 1-2. LIVE

Сборная России сражается с командой Венгрии в Будапеште за место в Мировой группе Кубка Дэвиса. После 2-го дня – 1-2. Болеем за наших.
17 сентября 2017, воскресенье. 12:35 Теннис

Кубка Дэвиса-2017. Сетка

14:45. Хасе обменялся с Веселы сетами, выиграл третий и пока счёт 6:1, 1:6, 6:3, 2:2, идёт 4-я партия.

14:40. Вопрос знатокам — что виртуально готовит Ник Кирьос? Ответы можете писать в комментариях. Да и вообще комментарии можно уже писать.

14:10. С ночного парного матча Канада — Индия есть ещё один эпизод. Но, глядя на него, становится больно за Вашека Поспишила.

14:00. Есть первый результат дня! В Астане Михаил Кукушкин в трёх сетах одолел Диего Шварцмана. Сборная Казахстана досрочно победила Аргентину — 3-1. Действующие обладатели Кубка Дэвиса, таким образом, покидают Мировую группу и следующий сезон начнут в своей региональной зоне. Ну а казахи спустя год снова вернулись в элиту мирового командного тенниса.

13:40. Юный лидер сборной Канады Денис Шаповалов повстречался со звёздами клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом и Дарнеллом Нурсом.

13:30. Посмотрите удар дня во вчерашней парной комбинации Канада — Индия. Во-первых, теннис — это красиво.

13:10. Совсем печальны дела в Осаке. Там матч Япония — Бразилия разыгрывался лишь в пятницу. Суббота и воскресенье уже пропущены из-за дождя. На понедельник перенесены и пара и две оставшиеся одиночки.

13:05. Только что стартовали матчи первых ракеток ещё в двух противостояниях плей-офф: Нидерланды — Чехия (Хасе — Веселы) и Португалия — Германия (Ж.Соуза — Штруфф). Полуфиналы в Мировой группы начнутся через час.

12:55. Вот такая буря эмоций в Астане в сражении двух первых ракеток. Диего Шварцман проиграл уже два сета Михаилу Кукушкину и уступает с брейком в третьем — 4:6, 4:6, 1:2. Действующий обладатель Кубка Дэвиса — сборная Аргентины — на грани вылета из Мировой группы.

12:45. Посмотрим, каково положение дел в 10 главных противостояниях этого уик-энда. Ещё нигде победитель был неизвестен перед решающим днём:

Мировая группа. Полуфиналы.
Франция — Сербия — 2-1 (Цонга, Эрбер/Маю — Лайович).
Бельгия — Австралия — 1-2 (Гоффен – Кирьос, Пирс/Томпсон).
Плей-офф.
Япония — Бразилия — 2-0 (Сугита, Соеда), парный матч перенесён из-за дождя.
Казахстан — Аргентина — 2-1 (Кукушкин, Хабибулин/Недовесов — Шварцман).
Португалия — Германия — 1-2 (П.Соуза — Штебе, Пуэц/Штруфф).
Швейцария — Беларусь — 1-2 (Кьюдинелли — Шило, Мирный/Василевский).
Нидерланды — Чехия — 1-2 (Хасе/Мидделкоп – Веселы, Росол).
Венгрия — Россия —2-1 (Фучович, Балаж/Фучович — Хачанов).
Колумбия — Хорватия — 1-2 (Хиральдо — Чилич, Чилич/Мектич).
Канада — Индия — 2-1 (Шаповалов, Нестор/Поспишил – Раманатан).
Кубок Дэвиса. Российская пара проиграла Венгрии. Отступать больше некуда
Сборная России сражается с Венгрией в Будапеште за место в Мировой группе Кубка Дэвиса. После 2-го дня – 1-2. В воскресенье всё решится.

12:35. Приветствуем всех поклонников тенниса! 17 сентября – заключительный день в трёхдневном противостоянии Кубка Дэвиса. В разных уголках мира разыгрывают полуфинальные матчи Мировой группы, 8 поединков плей-офф за право играть в Мировой группе-2018 и состязаются сборные в более младших лигах. Игровой день начался ранним утром в японской Осаке. Обо всё расскажем поподробнее. А пока подчеркнём, что в Будапеште в матче Венгрия – Россия после второго дня счёт – 1-2. В пятницу победы своим командам принесли их первые ракетки Мартон Фучович и Карен Хачанов, а затем в субботу в пяти сетах выиграла венгерская пара. Вначале в воскресенье должны между собой сыграть первый ракетки, а затем – вторые. Отметим, что, начиная с субботы, в командах можно делать замены из состава четвёрки участников. За Россию кроме Хачанова в этом матче заявлены также Константин Кравчук, Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Следим.

Рублёв проиграл 5-сетовый марафон. Хачанов добился победы. Как это было
Сборная России сражается с командой Венгрии в Будапеште за место в Мировой группе Кубка Дэвиса. После первого дня счёт ничейный — 1-1.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Эдмонтон Ойлерз Андрей Рублёв Даниил Медведев Карен Хачанов Коннор Макдэвид Константин Кравчук Кубок Дэвиса
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