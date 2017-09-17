И один на корте воин. 113-й номер рейтинга Фучович разгромил сборную России

День первый. Настораживающий

В том, что Россия фаворит встречи с Венгрией в раунде плей-офф Мировой группы, сомнений не было ни у кого. Думаю, даже сами венгры понимали, что им придётся прыгнуть выше головы, чтобы одолеть такого соперника. И букмекеры не оставляли никаких шансов команде Габора Ковеша. Но зачастую в спорте всё идёт не по тому сценарию, который можно было предположить до старта того или иного события.

Честно говоря, и у автора этих строк не было особых сомнений в исходе встречи. Тем не менее некоторое волнение присутствовало. Наша команда очень молода, а в Кубке Дэвиса ценится опыт, умение собраться на битву за партнёров, за страну. Матч на выезде, да ещё и на грунте, на котором россияне не играли почти два месяца. Но казалось, что этих мелочей венграм может хватить лишь для того, чтобы не проиграть всухую. На деле всё оказалось сложнее.

Первая же встреча лидера сборной Венгрии Мартона Фучовича и Андрея Рублёва удивила. Да, Фучович в этом сезоне на подъёме, достиг наивысшего для себя рейтинга — в августе он впервые очутился в сотне — под 99-м номером. Парочку челленджеров прибрал к рукам, причём на грунте и траве. Необычное сочетание. В целом песчаные корты ему импонируют. А вот мощь Андрея Рублёва они скрадывают.

Рублёв проиграл 5-сетовый марафон. Хачанов добился победы. Как это было Сборная России сражается с командой Венгрии в Будапеште за место в Мировой группе Кубка Дэвиса. После первого дня счёт ничейный — 1-1.

Фучович показал сумасшедшую нацеленность на победу. В двух первых сетах он не давал ни шанса Рублёву на своей подаче, при этом на приёме чувствовал себя вольготно, обострял. Питали его и домашние трибуны, неистово его поддерживавшие. При счёте 2:0 по партиям казалось, что вот-вот матч завершится. Но россиянин наконец-то собрался и продемонстрировал, что бойцовские качества со времён US Open никуда не делись. Дважды Рублёв брал подачу венгра по ходу третьего сета, и если первый брейк Фучович отыграл, то в случае со вторым и времени на это не было.

Вслед за третьей Рублёв взял верх и в четвёртой партии. Он уже перехватил инициативу и начал диктовать свои условия. Но в пятом сете снова неожиданно очнулся венгр, который будто бы брал паузу, чтобы выложиться без остатка в решающие моменты. А Рублёв эмоционально и физически потратился, да и попросту не ожидал, что оппонент вдруг начнёт показывать лучшую игру.

В принципе, большой трагедии не случилось. Теоретически можно было предположить, что Рублёв не справится с переходом на грунт. Да и вообще много всего отдал Андрей в Нью-Йорке. После такого собраться сразу на ещё одно важное соревнование бывает трудно.

Карен Хачанов был просто обязан сравнивать счёт. А как иначе? Противостоял ему Аттила Балаж, который в топ-150 даже никогда не входил. Но и здесь без нервов не обошлось. Стартовый сет Хачанов уступил, играл невнятно, через раз ошибался. Волнение его сковывало. Он понимал, что просто не имеет права на осечку. Решающим в этом матче стал третий сет, который вылился в затяжной тай-брейк. Россиянин оказался более стойким и забрал его — 14:12, после чего венгр посыпался.

Счёт 1-1 после первого дня можно было назвать рабочим. Но не покидало ощущение тревоги. Оба наших лидера даже близко не показали свой уровень. Венгры же продемонстрировали смелость, умение пользоваться поддержкой болельщиков. Многое должна была решить пара…

День второй. Решающий

Пара, собственно, всё и решила. Капитан сборной России Игорь Куницын решил попробовать достаточно сырой вариант. В напарники Константину Кравчуку он отрядил Даниила Медведева. Чем продиктовано это решение? Пожалуй, лишь тем, что Медведев неплохо проявил себя на US Open в дуэте с Михаилом Елгиным. Там они в первом раунде сняли с дистанции Даниэля Нестора с Домиником Инглотом, уважаемых парников. А затем дали бой лучшей паре мира Пирсу с Континеном.

Но, как оказалось, в паре с Кравчуком у Медведева не возникло того же взаимопонимания, как с Елгиным. Ребята действовали невпопад и не имели преимущества ни в одном из компонентов. Уставшие Фучович и Балаж выгодно смотрелись на фоне россиян, хотя у них не было преимущества в подаче, но они чётко разделяли зоны ответственности, что и стало ключом к победе. Медведев в ненужные моменты шёл на перехват. В плане тактики и понимания игры венгры оказались интереснее и ещё на шаг приблизились к сенсации.

День третий. Уничтожающий

Заключительный игровой день из-за дождя начался с трёхчасовой задержкой. Пришлось Мартону Фучовичу и Карену Хачанову дополнительно поволноваться. Уж не знаю, повлияло ли изменение планов на итоговый результат. Наверное, и никто на этот вопрос ответить не сможет. Но сейчас уже можно точно сказать, что россиянину она точно не помогла.

Выступления сборной России в Мировой группе в XXI веке



2001 — четвертьфинал.

2002 — победа.

2003 — четвертьфинал.

2004 — первый круг.

2005 — полуфинал.

2006 — победа.

2007 — финал.

2008 — полуфинал.

2009, 2010 — четвертьфинал.

2011, 2012 — первый круг.

2013-2016 — первая группа.

2017 — первый круг.

2018 — первая группа.

Первый сет проходил в равной борьбе. Можно было лишь отметить, что чуть проще свои подачи забирает Фучович. Чаще у него проходили рискованные удары. Карен же при попытках обострить отправлял мячи в аут. При счёте 4:4 наконец-то удалось сделать брейк Фучовичу, но решающим он не стал. В следующем гейме потерянную подачу Хачанов вернул. И тут же следом снова отдал свою. Непозволительная роскошь — проигрывать две подряд подачи. Венгр подарком, конечно же, воспользовался, закрыв первый сет.

А вместе с партией Фучович получил и психологическое преимущество. Во втором сете, пока Хачанов переживал неудачу в первом, Мартон быстренько сделал два брейка. И уже при счёте 5:2 он выключил форсаж, позволил россиянину подобраться, но не догнать.

После двух сетов возникали мысли, что Фучович мог притомиться, возможно, он сделает паузу, как в игре с Рублёвым, но нет. Венгр снова быстро сделал брейк и удержал его, хотя в заключительном гейме 15:40 было на его подаче. И при таком счёте теннисисты разыграли сумасшедшее очко, нанесли порядка 30 ударов. На Фучовича после этого было больно смотреть. Но эмоций тот розыгрыш ему придал. Вскоре он отыграл и ещё один брейк-поинт, а затем закрыл и весь матч Венгрия — Россия — 3:1.

Кубок Дэвиса. Россия проиграла Венгрии — 1-3 и покинула Мировую группу Сборная России проиграла Венгрии 1-3 в Будапеште и покинула Мировую группу. Карен Хачанов уступил Фучовичу в трёх сетах.

Итоги

Растущая, прогрессирующая сборная России в следующем году снова будет обтираться в первой группе. Печально, что мы пока не способны обыгрывать команды, где лидером является 113-й номер рейтинга. Мартон Фучович практически в одиночку пригвоздил всех наших восходящих звёздочек. Он оказался крепче духом. Хочется надеяться, что шишки, набитые в Будапеште, наставят россиян на верный путь. Главное — правильно отнестись к поражению. Кубок Дэвиса — турнир особенный. Локальная победа может коренным образом изменить карьеру теннисиста, причём и в лучшую сторону, и в худшую. Не удивлюсь, если Фучович за счёт сенсационных побед поверит в себя и вскоре мы его вновь увидим в топ-100.

Должен вынести урок из поражения и капитан сборной Игорь Куницын. Он только осваивается на новом месте. Неприятно сразу же проигрывать такую ответственную встречу, но такая неудача может научить Куницына мыслить стратегически. Конечно, мы все крепки задним умом. Изначально все были уверены в победе, и казалось, что не так уж важно, кого ставить под Фучовича в первый день, как формировать пару. Но я практически убеждён, что пара Рублёв — Кравчук смотрелась бы более убедительно, а именно в субботу в этом матче разыгрывалось решающее очко. Балажа-то Андрей в воскресенье обыграл.