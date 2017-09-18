Шарапова оценила битву между Эммой Стоун и Стивом Кареллом

В Лос-Анжелесе прошла презентация фильма «Битва полов» («Battle of the Sexes»), на которой была замечена Мария Шарапова. Фильм, выходящий на экраны в США 22 сентября, повествует о теннисном матче между мужчиной (Бобби Ригсом) и женщиной (Билли-Джин Кинг), прошедшем в 1973 году.

Зачем нужен был этот матч?

Однажды неутомимая борец за права женщин, в том числе и спортсменок, Билли-Джин Кинг рассказала: «Когда я впервые встретилась с президентом Бараком Обамой, он признался мне, что в 12-летнем возрасте внимательно следил за нашей Битвой и это событие затем помогло ему воспитать дочерей сильными и уверенными в себе».

Что же заставило Билли-Джин Кинг бросить вызов теннисным устоям? В начале 70-х призовые теннисисток составляли намного меньшую сумму, чем их коллег-мужчин. Несмотря на это, Билли-Джин Кинг в 1971 году стала первой теннисисткой, заработавшей за сезон более 100 тысяч долларов. Правда, в то же время лидеры мужского тенниса зарабатывали в два раза больше. Например, за победу на Открытом чемпионате США Кинг получила лишь 40% от призовых чемпиона среди мужчин Илие Настасе. Такое неравенство заставило теннисисток угрожать бойкотом этого турнира, организовав собственный профессиональный тур.

Но не все отнеслись к борьбе спортсменок за свои права серьёзно. Так, Бобби Риггс, завершивший карьеру в 1952 году, решил объявить себя «сексистом номер один в мире» и заявил, что способен обыграть любую теннисистку. Риггс и до этого был горазд на безумные выходки.Уже будучи ветераном, он играл в ластах, с ведром воды в руках, со скамейками на корте, а также со слоном, ослом или львёнком на поводке. Вызов был брошен, но Кинг не сразу приняла его. Лишь только после того как Риггс в двух сетах обыграл Маргарет Смит-Корт (6:2, 6:1), потратив на это меньше часа, Билли-Джин поняла, что этот разгром может дискредитировать всю её борьбу за равноправие.

Как прошла «Битва полов»?

Кинг согласилась на матч до победы в трёх сетах, чтобы показать не меньшую привлекательность женского тенниса для публики. Организацией матча занялся спортивный антрепренёр Джерри Перенчио, за два года до «Битвы полов» организовавший «Бой века» между Джо Фрейзером и Мохаммедом Али. Аукцион на проведение встречи выиграл 46-тысячный «Астродом» (на трибунах в итоге собралось более 30 тысяч), предложивший $ 250 тыс. За права на показ матча ABC заплатила порядка 750 тыс., а рекламное время продавалось по 80 тыс. за минуту. Перерывы между геймами были удлинены с 90 секунд до 120, между сетами — до 4 минут. Страшно представить, сколько денег было заработано на рекламе.

Участники дуэли по-разному готовились к встрече. Риггс вместо регулярных тренировок перед поединком пил, курил и играл в своей эпатажной манере, в то время как Кинг усиленно тренировалась. Однако букмекеры и большинство СМИ, за исключением Wall Street Journal, предрекали победу Риггсу.

Ко дню поединка Риггсу исполнилось 55 лет. Кроме того, он не успел залечить свою травму локтевого сустава. Зная это, 29-летняя Кинг не покидала заднюю линию, гоняя Бобби по корту, и била ему под правую руку, будучи в курсе, что закрытой ракеткой он играет хуже, чем открытой. Первый сет в итоге остался за Кинг — 6:4. Второй она выиграла со счётом 6:3. В третьем сете при счёте 5:3 Кинг чуть дрогнула, и могло показаться, что соперник способен переломить ход встречи. Но нет. Билли-Джин довела сет до победы и выиграла матч – 6:3.

Что общего у Билли-Джин Кинг с Эммой Стоун?

После этого поединка Билли-Джин Кинг для всех спортсменок мира стала примером неутомимого борца за свои права. Долгое время американка возражала против экранного воплощения «Битвы полов», и согласилась на это лишь после смерти Риггса, в 1995 году. В 2001 году на экраны вышла документальная драма о тех событиях под названием «Когда Билли побеждает Бобби». И вот этой осенью все любители спорта смогут оценить новый художественный фильм, который создатели не мудрствуя лукаво так и назвали — «Битва полов» (Battle of the Sexes).

Премьера фильма, состоявшаяся в Лоc-Анжелесе, вызвала жгучий интерес не только со стороны голливудских знаменитостей, но и со стороны теннисистов. В частности, звездой вечера наряду с самой Билли-Джин Кинг и исполнившей её роль оскароносной актрисой Эммой Стоун, а также Стивом Кареллом (он сыграл Бобби Риггса) была и многократная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова. И по мнению многих, российская теннисистка в этот день своей красотой и нарядом сумела затмить многих именитых гостей.