Выстрел из пушки над Невой. Как прошло открытие St. Petersburg Open-2017

Донской стрелял из пушки, Гулбис ругался с фотографом, а Багдатис сознался, что никогда не будет прежним: всё о первом дне турнира в Питере.

«Иногда играю там, где идёт война». В Питере прошла жеребьёвка SPb Open В Петербурге Южный и Донской, а также корреспонденты «Чемпионата» помогли создать сетку турнира St. Petersburg Open-2017.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

В понедельник стартовал 22-й по счёту турнир ATP в Санкт-Петербурге. После финала квалификации прошло красочное шоу открытия и вслед за ним начались поединки основной сетки.

«Теперь я немного петербурженка». Как Винчи стреляла из пушки Роберта Винчи совершила полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в Петербурге и чуть не оглушила Остапенко с Корне.

Полуденный выстрел

Но ещё когда продолжались первые запуски квалификации, пришла новость из Петропавловской крепости о том, что традиционный полуденный выстрел из пушки произвёл Евгений Донской. Российский теннисист был на Нарышкином бастионе вместе с хорватом Борной Чоричем и в тот момент был просто в восторге от возложенной на него миссии: «Эмоции зашкаливают! Было громко и очень волнительно. Я даже боялся что-то сделать не так. Дали три команды — «На изготовку», «К орудию» и «Огонь!». Руки на рукоятке, пошёл обратный отсчёт: 5, 4, 3… В голову всякие мысли лезли — а вдруг я произведу выстрел раньше: не в 12:00, а в 11:59:59? И тут же осёкся — нет, историю подвести нельзя! И тут же себе скомандовал — давай, жди, думай, держи внимание! В итоге всё получилось классно».

«Чего снимаешь?»

Эмоции зашкаливали в это время и на корте. Первым запуском на центральной арене играли Эрнест Гулбис и россиянин Иван Неделько. Латыш очень нервничал, даже досталось фотографу, на которого он рыкнул при подбросе мяча: «Чего снимаешь?» Однако несмотря на это чемпион турнира-2013 быстро набирал очки и за 1 час 10 минут оформил путёвку в основную сетку – 6:2, 6:1.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Россияне отыграли по нулям

Надо сказать, что россияне этот день отыграли по нулям. Не взяли ни сета и не пробились в основу через квалификацию кроме Неделько ещё и Алексей Ватутин с Михаилом Елгиным. А 20-летний Евгений Тюрнев, который в последний момент получил «уайлд-кард» в основную сетку, освободившуюся от Михаила Южного, и вовсе проводил первый матч в карьере на уровне ATP. Экзаменовал его ветеран мужского тура Филипп Кольшрайбер, но уже через 1 час 2 минуты всё было решено – 6:1, 6:3 в пользу опытного немца. Таким образом ко вторнику в сетке осталось лишь четверо хозяев турнира – Южный, Донской, Медведев и Кузнецов.

Россиянину Евгению Тюрневу было внове оказаться в пресс-зале большого турнира. Отвечал он ёмко, но по сути: «О том, что мне дали «уайлд-кард», я узнал прямо накануне жеребьёвки квалификации. Конечно, я очень обрадовался – это такой шанс! Да, я первый раз выступал в основной сетке ATP. Было непривычно играть. Конечно, волнение присутствовало, но это большой опыт. Дальше будет легче. Естественно, с игроками такого уровня я раньше не встречался. Было серьёзное давление. Наверное, моей ошибкой было то, что я слишком хотел выиграть, а надо было расслабиться. Были у меня моменты, был тройной брейк-пойнт, но я не смог его реализовать».

Тюрнев: в первом матче на таком уровне волновался, но это большой опыт

Немец Филипп Кольшрайбер хотя и пытался быть политкорректным, но всё же признался, что ему повезло со жребием в первом круге турнира ATP250: «Сложно ли играть с теннисистом, которого не знаешь? Мы живём в век Youtube, поэтому я смог посмотреть пару его игр. И мой партнёр по тренировке Дмитрий сказал мне кое-что о моём сопернике. В целом это довольно странное ощущение, когда играешь с неизвестным игроком. У моего соперника, конечно, было нервное начало. Но вообще он крепкий парень, мощно играет, у него хорошая подача. Конечно, сегодня он чересчур много ошибался в некоторых моментах. Его игра опасная. Я думаю, что он может улучшать свой уровень. Я доволен сегодняшним своим матчем, я не потратил много энергии, при этом я получил опыт игры на центральном корте. Думаю, это удачное начало».

Кольшрайбер: Тюрнев — крепкий парень, с мощной игрой и хорошей подачей

«У меня осталось меньше энергии на все эти штуки»

Ну а перед этим матчем прошло шоу открытия. Оно было коротким, но насыщенным и торжественным. Досталось оно Маркосу Багдатису и Орасио Себальосу. Киприот светился от счастья, выходя на арену, а матч провёл уверенно и без излишних выплесков. Специальный корреспондент «Чемпионата» на турнире даже не удержался и спросил теннисиста после матча – куда девался привычный всем Маркос Багдатис, постоянно фонтанирующее шоу тура, на что спортсмен ответил: «Просто у меня осталось меньше энергии на все эти штуки, о которых вы говорите. Это не связано с тем, что у меня появилась семья и дети. Это связано с тем, что ты приобретаешь жизненный опыт. Некоторые мне действительно говорят, что ты стал меньше улыбаться на корте и спрашивают: «Ты больше не любишь теннис?» — Нет, это не так. Я люблю теннис, просто с человеком происходит эволюция и какие-то вещи ты держишь уже внутри. За пределами корта я всё тот же весёлый человек. Я люблю хорошо проводить время, развлекаться, но в правильном направлении».

«Достаточно времени, чтобы подготовиться»

Испанец Роберто Баутиста-Агут сейчас располагается в рейтинг-листе ATP на наивысшем для себя месте – 13-м, а на турнире St. Petersburg Open возглавил сетку. Теннисист честно признался, что он всем доволен, а особенно тем, что может спокойно готовиться к первому матчу (с победителем пары Дутра-Силва – Веселы) аж до четверга: «Должен признать, что год для меня сложился хорошо. Я показывал хороший теннис летом. Я достиг хорошей формы и стараюсь улучшать свой теннис каждый год. Думаю, что сейчас действительно показываю хорошую игру. То, что я первая ракетка турнира – на меня никак не влияет. Я не чувствую дополнительного давления. Вообще иметь высокий номер посева хорошо, потому что в данном случае мне это позволяет пропускать первый круг. Это высвобождает мне больше времени на тренировки. Я играю первый матч в четверг. У меня достаточно времени, чтобы подготовиться к турниру».

Дождь, футбол и отменённые шаттлы

Надо сказать, что программа первого дня получилась не такой насыщенной. Тут сказалось несколько факторов: соседство турнира в календаре с Кубком Дэвиса (в редких парах первого круга SPb Open-2017 были готовы играть уже в понедельник оба теннисиста), запланированный на вечер понедельника гала-ужин игроков и организаторов турнира, а также футбол – куда же без него. Знаменитый питерский долгострой – стадион «Санкт-Петербург» — о котором не писал только ленивый, теперь пущен в эксплуатацию. И теперь он из гигантского, но молчаливого соседа уютной «Сибур-Арены», где два раза в год играется теннис, превратился в периодическую, но массированную угрозу камерному виду спорта. В частности, на неделе с St. Petersburg Open проводится аж два футбола – в понедельник матч 10-го тура чемпионата России «Зенит» — «Уфа», а в четверг – питерское дерби в рамках 1/16 финала Кубка России «Динамо» — «Зенит». Из-за этого теннисные болельщики дважды за неделю лишатся шаттлов, регулярно возящих их от метро Крестовский остров до «Сибур-Арены».

Кстати «Зенит» в итоге победил. Трижды за эту ночь над насквозь промокшим от дождя Крестовским островом разнеслось гулкое «Гол-гол-гол!».