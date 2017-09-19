«Ну давайте всё свалим на молодёжь и капитана!» Камельзон о наболевшем

И один на корте воин. 113-й номер рейтинга Фучович разгромил сборную России В сезоне 2018 года сборная России не сыграет в Мировой группе Кубка Дэвиса из-за поражения в Венгрии.

О том, что в поражении от Венгрии нет ничего страшного

Я считаю, что только обыватели могут так рассуждать – ну проиграли и проиграли. Это относится не только к теннису, а и к футболу, и к хоккею. А когда надо выставлять команду на чемпионат мира по футболу 2018 года, и мы проиграем, причём дома, то всем мало не покажется. Я прошёл теннисную жизнь через Кубок Дэвиса и Кубок Федерации. Для меня это более важные соревнования, чем даже «Большие шлемы». Как ни крути, а там ты играешь сам за себя – за свои призы, за свой заработок, за свой рейтинг. А тут ты играешь за всю страну и для страны.

С венграми вопрос особый. Во-первых, мы заранее знали, что будет мягкое земляное покрытие. Ведь что такое грунт? Это когда мяч волтузится на корте до завершения каждого очка в два, а то и в три раза больше, чем на харде. К этому нужно основательно готовиться. То, что показали наши ребята, которые стоят по рейтингу намного выше, проиграв венграм, которые 100-какие-то… Понимаете, здесь что-то не так! Я думаю, что тренерская мысль на тренерском совете Федерации тенниса России всё-таки должна призадуматься над тем, что мы делаем, куда мы идём. Легко сказать – ничего страшного нет, играла молодёжь.

Фото: daviscup.com

Ну давайте всё свалим на молодёжь! Давайте свалим на капитана, который впервые оказался в этой роли. Давайте постоянно говорить о том, что у нас есть будущее. Так у нас будущее так и будет до третьего тысячелетия. Но будущее – это и есть будущее. А вот что вы делаете сегодня? Это большой вопрос. Даже первый матч, который проиграл Рублёв, не должен был быть проигран, если всё правильно заранее просчитать. Но он не был просчитан. И не был просчитан матч Хачанова. Такое ощущение, что он не думал, что на грунте играть труднее, чем на харде. Там ты бабахнул подачу, пробил третьим-четвёртым ударом и очко себе заработал. На этом они и вошли в «сороковник». Но этот уровень рейтинга команда была обязана держать, и к этому надо быть готовым.

«Мёртвый» тренер не может чем-то зажечь молодого человека, да ещё таких темпераментных как Хачанов, а тем более Рублёв с его психологией.

«Мёртвый» тренер не может чем-то зажечь

Я считаю, что тренерский состав, который там находился (то, что я видел по телевизору), он уже требует того, чтобы кое-кого отправляли на тренерскую пенсию. Пусть идут и работают у себя дома, где-нибудь в своих клубах, но не на уровне чемпионата мира. Одни и те же лица, которые уже ничего не могут принести команде, никакого совета. Я не хочу обижать людей и называть фамилии, но ребята, давайте уже посмотрим какие-то новинки. Посмотрите, что творится у звёзд мирового тенниса. Беккер активно консультировал и принимал участие в судьбе Джоковича. И Лендл работает, и Эдберг работал. То есть сейчас работают люди, которые понимают, что надо делать для того, чтобы выиграть Уимблдон или US Open. Сегодня у нас этого нет. У кого есть какая тренерская мысль? У кого светятся глаза, и кто понимает решение этого вопроса? Глаза даже не светятся! А ведь «мёртвый» тренер не может чем-то зажечь молодого человека, да ещё таких темпераментных как Хачанов, а тем более Рублёв с его психологией. Он что будет с «мертвечиной» разговаривать? На кого он будет ориентироваться? Кто ведёт эту команду?

Фото: daviscup.com

Куницын был на своём месте

Единственное, что мне понравилось – что очень выдержанным был Куницын. Это был его первый опыт, но этот блин комом получился не по его вине. Какую команду он имел, с той и работал. Но ведь всегда же говорят, что выигрывают игроки, а проигрывают тренеры. Эту фразу трёхсотлетней давности мы уже знаем все. Куницын – хороший игрок, знает эту жизнь, играл в туре, понимает, что это такое, и он уже не один год работает с командой Кубка Дэвиса. Он был на своём месте, у него хорошая выдержка, но ещё не хватает какого-то опыта – как самому сидеть на скамейке в роли капитана. Одно дело, когда ты видишь, как другие работают, а другое дело, когда ты сам выходишь и начинаешь работать. Что там он не рассчитал – я пока не знаю, хотя я обязательно с ним встречусь. Но ведь не мы решаем эти вопросы. Этим делом должна заняться федерация.

Чтобы пара заиграла, на неё надо два-три года. Так просто пары не играются, это надо постоянно сыгрываться, это целая команда.

Учиться побеждать

Конечно, любой проигрыш – это шаг к победе. Я тоже считаю, что проигрыш – это не окончательное поражение. Ещё впереди будут новые сражения, и надо постоянно учиться побеждать. Но такой исход, который получился в матче с венграми, я не мог даже предсказать. Я говорил, конечно, что мы можем проиграть и венгры – серьёзные ребята. Тем более на личных турнирах наш Рублёв проигрывал им обоим. Значит уже были звонки, к этому надо было готовиться. Мы разве не знали, с кем мы играем?

Венгры выставили удобные им условия, но мы и сами такие условия всегда выставляли. Я помню, как в Донецке на Кубке Дэвиса я ночью заставлял работников и сам вместе с ними выходил и поливал эти корты, чтобы утром они были вязкие. Тоже мне секрет какой! Этому «секрету» уже 30 лет, если не больше. Ну, ребята, время то уже скакануло вперёд. Конечно, мы могли с ними справиться.

Фото: daviscup.com

И я считаю, что пара у нас была не просчитана. Потому что то, что они играли, это была не пара, это были на корте две одиночные игры. При всём моём уважении к результатам, которых добился Медведев, они же вместе первый раз встали в пару! Как можно так ставить? У нас же и Донской играл с Кравчуком, и Рублёв играл с Кравчуком. Если бы Донской там был, то на пару его надо было заявлять. Но когда ничего не наиграно и просто выставили любую пару, то тут и получили три сета подряд. А ведь чтобы пара заиграла, на неё надо два-три года. Так просто пары не играются, это надо постоянно сыгрываться, это целая команда. А если играть так, как сейчас – то конечно никакого результата не будет. Кравчук – хороший, стабильный игрок. Как помните, у нас недавно ушёл из жизни Сергей Лихачёв. Сколько лет он цементировал у нас в сборной СССР парную игру. И до сих пор их давнишний рекорд с Метревели никем не побит. Ребята, почему вы не изучаете то, через что мы прошли? Для вас это неинтересная книжка?

Какая хорошая, талантливая молодёжь наступает – прекрасные ребята, можно вообще делать двойной состав в сборной. Но этим надо заниматься с утра до ночи!

«Нельзя пускать по воле волн Кубок Дэвиса»

Я думаю, что там есть серьёзные просчёты, которые нигде сегодня даже не обсуждаются. И пусть на меня федерация и обижается, но я не уверен, что соберётся тренерский совет, при этом приведут всех, кто был причастен к тому, что было в Венгрии, что будет проведён какой-то анализ и сделаны какие-то выводы – к чему нам готовиться дальше. Пускай они на меня обижаются, но я призываю провести такой тренерский совет. Нельзя пускать по воле волн такие турниры как Кубок Дэвиса и Кубок Федерации. Я на своём веку, будучи причастным к сборным командам и правлению федерации, ни разу не видел ни одной серьёзной разборки того, как мы проиграли. Ведь так удобно свалить все грехи на Мыскину. К сожалению, у меня не было возможности выйти на тренерском совете и сказать – вот это неправильно, вот здесь вы виноваты и вот здесь, а вот здесь виноваты игроки. Значит этого игрока дальше не нужно брать. Это элементарные вещи, которыми живут в футболе, хоккее, баскетболе и любых игровых видах спорта.

Фото: daviscup.com

К сожалению, тренерский совет сегодня не соответствует тому, чтобы мы дальше могли залечить эти раны. Если тренерский совет так дальше и будет работать, то он только усугубит то, что у нас есть. И ни в какую другую группу мы не попадём из первой, в которой будем на следующий год играть. Если жребий даст таких соперников, как венгры, то попробуй их обыграй, если ты не занимаешься решением конкретной задачи. А говорить: «Ничего, они молодые, но потом станут старые и когда-то выиграют»… Вы меня простите, может быть я не прав. Но я не вижу звезды, которая бы за собой тянула Кубок Дэвиса и Кубок Федерации. А значит очень важен тренерский совет – там должно всё определяться.

«По физподготовке мы потерялись»

Да, у нас и раньше были провалы. Я помню, как мы провалили Кубок Дэвиса в Тель-Авиве (В июле 2009-го. – Прим. «Чемпионата»). Тогда ещё Сафин был в команде, другие опытные ребята. Мы потом очень долго после этого не могли прийти в себя. Так нельзя! Надо к делу относиться с пониманием того, чем ты занимаешься. Или вообще не заниматься. Как они сегодня собираются руководить командой Кубка Дэвиса? Есть какая-то программа, какая-то стратегическая линия? Я не знаю, что они хотят делать. Просто рассчитывать на то, что сам Рублёв, сам Хачанов, сам Медведев через полгода здорово заиграют, потом их снова соберут вместе, их скомплектуют, а они выйдут и выиграют? Не выиграют и не скомплектуется, потому что ребята старались как могли, а умения не хватило. И этого умения не было ни в подготовительной части, ни в психологической части, да и я могу сказать, что по физподготовке мы там потерялись. У нас что – уже никто не умеет бегать и прыгать с ракеткой в руке? Куда всё это делось? У нас был такой Фураев, который вёл у нас в Кубке Дэвиса физподготовку. У нас все ребята были бойцы, они спокойно могли держаться все пять сетов. А тут держишься в трёх сетах, а в пяти сдуваешься. Здесь много вопросов.

«St.Petersburg Open не стал слабее»

Так сложилось, что St.Petersburg Open приходится обходиться без некоторых игроков, выступающих в Кубке Дэвиса. Таков календарь. Стал ли турнир слабее? Нет. Состав очень сильный. Когда ребята играли в прошлые годы в сборной, они все имели здесь wild card. Да, это беда календаря. Многие об этом говорят. Помните, как мы привозили ребят из Иркутска – гоняли туда самолёт, чтобы всю банду сюда привезти, чтобы они сразу играли тут. То есть Питер для федерации делает всё то, что никто никогда не сделает. Мы своей компанией «Формула Теннис Хоккей», своей школой «Белокаменная» стараемся по максимуму зазвать сюда всех игроков сборной команды России. Мы для них всегда открыты. У нас и Южный играет, и Донской, и Кузнецов, и Медведев, и молодому парню Тюрневу дали «уайлд-кард» в основе. Какие к нам могут быть претензии? Конечно, этот Кубок Дэвиса нам идёт не в радость. А ещё когда ребята приезжают с проигрышем на Кубке Дэвиса за плечами, то они и здесь ничего сыграть не могут. Потому что проигрыш никак не способствует появлению победного духа. Требуется время на то, чтобы отдохнуть и привести мозги в порядок. А турнир у нас идёт по высочайшему классу, он же «миллионник». Он даёт и очки, и призовые. Он открыт для федерации.

И конечно, федерация должна бороться за то, чтобы наверху делали более удобный календарь. Для нас это беда, но мы выкручиваемся как можем. И получается, что страдаем не мы, а теряют игроки, и теряет позиции федерация. Мы за то, чтобы мы показывали высокий результат, мы хотим наш турнир сделать «пятисотником», мы стараемся, чтобы поднять уровень российского тенниса на более высокую ступень. Ведь все говорили – ушёл Кафельников, ушёл Сафин и мы всё потеряли в мужском теннисе. Но посмотрите, какая хорошая, талантливая молодёжь наступает – прекрасные ребята, можно вообще делать двойной состав в сборной. Но этим надо заниматься с утра до ночи!

Давайте посмотрим, кого ещё можно привлечь к этой работе. Без дела ходит Коля Давыденко, который может принести много пользы. Вот только-только привлекли к сборной Игоря Андреева, а ведь чтобы их привлекать, нужно ещё им говорить, чем они конкретно могут помочь. Допустим, куда сейчас пойдёт Кравчук, что он будет делать? В одиночке он по рейтингу никуда не проходит, а ему никто не помогает. Посмотрите – Костя бьётся сам за себя. Он как может, где-то через пару может и сыграет одиночку. Посмотрите, какой прорыв сделала Веснина, посмотрите какой результат они сотворили с Макаровой. Есть же хороший русский опыт. Мы на этой ниве выиграли золотые медали в паре на Олимпиаде, а в одиночке всё провалили. Ну давайте же считать, как мы это можем сделать – а никто не хочет аккумулировать этот вопрос. Вот допустим у нас проходят на нашем стадионе «Белокаменная» турниры по всем возрастам – 10 лет, 12, 14, 16, 18 – играет 400 человек. Лучшие дети России съехались у вас под боком, в Москве. Хоть один бы тренер сборной России пришёл! Ни одного.