Теннисный беби-бум набирает обороты

Серена Уильямс, Кириленко, Кеотавонг, Пеннетта радуются материнству, в то время как другие показывают своё только округлившееся счастье.

Серена показала дочь, а Иванович – идеальную форму и обложку журнала Серена, Азаренко и Джокович хвастаются в соцсетях отпрысками, а Возняцки, Свитолина, Гантухова и Иванович – отличным времяпрепровождением.

Прошлый выпуск рубрики «Соцсети теннисистов» мы начинали с довольно обширной детской темы, но на этом она не закончилась, а, напротив, продолжилась с новой силой. Экс-десятая ракетка мира и бронзовый призёр Олимпиады в Лондоне Мария Кириленко сообщила, что 8 сентября у неё родился второй ребёнок – дочка. Напомним, что в июле 2015 года в семье теннисистки и московского чиновника Алексея Степанова появился первенец – сын.

У ещё одной бывшей теннисистки Энн Кеотавонг тоже родился второй ребёнок – сын Уильям. Его старшая сестрёнка Ава с восторгом любовалась новорождённым.

Знаменитая американка Серена Уильямс, только что родившая дочь, написала трогательное письмо своей маме.

А Уимблдон преподнёс креативный подарок для своей многократной чемпионки. Подготовлено персональное место для её новорождённой. Табличка так и гласит – Алексис Олимпия Оганян-мл. – главный фанат Серены.

Бывшая чемпионка US Open, уже завершившая недавно свою карьеру, Флавия Пеннетта решила лишь частично показать на фотографии своего сына, которому уже четыре месяца. Кстати, папа, Фабио Фоньини, сейчас далеко – в Санкт-Петербурге, где в четверг начнёт турнир матчем против Михаила Южного.

Ожидается пополнение у Ярмилы Вольф, бывшей Грот и бывшей Гайдошовой. Срок беременности уже большой…

…и у жены Евгения Донского.

А у француза Жереми Шарди сейчас одно из важных событий семейной жизни – свадьба.

Но бывают на этом свете не только светлые стороны. Страшное землетрясение потрясло Мексику – рушились дома, гибли люди. Многие откликнулись на эту трагедию и выразили солидарность с пострадавшими. В частности, теннисисты. И Рафаэль Надаль, и Габриэла Сабатини, и многие другие.

Пуэрториканка Моника Пуиг глубоко переживала за своих соотечественников, поскольку на её страну надвигался ураган Мария. Возможно, эти переживания помешали ей сосредоточиться на теннисе. Сегодня в матче второго круга турнира в Токио она проиграла первой ракетке мира Гарбинье Мугурусе.

Пытается бодриться на больничной койке Ана Конюх. Однако гипс на правой руке свидетельствует, что вернётся в теннис она нескоро.

Но бывают истории пострашнее. Несколько лет назад американка Виктория Дюваль пережила страшную весть – о том, что она больна раком. Весь теннисный мир её поддерживал, все, кто мог, ей помогали. В итоге спортсменка поборола страшный недуг и теперь пытается вернуться в тур. На 25-тысячнике в техасском городе Люббоке она объединилась в пару с ещё одной теннисисткой, поборовшей лимфому, россиянкой Алисой Клейбановой. Девушки уже успешно преодолели квалификацию и первый круг основной сетки.

Жизнь – это непростое путешествие, надо быть ко всему готовым и крепко держать штурвал, как это делает чешка Люси Шафаржова.

Её подруга – россиянка Анастасия Павлюченкова – тоже с оптимизмом смотрит на жизнь. На жеребьёвке турнира в Токио её позабавило, как длинно по-японски выглядит её фамилия.

Если на корте оказывается Винус Уильямс, то это обязательно завершится танцами, а Мартине Хингис, Питу Сампрасу и Джеймсу Блэйку, участвовавшим вместе с ней в выставочном матче, осталось только аплодировать.

Между тем, во время южноамериканского турне знаменитой группы «Бон Джови» с ними пообщался аргентинский теннисист Давид Налбандян.

И напоследок в качестве бонуса опубликуем вот такой плакат. После предыдущего выпуска звучали упрёки в том, что нигде не упоминалась главный ньюсмейкер российского тенниса Шарапова. Исправляемся. Турнир категории International в Тяньцзине анонсировал Марию как главную звезду предстоящего соревнования.