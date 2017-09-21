«Тренер «Зенита» подарил мне футболку, и сегодня я пойду на матч с «Динамо»

Итальянец Томас Фаббиано с детства болеет за «Ювентус», но не знает, кто такой Массимо Каррера. Зато у него есть повод болеть за «Зенит».

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

На турнире в Санкт-Петербурге итальянский теннисист Томас Фаббиано в первом круге обыграл россиянина Даниила Медведева – 7:6 (7:4), 7:5. После игры 28-летний игрок рассказал о поединке, дружбе с Фоньини, любви к футболу, связи с тренерским штабом «Зенита» и дал рекомендации туристам, собирающимся в Италию.

«Медведев заслужил второе предупреждение»

— В первом круге вы обыграли россиянина Даниила Медведева. Как сложился поединок?

— На самом деле этот матч мне морально очень тяжело дался, потому что Даниил постоянно отыгрывался. К концу встречи я начал уставать и совершать ошибки, отдавал лёгкие мячи сопернику. В начале обоих сетов я играл в свой теннис, чувствовал себя комфортно. Конечно, я так хотел играть от первого до последнего гейма, но это теннис. Я могу только в следующей встрече доказать, что могу быть лучше.

— По ходу матча Даниил много нервничал, ломал ракетки. Что чувствовали вы?

— Да, он заметно нервничал сегодня, не знаю, в чём причина. Даниил сломал много ракеток, мне кажется, он заслуживал ещё одного предупреждения. Не поймите меня неправильно, я не имею ничего против Медведева, мы хорошо общаемся. По ходу матча я думал в первую очередь о своей игре. Когда он начал сильно нервничать и злиться, я попросил о втором предупреждении. Это теннис, я хотел быть честным.

— Ваш соотечественник Фабио Фоньини пришёл сегодня смотреть ваш матч. Вы в хороших отношениях?

— Он мой хороший приятель, мне импонирует стиль игры Фоньини, такой немного сумасшедший. Он замечательный человек и талантливый теннисист. Мне нравится смотреть, как играет Фабио. Не знаю, правда, что он думает о моей игре. Возможно, в следующем году мы вместе сыграем на Кубке Дэвиса. Мы с Фоньини почти одного возраста, он только на два года старше. Мне приятно, что он смотрел мой матч с Медведевым.

— Вы никогда не играли за сборную Италии. Почему? Хотели бы однажды сыграть?

— Да, вы правы. Причина проста – были теннисисты, которые выступали лучше меня и были выше в рейтинге. Они заслуживали этого больше, чем я. Но сейчас у меня есть большие шансы, я близок к тому, чтобы стать частью команды. В следующем году я, возможно, дебютирую в Кубке Дэвиса.

— Кто для вас самый сильный противник?

— Я играл против нескольких топовых теннисистов, например против Раонича и Бердыха. Это были реально сложные матчи, я получил ценный опыт. Думаю, я всё ещё далёк от топ-игроков.

— Какой самый любимый для вас турнир?

— Мне нравится играть на траве. Вообще, турниры в помещениях всегда мне даются тяжело, не так много есть кортов для тренировок, да и покрытие мне не всегда подходит. В принципе, мне нравится турнир в Санкт-Петербурге, не только потому что я сейчас здесь, здесь всё здорово.

— В туре вы много путешествуете. Какое самое красивое место на земле?

— Я обожаю Дубай. Арабские Эмираты находятся недалеко от Италии, там на протяжении девяти месяцев погода просто потрясающая. Да и турнир в Дубае очень крутой.

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«В Италии каждый день ем пасту»

— Вы живёте в итальянской коммуне Сан-Джорджо-Йонико. Порекомендовали бы туда поехать?

— Мой город очень маленький, но в этот регион стоит съездить. Он находится на юге Италии, есть прекрасные пляжи и море, чистейшая вода. Может быть, мы не совсем готовы к туристам, потому что в регионе только строятся отели и вся туристическая инфраструктура. Но я всем настоятельно советую посетить юг Италии, особенно наш регион.

— Какие вообще города в Италии стоит посетить?

— Конечно Рим. Это лучший город на земле для меня. Также Венеция, Неаполь. И, конечно, у нас самая вкусная в мире еда.

— Как часто вы едите что-то из итальянской кухни?

— Я обожаю пасту, пиццу и pane (итальянский хлеб. – Прим. «Чемпионата»). Я ем довольно много пасты.

— Но вы в очень хорошей спортивной форме.

— Если ешь пасту, это не значит, что будешь толстым. Во время турниров, конечно, я предпочитаю есть больше риса с курицей. Но когда я дома в Италии, то минимум раз в день ем пасту (улыбается).

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«С детства болею за «Ювентус», но не знаю, кто такой Массимо Каррера»

— Популярен ли теннис в Италии или только футбол?

— Довольно популярен, может быть, несколько лет назад интерес был выше. Но футбол, конечно же, спорт номер один в Италии.

— Какую футбольную команду вы поддерживаете?

— «Ювентус».

— «Ювентус» — команда с севера, а вы живёте на юге. Как так получилось?

— Да, знаю, что немного странно. Но моя семья давно болеет за «Ювентус», с самого раннего возраста я смотрю их матчи и переживаю за эту команду. Какого-то чёткого объяснения этому нет.

— Знаете Массимо Карреру? Он раньше был тренером в «Ювентусе», а сейчас работает в российском клубе «Спартак».

— Массимо? Если честно, не знаю, кто это.

— А Роберто Манчини, который сейчас является главным тренером «Зенита»?

— Конечно знаю! Один из его ассистентов, Анджело Грегуччи, – из моего города. Так что он приходил на мой матч с другими тренерами. Они подарили мне футболку «Зенита» с моей фамилией. Это было так здорово. Сегодня, думаю, пойду на футбол, поболею за «Зенит».

— Фабио Фоньини в Петербурге встретился с защитником «Зенита» Доменико Кришито. Знакомы ли вы с ним?

— Нет, мы лично не знакомы, но я знаю, что это за футболист. Помню Кришито, когда он играл ещё в Италии.

«Сафин был моим первым кумиром, затем пришёл Федерер»

— Вас в Италии люди узнают на улицах?

— В моём городе живёт около 20 тысяч людей, там меня иногда узнают на улицах. Но в целом в Италии по сравнению с Фоньини я ничто (улыбается).

— Ваш теннисный кумир Марат Сафин. Когда вы впервые увидели его на корте?

— По сравнению с ним я представитель нового поколения игроков. Когда я был юным, видел его выступление на Australian Open, в 2005 году он выиграл этот турнир. Мне нравится его стиль игры, то, как он ведёт себя на корте. За Сафиным интересно было наблюдать. Когда я начинал, он действительно был моим кумиром, затем пришёл Федерер. Но Марат был первым для меня.

— Что вы думаете о коммерческих турнирах, таких как Laver Cup? Правильно ли, что их проводят в разгар сезона?

— По правде говоря, я не так много знаю об этом турнире. Сразу после US Open многие топ-игроки отправляют на коммерческий турнир. Не знаю, как это скажется на матчах, посмотрим, что будет происходить на кортах. Такие турниры понравятся публике, ведь играют такие легенды, как Надаль, Федерер. Я не в той позиции, чтобы говорить, правильно ли, что этот турнир проводится в середине сезона.

— Если бы у вас был выбор, вы поехали бы на такой турнир или на обычный турнир ATP?

— Я бы выбрал турнир ATP, так как мне нужно зарабатывать очки и подниматься в мировом рейтинге. Я хочу быть выше, чем сейчас.

— Если бы не карьера теннисиста, кем бы вы стали?

— Хороший вопрос. Не слишком много об этом думал. Возможно, я бы открыл свою пекарню. В детстве это было моей мечтой.

— Может быть, по окончании карьеры её исполните?

— Может, но, вероятнее всего, я как-то свяжу свою жизнь с теннисом. Я бы хотел открыть теннисную академию для детей.

— Какие у вас планы на будущее?

— Я бы хотел поиграть ещё лет пять, постараюсь как можно выше подняться в мировом рейтинге. После этого хочу жить либо в Италии, либо в Дубае. Посмотрим, что будущее принесёт.