Собкин: лучше Надаля по человеческим качествам нет никого

— Я бы хотел для начала внести уточнение, — начал разговор заслуженный тренер России. – Для Миши это не 16-й турнир в Санкт-Петербурге, а 17-й. Правда, в 2014 году турнир не проводился, тем не менее, выступает он тут во всех розыгрышах подряд, причём не с 2001-го, как принято считать. Первый раз Миша играл в Санкт-Петербурге в 2000-м году. Мы очень просили тогда «уайлд-кард», он тогда был на подъёме, 18 лет, а ему её не дали. Мы очень обиделись, приехали играть квал, он его не прошёл, потому что до этого играли челленджер в Бельгии, в Шарлеруа. Мы бегом оттуда летели-бежали, он приехал, выиграл первый круг, потом выиграл сет 6:0, вёл 4:1 во втором у Димки Ситака, а потом «умер» и всё. Он один раз здесь выиграл, в 2004-м, и ещё два раза играл в финале – в 2002-м с Грожаном и в 2010-м с Кукушкиным.

— Борис Львович, как выступил здесь Михаил в 2017-м?

— У меня двойственные чувства. С одном стороны, играет неплохо. Но с другой стороны… Вот смотрите, US Open, играет неплохо, реально чуть-чуть не обыграл Федерера, а результат какой? Второй круг. Здесь тоже играет вроде хорошо, но Фоньини… Я его видел миллион раз, и так, как против Миши, он не часто играет. И получается опять – Миша прилично играет, в хорошем более-менее состоянии, ничего не болит. И снова второй круг. И у нас весь год такой. Большинство турниров Миша играл неплохо, были и те, когда он был не готов, но много турниров было именно таких. Игра вроде бы есть, а результат вот такой. Я ему сказал ещё в начале года: «Миша, для меня сейчас главное – чтобы ты был здоров, чтобы у тебя не было травм, чтобы тебе хотелось играть». Не хочу забегать вперёд, но с этой задачей, более-менее, на данный момент мы справились. До конца сезона он, может быть, будет играть ещё пять турниров. Так что в этом плане всё в порядке. Мы в корне изменили подготовку, но год такой, какой есть.

— Что не получилось у Евгения Донского?

— Я недоволен его выступлением. Женя подошёл к турниру не в блестящем состоянии – здесь и моя вина, и стечение обстоятельств. Главное, что у Жени здесь отсутствовала его коронка. Мы с ним очень хорошо поработали в предыдущее время и подтянули удар слева. Это все заметили, но при этом, как говорят, голова сверху – хвост увяз, а хвост вылез – нос завяз. У него ушёл удар справа, ушла его коронка. К сожалению, этого не хватило. Но опять же, Жоау Соуза играл неплохо, хотя Женя мог даже такого Соузу обыграть, если бы у него удар справа был. Соуза проиграл потом Цонге, и это тоже вполне объяснимо.

— Южный и Донской дебютировали на этом турнире в паре.

— Да, в первый раз, наконец-то (улыбается). Мы давно собирались. Не получалось, потому что рейтинг плохой. Сначала у Жени был плохой рейтинг, потом у Миши был плохой. Никак не получалось. Здесь мы же тоже вначале не попали. В итоге остались первыми в ауте. Слава богу, нам дали «уайлд-кард». Они хоть попробовали – как вместе играть. На самом деле, мы давно это хотели сделать, но нам нигде не давали возможности.

Вот вы сейчас скажите всем, что Федерер, Надаль и ещё несколько человек из этой же серии не будут играть на следующий год, и интерес к теннису сразу упадёт.

— И Михаил, и Евгений в один голос говорили, что даже ни разу не тренировали вместе пару.

— А мы вообще пару не тренируем. Я вам объясню, почему. Это такой идеологический подход. Я считаю, что они – одиночные игроки. Пара для них – это не то, чтобы развлечение, но это что-то такое дополнительное. Время тренировок лимитировано. Почему нельзя делать тренировки больше? Потому что организм начнёт не выдерживать – либо физически, либо психика. Моя задача – время тренировок минимизировать, чтобы за минимальное время достичь максимального эффекта. Потому что как только я начну увеличивать время, то побочные эффекты как у плохого лекарства сделают ещё хуже. Так что это время я вынужден заполнять тем, что мы работаем над проблемами, связанными с одиночной игрой. Пару мы не тренируем, пару играем на том, что есть. Это мой идеологический подход. Да, первый матч они выиграли, но с тем же успехом могли и проиграть. Сказать, что они играли хорошо (смеётся)… Ну, выиграли – и молодцы! Получили удовольствие, ушли с корта с хорошим настроением. Вот для чего это делалось. Только я не хочу, чтобы сложилось впечатление, что мы валяем дурака. Нет, Миша, между прочим, выиграл 9 турниров в паре и ещё 3 раза был в финалах. То есть у нас подход простой – пару мы специально не тренируем, но играем всё серьёзно. Если мы записались в пару, то значит играем на результат, теми средствами, которые у нас есть в наличии.

— Можете прокомментировать ситуацию в мужском теннисе, который постепенно «стареет»? Возрастные игроки не уходят, остаются на уровне, да ещё и прибавляют. Среднее поколение постепенно переходит в разряд «стариков», а молодым всё сложнее и сложнее пробиться через этот частокол.

— Я считаю, что это хорошо для тенниса, как минимум по двум причинам. Первая – играют ведь не все «старики», а только те, кто может, и кто реально играет хорошо. Это начиная от Федерера и Надаля. И чтобы молодые набрались класса, им надо пройти через этих хороших стариков, именно через них, а не середняков. Так что это хорошо для молодых, чтобы они повышали свой класс. И это хорошо для тенниса в целом, потому что народ привыкает к звёздам. Вот вы сейчас скажите всем, что Федерер, Надаль и ещё несколько человек из этой же серии не будут играть на следующий год, и интерес к теннису сразу упадёт. Пока только новые пройдут становление. Это хорошо для тенниса в целом и для молодых в плане получения бесценного опыта.

— Как выглядел Федерер в матче против Михаила?

— Моё отношение к Федереру как к человеку после этого матча изменилось. Я его считал, скажем так, немножко другим. Я не ожидал, что когда возникнет такой стресс для него и когда он реально понял, что он этот матч уже проигрывает, он поведёт себя для меня неожиданно. Раньше я у него такого не замечал, и для меня это было самым большим разочарованием в этом матче. Подробности я говорить не буду, но его поведение во время матча меня разочаровало.

Надаль действительно сейчас играет лучше всех. А по человеческим качествам я считаю его, безусловно, лучшим из всего тура.

— В таком случае, на чём сейчас держится лидерство Рафаэля Надаля?

— Оно держится на том, что Надаль на данный момент играет лучше всех (улыбается). Он молодец, он переборол все травмы, он прошёл через тяжёлые испытания, впрочем, как и Федерер. Чтобы вы понимали. Моё отношение к Федереру как к игроку не изменилось – это блестящий игрок, легенда. Не люблю выражение «лучший из лучших», но то, что он один из лучших в истории – это вне всякого сомнения. Я считаю, что нет таких весов, на которых можно на одну чашу поставить Лэйвера, а на другую – Федерера. Поэтому и глупо взвешивать. Но то, что он один из двух-трёх – это безусловно. В этом плане отношение к нему не поменялось – это блестящий игрок и ничего кроме высочайших эпитетов я сказать не могу.

Что касается Надаля, то он прошёл через очень тяжёлый этап, у него был период травм, он был не в форме и так далее. И он сейчас совершенно заслуженно занимает то место, которое он занимает. Он действительно сейчас играет лучше всех. А по человеческим качествам я считаю Надаля, безусловно, лучшим из всего тура. Я имею в виду, топовых игроков, конечно. Лучше Надаля по человеческим качествам нет никого. Надаль остаётся человеком в любой ситуации – выигрывая, проигрывая – никогда не позволяет себе того, чего не надо (смеётся).