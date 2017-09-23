Фоньини: может быть мы сыграем с Флавией Пеннеттой в миксте

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

На St. Petersburg Open-2017 определились финалисты. Ими стали финалист-2012 итальянец Фабио Фоньини и дебютант этих соревнований босниец Дамир Джумхур. Послушаем, что они говорят в пресс-зале турнира.



Джумхур пока не слишком известный теннисист, однако в последнее время он быстро прогрессирует. С августа у него резко улучшились результаты – он дошёл до полуфинала в Лос-Кабосе, до финала челленджера в Доминиканской республике, финала Уинстон-Сейлема и теперь снова до финала – на St. Petersburg Open. Многие российские поклонники тенниса видели его недавно в третьем круге US Open, когда он уступил Андрею Рублёву. Впрочем, и сам Дамир это поражение помнит. Хотя именно после Открытого чемпионата США босниец впервые стал 55-й ракеткой мира. А выход в финал в Санкт-Петербурге поднимет его уже в район 43 места.

— Дамир, считаете ли вы себя патриотичным. Есть ли желание помочь сборной Боснии подняться как можно выше в Кубке Дэвиса.

— За последние 6 лет я пропустил только один матч в Кубке Дэвиса. Мне очень нравится играть за страну, в которой я родился и при любой возможности я за неё играю. Сейчас у нас неплохая ситуация. Мы впервые провели сезон в группе I, в следующем году мы первый круг пропускаем, а затем играем со Словакией на выезде. И если этот матч мы пройдём, то попадём в плей-офф Мировой группы. Для такой маленькой страны, как наша, уже сам факт пребывания в группе I – это уже большой успех. Но повторю, что мы можем пройти ещё дальше.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Я знаю о поражении сборной России в Кубке Дэвиса от Венгрии. Оно было неожиданным, потому что до этого Рублёв и Хачанов прекрасно играли, в том числе и на US Open, где Рублёв меня лично обыграл. Россия – хорошая команда, но венгры играли дома. В Кубке Дэвиса не так важен рейтинг, а важно чувствовать поддержку товарищей по команде, поддержку публики, потому что не каждый раз ты можешь такое испытать, играя в индивидуальных турнирах. В силу этих обстоятельств я так люблю выступать за свою страну.

— Успехи вашей сборной и ваши лично добавляют ли в Боснии популярности теннису?

— Действительно, и я достиг хороших результатов, и боснийская сборная. И все средства массовой информации следят за этим. Но главная проблема, что у теннисной ассоциации Боснии недостаточно средств, чтобы развивать теннис и помогать молодым игрокам. Мне очень жаль, потому что в Боснии всегда много молодых талантливых игроков. Я всё-таки надеюсь, что мои успехи и успехи сборной Боснии в Кубке Дэвиса помогут сдвинуть дело с мёртвой точки.

Фабио Фоньини, чувствуется, что доволен пребыванием в Санкт-Петербурге. Он с Виктором Троицки покатался в карете по Дворцовой площади и посетил Эрмитаж. Но культурная программа не помешала его выступлениям на самом турнире.

— Фабио, в прошлом году вы играли в финале Кубка Кремля, в этом добрались до решающего матча в Санкт-Петербурге. Россия для вас счастливая страна?

— Действительно, я хорошо играю в России, думаю, эта страна приносит мне удачи, у меня уже здесь три финала (ещё St. Petersburg Open-2012. – Прим. «Чемпионата»). Кроме того, ещё я здорово сыграл в Иркутске в матче Кубка Дэвиса против сборной России (в плей-офф-2015. – Прим. «Чемпионата»). Мне нужно завтра ещё немножко удачи, чтобы выиграть. Тогда я буду счастливейшим человеком.

— В каком из трёх российских городов вам понравилось больше – в Москве, Санкт-Петербурге или Иркутске?

— Всё было совершенно по-разному. В прошлом году в Москве я провёл очень хороший турнир. Я играл в финале и уступил только Карреньо-Бусте, который сейчас стал игроком мировой десятки. Что касается Иркутска, то там я заработал для своей сборной три очка – выиграл в одиночке у Рублёва и Габашвили, а в паре мы победили вместе с Симоне Болелли. Я тогда добирался очень долго. Я на US Open дошёл до четвёртого круга, лишь в понедельник сел в самолёт до Москвы, потом летел до Иркутска. А здесь всё было достаточно свободно. У меня было две недели на отдых и подготовку. После неудачного выступления на US Open я спокойно готовился к этому турниру.

— Раз вы упомянули Кубок Дэвиса, то в первом матче Мировой группы-2018 сборной Италии играть в феврале в гостях против сборной Японии. Поедете ли вы туда играть?

— Это действительно будет очень трудный матч – далеко добираться до Японии. С другой стороны, может быть, после Australian Open я захочу там сделать остановку. Не могу вам сейчас сказать чего-то большего, потому что мы сейчас говорим о событиях, которые произойдут через 4 месяца. Я хотел бы – но загадывать так далеко ничего не могу.

— Вы планировали сходить на матч «Зенита» в четверг. Удалось ли вам пообщаться с Роберто Манчини?

— Я был там со своими друзьями, но, к сожалению, в не самое удачное для них время – они проиграли – 2:3. Они пропустили за 8 минут до финального свистка. Поэтому я просто с ними поздоровался, и сказал «Привет!». А дальше им уже нужно было готовиться к выездному матчу.

— У вас много друзей футболистов, а сами вы играете?

— Да, иногда. Но это нужно делать осторожно, потому что у меня есть моя работа – теннис. Но, действительно, это, наверное, первое что мне нравится помимо тенниса.

— У вас была довольно яркая серия противостояний с Рафаэлем Надалем, и вам удавалось победить этого самого выносливого игрока, который сейчас является первой ракеткой мира. За счёт чего это вам удавалось?

— Я не называл бы это серией. Просто несколько раз его обыграл, вот и всё.



— Многие известные теннисистки после рождения ребёнка сейчас возвращаются в тур – это Вера Звонарёва, Виктория Азаренко, в следующем году это планирует сделать Серена Уильямс. Как реагирует на эти новости ваша супруга Флавия Пеннетта?

— Вы хотите её камбэка?

— Да.

— Может быть мы с ней сыграем в миксте.