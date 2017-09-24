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Вера Звонарёва
Текст: Даниил Сальников
Фото: Reuters

Вера Звонарёва возвращается в WTA-тур

На заключительной неделе сентября пройдут 4 турнира в Азии – женские Ухань и Ташкент, а также мужские Чэнду и Шэньчжэнь.
24 сентября 2017, воскресенье. 12:45 Теннис

УХАНЬ. ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Турнир WTA/Premier 5. Ухань (Китай). Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд: $ 2 365 250.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 24-30 сентября.
Разница во времени с Москвой: +5 часов.
Участники: Каролина Плишкова (1), Симона Халеп (2), Анжелика Кербер (3), Каролина Возняцки (5), Гарбинье Мугуруса (6), Йоханна Конта (7), Светлана Кузнецова (8), Агнешка Радваньска (10), Елена Веснина (18), Анастасия Павлюченкова (20), Дарья Касаткина (38), Екатерина Макарова (39).

Полный список участников.

Отказались от участия: Коко Вандевеге (21), Тимя Бачински (24), Мирьяна Лучич-Барони (31).
Действующий победитель: Петра Квитова.

Женский турнир в Ухане появился в 2014 году и сразу получил престижную категорию Premier 5, отобрав её у популярного соревнования в Токио. Поскольку на этом турнире обязаны выступать все сильнейшие (топовые игроки могут пропустить за сезон без очковых потерь лишь один из пятёрки аналогичных турниров), то и соревнования всегда проходят на высоком уровне. Первой чемпионкой стала Петра Квитова, затем титул завоевала Винус Уильямс, а в 2016-м снова первенствовала чешка. В этом году под двумя первыми номерами посеяны Гарбинье Мугуруса и Симона Халеп. Играют в турнире и пять россиянок – Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Елена Веснина и Екатерина Макарова. Причём у двух последних стартовые матчи на турнире уже в воскресенье.

ТАШКЕНТ. ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Турнир WTA/International. Ташкент (Узбекистан). Tashkent Open

Призовой фонд: $ 226,750.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 25-30 сентября.
Разница во времени с Москвой: +2 часа.
Участники: Кристина Плишкова (40), Тимя Бабош (51), Юханна Ларссон (55), Ирина Бегу (58), Татьяна Мария (63), Маркета Вондроушова (67), Екатерина Александрова (73), Нао Хибино (77), Евгения Родина (83), Анна Блинкова, Виталия Дьяченко (SR), Вера Звонарёва (Q), Ирина Хромачёва (Q).

Полный список участников.

Отказались от участия: Кирстен Флипкенс (72), Джулия Боузрап (113).
Действующий победитель: Кристина Плишкова.

Женский турнир в Ташкенте проводится с 1999 года. Из-за удобного сообщения с Россией здесь довольно часто выступают российские теннисистки. Побеждали здесь, в частности, Алла Кудрявцева (2010) и Ксения Первак (2011), до финала доходила Елена Веснина (в том же 2010-м). Внушительный десант россиянок высадился в Ташкенте и в этом году. К Екатерине Александровой, Евгении Родиной, Анне Блинковой и Виталии Дьяченко (SR) в основную сетку также добавились успешно преодолевшие квалификацию Вера Звонарёва и Ирина Хромачёва. Для экс-второй ракетки мира, двукратной финалистки турниров «Большого шлема» Звонарёвой это будет первый турнир WTA с апреля 2015-го. С тех она вышла замуж, родила ребёнка и решила вернуться в тур.

ЧЭНДУ. ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Турнир АТР World Tour 250. Чэнду (Китай). Chengdu Open

Призовой фонд: $ 1 028 885.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 25 сентября – 1 октября.
Разница во времени с Москвой: +5 часов.
Участники: Доминик Тим (8), Альберт Рамос-Виньолас (24), Карен Хачанов (32), Кайл Эдмунд (45), Юити Сугита (46), Виктор Троицки (47), Борна Чорич (50), Леонардо Майер (53), Андрей Рублёв (55).

Полный список участников.

Отказались от участия: Жо-Вильфрид Цонга (12), Адриан Маннарино (36), Фернандо Вердаско (40).
Действующий победитель: Карен Хачанов.

Турнир в Чэнду появился в 2016-м году как ещё один представитель китайской экспансии в профессиональном теннисе. Первый титул для себя и для турнира выиграл россиянин Карен Хачанов. Он, как и Андрей Рублёв, посеяны в этом году под высокими номерами и пропустят первый круг. Ну а возглавил сетку австриец Доминик Тим.

ШЭНЬЧЖЭНЬ. ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Турнир АТР World Tour 250. Шэньчжэнь (Китай). Shenzhen Open

Призовой фонд: $ 666 960.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 25 сентября – 1 октября.
Разница во времени с Москвой: +5 часов.
Участники: Александр Зверев (7), Давид Гоффен (13), Миша Зверев (26), Паоло Лоренци (38), Жоау Соуза (54), Дональд Янг (57), Стив Дарси (64), Рожериу Дутра Силва (66), Евгений Донской (101).

Полный список участников.

Отказались от участия: Томаш Бердых (15), Филипп Кольшрайбер (39), Чхун Хён (49), Янко Типсаревич (69), Томас Беллуччи (74).
Действующий победитель: Томаш Бердых.

У ещё одного небольшого китайского мужского турнира, в Шэньчжэне, история чуть побогаче, чем у Чэнду. Первый розыгрыш в 2014 году здесь выиграл Энди Маррей. Затем дважды побеждал Томаш Бердых. Был заявлен чех и в этом году, но из-за травмы решил сняться с соревнования. Сетку в этом году возглавили братья Зверевы и бельгиец Давид Гоффен. Из-за серии отказов в основу попал россиянин Евгений Донской, отправившийся в Китай прямиком из Санкт-Петербурга.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вера Звонарёва
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