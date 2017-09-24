«Президент Боснии ещё позвонит». Кто выиграл первый титул для своей страны

«Со всеми пообщаюсь, хоть с енотом». Евгений Донской делает выбор Евгений Донской в рубрике «Сделай выбор и аргументируй» выбрал ответы на непростые вопросы.

Перед главным матчем дня состоялся финал в парном разряде. Чех Роман Ебавы и голландец Матве Мидделкоп стали его победителями. В финале Роман и Матве победили лидеров посева чилийца Хулио Перальту и аргентинца Орасио Себальоса со счётом 6:4, 6:4.

На награждении состоялся невероятно трогательный момент — на корт вышла 91-летняя бабушка Матве Миделкопа, имеющего русские корни. Пожилая женщина, как и сам теннисист, не могла сдержать слёз. Примечательно, что Матве в скором времени собирается получить российское гражданство, а в Санкт-Петербурге он жил некоторое время в детстве.

Героем же вечера оказался Дамир Джумхур, выигравший первый титул ATP в карьере. Дамир стал первым боснийским теннисистом, выигравшим турнир данной категории. Джумхур победил итальянца Фабио Фоньини — 3:6, 6:4, 6:2. В новом рейтинг-листе, который выйдет в понедельник, Джумхур впервые войдёт в топ-50 и станет 40-й ракеткой мира. Фоньини займёт 27-ю строчку.

Фоньини: может быть мы сыграем с Флавией Пеннеттой в миксте Джумхур хочет вывести сборную Боснии в Мировую группу Кубка Дэвиса, а Фоньини не исключает возвращения жены на корт после рождения ребёнка.

На пресс-конференции после выигрыша Дамир готов был говорить и говорить. К счастью, вопросов у победителю у журналистов накопилось много.

«Бублик сказал победить в его родном городе»

— Дамир, за счёт чего вам удалось победить?

— Я думаю, больше всего мне помогло победить то, что месяц назад я сыграл в своём первом финале турнира ATP. Тогда я очень нервничал, но и сегодня сильно переживал. Тот опыт мне помог, я думал об этом перед моим вторым финалом. Я нашёл свою игру в матче с Фоньини, выглядел довольно хорошо. Сегодня лучший день в моей жизни.

— Что помогло вам переломить ход финала?

— В первом сете я не мог найти свою игру, ту игру, которая помогла бы мне сделать брейк и взять подачу Фабио. Во втором сете я стал лучше подавать. Когда я сделал свой первый брейк в матче, то уровень моей игры в целом повысился, я понял, что смогу одержать победу. К тому же я стал лучше принимать.

— Вам уже позвонил президент Боснии и Герцеговины?

— У меня ещё не было времени посмотреть, кто мне звонил. Телефон лежит в моём кармане, не проверял. В Петербург прилетел мой отец, также рядом была моя девушка. Первой позвонила мне мама. Президент Боснии ещё не звонил, может быть ещё сделает это. Ещё перед началом турнира мы созванивались с Сашей Бубликом — моим хорошим другом. Ему, к сожалению, не дали «уайлд-кард» сюда, поэтому он сказал, чтобы я выиграл титул в его родном городе.

— О чём вы мечтали в детстве?

— Если честно, когда я был маленький, но не мечтал о многом, просто хотел играть на больших стадионах, однажды встретиться с Роджером Федерером. По ходу карьеры мои желания росли — я захотел выиграть турнир ATP, войти в топ-50. Всё это получилось сделать в Санкт-Петербурге!

— Какие впечатления остались от организации St. Petersburg Open?

— В Петербурге лучший турнир категории 250, корты выглядят замечательно. В целом организация — на блестящем уровне. Я жду, когда вернусь сюда в следующем году. Зрители сегодня болели объективно, настоящий фэйр-плей.

— Если бы неделю назад вам кто-то сказал, что вы выиграете в Петербурге, поверили бы?

— Конечно нет! И не то что я не был уверен в себе, наоборот, всё было хорошо. Просто у меня был перерыв в две недели. Я не знал, чего от себя ожидать. Когда увидел сетку, то понял, что будет непросто. В первом круге я встречался с шестым сеяным. Постепенно, по ходу приближения к финалу, я не думал о победе, просто хотел получить удовольствие от игры. Именно это и получилось во втором и третьем сетах.

«Теннис в Боснии входит в топ-3 самых популярных в Боснии»

— Какие у вас планы на остаток сезона?

— Только что узнал, что у меня сегодня в 11 вечера самолёт в Китай. Я буду играть в Шэньчжэне, Пекине и Шанхае, потом вернусь в Россию, в Москве меня ждёт Кубок Кремля. Затем Вена и Париж. Если буду в хорошей форме, то выступлю на всех этих турнирах.

— На корте вы благодарили отца. Какой он внёс вклад в вашу победу?

— Он был моим первым тренером. У него был теннисный клуб до того, как я родился. Папа научил меня всему тому, что я умею на корте. Очень здорово, что мы так близки с ним. Я ему очень обязан за то, чего достиг. Сейчас мы не работаем вместе, потому что у отца нет возможности путешествовать со мной, но сегодня он был рядом.

— Популярен ли теннис в Боснии?

— Думаю, теннис в последние годы стал больше популярен в моей стране, но он всё равно уступает баскетболу и футболу. Теннис сейчас примерно на уровне с гандболом и входит топ-3 самых популярных видов в Боснии.

— Есть ли у вас кумиры в боснийском спорте?

— Эдин Джеко — известный футболист, один из лучших бомбардиров в итальянском чемпионате. Он через многое прошёл, как и я. Считаю его близким другом.

— В прошлом году в Петербурге победил Александр Зверев. Он обещал на следующий год приехать, но предпочёл коммерческий турнир Laver Cup. Что вы будете делать, если вас пригласят на Laver Cup?

— Конечно, здорово, если меня туда пригласят, но я человек очень эмоциональный. Как я уже говорил, это мой первый титул. Неделю в Санкт-Петербурге я запомню навсегда и обязательно вернусь сюда.